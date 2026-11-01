Мошенники начали красть деньги под предлогом выплат ко Дню народного единства

«Они активно рассылают СМС под видом «Госуслуг», МФЦ с предложением пройти опрос на знание истории России и получить «денежный приз», – сказал Машаров ТАСС.
После перехода по ссылке из сообщения и ввода персональных данных со счетов жертв списываются деньги.
Кроме того, аферисты звонят гражданам от лица государственных структур и обещают единовременную выплату. Для ее оформления они просят продиктовать код, получая в итоге доступ к личным аккаунтам жертв аферы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сенатор Шейкин сообщил о телефонных мошенниках, выманивающих у россиян доступ к порталу «Госуслуги» под видом записи в Социальный фонд.
В пятницу жителям Москвы порекомендовали не трогать забытые в банкоматах чужие банковские карты из-за риска стать жертвой вымогательства.
Мошенники к 4 ноября стали предлагать дивиденды от продажи нефтепродуктов.