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    1 ноября 2026, 00:08 • Новости дня

    Словакия поддержала решение вернуть российских хоккеистов на международные турниры

    Премьер Словакии Фицо одобрил возвращение хоккеистов России на турниры

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил в поддержку решения Спортивного арбитражного суда о возвращении российских хоккеистов на международные соревнования.

    Глава словацкого правительства высказался против политизации спорта на фоне отстранения российских атлетов, передает ТАСС.

     «Я всегда отвергал втягивание спорта в политику и я всегда также спрашивал, какую ценность имеет золотая медаль, если на пути к ней не нужно добиваться победы над российскими хоккеистами, которые, бесспорно, относятся к самым лучшим в мире», – заявил Фицо в соцсети.

    Ранее Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея вернуть российские команды на международные турниры.

    Позднее хоккейные федерации Германии, Чехии, Швеции и Норвегии выступили с заявлениями о разочаровании этим вердиктом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал решение CAS концом дискриминации в мировом хоккее. Спортивный арбитражный суд счел необоснованными опасения Международной федерации хоккея по поводу безопасности.

    Чешский хоккейный союз выразил недовольство решением о возвращении российских спортсменов.

    31 октября 2026, 11:06 • Новости дня
    Медведев назвал сумму долга Европы перед Африкой

    Медведев: Европа задолжала Африке 15 квадриллионов долларов за годы колонизации

    Медведев назвал сумму долга Европы перед Африкой
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что страны Европы за годы колонизации задолжали африканцам 15 квадриллионов долларов.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил долг европейских стран перед Африканским континентом в 15 квадриллионов долларов. «По оценке экспертов, за годы колонизаторского геноцида и грабежа Европа должна африканцам 15 квадриллионов (да-да, 1,5 × 10¹⁶!) долларов», – написал Медведев в своем канале в Мах.

    Он отметил, что прошедший саммит Россия – Африка продемонстрировал искреннее желание африканских стран развивать связи с Москвой. Медведев обратил внимание на то, что Россия, в отличие от стран Европы, никогда не занималась колонизацией этого континента.

    Медведев добавил, что саммит стал отлично сыгранной симфонией отношений между двумя континентами, несмотря на критику со стороны западных средств массовой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу участники третьего саммита Россия – Африка подписали более 50 двусторонних соглашений. Директор департамента партнерства с Африкой МИД Татьяна Довгаленко сообщила о прибытии 61 делегации.

    В четверг президент Владимир Путин назвал неоспоримыми союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами.

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    31 октября 2026, 17:00 • Новости дня
    В IIHF допустили замену сборной Украины на команду России на чемпионате мира

    Aftonbladet: В IIHF допустили замену сборной Украины командой России на ЧМ

    В IIHF допустили замену сборной Украины на команду России на чемпионате мира
    @ Timo Stein/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Федерации хоккея Швеции и член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Андрес Ларссон заявил, что организация может исключить сборную Украины из чемпионата мира 2027 года для возвращения российской команды.

    Член совета напомнил, что украинские спортсмены стали последней командой, прошедшей квалификацию на мировое первенство, передает ТАСС со ссылкой на газету Aftonbladet. «Да, ранее на уровне конгресса IIHF мы приняли решение: когда Россия вернется, она будет играть на том же уровне, на котором находилась прежде», – заявил Ларссон.

    Он подчеркнул необходимость проработки технических аспектов, учитывая фиксированное число участников и матчей на турнире, а также вопросы телевизионных прав. Функционер призвал не предрешать итоги заседаний конгресса, на которых в начале ноября обсудят возвращение сборной России.

    Чемпионат мира пройдет в Германии в мае 2027 года.

    Напомним, в пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея допустить российские команды к международным соревнованиям.

    После этого хоккейные федерации Германии, Чехии, Швеции и Норвегии выразили разочарование вердиктом.

    Федерация хоккея Канады обратилась за разъяснениями о возможности участия россиян в молодежном чемпионате мира.

    Министр спорта Михаил Дегтярев назвал решение Спортивного арбитражного суда концом дискриминации в мировом хоккее.

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    31 октября 2026, 21:01 • Видео / Жизнь после боя
    Ошибка на фронте думать, что ты бессмертен

    Командир штурмовиков Никита Мурзаков трижды уходил добровольцем на СВО. После множества тяжелых осколочных ранений, вместо необходимых операций он раз за разом возвращался к товарищам на передовую.

    Как не потерять инстинкт самосохранения? Почему маленький сын ветерана замкнулся в себе? Как не опустить руки после пережитых испытаний?
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    31 октября 2026, 07:55 • Новости дня
    Президент Польши заявил о насильственном захвате Конституционного суда

    TV Republika: Навроцкий заявил о захвате Конституционного суда

    Президент Польши заявил о насильственном захвате Конституционного суда
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о нарушении конституционного порядка в стране и насильственном захвате Конституционного суда, потребовав вывести правительственные силы из здания.

    Польский лидер заявил, что конституционный порядок в стране был нарушен, а конституционный орган подвергся силовому захвату. Об этом говорится в экстренном заявлении польского лидера, которое зачитал глава канцелярии Навроцкого Павел Шефернакер, передает TV Republika.

    «В ту ночь был нарушен конституционный порядок Республики Польша, и конституционный государственный орган был насильственно захвачен», – подчеркнул Навроцкий в обращении. Он призвал к восстановлению правопорядка и эвакуации из здания суда направленных туда правительством силовых подразделений.

    Президент сообщил о проведении консультаций с первым председателем Верховного суда Збигневом Капинским, который также отказался признать законными действия лиц, узурпировавших власть в суде.

     Кроме того, Навроцкий обеспечил доступ в здание законно действующему вице-председателю органа Бартоломею Соханьскому.

    Из-за угрозы внутренней безопасности Навроцкий объявил о созыве срочных консультаций с участием представителей парламентских сил для разрешения кризиса и стабилизации политической ситуации. В завершение он выразил благодарность гражданам, собравшимся перед зданием суда для защиты конституции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенту Польши Навроцкому попытались преградить путь при входе в здание Конституционного суда в Варшаве, когда он экстренно прервал официальный визит в Сенегал на фоне волнений в столице. В пятницу толпа протестующих вступила в столкновения с полицией при попытке ворваться в здание Конституционного суда.

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    31 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    Власти Канады сохранили санкции против российских спортсменов

    Канада сохранила ограничения на участие россиян в проходящих в стране турнирах

    Власти Канады сохранили санкции против российских спортсменов
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госсекретарь по вопросам спорта Адам ван Куверден заявил, что Канада сохранит ограничения на участие россиян в турнирах, которые проводятся на территории страны и финансируются из ее бюджета.

    Канада сохранит ограничения на участие россиян в турнирах, проводимых на территории страны и финансируемых из ее бюджета, передает РИА «Новости».

    «Канада по-прежнему придерживается позиции, зафиксированной в 2022 году: Россия не должна быть представлена на международных спортивных соревнованиях», – заявил госсекретарь по вопросам спорта Адам ван Куверден.

    В пятницу Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские команды к состязаниям текущего сезона, включая Молодежный чемпионат мира. Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир. В IIHF пообещали исполнить решение суда и в скором времени оценить шаги для возвращения сборных к турнирам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Федерация хоккея Канады обратилась в Международную федерацию хоккея за разъяснениями о возможности участия сборной России в молодежном чемпионате мира после решения Спортивного арбитражного суда.

    Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал решение о допуске российских сборных к международным турнирам концом дискриминации в мировом хоккее.

    Чешский хоккейный союз выразил недовольство решением Спортивного арбитражного суда.

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    31 октября 2026, 04:07 • Новости дня
    Президент Польши с усилием прорвался в Конституционный суд

    TV Republika: Президента Польши не пускали в Конституционный суд

    Tекст: Катерина Туманова

    Президенту Польши Каролю Навроцкому попытались преградить путь при входе в здание Конституционного суда в Варшаве, у которого проходит акция протеста, с усилием он и его сопровождающие смогли проникнуть в здание.

    Польский президент Кароль Навроцкий в сопровождении первого председателя Верховного суда Збигнева Капиньского прибыл к зданию Конституционного суда после полуночи. У входа проходила акция протеста с участием лидеров оппозиции, пишет TV Republika.

    На видеозаписях с места событий видно, как путь польскому лидеру преградила женщина. Она удерживала главу государства в области грудной клетки. Навроцкий попросил дать ему пройти, а затем оттолкнул женщину и вошел в здание.

    Судья Конституционного суда Мацей Берек выложил видео и сообщил в соцсети Х, что преградившая путь президенту женщина – Анна Корвин-Петровская, к которой перешли полномочия исполняющего обязанности руководителя суда после отстранения Богдана Свенчковского.

    Депутат Павел Яблоньский сообщил о прибытии на проспект Шуха нескольких сотен полицейских, вооруженных слезоточивым газом. По его словам, власти готовятся применить силу против мирной демонстрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Навроцкий прервал официальный визит в Сенегал и экстренно вернулся в Варшаву. Лидер оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский назвал происходящие события очередным этапом государственного переворота.

    В пятницу толпа протестующих попыталась ворваться в здание суда.

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    31 октября 2026, 05:23 • Новости дня
    Послы Польши в Китае и Румынии подали в отставку

    Послы Польши в Китае и Румынии ушли в отставку

    Tекст: Катерина Туманова

    Послы Польши в Румынии и Китае Павел Солох и Якуб Кумох заявили о своей отставке на фоне ситуации вокруг Конституционного суда страны.

    «В связи с попыткой незаконного захвата Конституционного суда я не вижу возможности продолжать исполнять функции посла Республики Польша в Румынии. О моей отставке я проинформировал президента и главу МИД», – передает РИА «Новости» заявление Солоха в соцсети Х.

    Об отставке также сообщил посол в Китае Якуб Кумох. Глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал завершение миссии Кумоха непрофессиональным.

    Кризис в Конституционном суде Польши и акции протеста вспыхнули в середине октября после того, как сейм избрал Мацея Берека судьей. Президент страны Кароль Навроцкий отказался принимать у него присягу. Конфликт обострился в пятницу вечером, когда на сайте суда появилась информация о приостановке полномочий его руководителей, а протестующие окружили здание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Польши с усилием прорвался в Конституционный суд страны. До этого Навроцкий прервал официальный визит в Сенегал и вернулся в Варшаву, так как толпа протестующих попыталась ворваться в здание суда.

    Лидер оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский назвал происходящие события очередным этапом государственного переворота.

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    31 октября 2026, 07:24 • Новости дня
    Президент Польши созвал срочное совещание политических сил

    Президент Польши Навроцкий созвал срочное совещание из-за кризиса в КС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Польши Кароль Навроцкий созывает срочное совещание с участием всех политических сил для разрешения кризиса Конституционного суда.

    «Я созываю срочное совещание с участием всех политических сил и парламентариев с целью возвращения конституционного порядка», – заявил президент в обращении, зачитанном у здания Конституционного суда.

    Навроцкий также призвал силовиков покинуть здание суда и его окрестности, назвав их «силами принуждения, направленных на место правительством», передает РИА «Новости».

    В настоящее время президент все еще находится в здании суда.

    Конституционный кризис в Польше обострился после того, как сейм избрал Мацея Берека на должность судьи, однако Навроцкий отказался принимать у него присягу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенту Польши Каролю Навроцкому попытались преградить путь в здание Конституционного суда в Варшаве, когда он прервал официальный визит в Сенегал и экстренно вернулся в Варшаву из-за ситуации вокруг суда.

    В пятницу протестующие попытались ворваться в здание Конституционного суда и вступили в столкновения с полицией.

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    31 октября 2026, 06:30 • Новости дня
    Газ в Евросоюзе стал самым подорожавшим товаром в мире

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала текущего года стоимость газа в Евросоюзе выросла на 259,31%, что сделало его самым подорожавшим товаром на мировых рынках.

    Газ в Евросоюзе подорожал в 3,6 раза, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов. На втором месте среди самых подорожавших топливно-энергетических товаров оказался газ в Британии, стоимость которого увеличилась на 239,55%. В тройку также вошел СПГ на рынках Южной Кореи и Японии с ростом на 233,52%, передает РИА «Новости».

    В категории продовольственных товаров с начала года наиболее заметный рост показал рис, стоимость которого выросла на 81,45%. Ячмень подорожал на 40,11%, а рапс – на 33,6%. При этом заметно подешевели апельсиновый сок (на 33,28%) и кофе (на 18,15%).

    Среди промышленных товаров и металлов заметнее всего выросла стоимость горячекатаной стали в рулонах – на 52,83%. Самым подешевевшим товаром в этой категории стал гидроксид кобальта, стоимость которого снизилась на 43,36%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу спотовая цена природного газа на европейских биржах впервые с декабря 2022 года поднялась выше 1,2 тыс. долларов за 1 тыс. кубических метров.

    Глава Газпрома Миллер допустил рост цен на газ в Европе до 2,5 тыс. долларов зимой при холодах.

    Эксперт Игорь Юшков возложил ответственность за энергетический кризис в мире на недальновидные политические решения стран Запада.

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    31 октября 2026, 21:52 • Новости дня
    Российская сборная приняла участие в церемонии открытия юношеских Олимпийских игр в Дакаре

    Российские спортсмены приняли участие в открытии летних юношеских Олимпийских игр

    Tекст: Вера Басилая

    Российские атлеты приняли участие в параде на церемонии открытия юношеских Олимпийских игр в столице Сенегала Дакаре.

    Российские спортсмены приняли участие в параде атлетов на торжественной церемонии открытия юношеских Олимпийских игр в Дакаре, на стадионе имени Абдулая Вада, передает ТАСС.

    Российские спортсмены выступят с национальным флагом и гимном в девяти дисциплинах, среди которых плавание, спортивная гимнастика, велоспорт, тхэквондо, дзюдо, фехтование, конный спорт, ушу и скейтбординг.

    Соревнования продлятся до 13 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в российской делегации сообщили о появлении флагов России на зданиях Олимпийской деревни в Дакаре. В сентябре российская делегация утвердила состав сборной из 13 молодых атлетов и 10 тренеров для выступления на летних юношеских Олимпийских играх в Сенегале. Летом МОК выделил россиянам 12 квот на юношеские Игры в Дакаре без участия легкоатлетов.

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    31 октября 2026, 14:31 • Новости дня
    Премьер Канады Карни поддержал звонок лидеров Финляндии и Норвегии Путину

    Politico: Премьер Канады Карни одобрил звонок Стубба и Стере Путину

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Канады Марк Карни поддержал президента Финляндии Александра Стубба и норвежского премьера Йонаса Гара Стере за проведение прямых телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о поддержке президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стере после их телефонного разговора с Владимиром Путиным, передают «Вести» со ссылкой на интервью политика Politico.

    «Иногда лучше проводить такие прямые переговоры на уровне лидеров. Так что в этом плане все в порядке. И, возможно, это будет конструктивно», – сказал Карни.

    При этом глава канадского правительства отметил неизменность решимости участников так называемой коалиции желающих в вопросе оказания поддержки Украине.

    Телефонная беседа Путина со Стере и Стуббом состоялась 27 октября. В Кремле сообщили, что президент России поделился оценкой ситуации в зоне украинского конфликта и напомнил о его первопричинах, а также обсудил вопросы безопасности на севере Европы и в регионе Балтийского моря.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что лидеры Финляндии и Норвегии позвонили Владимиру Путину по просьбе Киева для организации отдельного канала связи Европы с Москвой. Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о рассказе российского лидера зарубежным коллегам о первопричинах конфликта на Украине.

    Переговоры Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии вызвали раскол среди руководителей европейских стран.

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    31 октября 2026, 18:53 • Новости дня
    На зданиях Олимпийской деревни в Дакаре появились флаги России

    Российские флаги вывесили в Олимпийской деревне на юношеских Играх в Дакаре

    На зданиях Олимпийской деревни в Дакаре появились флаги России
    @ Ilya Moskovets/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Государственные флаги России вывесили на зданиях и аллее в Олимпийской деревне перед стартом юношеских Игр в Дакаре, сообщили в российской делегации.

    Флаги России появились на здании для проживания отечественных спортсменов и на одной из аллей в Олимпийской деревне в Дакаре, передает ТАСС.

    На юношеских Играх в Сенегале отечественные атлеты выступят с национальным флагом и гимном. Они примут участие в соревнованиях по девяти видам спорта, среди которых плавание, спортивная гимнастика, велоспорт, тхэквондо, дзюдо, фехтование, конный спорт, ушу и скейтбординг.

    Торжественная церемония открытия Игр состоится в субботу на стадионе имени Абдулая Вада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Всероссийская федерация легкой атлетики призвала Всемирную легкоатлетическую ассоциацию пересмотреть решение о недопуске российских спортсменов на юношеские Олимпийские игры.

    В четверг самолет с российскими олимпийцами вылетел в Дакар с более чем восьмичасовой задержкой.

    Министр спорта Михаил Дегтярев заявил об участии сотен отечественных атлетов в международных соревнованиях под национальным флагом с начала года.

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    31 октября 2026, 08:00 • Новости дня
    Клуб НХЛ «Тампа» отказался обменивать нападающего Кучерова

    Клуб «Тампа» отказался обменивать российского нападающего Кучерова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа заявил, что клуб Национальной хоккейной лиги не планирует обменивать российского нападающего Никиту Кучерова, несмотря на его желание покинуть команду.

    Российский нападающий Никита Кучеров отказался подписывать новый контракт с клубом «Тампа» и запросил обмен, передает ТАСС со ссылкой на журналиста Эллиотта Фридмана. Игрок уже сообщил о своем желании партнерам по команде и руководству.

    «У нас однозначно нет желания обменивать Никиту», – заявил Брисбуа. Он добавил, что в клубе осведомлены о заявлениях прессы относительно будущего хоккеиста.

    Кучеров выступает за «Тампу» на протяжении всей карьеры в НХЛ и проводит в клубе последний сезон по восьмилетнему контракту, который истекает в 2027 году. Россиянин является двукратным обладателем Кубка Стэнли и лучшим бомбардиром в истории команды, на его счету 1139 очков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский нападающий Никита Кучеров достиг отметки в 100 набранных очков в сезоне Национальной хоккейной лиги.

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    31 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    Российский дзюдоист Бифов выиграл турнир Большого шлема в Абу-Даби

    Российский дзюдоист Бифов стал победителем турнира Большого шлема в Абу-Даби

    Tекст: Мария Иванова

    Российский дзюдоист Идар Бифов завоевал золотую медаль на турнире Большого шлема в Абу-Даби в весовой категории до 100 кг.

    В финальной схватке россиянин одержал победу над французом Орельеном Дьессом, пишет ТАСС.

    Ранее в субботу бронзовым призером турнира стал Мансур Лорсанов, выступавший в категории до 90 кг.

    На счету сборной России пять медалей на турнире: одна золотая, одна серебряная и три бронзовые. Турнир в Абу-Даби завершится 31 октября. Сборная России участвует в соревнованиях при поддержке Российского спортивного фонда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские дзюдоисты Яго Абуладзе и Марина Воробьева завоевали серебряную и бронзовую медали на турнире Большого шлема в Абу-Даби.

    В начале месяца российские дзюдоисты победили команду Узбекистана и вышли в финал командного турнира на чемпионате мира.

    Инал Тасоев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг.

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    31 октября 2026, 15:37 • Новости дня
    ВФЛА призвала World Athletics допустить россиян на юношескую Олимпиаду

    ВФЛА призвала пересмотреть недопуск россиян на юношескую Олимпиаду в Дакаре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) призвала Всемирную легкоатлетическую ассоциацию (World Athletics) пересмотреть решение о недопуске российских спортсменов на юношеские Олимпийские игры в Дакаре.

    «Всероссийская федерация легкой атлетики глубоко разочарована решением не допустить российских юниоров к соревнованиям на летних юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре. Позиция МОК по участию юниоров предлагала другой подход, причем именно для молодых спортсменов и именно для Игр в Дакаре. Однако World Athletics пошла своим путем. Мы призываем World Athletics публично объяснить, на каких основаниях и по каким критериям было принято решение, идущее вразрез с принципами Международного олимпийского комитета (МОК), и пересмотреть его, пока у спортсменов, имеющих право на участие, еще есть время попасть на Игры», – говорится в заявлении ВФЛА, которое передает РИА «Новости».

    В организации отметили, что условия допуска определяют международные федерации, и ряд из них уже гарантировали юным спортсменам базовое право на участие в турнирах. «Однако World Athletics продолжает отстранять россиян вопреки четким и справедливым рекомендациям МОК», – добавили в федерации, подчеркнув, что такая позиция вредит спорту.

    Также в ВФЛА напомнили, что вопросы допуска в легкой атлетике находятся в исключительной компетенции World Athletics. В связи с этим в федерации считают важным, чтобы решения принимались прозрачно и соответствовали общим принципам, закрепленным МОК для юношеских соревнований.

    МОК 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. После этого в World Athletics заявили, что пока не намерены следовать новым рекомендациям МОК. Затем ВФЛА подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS). В пятницу стало известно, что CAS не назначил дату слушания апелляции ВФЛА по допуску легкоатлетов.

    Юношеские Олимпийские игры пройдут в Дакаре с 31 октября по 13 ноября 2026 года. Соревнования легкоатлетов состоятся с 8 по 10 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр спорта Михаил Дегтярев заявил о беззаконии в отношении российских спортсменов со стороны World Athletics.

    Также МОК выделил россиянам 12 квот на юношеские Игры в Сенегале без представителей легкой атлетики.

    Всероссийская федерация легкой атлетики отметила нарушение олимпийских принципов из-за продления санкций против российских легкоатлетов.

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    31 октября 2026, 16:59 • Новости дня
    Борец Курбанов завоевал серебро чемпионата мира в Астане

    Российский борец Абдулла Курбанов завоевал серебро чемпионата мира в Астане

    Российский борец вольного стиля Абдулла Курбанов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в Астане.

    В финале соревнований в весовой категории до 125 кг Курбанов уступил представителю Ирана Амиру Хоссейн Заре со счетом 0:11, передает РИА «Новости».

    24-летний спортсмен является четырехкратным чемпионом России.

    Турнир в столице Казахстана завершится 1 ноября. В мае Объединенный мир борьбы (UWW) допустил российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях без ограничений во всех возрастных категориях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов стал обладателем бронзовой медали на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане.

    Российская спортсменка Екатерина Вербина также завоевала бронзовую медаль на турнире.

    В четверг президент России Владимир Путин поздравил спортсменку Алину Касабиеву с победой на чемпионате мира.

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