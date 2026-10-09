В столице Панамы после землетрясения эвакуировали людей из высоток

В столице Панамы после землетрясения эвакуировали людей из высотных зданий

Tекст: Тимур Шайдуллин

Национальная система гражданской защиты Панамы (Sinaproc) и службы спасения активировали протоколы наблюдения для оценки возможных последствий в районах, близких к эпицентру, а также в некоторых частях провинций Лос-Сантос, Эррера и Верагуас, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Canal N.

Кроме того, Минобразования Панамы в пятницу приостановило занятия во вторую смену во всех образовательных учреждениях страны. Ведомство призвало граждан сохранять спокойствие, доверять только официальным каналам и избегать распространения непроверенной информации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Панаме зафиксировали землетрясение магнитудой восемь.

Ранее у берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7.

Летом землетрясение в Венесуэле унесло жизни 164 человек.