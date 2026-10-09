Из-за двойного смерча на Сицилии пострадали 16 человек

Repubblica: На Сицилии 16 человек пострадали из-за двойного смерча

Tекст: Валерия Городецкая

Две воронки образовались в море у порта города Марсала, после чего вышли на сушу, повредив здания, автомобили и сельскохозяйственные угодья, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Repubblica.

Одним из наиболее пострадавших объектов стала местная школа. В результате удара стихии десять учеников получили травмы, восемь из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, еще двое находятся в более тяжелом состоянии под наблюдением врачей.

Также пострадали шесть взрослых, в том числе супруги, чей автомобиль перевернулся под напором ветра. Мужчина получил множественные переломы и был переведен в клинику Палермо, у его жены диагностировали перелом носа, ушибы челюсти и травмы легких.

Смерч срывал дорожные ограждения и повредил линии электропередачи. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные, медики и сотрудники полиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу редкий двойной торнадо обрушился на западное побережье Сицилии.

В августе смерч с градом в итальянской Ломбардии привел к травмам 43 человек.

Летом после смерча в свердловской Кушве за медицинской помощью обратились 15 человек.