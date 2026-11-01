Посол России Барбин обвинил Данию в подрыве позиций Москвы

Tекст: Катерина Туманова

Отвечая на вопрос о возможном пересмотре Данией политики в отношении России после завершения спецоперации на Украине, дипломат отметил, что Копенгаген не планирует менять курс и продолжает жить в принципиально иной парадигме, передает ТАСС.

«Решается задача нанесения поражения нашей стране. Для достижения такой цели Дания мобилизует финансовые, экономические, политические и информационно-пропагандистские ресурсы, а также ведет целенаправленную работу по подрыву позиций России на постсоветском пространстве и в странах глобального Юга», – заявил Барбин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Барбин заявил о наличии у Москвы установочных данных датских наемников в рядах ВСУ. В октябре посольство России в Дании заявило о подготовке Копенгагеном силовых операций по задержанию грузовых кораблей РФ в акватории Балтийского моря.

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