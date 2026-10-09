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    9 октября 2026, 21:48 • Новости дня

    Вооруженные силы США развернули 133 судна из-за блокады Ирана

    CENTCOM: ВС США развернули 133 судна из-за блокады Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    С момента возобновления морской блокады Ирана американские военные перенаправили 133 коммерческих судна, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    Командование сообщило в соцсетях, что американские силы перенаправили 133 коммерческих судна для обеспечения соблюдения установленных ограничений, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Ирана заявил о невозможности блокады страны.

    Во вторник военные США уничтожили 13 торговых судов после возобновления блокады Ирана.

    В августе США перенаправили более 50 судов.

    9 октября 2026, 10:40 • Новости дня
    Авианосец USS Abraham Lincoln вернулся в США с десятками отметок о пораженных иранских целях

    USS Abraham Lincoln отметил на надстройке уничтоженные 103 дрона и 34 иранских судна

    Авианосец USS Abraham Lincoln вернулся в США с десятками отметок о пораженных иранских целях
    @ Gregory Bull/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр обороны США Пит Хегсет во время встречи экипажа авианосца USS Abraham Lincoln в Сан-Диего увидел на надстройке корабля десятки нанесенных отметок о пораженных иранских целях за десятимесячную операцию.

    Авианосец USS Abraham Lincoln вернулся в порт Сан-Диего после примерно десятимесячного развертывания, во время которого его авианосная ударная группа участвовала в операции Epic Fury против Ирана. На «островной» надстройке корабля зафиксированы многочисленные нанесенные трафаретом отметки о пораженных целях, пишет издание The War Zone со ссылкой на данные визита министра обороны Пита Хегсета.

    По подсчетам авторов материала по доступным фото и видеозаписям, на надстройке авианосца нанесены как минимум 103 отметки за уничтоженные ударные беспилотники-камикадзе и 34 отметки за пораженные надводные корабли. При этом в президентской коллективной награде, которую Хегсет зачитал экипажу за участие в операции Epic Fury, указано, что авианосная группа сбила 77 беспилотников и потопила 64 иранских судна в период с 28 февраля по 22 августа, и причины расхождения этих цифр не разъяснены.

    Согласно тексту награды, авианосная ударная группа USS Abraham Lincoln совершила 3693 боевых вылета, сбросила 1,37 млн фунтов боеприпасов, выпустила 450 крылатых ракет Tomahawk, уничтожила 21 противокорабельную ракету и отразила атаки четырех быстроходных катеров и начиненных взрывчаткой деревянных судов. Часть нанесенных на авианосец отметок за уничтоженные беспилотники может относиться к целям, пораженным его эскортными эсминцами класса Arleigh Burke.

    Отдельные отметки о пораженных целях нанесены и на палубную авиацию авианосца. Так, на истребителе-бомбардировщике F/A-18F эскадрильи VFA-41 Black Aces зафиксированы символы уничтоженной подлодки и других целей, а по данным The War Zone эта эскадрилья за время операции выпустила 421 ракету и бомбу. Издание также напоминает о снимках, опубликованных The Aviationist, на которых истребитель F-35C морской пехоты несет отметки об уничтожении трех подлодок, нефтяного танкера и других объектов.

    Длительная кампания авианосца вызвала в США споры из-за тяжелых условий службы моряков и морпехов. В августе семьи членов экипажа сообщали о сбоях со снабжением и сложных бытовых условиях, после чего исполняющий обязанности министра ВМС Ханг Кау назвал часть публикаций СМИ нечестными, признав при этом «небольшое число случаев проблем с психическим здоровьем без гибели людей» и временные ограничения на связь с домом; по его письму сенатору Кирстен Джиллибранд, по крайней мере восемь военнослужащих из состава группы совершили попытки самоубийства во время похода. Хегсет в свою очередь заявил, что, по его мнению, авианосец стал символом успешной миссии, а не низкого морального духа или неудачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг военные США подготовили для Дональда Трампа новые варианты операций против Ирана. В воскресенье министр обороны США Пит Хегсет отверг сообщения о планах США затягивать конфликт с Ираном. В четверг МИД Ирана через посредника пообещал уведомить США о своем решении по Ормузскому проливу.

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    9 октября 2026, 00:15 • Новости дня
    Fars сообщило о подрыве танкеров на минах в Ормузском проливе

    Fars: Танкеры подорвались на минах в Ормузском проливе

    Fars сообщило о подрыве танкеров на минах в Ормузском проливе
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Танкеры-нарушители наткнулись на мины в южном коридоре Ормузского пролива, сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на собственные источники.

    «Несколькими минутами ранее раздалось несколько мощных взрывов в южном коридоре Ормузского пролива, это было связано с тем, что танкеры-нарушители наткнулись на мины», – сообщило Fars.

    Агентство не уточнило количество подорвавшихся судов и не привело каких-либо дополнительных данных, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник танкер загорелся в Ормузском проливе после попадания снаряда.

    В субботу нефтяные танкеры пострадали от взрыва в Ормузском проливе.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    8 октября 2026, 23:15 • Новости дня
    Президент Ирана поблагодарил Путина за позицию России по Ближнему Востоку

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Туркмении выразил благодарность Москве за подход к урегулированию ближневосточного конфликта и поддержку на уровне ООН.

    «Хотелось поблагодарить вас за вашу позицию в регионе, а также на уровне Организации Объединённых Наций. Благодаря вашей помощи им не удалось навязать нам свой односторонний подход. За это мы всегда вам благодарны, за вашу позицию, за позицию вашей страны, вашего государства», – приводятся слова Пезешкиана на сайте Кремля.

    Иранский лидер также раскритиковал Соединённые Штаты за политику односторонних действий и попытки диктовать свою точку зрения другим странам, отметив, что Тегеран и Москва придерживаются курса на многосторонность.

    «Неоднократно в своих выступлениях вы выступаете против односторонности. Мы ценим это и, конечно, стараемся исходить из этого подхода, из этой позиции», – сказал Пезешкиан.

    Он подчеркнул, что, хотя США в ходе переговоров всегда «нападали» на Иран, иранская сторона «никогда не покидала переговорный стол».

    Пезешкиан подчеркнул, что отношения России и Ирана развиваются практически во всех сферах на основе договора о стратегическом партнёрстве и находятся на подъёме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что встреча Путина и Пезешкиана в Туркмении прошла на день раньше запланированного графика.

    В ходе беседы в Туркмении иранский лидер поздравил Путина с днём рождения и назвал Россию дружественной страной.

    На той же встрече российский президент отметил позитивное развитие российско-иранских отношений практически во всех сферах.

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    9 октября 2026, 02:18 • Новости дня
    NYT сообщила о подготовке Пентагоном плана ударов по Ирану

    NYT: Военные США проработали варианты возобновления войны с Ираном

    NYT сообщила о подготовке Пентагоном плана ударов по Ирану
    @ Matthew Daniels/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом получил от Пентагона новые варианты краткосрочной военной кампании против Ирана, пишет New York Times.

    «Американские военные готовят варианты возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана», – пишет New York Times.

    Отмечается, что Белый дом «по-прежнему проявляет неоднозначность в отношении возобновления войны». Издание указывает, что в последние недели реакция США на иранские атаки на нефтяные танкеры оставалась сдержанной, а за последние месяцы Белый дом пять раз отклонял предложения Пентагона о масштабных операциях против Ирана или поддерживаемых им хуситов в Йемене.

    По данным источников газеты, Белый дом снова потребовал подготовить варианты ударов, и старшие представители его команды нацбезопасности во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом обсуждали их в пятницу на встрече в резиденции Кэмп-Дэвид.

    Рассматриваемый план предполагает короткую, но интенсивную кампанию продолжительностью около трех дней, в ходе которой основными целями станут ракетный и беспилотный арсеналы Ирана, восстановленные Корпусом стражей исламской революции, а также энергетическая инфраструктура и командные пункты корпуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NBC News также сообщал, что военные США подготовили новые варианты операций против Ирана.

    Белый дом заявил о скором завершении конфликта с Ираном.

    В воскресенье Иран пригрозил США мощным ответом на возможные удары.

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    9 октября 2026, 13:52 • Новости дня
    Иран выделил Афганистану землю для выхода к морю в порту Чабахар

    Афганистан получил выход к морю через иранский порт Чабахар

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Ирана решили выделить Афганистану около 110 га земли в свободной экономической зоне порта Чабахар, что обеспечит Кабулу выход к морю.

    Председатель специальной комиссии по поддержке производства при иранском парламенте Мохсен Зангане сообщил о намерении выделить Афганистану землю в свободной экономической зоне (СЭЗ) Чабахар. Таким образом страна получит свой выход к морю, передает РИА «Новости» со ссылкой на афганский информационный портал AVA-Press.

    «Зангане заявил, что по итогам переговоров с министром промышленности и торговли Афганистана было решено выделить афганской стороне около 10 га земли на побережье морского порта Чабахар и более 100 га на первом этапе в границах особой экономической зоны этого порта для инвестиционных целей», – говорится в сообщении.

    Афганистан сможет инвестировать в эти территории и создать инфраструктуру для транзита товаров. Афганская сторона запрашивала больший участок, однако из-за ограничений пока согласовано 110 га, работа по увеличению площади продолжается.

    В ноябре 2025 года гендиректор СЭЗ Чабахар Мохаммад Саид Арбаби заявлял о готовности выделить Афганистану от 100 до 200 га. Порт Чабахар имеет стратегическое значение для Афганистана, так как является единственным океаническим портом Ирана. Афганские власти считают его приоритетным маршрутом для транзита, что снизит зависимость от традиционных путей.

    Иранская парламентская делегация 6 октября прибыла в Кабул для расширения торгово-экономических отношений. Делегация обсудила вопросы экономического сотрудничества и увеличения двусторонней торговли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Афганистан, Иран и Таджикистан подписали соглашение о транзите грузов.

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    9 октября 2026, 05:24 • Новости дня
    Замглавы Пентагона Файнберг начал использовать антикризисные методы Уолл-стрит

    Tекст: Антон Антонов

    Заместитель министра обороны США Стив Файнберг начал масштабную реформу системы оборонных закупок, чтобы ускорить пополнение ракетных арсеналов, с использованием методов антикризисного управления с Уолл-стрит, пишет Wall Street Journal.

    Файнберг выстроил подчиненную лично ему систему управления оборонными закупками, стремясь сократить сроки восполнения арсеналов ракет и других вооружений за счет заимствования практик корпоративного антикризисного менеджмента с Уолл-стрит, пишет РИА «Новости» со ссылкой на WSJ.

    По данным газеты, толчком к ускорению реформ стало прямое поручение президента США главе Пентагона Питу Хегсету на фоне сообщений о приостановке ударов по Ирану из-за быстрого истощения запасов высокоточного оружия.

    «В министерстве наблюдается острая нехватка компетентных управленцев-производственников… Наши команды по закупкам и сотрудники министерства великолепны, но они не являются специалистами по производственным процессам», – процитировало издание слова Файнберга.

    Для ликвидации дефицита вооружений министерство обороны выделило 300 млн долларов консалтинговой фирме Alvarez & Marsal, специализирующейся на оздоровлении проблемных активов, а также наняло около 300 отставных топ-менеджеров, включая выходцев из автопрома, с почасовой оплатой до 170 долларов для аудита предприятий-подрядчиков, отмечает газета.

    Кроме того, компания Palantir получила контракт на сумму до 244 млн долларов на внедрение аналитической платформы War Machine, призванной оптимизировать оборонное производство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Белый дом поручил Пентагону подготовить варианты ударов по Ирану.

    Военные США разработали новые сценарии операций против Ирана.

    WSJ сообщила, что американские оборонные предприятия не могут оперативно восполнить запасы высокоточных ракет из-за недофинансирования и нерегулярных контрактов.

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    9 октября 2026, 15:51 • Новости дня
    КСИР поразил крупнотоннажный газовоз в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о поражении крупного судна для перевозки сжиженного углеводородного газа из-за попытки пройти по непризнанному Тегераном маршруту.

    Иранские военные остановили судно для перевозки сжиженного углеводородного газа в Ормузском проливе, передает РИА «Новости». «Несколько часов назад был поражен крупнотоннажный танкер для перевозки сжиженного углеводородного газа, планировавший пройти по незаконному южному маршруту Ормузского пролива», – говорится в заявлении пресс-службы КСИР.

    Корпус стражей отметил, что на судне под названием NV Sunshine компании Nhat Viet произошел масштабный пожар в моторном отсеке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу агентство Fars сообщило о подрыве танкеров на минах в Ормузском проливе.

    В среду в КСИР пообещали перекрыть нелегальные маршруты в акватории.

    В понедельник в Ормузском проливе после попадания снаряда загорелся танкер.

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    9 октября 2026, 13:03 • Новости дня
    Пезешкиан указал на последствия конфликта на Украине для других стран

    Президент Ирана назвал конфликт на Украине угрозой мировой экономике

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что украинский кризис оказывает серьезное влияние на сферу безопасности, транспорта и энергетический рынок в других государствах.

    Конфликт на Украине влияет на безопасность и экономику в других странах. Об этом в ходе саммита СНГ в Туркменистане заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу политика.

    «Мир и наш регион в последние годы сталкиваются с кризисами, последствия которых не остаются в границах лишь одной страны. Развитие ситуации вокруг конфликта России и Украины, имеющего и внерегиональное измерение, оказывает влияние на сферу безопасности, транспорта и в особенности на энергетический рынок», – сказал Пезешкиан.

    Украинский кризис продемонстрировал, что сбои в одной части региона могут быстро привести к социально-экономическому и политическому давлению в других частях мира, добавил президент Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Пезешкиан заявил о новом этапе сотрудничества Ирана со странами СНГ.

    В четверг президент Ирана поблагодарил Владимира Путина за позицию России по Ближнему Востоку.

    В тот же день глава российского государства встретился с президентом Ирана в Туркмении.

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    9 октября 2026, 16:09 • Новости дня
    Песков: Путин, Алиев и Пезешкиан обсудили сотрудничество в разных сферах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что лидеры России, Азербайджана и Ирана Владимир Путин, Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан обсудили на трехсторонней встрече вопросы взаимодействия в различных отраслях.

    Президенты России, Азербайджана и Ирана Владимир Путин, Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан в ходе трехсторонней встречи обсудили вопросы взаимодействия в различных отраслях, в том числе в энергетике.

    «Вопросы, связанные с форматами взаимодействия в самых различных областях, которые были обсуждены. Взаимодействие в разных форматах, по энергетике и по другим сферам», – заявил ТАСС Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о новом этапе сотрудничества со странами СНГ. Также Тегеран предложил создать формат взаимодействия «СНГ+1».

    В четверг Путин и Пезешкиан встретились на день раньше запланированного.

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    9 октября 2026, 12:40 • Новости дня
    Иран предложил создать формат сотрудничества «СНГ+1»

    Fars: Президент Ирана предложил создать формат взаимодействия «СНГ+1»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на саммите СНГ в Туркмении предложил создать новый формат взаимодействия «СНГ+1».

    Пезешкиан считает необходимым создать механизм «СНГ+1» для углубленного взаимодействия между Содружеством и Ираном, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

    «Формат «страны – члены Содружества Независимых Государств + Иран», или «СНГ+1», должен быть создан в качестве гибкого и эффективного механизма для диалога и сотрудничества», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Пезешкиан заявил о новом этапе сотрудничества Ирана со странами СНГ.

    Лидеры стран СНГ приняли заявление о сохранении исторической памяти.

    Место проведения следующего саммита Содружества было определено.

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    9 октября 2026, 16:16 • Новости дня
    Иран пообещал «наказывать» суда-нарушители за пределами Ормузского пролива

    КСИР: Иран будет наказывать нарушающие его правила суда вне Ормузского пролива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что противодействие нарушающим правила судоходства судам отныне не будет ограничиваться акваторией Ормузского пролива.

    Власти Ирана заявили, что будут наказывать нарушающие правила страны суда и вне Ормузского пролива. Таким образом, Тегеран будет преследовать нарушителей на всем пространстве региона, передает РИА «Новости».

    «Отныне противодействие судам-нарушителям не будет ограничиваться Ормузским проливом. Любое судно, которое будет следовать по несанкционированному маршруту, будет преследоваться и решительно наказываться во всем регионе», – говорится в заявлении пресс-службы КСИР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу КСИР поразил крупнотоннажный газовоз в Ормузском проливе. В четверг Иран и Оман договорились о навигационных коридорах в этой акватории.

    Ранее в Тегеране пообещали перекрыть нелегальные маршруты в проливе.

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    9 октября 2026, 17:34 • Новости дня
    Иранские полицейские пострадали при взрыве заложенной у дороги бомбы

    Fars: Несколько полицейских пострадали при взрыве на юго-востоке Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    В городе Захедан в иранской провинции Систан и Белуджистан произошел взрыв на пути следования полицейского автомобиля, в результате чего несколько сотрудников правоохранительных органов получили ранения, сообщило агентство Fars.

    На пути следования патрульного транспорта сработало заложенное у дороги взрывное устройство, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars. Согласно предварительным данным, в результате инцидента ранения получили несколько сотрудников правоохранительных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг военный был убит при нападении на армейский микроавтобус на юге Ирана.

    Во вторник у иранского острова Кешм в Ормузском проливе раздался взрыв.

    В субботу второй за день нефтяной танкер пострадал от взрыва в Ормузском проливе.

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    9 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    Пезешкиан заявил о новом этапе сотрудничества Ирана со странами СНГ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что его присутствие на саммите Содружества Независимых Государств станет началом нового этапа взаимодействия Тегерана с организацией.

    Иранский лидер впервые принимает участие в работе саммита СНГ, передает РИА «Новости».

    «Это является ценной возможностью для укрепления существующих связей и открытия новой главы сотрудничества со странами этого объединения», – заявил Пезешкиан.

    В офисе президента Ирана добавили, что он выразил благодарность Туркмении за приглашение принять участие в мероприятии в качестве особого гостя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о встрече Владимира Путина и Масуда Пезешкиана на день раньше запланированного срока.

    Президент России отметил позитивное развитие отношений Москвы и Тегерана.

    В тот же день глава российского государства прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ.

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    9 октября 2026, 20:15 • Новости дня
    МИД: Запад пользовался Starlink для организации беспорядков в Иране и Венесуэле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные страны применяли системы спутникового интернета Starlink для организации протестов в Иране и Венесуэле, заявил исполняющий обязанности директора департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Акульчев.

    Запад использует системы спутникового интернета Starlink для организации беспорядков в других странах, передает ТАСС со ссылкой на выступление Акульчева на II Глобальном цифровом форуме.

    «Такие случаи зафиксированы в Иране в 2022 году и в Венесуэле в 2024 году», – сказал дипломат на панельной дискуссии «Международное сотрудничество в сфере обеспечения информационной безопасности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Иран включил объекты Starlink в список возможных военных целей.

    Ранее Тегеран заявил о намерении атаковать спутниковые станции Starlink в странах Персидского залива.

    В марте в Иране сообщили о задержании 13 человек с терминалами Starlink.

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    9 октября 2026, 20:31 • Новости дня
    Генпрокуратура ОАЭ обнародовала признание второго пилота Flydubai

    WAM: Второй пилот Flydubai признался в связях с радикалами во время учебы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный прокурор ОАЭ Хамад аш-Шамси обнародовал детали признательных показаний второго пилота Flydubai, обвиняемого в попытке совершения теракта на рейсе в Израиль, пишет агентство WAM.

    Генпрокуратура ОАЭ опубликовала признательные показания второго пилота авиакомпании Flydubai. Обвиняемый признался, что во время учебы в австралийском Мельбурне посещал мечеть, связанную с Королевским технологическим институтом, где познакомился с участниками кружка My Center, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство WAM.

    «Он указал, что кружком руководил ливанец по имени Абу Хамза, который, по его словам, пользовался поддержкой организации, связанной с группировкой «Братья-мусульмане» (признана террористической и запрещена в России). Он добавил, что подготовился к осуществлению своего плана психологически и физически, усилив изучение материалов, подстрекающих к терроризму, и тренируясь в боксе под руководством частного тренера», – говорится в заявлении генпрокурора ОАЭ Хамада аш-Шамси.

    В ходе расследования выяснилось, что мужчина использовал два предыдущих рейса в Тель-Авив для разведки маршрута. При этом проверка процедур найма в Flydubai показала, что обвиняемый прошел все необходимые медосмотры, и никаких признаков экстремистских наклонностей у него обнаружено не было.

    В день ЧП, 30 сентября, второй пилот напал на командира экипажа в кабине, используя аварийный топор. Его обезвредили оказавшийся рядом капитан обратного рейса, бортпроводница и пассажиры, после чего управление самолетом было перехвачено, и борт благополучно приземлился в Саудовской Аравии. Пилот подтвердил, что действовал в одиночку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стало известно, что второй пилот рейса Flydubai планировал атаковать аэропорт в Тель-Авиве.

    В среду он признался в намерении захватить самолет еще летом.

    Террорист оказался выпускником британской летной школы.

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