Глава МИД Турции провел в Анкаре закрытые переговоры с делегацией ХАМАС

МИД Турции: Фидан провел закрытую встречу с делегацией ХАМАС в Анкаре

Tекст: Денис Тельманов

Встреча турецкого министра с представителями палестинского движения прошла в закрытом режиме, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкое внешнеполитическое ведомство.

«Министр Хакан Фидан провел в Анкаре встречу с делегацией ХАМАС во главе с руководителем политбюро движения Халилем аль-Хайей», – заявили в пресс-службе МИД Турции.

Подробности переговоров и их повестка официально не раскрываются. Отмечается, что встреча прошла на фоне дипломатических усилий по урегулированию ситуации в секторе Газа и продвижению следующего этапа мирного плана.

Халиль аль-Хайя возглавил политбюро ХАМАС в июле 2026 года. Он участвует в переговорах о прекращении огня и дальнейшем урегулировании конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил международное сообщество в бездействии по ситуации в Газе.

В прошлом году телеканал Al Jazeera сообщил о передаче переговорщикам ХАМАС плана урегулирования.

Лидер движения в Газе заявил о бессмысленности переговоров при осаде анклава.