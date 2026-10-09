ФАС заключила соглашения с независимыми АЗС в 35 регионах для стабилизации цен

ФАС: В 35 регионах заключены соглашения с АЗС о стабилизации цен на топливо

Tекст: Денис Тельманов

Антимонопольное ведомство оказало содействие местным властям и компаниям в подписании 93 документов, направленных на стабилизацию ситуации на топливном рынке, передает РИА «Новости» со ссылкой на ФАС.

Из них 20 соглашений заключены с крупными операторами, владеющими более чем 20 заправками в своих субъектах. В их число вошли Воронежская, Кемеровская, Иркутская, Белгородская и другие области, а также ряд республик и краев.

Документы оформляются в рамках правительственного постановления о сдерживании цен. Первые соглашения были подписаны в августе и сентябре, а служба намерена продолжить оказывать сторонам необходимую консультационную и организационную помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу биржевая цена бензина Аи-92 за неделю снизилась на 0,3%.

В субботу правительство разрешило учитывать поставки на АЗС в нормативе продаж бензина. В прошлом месяце снижение поставок из России взвинтило цены на топливо в Европе.