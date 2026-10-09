Ozon объявил о прекращении действия страховой программы для продавцов

Tекст: Тимур Шайдуллин

С 13 октября маркетплейс Ozon прекратит действие страховой программы для продавцов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. «С 13 октября 2026 года будет прекращена действующая программа страхования товаров продавцов Ozon. Страховые полисы продолжат работать до 23:59 мск 12 октября, а начиная с 13 октября они будут отключены в личном кабинете продавцов», – пояснили в пресс-службе.

В совместном заявлении Ozon и компании «Ингосстрах» уточняется, что с 1 октября на страховом рынке существенно изменились условия перестрахования отдельных рисков. Сокращение доступной перестраховочной емкости затронуло возможности для обеспечения селлеров защитой, поэтому действие программы решили завершить.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе продавцы Ozon получили отсрочку по налогам из-за атак беспилотников. В прошлом месяце маркетплейс заявил, что не принимал поставки продавцов в хабе Таганрога.

Летом компания объявила о трансформации пунктов выдачи в небольшие логистические центры.