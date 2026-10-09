У берегов Панамы зафиксировали повторное землетрясение

Занятия приостановлены в учебных заведениях ряда штатов, включая Селангор, Малакку и Негери-Сембилан, а также в Куала-Лумпуре и Путраджае. Школьников переводят на дистанционное обучение в наиболее пострадавших районах, передает РИА «Новости» со ссылкой на малайзийское агентство Bernama.
В Индонезии, в частности на Суматре и Калимантане, бушуют лесные и торфяные пожары, распространению которых способствует засуха, усиленная явлением Эль-Ниньо. К вечеру четверга было зафиксировано 387 вероятных точек возгорания. Дым от пожаров достигает Малайзии и Сингапура.
По данным департамента окружающей среды Малайзии, дымка средней и высокой плотности наблюдается в различных регионах, включая южную и центральную части Суматры, Сингапур и южные районы полуостровной Малайзии. На индонезийском острове Суматра обнаружено 210 очагов возгорания, на Калимантане – 94.
Министерство образования Малайзии закрывает школы при индексе загрязнения воздуха свыше 180 пунктов, а при показателе более 150 пунктов в течение трех дней подряд вводится дистанционное обучение. В городе Серембан индекс достиг 186 пунктов. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим назвал ситуацию тревожной и сообщил об усилении операций по искусственному стимулированию осадков для улучшения качества воздуха.
Летом в ООН указали, что аномальная засуха, нашествие короедов и болезни привели к катастрофическому повреждению десятков миллионов гектаров зеленых насаждений на европейском континенте.