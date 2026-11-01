  • Новость часаРоссийская армия освободила 39 населенных пунктов в октябре в зоне СВО
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    Конституционный трибунал разделил Польшу
    В IIHF допустили замену сборной Украины на команду России на чемпионате мира
    Политолог: Германия станет идеальной площадкой для эскалации насилия
    Bild: Глава МИД Германии опозорился из-за совместного фото на G20
    ФСБ получила от США данные о подготовке теракта в Москве
    Рубио обсудил с Лавровым возможность встречи Путина и Трампа
    Партия Моравецкого инициировала вотум недоверия правительству Туска
    Стубб назвал звонок Путину поворотным моментом
    Собчак с иронией ответила на запрет въезда в Латвию
    1 ноября 2026, 02:31 • Новости дня

    Трамп пожаловался на призывы жены прекратить танцевать на митингах

    Трамп признался в недовольстве супруги его танцами на митингах

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками во Флориде признался, что супруга Мелания просит его не танцевать на митингах, так как это очень «не по-президентски».

    «Это сводит мою жену с ума. Она сказала: «Дорогой, это не по-президентски, когда ты делаешь эти свои упражнения с поднятием рук. <…> Пожалуйста, пожалуйста, не танцуй», – рассказал Трамп на митинге, который транслировался на YouTube.

    По его словам, Мелания предложила ему подумать о том, как бы другие американские лидеры выглядели, если бы вели себя так же. Как на сцене танцует, к примеру, Дуайт Эйзенхауэр. В ответ на это Трамп спросил толпу, могут ли они представить танцующим на сцене Джо Байдена.

    Встреча с избирателями прошла вечером 30 октября в Дейтона-Бич за несколько дней до промежуточных выборов в Конгресс США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Национальный комитет Республиканской партии сообщил об отмене предвыборных выступлений президента США в Канзасе и Айове.

    Циклон в день выборов назвали угрозой для явки избирателей. Во вторник Министерство юстиции США заявило о задержании иностранных граждан за незаконное участие в выборах.

    31 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Bild: Глава МИД Германии опозорился из-за совместного фото на G20

    Bild: Глава МИД Германии Вадефуль опозорился из-за фото на встрече G20

    Bild: Глава МИД Германии опозорился из-за совместного фото на G20
    @ Megan Varner/AP/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль оказался в позорной ситуации из-за решения отказаться от совместного фотографирования на встрече глав внешнеполитических ведомств стран G20 в американской Атланте.

    Немецкая газета Bild высмеяла непоследовательную позицию руководителя внешнеполитического ведомства ФРГ Йоханна Вадефуля перед встречей Группы двадцати в штате Джорджия. Изначально Вадефуль обещал не избегать общей фотографии, однако позже внезапно поменял решение, приводит ТАСС позицию газеты.

    «Дипломатическая позиция Вадефуля, очевидно, меняется чуть ли не ежедневно», – заявил бывший европейский дипломат Клеменс Фишер. Он назвал тревожной непредсказуемость немецкого министра.

    Сам глава МИД ФРГ в эфире телеканала ZDF объяснил отказ от совместного снимка тем, что страны Запада сейчас якобы не являются с Россией одной семьей.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала метания Вадефуля, назвав это попыткой напугать «обнаженной немецкой дипломатией» и традиционным разворотом на 360 градусов. По ее словам, месяц назад германский министр сам напросился на переговоры и позировал перед прессой, а теперь испугался фотографироваться.

    Ранее в субботу зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев также прокомментировал отмену совместного фото на встрече министров иностранных дел стран G20 в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы мероприятия отменили традиционное фотографирование из-за отказа некоторых участников сниматься с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    Впрочем, еще в пятницу и другие западные издания начали высмеивать Йоханна Вадефуля за страх оказаться на одном снимке с российским коллегой.

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    31 октября 2026, 08:04 • Новости дня
    Власти стран Балтии депортировали русскоязычных жителей без средств

    Страны Балтии депортировали русскоязычных жителей ночью и без денег

    Власти стран Балтии депортировали русскоязычных жителей без средств
    @ Toms Kalinis/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками Елена Полонская заявила, что власти стран Балтии депортируют русскоязычных жителей в ночное время без средств к существованию.

    Власти прибалтийских государств выдворяют русскоязычных граждан в позднее время суток, при этом у большинства из них нет денег на переезд, передает РИА «Новости».

    «Не было денег, ровно как у переселенца из Латвии Паши, 35 евро на счете было. Мы понимали, что невозможно Пашу было даже в гостиницу поместить и фактически, если бы наш институт не работал, у нас не было бы налажено межведомственное взаимодействие, мы бы понимали, что человек, оказавшись ночью на границе с 35 евро, не может никуда не пойти», – рассказала Полонская.

    По ее словам, чиновников стран Балтии не волнует наличие маленьких детей в семьях, они выдворяют людей, не задумываясь о последствиях. Омбудсмен назвала происходящее элементом унижения человека.

    В декабре 2023 года президент Владимир Путин отмечал, что в странах Прибалтики русофобия была распространена задолго до начала спецоперации на Украине. Он подчеркивал, что местные власти воспользовались ситуацией для решения внутриполитических задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее жесткие требования властей Латвии к знанию государственного языка под угрозой депортации вызвали тяжелые стрессы у пожилых русскоязычных жителей республики.

    Также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила рост количества обращений от соотечественников из стран Прибалтики из-за угрозы депортации.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила высылку русскоязычных жителей из Латвии.

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    31 октября 2026, 21:01 • Видео / Жизнь после боя
    Ошибка на фронте думать, что ты бессмертен

    Командир штурмовиков Никита Мурзаков трижды уходил добровольцем на СВО. После множества тяжелых осколочных ранений, вместо необходимых операций он раз за разом возвращался к товарищам на передовую.

    Как не потерять инстинкт самосохранения? Почему маленький сын ветерана замкнулся в себе? Как не опустить руки после пережитых испытаний?
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    31 октября 2026, 18:17 • Новости дня
    ФСБ получила от США данные о подготовке теракта в Москве

    ФСБ: США передали данные о подготовке теракта в Москве

    ФСБ получила от США данные о подготовке теракта в Москве
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Федеральная служба безопасности по партнерским каналам получила от США информацию о подготовке террористического акта в Москве.

    ФСБ получила по партнерским каналам от США информацию о подготовке теракта в Москве, проводится соответствующая работа, передает РИА «Новости».

    В ФСБ отметили, что в настоящий момент проводится соответствующая работа по проверке полученной информации.

    Ранее посольство США в России предупредило о «достоверной угрозе» с «массовыми жертвами» на территории московского музея-заповедника «Царицыно». Американское правительство координирует меры реагирования с профильными органами власти России, отметили дипломаты.

    Ранее ФСБ показала подготовленные агентами СБУ для атаки на Москву дроны.

    Сотрудники ФСБ задержали двух агентов СБУ при подготовке атаки на ключевой элемент системы противоракетной обороны Москвы.

    В прошлом месяце сотрудники спецслужб задержали жителя столицы за планирование теракта.


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    31 октября 2026, 15:55 • Новости дня
    Собчак с иронией ответила на запрет въезда в Латвию

    Собчак призвала власти Латвии объяснить запрет на въезд

    Собчак с иронией ответила на запрет въезда в Латвию
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Журналистка Ксения Собчак иронично отреагировала на решение властей Латвии запретить ей и режиссеру Константину Богомолову въезд в страну, назвав этот шаг демонстрацией бессилия.

    Собчак написала в Max, что давно не посещает прибалтийскую республику, и попросила предъявить основания для включения ее семьи в черный список.

    «Вместо спасибо русским за то, что они деньги годами вкладывали, экономику затухающую прибалтийскую тянули… какая-то глупая демонстрация. Говорящая лишь о бессилии», – заявила журналистка.

    Собчак предположила, что решение латвийского внешнеполитического ведомства могло стать результатом желания устроить пиар на борьбе с «русской угрозой».

    «Храбрые латышские стрелки», – иронично отметила Собчак.

    «Мне в ваши края точно не нужно, мне в своей стране прекрасно. Будем теперь наблюдать – кто следующий? Познер, Венедиктов (признан иностранным агентом)?» – добавила телеведущая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила о бессрочном запрете на въезд в страну для Собчак и Богомолова. В прошлом месяце официальный представитель МИД России Мария Захарова разглядела фрейдистские мотивы в решении Браже запретить въезд российскому хоккеисту Александру Овечкину. В прошлом году латвийские власти закрыли въезд на свою территорию российскому актеру Павлу Прилучному и телеведущей Екатерине Андреевой.

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    31 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    В Крыму сочли «побрехеньками» заявление Киева о появлении России

    Глава парламента Крыма Константинов ответил на заявление Киева о России

    В Крыму сочли «побрехеньками» заявление Киева о появлении России
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал псевдоисторической версией и «побрехеньками» слова Владимира Зеленского о том, что Украина якобы появилась раньше России.

    «Для обозначения таких псевдоисторических версий есть подходящее украинское словечко: „побрехеньки“ (вранье). Но такие побрехеньки втюхиваются несчастному населению бывшей Украины уже не одну сотню лет», – заявил Константинов.

    По его словам, риторика киевского режима пропитана расизмом и воинствующей ксенофобией, передает РИА «Новости».

    «Зеленский бы еще о глобусе Украины рассказал», – сыронизировал глава парламента.

    Ранее Зеленский назвал Украину наследницей Киевской Руси, при этом он отождествил Украину с Киевской Русью, подчеркнув, что Украина существовала, когда России «еще и в помине не было».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова назвала псевдоисторическими бреднями слова Владимира Зеленского о появлении Украины раньше России.

    Владимир Константинов заявил о сколачивании Владимиром Зеленским баснословного состояния на украинском конфликте.

    До этого Владимир Константинов назвал спекуляции главы киевского режима на теме Крыма показателем мышления негодяя.

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    31 октября 2026, 11:20 • Новости дня
    Медведев: Отказавшиеся от фото с Лавровым министры G20 – евродегенераты
    Медведев: Отказавшиеся от фото с Лавровым министры G20 – евродегенераты
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал отмену совместного фото на встрече министров иностранных дел стран G20 в США.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Max заявил, что «евродегенераты не хотят нормализации отношений с Россией». Так он прокомментировал то, что ряд министров иностранных дел стран G20 отказались от участия в совместном фото с главой МИД Сергеем Лавровым в США.

    «Причина – в их внутренних дурных болезнях: их ментальные проблемы оказались помножены на сексуальные девиации. А стало быть, карточки с этими первертами теперь стали разновидностью порно. Потому американцы правильно решили снести общее фото», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу организаторы встречи глав МИД стран G20 в Атланте отменили традиционное совместное фото из-за отказа некоторых участников фотографироваться с Сергеем Лавровым.

    В пятницу западные издания высмеяли министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля за страх оказаться на одном снимке с Сергеем Лавровым.

    Сам Йоханн Вадефуль заявил о готовности участвовать в совместном фотографировании.

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    31 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Эвакуированные жители Алешек прибыли в Гомель
    Эвакуированные жители Алешек прибыли в Гомель
    @ Андрей Казаков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В аэропорту белорусского Гомеля приземлились самолеты с эвакуированными жителями города Алешки Херсонской области, которые решили выехать на Украину.

    Самолеты с эвакуированными жителями Алешек, которые захотели далее выехать на Украину, прибыли в аэропорт Гомеля в Белоруссии. Эвакуация проходит при помощи самолетов военно-транспортной авиации ВКС России. В гомельском аэропорту жители Алешек дождутся выезда в пункт пропуска на границе с Украиной «Новая Гута», передает БелТА.

    В аэропорту развернут палаточный лагерь для отдыха, питания, а также получения медицинской и психологической помощи.

    Для организации гуманитарной миссии российская армия во вторник прекратила огонь на херсонском направлении. Маршрут в Алешки был разминирован, и в пятницу в город доставили гуманитарную помощь.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что режим перемирия соблюдался полностью, инцидентов не зафиксировано. Она также поблагодарила первую леди США Меланью Трамп за помощь и призвала сделать подобные миссии регулярными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство обороны сообщило о вылете пожелавших уехать на Украину жителей Алешек из Анапы в Гомель.

    Накануне в Симферополе медики начали обследование жителей, вывезенных в рамках гуманитарной миссии.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила об успешной эвакуации семьи с семью детьми из Алешек.

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    31 октября 2026, 08:02 • Новости дня
    Дмитриев призвал Европу искупить вину на фоне протестов в Польше

    Глава РФПИ Дмитриев заявил о проблемах Европы из-за протестов в Польше

    Дмитриев призвал Европу искупить вину на фоне протестов в Польше
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал ситуацию в Польше и заявил, что у Европы не все в порядке.

    Дмитриев отреагировал на слова польского премьер-министра Дональда Туска, который заявил о необходимости отстранить и. о. председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского. «Европа не в порядке: мигранты, разжигание войн, беспорядки и госперевороты», – написал глава РФПИ в соцсети Х, призвав европейцев «искупить свою вину», передает ТАСС.

    В Польше возникло напряжение из-за решения Туска назначить судьей Конституционного суда бывшего министра в его правительстве Марчина Берека. У здания этого органа в последние недели регулярно проходят протесты. В ночь на субботу ситуация обострилась: к охране территории суда были привлечены дополнительные силы полиции, а протестующие пытались прорваться через ограждение.

    В связи с ситуацией президент Польши Кароль Навроцкий принял решение прервать полет в Сенегал и вернулся в Варшаву. Ряд оппозиционных политиков назвал происходящее в стране попыткой государственного переворота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о нарушении конституционного порядка в стране и насильственном захвате Конституционного суда.

    Президент Польши созывает срочное совещание с участием всех политических сил для разрешения кризиса.

    Президенту Польши попытались преградить путь при входе в здание суда в Варшаве, но с усилием он смог проникнуть внутрь.

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    31 октября 2026, 09:52 • Новости дня
    Пожелавшие уехать на Украину жители Алешек вылетели в Гомель

    Минобороны: Пожелавшие уехать на Украину жители Алешек вылетели в Гомель

    Пожелавшие уехать на Украину жители Алешек вылетели в Гомель
    @ Андрей Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители населенного пункта Алешки Херсонской области, пожелавшие при эвакуации уехать на Украину, вылетели из аэропорта Анапы в белорусский Гомель, сообщило Министерство обороны.

    Эвакуированных сопровождает уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Минобороны.

    Отмечается, что перевозка осуществляется самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу медики приступили к обследованию вывезенных в рамках гуманитарной миссии жителей города Алешки Херсонской области.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила об успешной эвакуации семьи с семью детьми из Алешек.

    Яна Лантратова отметила прибытие в Алешки для передачи жителям гуманитарной помощи совместно с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.

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    31 октября 2026, 11:06 • Новости дня
    Медведев назвал сумму долга Европы перед Африкой

    Медведев: Европа задолжала Африке 15 квадриллионов долларов за годы колонизации

    Медведев назвал сумму долга Европы перед Африкой
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что страны Европы за годы колонизации задолжали африканцам 15 квадриллионов долларов.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил долг европейских стран перед Африканским континентом в 15 квадриллионов долларов. «По оценке экспертов, за годы колонизаторского геноцида и грабежа Европа должна африканцам 15 квадриллионов (да-да, 1,5 × 10¹⁶!) долларов», – написал Медведев в своем канале в Мах.

    Он отметил, что прошедший саммит Россия – Африка продемонстрировал искреннее желание африканских стран развивать связи с Москвой. Медведев обратил внимание на то, что Россия, в отличие от стран Европы, никогда не занималась колонизацией этого континента.

    Медведев добавил, что саммит стал отлично сыгранной симфонией отношений между двумя континентами, несмотря на критику со стороны западных средств массовой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу участники третьего саммита Россия – Африка подписали более 50 двусторонних соглашений. Директор департамента партнерства с Африкой МИД Татьяна Довгаленко сообщила о прибытии 61 делегации.

    В четверг президент Владимир Путин назвал неоспоримыми союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами.

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    31 октября 2026, 09:05 • Новости дня
    В Германии назвали безумием решение ЕК по российскому газу

    Немецкий политик Фронмайер назвал безумием решение ЕК по российскому газу

    В Германии назвали безумием решение ЕК по российскому газу
    @ Oliver Zimmermann/imago/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Немецкий политик Маркус Фронмайер назвал безумием решения Европейской комиссии в отношении закупок газа у России.

    «Разве это не безумие?.. Российский газ должен исчезнуть навсегда. А немцы должны продолжать платить ужасающие суммы, потому что этого хочет Европейская комиссия», – передает RT его сообщение в соцсети Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недальновидным отказ европейских стран от российских энергоресурсов.

    Во вторник президент Владимир Путин заявил об ударе Европы по собственной промышленности и социальной сфере из-за отказа от российского газа.

    В понедельник еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен исключил отмену запрета на поставки газа из России даже в случае мирного урегулирования на Украине.

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    31 октября 2026, 17:00 • Новости дня
    В IIHF допустили замену сборной Украины на команду России на чемпионате мира

    Aftonbladet: В IIHF допустили замену сборной Украины командой России на ЧМ

    В IIHF допустили замену сборной Украины на команду России на чемпионате мира
    @ Timo Stein/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Федерации хоккея Швеции и член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Андрес Ларссон заявил, что организация может исключить сборную Украины из чемпионата мира 2027 года для возвращения российской команды.

    Член совета напомнил, что украинские спортсмены стали последней командой, прошедшей квалификацию на мировое первенство, передает ТАСС со ссылкой на газету Aftonbladet. «Да, ранее на уровне конгресса IIHF мы приняли решение: когда Россия вернется, она будет играть на том же уровне, на котором находилась прежде», – заявил Ларссон.

    Он подчеркнул необходимость проработки технических аспектов, учитывая фиксированное число участников и матчей на турнире, а также вопросы телевизионных прав. Функционер призвал не предрешать итоги заседаний конгресса, на которых в начале ноября обсудят возвращение сборной России.

    Чемпионат мира пройдет в Германии в мае 2027 года.

    Напомним, в пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея допустить российские команды к международным соревнованиям.

    После этого хоккейные федерации Германии, Чехии, Швеции и Норвегии выразили разочарование вердиктом.

    Федерация хоккея Канады обратилась за разъяснениями о возможности участия россиян в молодежном чемпионате мира.

    Министр спорта Михаил Дегтярев назвал решение Спортивного арбитражного суда концом дискриминации в мировом хоккее.

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    31 октября 2026, 16:27 • Новости дня
    Стубб назвал звонок Путину поворотным моментом

    Стубб: Звонок Путину стал поворотным моментом по трем причинам

    Стубб назвал звонок Путину поворотным моментом
    @ Roni Rekomaa/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Финляндии Александр Стубб назвал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным поворотным моментом по нескольким причинам.

    Финский лидер Александер Стубб в интервью Yle, которое было опубликовано на Rulehti.fi, заявил, что телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным стал поворотным моментом по нескольким причинам, передает РБК.

    «Во-первых, это был первый раз, когда я в качестве президента республики разговаривал с президентом Путиным. Во-вторых, мы впервые получили непосредственную информацию о том, как президент России оценивает ситуацию на войне. И, в-третьих, у нас появилась возможность напрямую передать россиянам сообщения от украинцев», – заявил финский лидер.

    Стубб добавил, что контакт с Москвой инициировали Финляндия и Норвегия по просьбе Киева. При этом финская сторона не выступает в роли посредника и полностью поддерживает Украину.

    Содержание разговора обсуждалось с другими европейскими лидерами. По оценке Стубба, Евросоюз впервые получил прямое сообщение от России по поводу конфликта и ситуации в Балтийском море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Канады Марк Карни поддержал проведение прямых телефонных переговоров европейских лидеров с президентом России Владимиром Путиным.

    В четверг помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил о разъяснении первопричин конфликта на Украине в ходе беседы.

    Владимир Путин прокомментировал недавний телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Он подчеркнул, что в Европе есть люди, которые не стремятся нанести стратегическое поражение Москве, а хотят наладить конструктивный диалог.

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что глава киевского режима обманывает западную аудиторию, объясняя необходимость прекращения огня подготовкой к президентским выборам.

    Также Мендель предложила отстранить руководителя государства от власти по состоянию здоровья.

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    31 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Политолог: Германия станет идеальной площадкой для эскалации насилия

    Эксперт Камкин: В Германии резко выросли поляризация и радикализация общества

    Политолог: Германия станет идеальной площадкой для эскалации насилия
    @ Michael Kuenne/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Протест молодежи в Германии перерос масштаб исключительно немецкого бунта, в страну активно стекаются многочисленные ультралевые активисты из других европейских стран, ФРГ станет для них идеальной площадкой для эскалации насилия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Камкин.

    «То, что мы наблюдаем сегодня в немецких городах, – не просто стихийный и разовый эмоциональный всплеск молодежи. Это хорошо подготовленная попытка довести затянувшийся системный кризис в Германии до логической кульминации», – считает Александр Камкин, замдиректора Центра германских исследований Института Европы РАН.

    Собеседник напомнил, что сама акция планировалась задолго до сегодняшнего дня: «Вокруг ее подготовки разворачивается практически детективная история: главный ответственный организатор сейчас скрывается от правоохранительных органов, постоянно меняет адреса, пароли и явки, а полиция безуспешно пытается выйти на его след».

    При этом, по оценке эксперта, протест уже перерос масштаб исключительно немецкого бунта. «В Германию сейчас активно стекаются многочисленные ультралевые активисты из других европейских стран, в частности, из Франции и Испании. Движение Gen Z regelt («Поколение Z решает») превратилось в сборную солянку, объединившую любителей «побузотерить», крайне левых радикалов, экологистов и представителей всевозможных субкультур», – рассказал Камкин.

    Германист подчеркнул, что повестка зумеров во многом копирует французские протесты, но имеет свою специфику: это недовольство падением уровня жизни и образования, планами правительства вернуть обязательную службу через медкомиссии, а также общая усталость от канцлера Фридриха Мерца.

    «Крупные города Германии фактически готовятся к чрезвычайному положению – туда стянуты усиленные наряды полиции, а дорогие бутики превентивно закрывают витрины бронированными ставнями», – отметил политолог.

    По оценке германиста, риск того, что изначально мирный протест студентов будет полностью перехвачен леворадикалами, стопроцентный. «В Германии десятилетиями действуют десятки ультралевых группировок, включая «Антифа», чье любимое развлечение – устраивать жесткие стычки с силовиками и правыми оппонентами. Они регулярно атакуют съезды партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), устраивают погромы на Первомай и блокируют памятные шествия в Дрездене. Поляризация и радикализация немецкого общества в последние годы сильно выросли, и нынешний молодежный бунт станет для этих группировок идеальной площадкой для эскалации насилия», – полагает спикер.

    Несмотря на то, что на улицах громко звучат требования об отставке канцлера, сам по себе этот бунт не приведет к развалу правящей коалиции ХДС. «Немецкий политический истеблишмент – и ХДС, и социал-демократы – являются категорическими противниками уличного насилия. Более того, власти и системные СМИ уже сейчас пытаются переложить всю вину за погромы на левые партии, попутно обвиняя протестующих в «исламистском антисемитизме» и других грехах», – пояснил Камкин.

    Положение канцлера внутри партии и коалиции действительно крайне шаткое после провальных сентябрьских выборов, но «если Мерца и «свалят» в ближайшее время, то сделают это не улицы, а его собственные однопартийцы в ходе внутренних аппаратных войн».

    «Происходящее в Германии, Франции и Италии – это не новый феномен, а продолжение давней европейской традиции. Европа уже проходила через подобные тектонические сдвиги: это и «Весна народов» (революции 1848 года), сотрясавшая Германию и Австро-Венгрию, и знаменитые студенческие бунты «Красного мая» 1968 года во Франции», – напомнил политолог.

    По его словам, левая идеология 1968 года тогда глубоко укоренилась в европейских университетах. «Профессора, которые сами были участниками тех событий, за десятилетия преподавания фактически «наплодили» нынешнее протестное поколение ультралевых. Эти молодые люди выросли на деструктивных идеях постструктуралистов и других радикальных европейских мыслителей», – подчеркнул спикер.

    По прогнозу Камкина, одновременный хаос в Германии и Польше затормозит механизмы принятия решений в Брюсселе, «но говорить о скором развале или коллапсе Евросоюза пока преждевременно». «Хотя очевидно: и немецкие, и польские, и французские события – это прямые симптомы глубочайшего экономического и идейного кризиса, в который погружается вся современная Европа», – резюмировал Камкин.

    В Германии разворачивается масштабная волна общенациональных молодежных протестов под руководством движения «Поколение Z решает». Суббота стала кульминацией мобилизации: протестами охвачены более 30 городов, в том числе Берлин, Гамбург, Кельн, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Штутгарт. Всего организаторы рассчитывают собрать по всей стране около 160 тыс. участников.

    Протестующие в Берлине потребовали отказаться от возможного возвращения воинской повинности, увеличить инвестиции в образование, здравоохранение и защиту климата, а также принять меры против роста стоимости жизни. Некоторые участники выступили с призывами к отставке Мерца.

    Кабинет министров, сформированный весной 2025 года, столкнулся с катастрофическим падением рейтингов после разгрома ХДС на региональных выборах в сентябре (на них триумфально победили ультраправые из АдГ). Опросы общественного мнения показывают, что около 78% немцев недовольны работой канцлера.

    Вечером на площади Розенталер-плац запланирована еще одна акция под лозунгом «С поколения Z хватит», где ожидается участие пропалестинских активистов и левых радикалов.

    Из-за того, что акции совпали с празднованием Хэллоуина, полиция стянула тысячи сотрудников, а люксовые магазины и ювелирные бутики в Берлине и Франкфурте заколотили витрины деревянными щитами, опасаясь мародеров. При этом организаторы «Поколение Z решает» настаивают на исключительно мирном характере акций.

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    31 октября 2026, 15:55 • Новости дня
    Задержанный в Польше якобы за шпионаж россиянин оказался споттером
    Задержанный в Польше якобы за шпионаж россиянин оказался споттером
    @ Neil Milton/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Задержанный в Польше по обвинению в шпионаже гражданин России оказался известным в своих кругах железнодорожным споттером.

    Задержанный в Польше по обвинению в шпионской деятельности гражданин России является обычным железнодорожным споттером (споттинг (англ). - наблюдение за крупными видами средств передвижения - прим. ВЗГЛЯД), пишет РИА «Новости» со ссылкой на знакомого с ситуацией фаната железных дорог.

    В пятницу польская полиция сообщила о задержании в Нижнесилезском воеводстве россиянина, который якобы фотографировал железнодорожную инфраструктуру.

    «В кругах любителей железнодорожного транспорта сразу удалось установить, о ком идет речь – кто это такой. Это просто фанат железной дороги. Он также увлекается другими видами транспорта, но больше всего – железной дорогой», – рассказал собеседник агентства.

    По его словам, мужчина давно известен коллегам как фотограф. В его социальных сетях опубликовано множество снимков транспорта из России, Германии и других стран.

    Задержанный в Польше россиянин долгое время жил в Германии и часто ездил в Западную Европу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик заявил о задержании слушателя Военно-медицинской академии с украинским гражданством по подозрению в ведении разведки военных объектов.

    Летом польские правоохранительные органы засекретили разбирательства в отношении агентов Киева.

    Весной польские правоохранители арестовали троих местных жителей по подозрению в сборе данных о войсках НАТО по заданию Москвы.

    Комментарии (2)
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