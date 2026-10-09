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    Звинчук рассказал подробности задержания в Черногории
    Экс-глава МВД Черногории высмеял власти страны за задержание авторов «Рыбаря»
    Песков предостерег россиян от поездок в страны ЕС
    США ввели санкции против Международного уголовного суда
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    9 октября 2026, 21:50 • Новости дня

    Звинчук рассказал подробности задержания в Черногории

    Звинчук рассказал о досмотре без протокола при задержании в Черногории

    Звинчук рассказал подробности задержания в Черногории
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Основатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук рассказал подробности своего задержания в Черногории, отметив, что местная полиция проводила досмотр без протоколов и интересовалась вербовкой иностранцев для участия в спецоперации.

    Звинчук и его команда были задержаны в Черногории в пятницу утром после того, как попросили разрешения на съемку в монастыре. По словам основателя Telegram-канала, полиция досматривала их без составления протоколов, изъяв вещи и технику, передает ТАСС.

    Кроме того, черногорские полицейские спрашивали Звинчука, не является ли целью его визита в страну вербовка иностранцев для участия в спецоперации на Украине.

    В настоящее время Звинчук и его супруга Валерия находятся на пути домой. Он подчеркнул, что благодаря усилиям российского посольства с ними все хорошо, и выразил благодарность официальному представителю МИД Марии Захаровой и дипломатам за помощь в разрешении ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МИД России сообщил об освобождении задержанных в Черногории россиян из команды «Рыбаря».

    Черногория решила выдворить Звинчука из страны.

    9 октября 2026, 09:47 • Новости дня
    Россия становится все более привлекательной страной для иностранных студентов

    Tекст: Вера Басилая

    Число иностранных студентов в российских вузах продолжает расти, самым популярным направлением подготовки среди приезжающих в Россию оказалась медицина, которую выбирает почти четверть учащихся из-за рубежа, сообщает ВЦИОМ.

    Медицина сохраняет лидерство среди направлений подготовки иностранных студентов (23%), оставаясь абсолютным фаворитом среди студентов из Южной Азии (79%) и Ближнего Востока (42%), сообщает ВЦИОМ.

    Учащиеся из стран СНГ чаще выбирают педагогику (22%) и науки об обществе (17%). Студенты из стран Африки к югу от Сахары также проявляют высокий интерес к общественным наукам (23%) и инженерному делу (19%).

    Для большинства иностранцев (72%) поступление в российский вуз связано с первым приездом в страну. Главными барьерами на этапе адаптации становятся непривычный климат и языковой барьер (по 24%), тоска по дому (23%), а также сложности в общении с новыми людьми (19%).

    При этом доля студентов, не столкнувшихся с проблемами, выросла до 24%. Помощь в адаптации им чаще всего оказывают земляки (28%) и семья (22%), а также наставники (16%) и администрация вузов (15%).

    Большинство опрошенных (56%) получают образование исключительно на русском языке, еще 32% совмещают русский и английский. Удовлетворенность профессиональными компетенциями преподавателей выразили 87% студентов, а 80% считают атмосферу в университетах безопасной, дружелюбной - 77% и толерантной – 76%.

    Россия успешно реализует стратегию международного образования, предлагая востребованные программы и создавая безопасную и комфортную среду. Студенты успешно справляются с трудностями адаптации, в целом высоко оценивают российские вузы и сохраняют позитивный настрой на протяжении обучения.

    Исследование проведено совместно с Платформой «Неравнодушный человек».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минобрнауки назвало число иностранных студентов в вузах России.

    Летом Москва увеличила число грантов для обучения учащихся из других государств.

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    9 октября 2026, 16:32 • Новости дня
    Гендиректор ЦАГИ и его заместитель оказались под следствием

    Гендиректор ЦАГИ Кирилл Сыпало попал под следствие

    Гендиректор ЦАГИ и его заместитель оказались под следствием
    @ Сергей Бобылев/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) подтвердил, что генеральный директор организации Кирилл Сыпало и его заместитель Елена Боханова находятся под следствием.

    Гендиректор ЦАГИ Кирилл Сыпало и его заместитель по экономике Елена Боханова находятся под следствием. Однако институт продолжает работу в штатном режиме, ответили на запрос ТАСС в научном учреждении.

    «По информации ФАУ «ЦАГИ», должностные лица, указанные в запросе, находятся под следствием. Обязанности генерального директора возложены на первого заместителя генерального директора Медведского Александра Леонидовича», – отметили в организации.

    В институте подчеркнули, что взаимодействие со следственными органами организовано в установленном действующим законодательством порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты назвали преимущества создаваемого при участии ЦАГИ лайнера МС-21-300 над Ту-154М.

    Ранее Савеловский суд Москвы вынес приговор бывшему главе 27-го Центрального НИИ Минобороны Андрею Протасову, обвиняемому в получении взяток и превышении полномочий.

    В январе бывший глава НИИ признался в незаконном получении 7 млн рублей от коллег.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    9 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным

    Bild: Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным

    Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным
    @ ARCHEOPIX/GRUBE/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Встреча бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера с президентом России Владимиром Путиным вызвала резкую реакцию у немецких политиков, пишет Bild.

    «Позор для Германии. Предательство Европы. Нанесение вреда миру. Но, к сожалению, я и не ожидала от него ничего другого», – заявила член партии «Зеленых» Катрин Геринг-Эккардт.

    Депутат Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман назвала Шредера «самым наглым пенсионером Германии» и охарактеризовала ситуацию как «несравненный позор». В свою очередь лидер социального крыла ХДС Денис Радтке указал на противоречие между отказом Шредера выступить перед парламентской следственной комиссией и его поездкой в Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    При этом в соцсетях возмутились выпадами в адрес Шредера. Пользователи раскритиковали Геринг-Эккардт, указав на встречи с политиками в Киеве, и отметили, что экс-канцлер сделал для мира в Европе больше, чем его критики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

    В среду Шредер приехал в Москву на встречу с руководством сети «Глобус».

    В начале месяца бывший канцлер вошел в наблюдательный совет российской сети «Глобус».

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    9 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    Разведывательные воздушные шары с Украины сбили над Ярославской областью

    Над Ярославской областью сбили разведывательные шары с Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разведывательные малоразмерные воздушные шары, запущенные с территории Украины, сбили над Ярославской областью.

    Об этом сообщила пресс-служба министерства региональной безопасности региона, передает ТАСС. «Над территорией региона были сбиты разведывательные малоразмерные воздушные шары, запущенные с территории Украины. <…> Работа по уничтожению таких объектов продолжается», – говорится в сообщении.

    Жителей области просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в Рязани была объявлена угроза атаки малоразмерного воздушного шара.

    Тогда же в Польше сообщили о появлении «воздушного шара» неизвестного происхождения.

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    9 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Песков предостерег россиян от поездок в страны ЕС

    Песков: Посещение европейских стран стало опасным для российских граждан

    Песков предостерег россиян от поездок в страны ЕС
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посещение стран Европы для российских граждан в настоящее время сопряжено с опасностью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россиянам опасно посещать Европу, заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию и дать рекомендации россиянам в связи с задержанием в Черногории администратора Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и его команды.

    «Посещение европейских стран для российских граждан в настоящее время является опасным. Это можно сказать со всей уверенностью и со всей ответственностью», – заявил Песков в интервью «Вестям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Черногория решила выдворить основателя «Рыбаря» Михаила Звинчука из страны.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об отсутствии ответа Черногории по поводу его задержания.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что дипломаты будут защищать права задержанного блогера.

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    9 октября 2026, 16:42 • Новости дня
    «Яндекс» предупредил о сбоях в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров
    «Яндекс» предупредил о сбоях в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В работе голосового помощника «Алиса» и устройств «умного дома» от «Яндекса» начались сбои, причиной которых стали атаки беспилотников ВСУ на дата-центры компании в Сасово и Калуге.

    «В чате с Алисой AI часть функций временно недоступна, а ответы от нейросети могут приходить дольше обычного», – сообщила команда Алисы. Также возможны паузы перед ответом на «умных колонках», перебои в работе некоторых функций и нестабильная работа устройств «умного дома».

    Причиной неполадок стали серьезные повреждения дата-центров в Сасово и Калуге. В компании подчеркнули, что никто из людей не пострадал, а специалисты уже работают над устранением последствий и восстановлением сервисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу VK Cloud, Selectel и К2Cloud согласились разместить данные клиентов «Яндекса». В тот же день интернет-компания не смогла назвать сроки восстановления атакованных дронами дата-центров.

    Напомним, что 9 октября стало известно, что дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки беспилотника.

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    9 октября 2026, 17:30 • Новости дня
    «Газпром» создал рекордный запас газа в подземных хранилищах России

    «Газпром» создал рекордный запас газа в 73,296 млрд кубометров в ПХГ России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    «Газпром» сформировал рекордный для российской газовой отрасли запас газа к предстоящей зиме, он создан в подземных хранилищах страны, сообщили в компании.

    «Газпром» создал рекордный запас газа в подземных хранилищах России. Объем оперативного резерва достиг 73,296 млрд кубометров, сообщает компания.

    Таким образом, «Газпром» полностью выполнил установленный план по заполнению ПХГ. Достаточные запасы названы одним из ключевых факторов успешного прохождения сезона зимнего пикового спроса. Отмечается, что при резких похолоданиях «Газпром» сможет оперативно увеличивать подачу газа потребителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин призвал использовать крупнейшие в мире российские запасы газа на благо страны.

    Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о рекордных запасах газа в хранилищах России.

    Летом «Газпром» заявил об антирекордных запасах газа в Европе.

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    9 октября 2026, 15:56 • Новости дня
    Холдинг VK решил оспорить санкции ЕС через суд
    Холдинг VK решил оспорить санкции ЕС через суд
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский технологический холдинг VK обратился в Суд Европейского союза с иском против Совета ЕС, требуя отменить введенные в его отношении санкции.

    «VK оспаривает решение Совета Европейского союза о включении компании в санкционный список. VK считает решение незаконным и необоснованным и требует отменить ранее введенные санкции», – заявили в компании «Интерфаксу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мосбиржа подала иск в Суд Евросоюза.

    В феврале суд ЕС впервые признал незаконным повторное внесение физического лица в санкционный список.

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    9 октября 2026, 06:25 • Новости дня
    Верховный суд запретил назначать исправительные работы безработным

    Верховный суд: Безработным нельзя назначать исправительные работы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суды в России не вправе назначать исправительные работы гражданам, не имеющим основного места работы, следует из определения Верховного суда.

    Такое решение было вынесено после рассмотрения жалобы осужденного из Свердловской области, передает РИА «Новости». Мужчина, не имевший работы, был приговорен к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства за угрозу применения насилия к сотруднику СИЗО.

    Верховный суд пояснил, что исправительные работы отбываются по основному месту работы. «При таких данных суд был не вправе назначить наказание в виде исправительных работ», – говорится в определении инстанции.

    В суде также напомнили, что в июле 2025 года в статью УК об исправительных работах внесли изменения, согласно которым этот вид наказания применяется только к осужденным с основным местом работы. В результате высшая инстанция заменила осужденному исправительные работы на 360 часов обязательных работ, которые выполняются бесплатно в свободное время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России вступил в силу закон о правилах назначения исправительных работ. Верховный суд уточнил правила ареста при экономических преступлениях.

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    9 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Отменено возбуждение уголовного дела против следователя по делу Лерчек

    Прокуратура отменила возбуждение уголовного дела на следователя по делу Лерчек

    Tекст: Денис Тельманов

    Прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении следователя Никиты Тулупова, занимавшегося делом блогера Валерии Чекалиной (Лерчек).

    Следователю инкриминировалось превышение должностных полномочий из-за якобы не приобщенных данных о ювелирных изделиях, изъятых в ходе предварительного расследования, пишет ТАСС.

    По словам собеседника в правоохранительных органах, следствие отозвало из Басманного суда Москвы ходатайство об избрании домашнего ареста из-за отсутствия предмета меры пресечения.

    Отмечается, что по материалам доследственной проверки все следователи из дела блогера прошли полиграф, который установил их непричастность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правоохранительные органы завели дело на следователя из-за пропажи украшений блогера. Следствие запросило для него домашний арест.

    Суд отказался арестовать следователя.

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    9 октября 2026, 15:08 • Новости дня
    Кнайсль назвала мантру о «российской угрозе» причиной военного энтузиазма в ЕС

    Кнайсль: Военный энтузиазм в Европе базируется на мантре об «угрозе России»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный энтузиазм в странах Евросоюза опирается только на мантру о «российской угрозе», заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

    Военный энтузиазм в странах ЕС зиждется исключительно на мантре о так называемой российской угрозе, заявила экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

    «Сейчас идет взрывной рост военных бюджетов. Отчасти это связано с хроническим недофинансированием. Но суть в том, что этот новый военный энтузиазм базируется исключительно на мантре о том, что «Россия – это угроза», – передает РИА «Новости» слова Кнайсль из статьи для журнала «Политика».

    Она напомнила, что вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года отмечал, что Европе угрожают не Россия и не Китай, а дефицит демократии.

    Кроме того, Кнайсль сообщила о росте фрустрации на всех уровнях в европейских военных академиях из-за тотальной маргинализации и падения репутации большей части вооруженных сил в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Кнайсль заявила, что Евросоюз начал подготовку к возможной войне.

    Между тем в четверг посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что рядовые жители Европы перестали верить в миф о российской угрозе.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Европу в запугивании граждан мифической угрозой из России.

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    9 октября 2026, 17:27 • Новости дня
    Глава Крыма рекомендовал объявить выговоры мэру Симферополя и главе минтранса

    Аксенов поручил вынести выговоры мэру Симферополя и министру транспорта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал объявить выговоры руководителям Симферополя и Симферопольского района, а также министру транспорта республики из-за плохой работы с жалобами местных жителей.

    Руководитель региона раскритиковал муниципальных чиновников за халатное отношение к обязанностям и нежелание помогать гражданам, передает РИА «Новости». «На основании жалоб жителей рекомендую депутатам Симферопольского городского совета и Симферопольского райсовета объявить выговоры главам администраций Михаилу Сергеевичу Афанасьеву и Вячеславу Юрьевичу Вайсбейну соответственно», – отметил глава Крыма.

    Кроме того, Аксенов посоветовал объявить выговор министру транспорта Крыма Арсению Козловскому. Причиной стало слабое взаимодействие профильного ведомства с населением по вопросам нарушений в расписании движения общественного транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Крыму возобновили публичные ежемесячные заседания правительства.

    Весной в Литве местного чиновника решили отправить работать на Украину из-за вопроса о статусе полуострова.

    В прошлом году бывшего госслужащего в Крыму осудили за хищение правительственных грантов.

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    9 октября 2026, 18:14 • Новости дня
    Проект об увеличении возраста службы женщин-военных внесли в Госдуму

    Правительство предложило повысить возраст военной службы женщин до 50 лет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кабмин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий увеличить до 50 лет предельный возраст пребывания женщин на военной службе.

    Изменения планируется внести в закон «О воинской обязанности и военной службе». Сейчас предельный возраст пребывания на военной службе для женщин составляет 45 лет, передает ТАСС.

    Кроме того, в настоящее время женщины-офицеры пребывают в запасе до 50 лет, а женщины с другими воинскими званиями – до 45 лет. Законопроект предполагает увеличение предельного возраста пребывания в запасе до 55 и 50 лет соответственно.

    В пояснительной записке отмечается, что действующие ограничения не всегда позволяют выслужить необходимые сроки для получения пенсии и других мер поддержки. Авторы проекта также указывают, что в условиях проведения спецоперации на Украине значительную часть личного состава медицинских подразделений составляют женщины.

    В случае принятия Госдумой и подписания президентом закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Госдума расширила возможности службы по контракту для судимых граждан.

    В мае нижняя палата парламента одобрила запрет на депортацию служащих в ВС России иностранцев.

    В прошлом году депутаты подготовили законопроект о защите ветеранов СВО от сокращений.

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    9 октября 2026, 15:29 • Новости дня
    Следствие запросило домашний арест изъявшему украшения у Лерчек следователю

    СК попросил домашний арест для изъявшего украшения у Лерчек следователя

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет ходатайствовал перед Басманным судом Москвы о домашнем аресте для следователя Никиты Тулупова, которого обвиняют в превышении полномочий по делу о ювелирных украшениях блогера Валерии Чекалиной (Лерчек).

    Следователю инкриминируют неприобщение данных об изъятых в ходе предварительного расследования ювелирных изделиях. Как передает ТАСС со ссылкой на суд, поступило ходатайство о домашнем аресте.

    В ходе обыска у блогера и ее бывшего мужа было изъято более 20 комплектов украшений от таких брендов, как Cartier, Graff, Van Cleef & Arpels, а также браслеты, серьги, ожерелья и часы Cartier, Rolex и Chopard.

    Адвокат Виктор Дугин сообщил, что следователь не вернул Чекалиной украшения, изъятые в начале следствия. Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что свою вину следователь не признает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Москве завели дело на следователя из-за пропажи украшений блогера Лерчек.

    В августе защита обжаловала приговор блогеру.

    Летом медобследование подтвердило у нее онкологию.

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    9 октября 2026, 17:21 • Новости дня
    Минюст признал кинокритика Теймура Алиева иноагентом

    Минюст внес кинокритика Теймура Алиева в реестр иноагентов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов кинокритика Теймура Алиева, сообщило ведомство.

    «Девятого октября 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включен Т. Г. Алиев», – сообщается на сайте министерства.

    В ведомстве пояснили, что Алиев распространял материалы иноагентов, а также фейки о решениях российских властей и проводимой ими политике. Кроме того, он взаимодействует с иностранным агентом.

    В реестр также внесены Роман Малоземов, Муслим Сатуев, Ишмурат Хайбуллин и ресурс «Плохая куряночка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Минюст признал «Команду Навального» иностранным агентом.

    В прошлом месяце ведомство внесло в реестр иноагентов кинорежиссера Андрея Звягинцева.

    В начале сентября Минюст признал иноагентом «Новую газету».

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