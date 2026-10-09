Генпрокуратура ОАЭ обнародовала признание второго пилота Flydubai

WAM: Второй пилот Flydubai признался в связях с радикалами во время учебы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Генпрокуратура ОАЭ опубликовала признательные показания второго пилота авиакомпании Flydubai. Обвиняемый признался, что во время учебы в австралийском Мельбурне посещал мечеть, связанную с Королевским технологическим институтом, где познакомился с участниками кружка My Center, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство WAM.

«Он указал, что кружком руководил ливанец по имени Абу Хамза, который, по его словам, пользовался поддержкой организации, связанной с группировкой «Братья-мусульмане*» (признана террористической и запрещена в России). Он добавил, что подготовился к осуществлению своего плана психологически и физически, усилив изучение материалов, подстрекающих к терроризму, и тренируясь в боксе под руководством частного тренера», – говорится в заявлении генпрокурора ОАЭ Хамада аш-Шамси.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина использовал два предыдущих рейса в Тель-Авив для разведки маршрута. При этом проверка процедур найма в Flydubai показала, что обвиняемый прошел все необходимые медосмотры, и никаких признаков экстремистских наклонностей у него обнаружено не было.

В день ЧП, 30 сентября, второй пилот напал на командира экипажа в кабине, используя аварийный топор. Его обезвредили оказавшийся рядом капитан обратного рейса, бортпроводница и пассажиры, после чего управление самолетом было перехвачено, и борт благополучно приземлился в Саудовской Аравии. Пилот подтвердил, что действовал в одиночку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стало известно, что второй пилот рейса Flydubai планировал атаковать аэропорт в Тель-Авиве.

В среду он признался в намерении захватить самолет еще летом.

Террорист оказался выпускником британской летной школы.