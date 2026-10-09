Ураган «Исайас» в Атлантическом океане усилился до третьей категории

Центр США по наблюдению за ураганами: «Исайас» достиг третьей категории

Tекст: Денис Тельманов

Скорость порывов ветра в пределах урагана составляет 54 м/с, он движется на северо-восток со скоростью 26 км/ч, передает ТАСС со ссылкой на американский национальный центр по наблюдению за ураганами.

В настоящее время «Исайас» находится в 310 км к югу от американского города Пенкасола во Флориде. Ранее Минэнерго США сообщило, что ураган угрожает серьезно нарушить добычу нефти и газа, а также работу нефтеперерабатывающих заводов в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Флорида и Джорджия ввели режим ЧС из-за урагана «Исайяс».

В тот же день он стал самым поздним первым ураганом в Атлантике.

В четверг тропический шторм «Исайяс» в Мексиканском заливе усилился до урагана.