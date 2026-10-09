Создатель Telegram-канала «Рыбарь» Звинчук вылетел из Черногории

Финал конкурса прошел 8 октября в столице Южной Кореи. За звание лучшей боролись 45 женщин в возрасте от 18 до 50 лет из Китая, США, Франции, Индии и других стран, а победу одержала представительница Перу Элина Васкез Риваз, передает ТАСС.
«На конкурс решила поехать в последний момент, так сказать, для „пробы пера“, – посмотреть, как все устроено на международных этапах и подготовиться к „Миссис Мира“», – рассказала Кривченко.
Она отметила, что совершенно не рассчитывала попасть даже в десятку лучших, однако получила бесценный опыт для участия в главном состязании для замужних женщин. По ее словам, между финалистками не чувствовалось напряжения, а атмосфера на конкурсе была дружелюбной.
Кривченко родилась в Таджикистане, в настоящее время живет в Москве, работает бренд-менеджером Балаклавского подземного музейного комплекса и руководит спа-центром в Крыму. В этом году она завоевала титул «Миссис Россия Мира».
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