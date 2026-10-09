Землетрясение магнитудой 8 зафиксировано в Панаме

В Панаме произошло сильное землетрясение магнитудой 8

Tекст: Вера Басилая

Институт геонаук сообщил, что в Панаме произошло сильное землетрясение магнитудой 8, передает РИА «Новости». Подземные толчки были зафиксированы в 12:56 по местному времени (20:56 мск) на глубине пяти километров.

В четверг в провинции Батангас на Филиппинах произошло извержение вулкана Тааль, пепельное облако от которого поднялось на высоту 4 тыс. метров.

Ранее у берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7.

Во вторник в американском штате Аляска зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5.