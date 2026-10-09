Chevron эвакуировала персонал из Мексиканского залива из-за урагана «Исайяс»

Tекст: Денис Тельманов

Chevron эвакуировала большую часть своего персонала из Мексиканского залива в связи с ураганом «Исайяс», передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании. Компания использует современные технологии для продолжения добычи на четырех платформах, однако на оставшихся пяти работа была приостановлена.

На наземных объектах Chevron продолжает подготовку к шторму согласно установленным процедурам и следит за траекторией урагана.

Также служба снабжения отслеживает наличие запасов в регионе и изменения спроса на сырье.

В заявлении корпорации подчеркивается, что она готова оказать помощь в восстановлении пострадавших районов после шторма.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США прогнозирует, что «Исайяс» может усилиться и выйти на побережье Мексиканского залива вечером в пятницу или в субботу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во Флориде и Джорджии ввели режим ЧС из-за урагана «Исайяс». В тот же день ураган «Исайас» усилился до третьей категории.

В четверг тропический шторм «Исайяс» в Мексиканском заливе усилился до урагана.