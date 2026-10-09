Нобелевский комитет в Осло сообщил, что в этом году Нобелевскую премию мира получит бывший верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй, которую ему присудили за усилия по продвижению мира и международного права, передает РИА «Новости».
Сумма денежного вознаграждения в этом году составляет 12 млн шведских крон, что эквивалентно примерно 1,2 млн долларов. Согласно завещанию создателя награды Альфреда Нобеля, она присуждается лицам или организациям за значительный вклад в сплочение народов, сокращение численности армий или развитие мирных инициатив, передает ТАСС.
Победителя выбирает Норвежский нобелевский комитет, состоящий из пяти заслуженных общественных и политических деятелей, которых утверждает парламент страны.
Самым молодым лауреатом является пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай, которой на момент присуждения премии в 2014 году было 17 лет, а самым пожилым – британец Джозеф Ротблат, получивший эту награду в 1995 году в возрасте 87 лет.
Считается, что Норвежский Нобелевский комитет независим в выборе лауреатов, однако его решения неоднократно вызывали острые споры и подозрения в ангажированности. Например, много вопросов последовало за награждением президента США Барака Обамы в 2009 году, когда Соединенные Штаты продолжали две военные операции – в Ираке и Афганистане, или присуждение премии Европейскому союзу в 2012 году в разгар экономического кризиса и обострения внутренних проблем в европейских странах.
На прошлой неделе МКС и Международный суд ООН назывались главными фаворитами на получение премии мира.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу выразил надежду, что президент США Дональд Трамп получит Нобелевскую премию за усилия по установлению мира между Азербайджаном и Арменией.
Напомним, в прошлом году Нобелевскую премию мира присудили оппозиционному политику из Венесуэлы Марии Корине Мачадо за продвижение демократических прав.
В январе в прессе опубликовали письмо Дональда Трампа премьер-министру Норвегии с обидой за отказ присуждать ему эту награду.
Мария Корина Мачадо 15 января посетила Белый дом, где встретилась с Трампом и вручила ему подарок – нобелевскую медаль от Премии мира.