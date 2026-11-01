Соцфонд решил пересчитать надбавку к пенсии некоторым категориям граждан

Соцфонд с 1 ноября пересчитал надбавку к пенсии некоторым гражданам

Tекст: Катерина Туманова

Корректировка происходит автоматически четыре раза в год: в феврале, мае, августе и ноябре. Перерасчет проводится без заявления, по инициативе фонда.

«С 1 ноября Социальный фонд проведет очередной плановый перерасчет для членов экипажей гражданских самолетов и работников угольной промышленности. Правовой основой для этого служат два специальных закона», – заявила Кутарова РИА «Новости».

Она уточнила, что размер надбавки зависит от среднемесячного заработка, стажа, а также объема взносов работодателя за предыдущий квартал. В ноябре учитываются поступления за июль–сентябрь, сумма может вырасти или уменьшиться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Соцфонд провел плановый перерасчет накопительных пенсий. В марте средний размер выплат достиг 16,5 тыс. рублей в месяц. В январе в Соцфонде сообщили об автоматической индексации социальных выплат и пособий.