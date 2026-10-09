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    9 октября 2026, 22:24 • Новости дня

    Здания обрушились после землетрясения в Панаме

    Tекст: Вера Басилая

    В панамском городе Пенономе обрушились здания после сильного землетрясения, наблюдаются перебои с интернетом.

    Обрушения зданий зафиксированы в городе Пенономе в панамской провинции Кокле после землетрясения магнитудой 7,2, передает РИА «Новости».

    СМИ сообщили, что среди пострадавших объектов – церковь и здание губернаторского управления в Пенономе, провинция Кокле, а также конструкция отеля, обрушение которой было зафиксировано после сейсмического события.

    После землетрясения поступили сообщения о повреждениях в разных районах. Национальная система гражданской защиты Панамы (Sinaproc) мониторит ситуацию для оценки последствий.

    Информации о погибших и пострадавших нет. После землетрясения в Панаме начались перебои в интернет-соединении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу у берегов Панамы зафиксировали повторное землетрясение. В столице страны после землетрясения эвакуировали людей из высоток. США предупредили об угрозе цунами.

    9 октября 2026, 16:42 • Новости дня
    «Яндекс» предупредил о сбоях в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров
    «Яндекс» предупредил о сбоях в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В работе голосового помощника «Алиса» и устройств «умного дома» от «Яндекса» начались сбои, причиной которых стали атаки беспилотников ВСУ на дата-центры компании в Сасово и Калуге.

    «В чате с Алисой AI часть функций временно недоступна, а ответы от нейросети могут приходить дольше обычного», – сообщила команда Алисы. Также возможны паузы перед ответом на «умных колонках», перебои в работе некоторых функций и нестабильная работа устройств «умного дома».

    Причиной неполадок стали серьезные повреждения дата-центров в Сасово и Калуге. В компании подчеркнули, что никто из людей не пострадал, а специалисты уже работают над устранением последствий и восстановлением сервисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу VK Cloud, Selectel и К2Cloud согласились разместить данные клиентов «Яндекса». В тот же день интернет-компания не смогла назвать сроки восстановления атакованных дронами дата-центров.

    Напомним, что 9 октября стало известно, что дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки беспилотника.

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    9 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Качиньского высмеяли за попытку обвинить Россию в атаках на школы в Польше

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пользователи соцсетей раскритиковали лидера польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, который попытался связать недавние нападения подростков в школах Польши с Россией.

    В среду и четверг в двух польских школах произошли нападения подростков с ножами, в результате которых погиб один человек, более десяти получили ранения.

    На фоне этих событий лидер польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский опубликовал пост в соцсети, где задался вопросом, не являются ли данные атаки частью «гибридной войны» со стороны России. Его заявление вызвало резкую реакцию пользователей, пишет РИА «Новости».

    Комментаторы обвинили политика в попытках «свалить все на русских» и усомнились в его адекватности. Некоторые пользователи отметили, что примеры насилия молодежи подают сами польские политики, в частности, президент Польши Кароль Навроцкий, который в юности участвовал в драках футбольных хулиганов и называл это «благородным спортом».

    «Что ты пишешь? Даже атаки в школе сваливаешь на русских? Ты вообще еще нормальный? Опять тебе Москва во всем виновата?» – написал пользователь с ником Marching Larch sky.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Польше задержали подростка за угрозу нападения на школу. В тот же день полиция начала проверку возможной связи нападений на школы с челленджем.

    В четверг премьер-министр Дональд Туск созвал срочное совещание из-за серии нападений на школы.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    9 октября 2026, 02:40 • Новости дня
    Ураган «Исайяс» стал самым поздним первым ураганом в Атлантике

    Scientific American: «Исайяс» обновил рекорд 1905 года по срокам

    Tекст: Антон Антонов

    Самым поздним первым ураганом в истории наблюдений за Атлантикой стал «Исайяс», усилившийся у берегов США 8 октября и обновивший рекорд 1905 года, пишет Scientific American.

    В этом сезоне в Атлантике было зафиксировано восемь штормов, и только «Исайяс» усилился до урагана 8 октября, установив новый рекорд самого позднего появления первого урагана за всю историю наблюдений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Scientific American.

    Прежний рекорд держался больше века: ранее самый поздний первый ураган у атлантического побережья США фиксировался 7 октября 1905 года. Сезон ураганов в Атлантике длится с 1 июня по 30 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг тропический шторм «Исайяс» в Мексиканском заливе усилился до урагана.

    Ураган приближается к побережью США.

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    9 октября 2026, 12:18 • Новости дня
    Минцифры запланировало закрепить минимальную скорость интернета в домах

    Минцифры: В домах решили закрепить минимальную скорость интернета от 1 Гбит/с

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В рамках обсуждаемой реформы связи Минцифры России планирует закрепить минимальную скорость интернета в многоквартирных домах на уровне не менее 1 Гбит/с на домохозяйство.

    Об этом сообщил замглавы ведомства Дмитрий Угнивенко в рамках форума «Цифровые решения», передает РИА «Новости».

    «В рамках предполагаемой реформы, которую мы сейчас готовим и обсуждаем, есть требования по минимальной скорости, которая доступна для абонентов. … В течение 10 лет в каждом многоквартирном доме у абонента должна быть возможность заказать скорость не менее одного гигабита на домохозяйство», – заявил Угнивенко.

    По его словам, для этого в каждом многоквартирном доме должен быть установлен хотя бы один 10-гигабитный коммутатор. Это позволит операторам связи планировать закупки оборудования, а производителям – понимать объемы рынка. Замминистра подчеркнул, что реализация этой задачи займет около десяти лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Госдума утвердила штрафы для управляющих компаний за недопуск провайдеров в жилые дома.

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    9 октября 2026, 15:11 • Новости дня
    Редкий двойной торнадо обрушился на западное побережье Сицилии

    La Sicilia: На западное побережье Сицилии обрушился двойной торнадо

    Tекст: Денис Тельманов

    На западное побережье итальянского острова Сицилия обрушился образовавшийся в море редкий двойной торнадо, который привел к множественным разрушениям и травмам у школьников.

    На западном побережье итальянского острова образовавшийся в море смерч повлек за собой множественные разрушения. В местных школах, где в это время шли занятия, оказались выбиты окна и повреждены фасады, передает ТАСС со ссылкой на газету La Sicilia.

    В результате удара стихии несколько учеников получили легкие травмы и ушибы. Больше всего от торнадо пострадали пригороды городов Марсала и Петрозино, где были разрушены сельскохозяйственные склады, повалены деревья, а автомобили оказались на обочинах или в канавах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце вулкан Этна выбросил столб пепла над Сицилией.

    В августе смерч с градом в итальянской Ломбардии привел к травмам 43 человек.

    Летом ученые объяснили рекордную активность вулкана Этна на Сицилии.

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    9 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    Флорида и Джорджия ввели режим ЧС из-за урагана «Исайяс»

    Американские штаты объявили чрезвычайное положение из-за урагана «Исайяс»

    Tекст: Мария Иванова

    Власти американских штатов Флорида и Джорджия объявили режим чрезвычайной ситуации на своих территориях в связи с приближением урагана «Исайяс».

    Решения о введении режима ЧС были опубликованы на официальных сайтах администраций регионов, передает РИА «Новости».

    Губернатор Джорджии Брайан Кемп распространил действие особого положения на все 159 округов штата. В свою очередь губернатор Флориды Рон Десантис объявил чрезвычайную ситуацию в 27 округах. Ранее аналогичные меры были приняты в штате Алабама.

    В четверг Национальный центр слежения за ураганами США сообщил, что «Исайяс» достиг второй категории по пятибалльной шкале Саффира – Симпсона.

    В текущем сезоне, который продлится до 30 ноября, в Атлантике зафиксировано восемь штормов, но лишь «Исайяс» усилился до урагана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу «Исайяс» стал самым поздним первым ураганом в Атлантике.

    В четверг он усилился до урагана в Мексиканском заливе.

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    9 октября 2026, 18:56 • Новости дня
    Эксперты нашли опасную уязвимость в десктопной версии Telegram

    В десктопной версии Telegram выявили позволяющую красть файлы уязвимость

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководитель отдела экспертизы MaxPatrol VM Positive Technologies Егор Подмоков сообщил об обнаружении уязвимости в десктопной версии Telegram, позволяющей злоумышленникам скачивать файлы с компьютера жертвы.

    По его словам, ошибка безопасности дает хакерам возможность получать доступ к личным данным пользователей при их переходе по специально сформированной ссылке, передает ТАСС.

    «В десктопной версии Telegram обнаружена уязвимость CVE-2026-107181, которая затрагивает версии приложения до 7.2.9. Недостаток безопасности может позволить злоумышленникам получить файлы с устройства жертвы», – заявили в компании Positive Technologies.

    Для проведения успешной атаки злоумышленнику необходимо заранее определить расположение нужных файлов. Под угрозой находятся не только данные из самого мессенджера, но и рабочие документы с конфиденциальной информацией, а также пароли для доступа к учетным записям и удаленным системам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Telegram заявил об отсутствии у зарубежных спецслужб доступа к перепискам пользователей.

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    9 октября 2026, 17:07 • Новости дня
    Компенсации после паводков получили более 140 тыс. жителей Чечни и Дагестана

    МЧС: Более 140 тыс. жителей Чечни и Дагестана получили выплаты из-за паводков

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти направили более 5 млрд рублей на возмещение ущерба за утраченное и поврежденное в результате стихии жилье в двух северокавказских республиках, сообщили в МЧС России.

    Финансовую помощь после масштабных наводнений получили свыше 140 тыс. жителей Дагестана и Чечни, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

    В ведомстве уточнили, что средства выделены для выплаты компенсаций гражданам, чье жилье было утрачено или получило повреждения в результате паводков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Дагестане открыли новый микрорайон для пострадавших от наводнения.

    Летом президент Владимир Путин поручил помочь жителям обеих республик.

    В апреле пострадавшие начали получать компенсации.

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    9 октября 2026, 15:58 • Новости дня
    Минобороны Польши предложило запретить соцсети для подростков младше 16 лет

    Глава Минобороны Польши предложил запретить вести соцсети подросткам до 16 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предложил ограничить использование социальных сетей для подростков младше 16 лет из-за их негативного влияния на психику.

    Власти Польши рассматривают возможность введения запрета на использование социальных сетей для несовершеннолетних после серии нападений в польских школах, в результате которых погиб один человек и более десяти пострадали, передает РИА «Новости».

    «Срочно необходимо ввести в действие норму права, ограничивающую использование социальных сетей. Я выступаю за границу в 16 лет. До 16-го года жизни должно быть введено ограничение», – заявил Косиняк-Камыш.

    По мнению польского министра, социальные платформы оказывают негативное воздействие на психическое состояние подростков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правоохранители задержали подростка за угрозу нападения на польскую школу. В тот же день полиция начала проверку возможной связи серии атак с интернет-челленджем.

    В среду в рюкзаке одного из учеников нашли бомбу.

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    9 октября 2026, 15:48 • Новости дня
    Школы в Малайзии закрыли из-за дыма от индонезийских лесных пожаров

    Bernama: Школы в Малайзии закрыли из-за дыма от индонезийских лесных пожаров

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Малайзийские власти приняли решение о закрытии учебных заведений в столице Куала-Лумпуре и нескольких штатах из-за сильного загрязнения воздуха, вызванного дымом от лесных пожаров в Индонезии, сообщило агентство Bernama.

    Занятия приостановлены в учебных заведениях ряда штатов, включая Селангор, Малакку и Негери-Сембилан, а также в Куала-Лумпуре и Путраджае. Школьников переводят на дистанционное обучение в наиболее пострадавших районах, передает РИА «Новости» со ссылкой на малайзийское агентство Bernama.

    В Индонезии, в частности на Суматре и Калимантане, бушуют лесные и торфяные пожары, распространению которых способствует засуха, усиленная явлением Эль-Ниньо. К вечеру четверга было зафиксировано 387 вероятных точек возгорания. Дым от пожаров достигает Малайзии и Сингапура.

    По данным департамента окружающей среды Малайзии, дымка средней и высокой плотности наблюдается в различных регионах, включая южную и центральную части Суматры, Сингапур и южные районы полуостровной Малайзии. На индонезийском острове Суматра обнаружено 210 очагов возгорания, на Калимантане – 94.

    Министерство образования Малайзии закрывает школы при индексе загрязнения воздуха свыше 180 пунктов, а при показателе более 150 пунктов в течение трех дней подряд вводится дистанционное обучение. В городе Серембан индекс достиг 186 пунктов. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим назвал ситуацию тревожной и сообщил об усилении операций по искусственному стимулированию осадков для улучшения качества воздуха.

    Летом в ООН указали, что аномальная засуха, нашествие короедов и болезни привели к катастрофическому повреждению десятков миллионов гектаров зеленых насаждений на европейском континенте.

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    9 октября 2026, 20:15 • Новости дня
    МИД: Запад пользовался Starlink для организации беспорядков в Иране и Венесуэле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные страны применяли системы спутникового интернета Starlink для организации протестов в Иране и Венесуэле, заявил исполняющий обязанности директора департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Акульчев.

    Запад использует системы спутникового интернета Starlink для организации беспорядков в других странах, передает ТАСС со ссылкой на выступление Акульчева на II Глобальном цифровом форуме.

    «Такие случаи зафиксированы в Иране в 2022 году и в Венесуэле в 2024 году», – сказал дипломат на панельной дискуссии «Международное сотрудничество в сфере обеспечения информационной безопасности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Иран включил объекты Starlink в список возможных военных целей.

    Ранее Тегеран заявил о намерении атаковать спутниковые станции Starlink в странах Персидского залива.

    В марте в Иране сообщили о задержании 13 человек с терминалами Starlink.

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    9 октября 2026, 21:27 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 8 зафиксировано в Панаме

    В Панаме произошло сильное землетрясение магнитудой 8

    Tекст: Вера Басилая

    Сильное землетрясение магнитудой 8 зафиксировано в Панаме на глубине пяти километров, сообщил институт геонаук.

    Институт геонаук сообщил, что в Панаме произошло сильное землетрясение магнитудой 8, передает РИА «Новости». Подземные толчки были зафиксированы в 12:56 по местному времени (20:56 мск) на глубине пяти километров.

    В четверг в провинции Батангас на Филиппинах произошло извержение вулкана Тааль, пепельное облако от которого поднялось на высоту 4 тыс. метров.

    Ранее у берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7.

    Во вторник в американском штате Аляска зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5.

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    9 октября 2026, 20:49 • Новости дня
    Ураган «Исайас» в Атлантическом океане усилился до третьей категории

    Центр США по наблюдению за ураганами: «Исайас» достиг третьей категории

    Tекст: Денис Тельманов

    Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган «Исайас» достиг третьей категории по шкале Саффира – Симпсона, сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

    Скорость порывов ветра в пределах урагана составляет 54 м/с, он движется на северо-восток со скоростью 26 км/ч, передает ТАСС со ссылкой на американский национальный центр по наблюдению за ураганами.

    В настоящее время «Исайас» находится в 310 км к югу от американского города Пенкасола во Флориде. Ранее Минэнерго США сообщило, что ураган угрожает серьезно нарушить добычу нефти и газа, а также работу нефтеперерабатывающих заводов в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Флорида и Джорджия ввели режим ЧС из-за урагана «Исайяс».

    В тот же день он стал самым поздним первым ураганом в Атлантике.

    В четверг тропический шторм «Исайяс» в Мексиканском заливе усилился до урагана.

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    9 октября 2026, 21:39 • Новости дня
    США предупредили об угрозе цунами после землетрясения у Панамы

    Tекст: Вера Басилая

    Национальная служба погоды США объявила об угрозе цунами для западной части американских континентов в связи с землетрясением магнитудой восемь у берегов Панамы.

    Землетрясение магнитудой восемь произошло в районе Панамы на глубине около 34 км, передает РИА «Новости». «Угроза цунами существует для западной части американских континентов от Мексики и до Перу», – сообщила Национальная служба погоды США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мощное землетрясение магнитудой восемь произошло у побережья Панамы.

    В июле у берегов Мексики также было зафиксировано землетрясение с угрозой цунами.

    В апреле землетрясение в Японии вызвало цунами и остановку скоростных поездов.

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    9 октября 2026, 21:52 • Новости дня
    В столице Панамы после землетрясения эвакуировали людей из высоток

    В столице Панамы после землетрясения эвакуировали людей из высотных зданий

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице Панамы после сильного землетрясения провели превентивную эвакуацию людей из офисов и высотных зданий, сообщил телеканал Canal N.

    Национальная система гражданской защиты Панамы (Sinaproc) и службы спасения активировали протоколы наблюдения для оценки возможных последствий в районах, близких к эпицентру, а также в некоторых частях провинций Лос-Сантос, Эррера и Верагуас, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Canal N.

    Кроме того, Минобразования Панамы в пятницу приостановило занятия во вторую смену во всех образовательных учреждениях страны. Ведомство призвало граждан сохранять спокойствие, доверять только официальным каналам и избегать распространения непроверенной информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Панаме зафиксировали землетрясение магнитудой восемь.

    Ранее у берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7.

    Летом землетрясение в Венесуэле унесло жизни 164 человек.

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