У берегов Панамы зафиксировали повторное землетрясение

У южного побережья Панамы произошло повторное землетрясение

Tекст: Вера Басилая

Подземный толчок зафиксировали к югу от побережья Панамы, передает ТАСС.

По предварительным данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 127 км к югу от города Тоноси. Очаг залегал на глубине 10 км.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 7,6. Его эпицентр находился в 213 км к юго-западу от столицы Панамы на глубине 12 км.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в столице Панамы эвакуировали людей из высотных зданий.

США предупредили об угрозе цунами. В Панаме зафиксировали землетрясение магнитудой 8,0.