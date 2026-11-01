Онищенко исключил угрозу пандемии из-за нового штамма коронавируса

Онищенко исключил риск пандемии из-за нового штамма коронавируса

Tекст: Катерина Туманова

«Я остаюсь на позиции, что этот субштамм не является кандидатом в пандемические или даже в эпидемические штаммы по распространению. Он, безусловно, будет некоторое время доминировать наряду с другими штаммами коронавируса, которые тоже находятся под пристальным наблюдением», – сказал Онищенко РИА «Новости».

По словам академика, в появлении нового штамма нет ничего страшного. Сведения о его повышенной заразности или агрессивности отсутствуют.

Ранее в российском офисе ВОЗ заявили, что риск распространения штамма коронавируса PJ.2.1 в мире возрастает, так как с мая 2026 года он проник на несколько континентов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Европейское агентство по лекарственным средствам заявило о растущей угрозе возникновения новой пандемии в Европе. Во вторник Роспотребнадзор сообщил об отсутствии случаев заражения новым штаммом коронавируса в России.