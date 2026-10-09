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    9 октября 2026, 22:38 • Новости дня

    Во Франции задержали троих подростков за продажу украденных данных

    Полиция Франции задержала трех подростков за продажу краденых данных

    Tекст: Вера Басилая

    Во Франции по подозрению в управлении ресурсами для продажи украденных данных задержаны трое несовершеннолетних, сообщили в прокуратуре Парижа.

    Трое подростков были задержаны во Франции по подозрению в управлении платформой для продажи похищенных данных. Сайт, которым, предположительно, управляли задержанные, был запущен в марте под названием Reacher, а в июне сменил имя на Stryx. На ресурсе можно было бесплатно или за деньги найти информацию о человеке на основе фрагментарных данных, таких как имя, номер телефона или автомобиля, передает ТАСС.

    На платформе хранилось около 730 млн строк данных. За время работы сайта было обработано 3,1 млн запросов.

    Расследование началось 15 мая после обращения организации e-Enfance, защищающей детей в интернете. Операция по задержанию подозреваемых и блокировке сайта прошла 6 и 7 октября с участием отдела прокуратуры и Управления по борьбе с киберпреступностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду хакеры выложили в Сеть личные данные членов правительства Франции.

    В прошлом месяце хакеры из США, Франции и Сингапура пытались сорвать электронные выборы в России.

    Летом российское посольство отвергло обвинения Франции в кибератаках.

    7 октября 2026, 13:27 • Новости дня
    Кремль отреагировал на видео Макрона с пуском стратегической ракеты

    Песков заявил о мерах безопасности после пуска французской ракеты M51.3

    Кремль отреагировал на видео Макрона с пуском стратегической ракеты
    @ Emmanuel Macron

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне публикации видео тестового пуска французской баллистической ракеты M51.3 заявил, что Москва принимает все необходимые меры для обеспечения своей стратегической безопасности.

    «Мы, и президент об этом неоднократно говорил, мы принимаем все необходимые меры по обеспечению на стратегическом уровне нашей национальной безопасности», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Франция испытала стратегическую баллистическую ракету.

    Эммануэль Макрон назвал это испытание посланием миру.

    В марте французский лидер наметил новые цели для российского ядерного оружия.

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    7 октября 2026, 10:17 • Новости дня
    Макрон напал на американскую свободу слова и вызвал волну насмешек

    Макрон раскритиковал свободу слова США на фоне студенческих бунтов во Франции

    Макрон напал на американскую свободу слова и вызвал волну насмешек
    @ Francesco Militello Mirto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Мадриде, назвал американскую модель свободы слова противоположностью подлинной свободе, чем спровоцировал резкую критику на фоне охвативших Францию студенческих протестов и столкновений с полицией.

    Французский лидер на дискуссии о демократии и цифровой эпохе в Университете Комплутенсе в Мадриде заявил, что американское понимание свободы выражения, которое продвигают некоторые политики, на деле является ее противоположностью, и настаивал, что свобода не может быть абсолютной, а должна ограничиваться правами других людей, общественным порядком и связью потока информации с истиной, сообщает Fox News Digital.

    «Не существует свободы, если нет предела моей свободе, который начинается со свободы других и уважения к общим правилам. Я знаю это, когда иду по улице: моя свобода не может означать, что я бью вас, оскорбляю вас или громлю общественное пространство, которым мы все делимся», – добавил Макрон, сравнив ограничения в сфере выражения мнений с запретами на насилие и порчу имущества.

    Высказывания Макрона вызвали бурную реакцию в интернете: критики указывали на контраст между его нападками на американскую Первую поправку и ситуацией во Франции, где страну сотрясают студенческие бунты, а комментаторы обвиняли президента в стремлении удержаться у власти ценой разрушения страны; сооснователь Wikipedia Ларри Сэнгер назвал Макрона огромным глупцом, а представители американских консервативных медиа и политконсультанты писали, что Франции было бы достойнее «вернуть Бурбонов» и что в США по-прежнему свободны, тогда как французский лидер может лишь злиться на это.

    Fox News напоминает, что еще в феврале, выступая в Нью-Дели, Макрон утверждал, что свобода слова превращается в полную чушь, если люди не понимают, как алгоритмы формируют их ленты, и призывал к большей прозрачности и введению «своего рода общественного порядка» для ограничения расистских и ненавистнических высказываний, тогда как нынешние протесты во Франции начались в середине сентября в пригородах Парижа из-за нехватки учителей и ресурсов и быстро распространились по стране.

    Демонстранты поджигали объекты, громили здания и вступали в столкновения с полицией, при этом, по данным Associated Press, во вторник занятия были полностью или частично приостановлены в 891 школе, а 24 учебных заведения с начала протестов были сожжены или разгромлены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание по поводу массовых протестов школьников во Франции. В тот же день французские власти полностью или частично приостановили занятия в лицеях из-за акций старшеклассников. Тогда школьный протест во Франции привел к мощному политическому эффекту в стране.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    6 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Захарова: В Париже полиция месит своих же детей

    Захарова о протестах в Париже: Не слышу обитателей «прекрасного сада»

    Tекст: Катерина Туманова

    Полицейские методы борьбы с протестующей молодежью в Париже удивили официального представителя МИД Марию Захарова, которая высказалась о происходящем в европейской стране по отношению к правам человека.

    «Нормально в Париже полиция месит своих же детей. Что там с озабоченностями и правами человека у Елисейского дворца? Не слышу Каю Каллас и остальных обитателей «прекрасного сада» – подайте голос», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция применила слезоточивый газ на демонстрации учащихся в Париже и задержала около 500 человек на демонстрациях старшеклассников.

    При этом учащиеся лицея в Риме заняли здание под лозунгом «Сделаем как во Франции».


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    8 октября 2026, 10:53 • Новости дня
    Массовые студенческие протесты охватили несколько стран Европы

    Протесты студентов распространились по Европе

    Массовые студенческие протесты охватили несколько стран Европы
    @ Lilli Farter/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Возникшие во Франции массовые акции протеста учащихся против сокращения расходов на образование и плохих условий в школах распространились на Бельгию, Италию, Грецию и другие страны Европы.

    Начавшиеся в Париже в середине сентября демонстрации школьников переросли в массовое движение по всей Франции, после чего аналогичные акции вспыхнули в Бельгии. В среду полиция и протестующие устроили столкновения в Льеже, пишет Axios. С начала октября бельгийские стражи порядка задержали там не менее 139 человек. Во Франции число задержанных превысило 6,5 тыс., большинство из них – несовершеннолетние.

    В Италии учащиеся старших классов под лозунгом «Сделаем как во Франции» оккупировали школы в Риме и Турине в знак протеста против ухудшения состояния зданий и роста стоимости жизни, передает ANSA. В Греции на четверг запланированы общенациональные акции, включая забастовки и возможные захваты учебных заведений, сообщает Euronews.

    Тысячи студентов ранее вышли на улицы Дублина с требованием снизить плату за обучение и обеспечить их доступным жильем, отмечает RTÉ. В сентябре аналогичные митинги с призывом увеличить инвестиции в образование прошли в Германии, передает Tagesschau. В Австрии новые демонстрации готовятся в середине октября из-за возможного урезания университетского бюджета на 1 млрд евро, сообщает ORF.

    Недовольство учащихся вспыхнуло на фоне стремления европейских правительств сократить бюджетные дефициты. В этом году дефицит во Франции и Бельгии превысит 5% ВВП, что заставляет власти экономить на государственных расходах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг во Франции из-за протестов учеников закрылись почти четыреста школ. В среду американский предприниматель Илон Маск назвал происходящие выступления медленным вторжением. Во вторник Тегеран вызвал французского посла в связи с жестким подавлением студенческих акций.

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    8 октября 2026, 19:15 • Новости дня
    Французские банки отказали партии Ле Пен в предвыборном кредите

    Партия Марин Ле Пен получила отказ в кредите от всех банков Франции

    Французские банки отказали партии Ле Пен в предвыборном кредите
    @ IMAGO/Starface/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кандидат в президенты Франции и лидер парламентской фракции Марин Ле Пен сообщила, что все французские банки отказали правой партии «Национальное объединение» в выдаче кредита на проведение предвыборной кампании.

    Французские финансовые организации не стали выдавать кредит «Национальному объединению» перед выборами президента 2027 года, передает РИА «Новости». «Мы связались со всеми французскими банками. Ответ довольно прост: они все отказали. Так что очевидно, что мы сталкиваемся с трудностями», – заявила Ле Пен.

    Политик отметила, что подобные трудности испытывает не только ее политическая сила.

    «Национальное объединение» уже проинформировало правительство Франции о сложившейся ситуации, указав, что финансирование предвыборных кампаний со временем свелось исключительно к европейским банкам.

    Ле Пен добавила, что премьер-министр страны Себастьян Лекорню ранее разослал всем кандидатам письмо с просьбой сообщать о проблемах с привлечением средств. Партия внесла ряд предложений, которые правительство должно рассмотреть. Еще весной радиостанция RFI сообщала о проблемах правой партии с поиском банка для получения кредита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен пообещала сократить государственные расходы Франции на 140 млрд евро.

    Эксперты заявили, что рост государственного долга Франции усилил риски нового кризиса еврозоны.

    В марте политик осудила выпады немецкого руководства против премьера Венгрии Виктора Орбана на саммите ЕС.

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    9 октября 2026, 01:20 • Новости дня
    Германия вышла из совместного с Францией проекта танка MGCS

    Глава Генштаба Франции Мандон: Германия вышла из совместного проекта танка MGCS

    Tекст: Антон Антонов

    Германия решила выйти из совместного франко-германского проекта по созданию нового танка MGCS, сообщил начальник генштаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон.

    «Немцы решили выйти из проекта», – приводит BFMTV слова Мандона.

    На слушаниях в Национальном собрании он отметил, что решение Берлина не означает полного провала программы, поскольку основные принципы танка утверждены и эта работа не была напрасной, при этом признал, что для промышленности это не является хорошей новостью, передает РИА «Новости».

    Программа MGCS, предполагающая создание боевой системы на базе танка к 2045 году, была запущена Парижем и Берлином в 2017 году для замены французских танков Leclerc и немецких Leopard 2 новыми машинами.

    По словам Мандона, потребность в тяжелой боевой технике сохраняется, а огневая мощь танка остается актуальной; работу над будущим танком необходимо продолжать, поскольку вывод из эксплуатации Leclerc планируется начать с 2038 года, а новые танки должны оснащаться технологиями искусственного интеллекта и требовать меньше личного состава для эксплуатации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Германия и Франция собрались выкупить производителя танков Leopard.

    В июне франко-германская KNDS представила временную замену устаревающим танкам Leclerc.

    Глава Rheinmetall заявил о возможном выходе Франции из танкового проекта.

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    8 октября 2026, 15:27 • Новости дня
    Полиция Франции применила слезоточивый газ против студентов и школьников в Нанте
    Полиция Франции применила слезоточивый газ против студентов и школьников в Нанте
    @ REUTERS/Stephane Mahe

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Нанте на западе Франции произошли ожесточенные столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и агрессивно настроенными учащимися старших классов и вузов, сообщил телеканал CNews.

    Участники манифестации скандировали лозунги с оскорблениями в адрес полицейских и блокировали улицы мусорными баками и строительными заграждениями. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ, несколько человек были задержаны, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNews.

    Акции протеста старшеклассников начались в конце сентября в столичном регионе Иль-де-Франс и быстро переросли в беспорядки по всей стране. В некоторых городах происходят серьезные столкновения между манифестантами и силовиками. Так, в коммуне Ланс одному из участников протестов оторвало кисть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду число задержанных на протестах школьников во Франции превысило 6,6 тыс. человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти события внутренним делом республики.

    Во вторник правозащитники потребовали прекратить насилие против учащихся.

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    8 октября 2026, 21:14 • Новости дня
    На протесты старшеклассников в Париже в четверг вышли более 24 тыс. человек

    Figaro: На протесты учащихся в Париже в четверг вышли более 24 тыс. человек

    На протесты старшеклассников в Париже в четверг вышли более 24 тыс. человек
    @ Aurelien Morissard/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В масштабных акциях протеста, прошедших на улицах Парижа в четверг, приняли участие 24,5 тыс. человек, при этом по всей Франции на митинги вышли более 71 тыс. демонстрантов, пишет газета Figaro.

    По всей территории страны было зарегистрировано 71,5 тыс. участников протестов старшеклассников, из которых около 24,5 тыс. вышли на улицы французской столицы, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Figaro и данные МВД страны.

    Серьезных инцидентов во время масштабных демонстраций зафиксировано не было, за исключением напряженной ситуации на площади Бастилии в Париже.

    В ходе акций протеста сотрудники правоохранительных органов задержали 504 человека на всей территории Франции. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 48 полицейских.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Парижский университет Sciences Po закрыл кампус из-за массовых протестов.

    Французская полиция впервые применила на акциях ослепляющие щиты.

    В среду учителя в Париже запланировали митинг в поддержку протестующих школьников.

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    7 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    МВД Франции запретило шумовые гранаты для разгона школьников

    МВД Франции запретило применять шумовые гранаты против протестующих школьников

    МВД Франции запретило шумовые гранаты для разгона школьников
    @ Дмитрий Орлов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес запретил использовать шумовые гранаты при разгоне протестов старшеклассников из-за полученных ими травм.

    «Еще вчера я распорядился прекратить использование этих гранат в ходе протестов старшеклассников», – заявил Нуньес в эфире радиостанции RTL.

    Министр пояснил, что решение об отказе от шумовых гранат принято из-за травм, которые получили некоторые участники протестов, передает РИА «Новости».

    Протесты старшеклассников во Франции продолжаются вторую неделю. Ученики выражают недовольство перегруженным расписанием, нехваткой учителей и другими проблемами в сфере образования. Акции периодически перерастают в беспорядки, полиция применила против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. Сообщалось о задержании более 6 тыс. человек, в основном несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правозащитники потребовали от Франции прекратить насилие против школьников.

    Во Франции приостановили занятия в лицеях из-за протестов старшеклассников.

    В понедельник было названо число пострадавших во время протестов школьников.

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    8 октября 2026, 17:44 • Новости дня
    Глава МИД Франции обвинил Россию и Китай в отключении микрофона на форуме

    Глава МИД Франции Барро обвинил Россию и Китай в отключении микрофона на форуме

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро во время выступления на инвестиционной конференции связал внезапное отключение звука с происками России, Китая и американского политического движения MAGA.

    Инцидент произошел во время речи дипломата на площадке французского государственного инвестиционного банка BPI France, передает ТАСС. «Это Россия, Китай и MAGA хотят заставить меня замолчать, но я не замолчу!» – воскликнул Барро.

    Перед поломкой оборудования министр рассказывал об очернении репутации французских компаний за рубежом из-за фальшивой информации. По словам дипломата, корпорации становятся жертвами торговых войн, в связи с чем внешнеполитическое ведомство решило активно бороться за позитивный имидж бизнеса в Сети. Вскоре главе МИД принесли другой микрофон, и он благополучно завершил выступление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце во Франции раскритиковали Эммануэля Макрона за поддержку обвинений Эстонии в адрес России.

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    7 октября 2026, 17:52 • Новости дня
    Во Франции священника обвинили в изнасиловании студентки

    Monde: Во Франции католического священника обвинили в изнасиловании

    Tекст: Ольга Иванова

    Священник Жан-Бернар Плесси, руководивший католическим учебным заведением во французском Лионе более 25 лет, стал фигурантом дела об изнасиловании, пишет Monde.

    Священник подозревается в изнасиловании и сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Monde. Отец Плесси более 25 лет руководил учреждением Les Chartreux, где обучаются свыше 4 тыс. человек. Предполагаемая потерпевшая – девушка, которая на момент инцидента была совершеннолетней.

    Архиепископ Лиона Оливье де Жермэ отстранил священника в июле после того, как узнал о его отношениях со студенткой, и начал расследование. Епархия подала заявление в полицию.

    В сентябре девушка подала жалобу на изнасилование. Прокуратура вменяет Плесси использование служебного авторитета, насилие над уязвимым человеком и запугивание с целью скрыть преступление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце во Франции нелегального мигранта обвинили в изнасиловании россиянки.

    Прокуратура в Париже потребовала возобновить дело об изнасиловании против режиссера Люка Бессона.

    Во Франции одобрили законопроект, вводящий понятие согласия в определение изнасилования.

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    7 октября 2026, 06:35 • Новости дня
    Дмитриев: Запад прошел точку невозврата

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на фоне протестов во Франции высказался о том, что в неспособности решать свои проблемы Запад прошел точку невозврата.

    «Запад, возможно, уже перешёл точку невозврата из-за систематической лжи и неспособности разобраться с коренными причинами своих проблем (миграция, энергетические промахи, милитаризм, поляризация, самоуничтожение под влиянием идеологии бодрствования)», – написал он в соцсети Х.

    Дмитриев подчеркнул, что нельзя вечно винить других в собственных проблемах. к посту он добавил ролик со столкновениями протестующих во Франции с полицией.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова в своей оценке происходящего во Франции отмечала, что в Париже полиция месит своих же детей, о чем обитатели «прекрасного сада» почему-то не говорят ни слова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция применила слезоточивый газ на демонстрации учащихся в Париже и задержала около 500 человек на демонстрациях старшеклассников.

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    7 октября 2026, 09:35 • Новости дня
    Маск назвал протесты французских школьников медленным вторжением

    Маск назвал протесты старшеклассников во Франции медленным вторжением

    Tекст: Мария Иванова

    Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на массовые протесты школьников во Франции, назвав происходящее медленным вторжением и приравняв сторонников этих акций к предателям.

    Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на массовые выступления французских старшеклассников, назвав их медленным вторжением, передает РИА «Новости».

    «Это медленное вторжение, но, тем не менее, это вторжение. А те, кто поддерживает вторжение, – предатели, которые заслуживают участи всех предателей», – написал Маск в соцсети.

    Бизнесмен не уточнил, кто именно вторгается в страну и какая участь ждет их предполагаемых сторонников.

    Своим сообщением он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа. Во вторник американский лидер объяснил французские протесты вышедшей из-под контроля массовой миграцией, отметив, что проблемы в системе образования тут ни при чем.

    Старшеклассники во Франции уже вторую неделю протестуют против перегруженного расписания и нехватки учителей. Некоторые акции сопровождаются беспорядками. Задержаны более 6 тыс. человек, большинство из которых несовершеннолетние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание из-за массовых протестов.

    На утренние акции накануне вышли более 86 тыс. человек.

    Правозащитники потребовали прекратить насилие против школьников.

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    7 октября 2026, 20:43 • Новости дня
    Французская полиция задержала торговцев интимными фото 17 тыс. женщин

    Полиция Франции задержала братьев за продажу интимных фото 17 тыс. женщин

    Tекст: Денис Тельманов

    Прокурор Парижа Лор Бекко заявила о задержании двух братьев, подозреваемых в администрировании платформы по продаже украденных интимных фотографий десятков тысяч человек.

    Французские полицейские задержали двух молодых людей по подозрению в торговле чужими интимными снимками, передает РИА «Новости». «Пострадали более 17 тыс. женщин разных национальностей, в том числе несовершеннолетние… Двое братьев в возрасте 21 и 25 лет, проживающих на севере Франции, были задержаны 6 октября 2026 года и подозреваются в том, что были главными администраторами сервиса», – заявила Бекко.

    Прокурор уточнила, что операция стала результатом сотрудничества правоохранительных органов Франции и США по борьбе с распространением детской порнографии. В результате закрыты три ресурса, распространявшие снимки, которые были получены путем взлома страниц в соцсетях, выманивания или опубликованы из мести.

    За вознаграждение в виртуальной валюте пользователям предлагалось передать администраторам личные данные жертв для создания подробных досье с указанием возраста и профессии. В ходе обысков полиция изъяла цифровые активы на сумму более 700 тыс. евро.

    Ранее россиянок задержали на Бали по подозрению в торговле секс-услугами в интернете.

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    7 октября 2026, 19:24 • Новости дня
    Число задержанных на протестах школьников во Франции превысило 6,6 тыс. человек

    МВД Франции: На протестах школьников задержаны более 6,6 тыс. человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что с начала протестов старшеклассников полиция задержала более 6,6 тыс. человек.

    Во Франции число задержанных с начала протестов старшеклассников превысило 6,6 тыс. человек, передает ТАСС. «Задержаны 6 629 человек, также хочу добавить, что 761 полицейский получил ранения. Пострадали 215 учеников, а также 89 сотрудников школ», – заявил Нуньес на слушаниях в Национальном собрании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник число задержанных во Франции школьников превысило 6 тыс. человек.

    В пятницу МИД Белоруссии призвал Париж освободить протестующих подростков. В четверг на фоне беспорядков правоохранительные органы задержали почти 2 тыс. человек.

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