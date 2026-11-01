Врач оценила эффективность сделанной в ноябре прививки от гриппа

Врач Семейкина назвала ноябрь оптимальным для прививки от гриппа

Tекст: Катерина Туманова

«Сезонный подъем заболеваемости гриппом в России обычно начинается в декабре, достигает пика в январе-феврале и может продолжаться до марта. Прививаясь в ноябре, человек успевает выработать защиту как раз к началу эпидемического сезона», – сказала Семейкина РИА «Новости».

Врач уточнила, что с момента введения препарата до формирования полноценного иммунитета проходит от 10–14 дней до двух–четырех недель.

Она добавила, что иммунитет после прививки сохраняется в среднем от шести до 12 месяцев, поэтому защиты хватит на весь период активности вируса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Роспотребнадзоре назвали оптимальным временем для прививки против гриппа период с сентября по ноябрь.

При этом в пресс-службе ведомства сообщили о заблуждении про многолетнее действие вакцины.

В понедельник министр здравоохранения Мурашко призвал своевременно прививать детей против гриппа и пневмококковой инфекции.