США предупредили об угрозе цунами после землетрясения у Панамы

Tекст: Вера Басилая

Землетрясение магнитудой восемь произошло в районе Панамы на глубине около 34 км, передает РИА «Новости». «Угроза цунами существует для западной части американских континентов от Мексики и до Перу», – сообщила Национальная служба погоды США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мощное землетрясение магнитудой восемь произошло у побережья Панамы.

В июле у берегов Мексики также было зафиксировано землетрясение с угрозой цунами.

В апреле землетрясение в Японии вызвало цунами и остановку скоростных поездов.