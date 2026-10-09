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    9 октября 2026, 20:06 • Новости дня

    Умер бывший главный тренер сборной России по карате Муртазалиев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший главный тренер сборной России по карате Омар Муртазалиев ушел из жизни в возрасте 63 лет из-за тяжелого заболевания.

    Смерть специалиста наступила в результате тяжелой и продолжительной болезни, передает РИА «Новости» со ссылкой на Федерацию карате России.

    Во время своей профессиональной спортивной карьеры Муртазалиев становился чемпионом СССР и России. Пост главного тренера российской национальной сборной он занимал до 2019 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце умер легендарный каскадер и тренер по карате Тадеуш Касьянов.

    В январе скончался бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев.

    В прошлом году умер тренер сборной России по легкой атлетике Оковитый.

    9 октября 2026, 09:47 • Новости дня
    Россия становится все более привлекательной страной для иностранных студентов

    Tекст: Вера Басилая

    Число иностранных студентов в российских вузах продолжает расти, самым популярным направлением подготовки среди приезжающих в Россию оказалась медицина, которую выбирает почти четверть учащихся из-за рубежа, сообщает ВЦИОМ.

    Медицина сохраняет лидерство среди направлений подготовки иностранных студентов (23%), оставаясь абсолютным фаворитом среди студентов из Южной Азии (79%) и Ближнего Востока (42%), сообщает ВЦИОМ.

    Учащиеся из стран СНГ чаще выбирают педагогику (22%) и науки об обществе (17%). Студенты из стран Африки к югу от Сахары также проявляют высокий интерес к общественным наукам (23%) и инженерному делу (19%).

    Для большинства иностранцев (72%) поступление в российский вуз связано с первым приездом в страну. Главными барьерами на этапе адаптации становятся непривычный климат и языковой барьер (по 24%), тоска по дому (23%), а также сложности в общении с новыми людьми (19%).

    При этом доля студентов, не столкнувшихся с проблемами, выросла до 24%. Помощь в адаптации им чаще всего оказывают земляки (28%) и семья (22%), а также наставники (16%) и администрация вузов (15%).

    Большинство опрошенных (56%) получают образование исключительно на русском языке, еще 32% совмещают русский и английский. Удовлетворенность профессиональными компетенциями преподавателей выразили 87% студентов, а 80% считают атмосферу в университетах безопасной, дружелюбной - 77% и толерантной – 76%.

    Россия успешно реализует стратегию международного образования, предлагая востребованные программы и создавая безопасную и комфортную среду. Студенты успешно справляются с трудностями адаптации, в целом высоко оценивают российские вузы и сохраняют позитивный настрой на протяжении обучения.

    Исследование проведено совместно с Платформой «Неравнодушный человек».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минобрнауки назвало число иностранных студентов в вузах России.

    Летом Москва увеличила число грантов для обучения учащихся из других государств.

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    9 октября 2026, 08:10 • Новости дня
    Познер ответил на критику после интервью о спецоперации

    Журналист Познер ответил на критику после интервью о спецоперации

    Познер ответил на критику после интервью о спецоперации
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Телеведущий и журналист Владимир Познер ответил на критику со стороны украинских СМИ после интервью британскому изданию, в котором он выразил уверенность в победе России.

    Журналист прокомментировал реакцию на его разговор с британским медиа Radio Times, в котором он заявил о неизбежной победе России на поле боя, пишет Lenta.ru со ссылкой на НСН.

    По словам ведущего, он не ожидал столь бурной критики.

    «Я считаю, что это мнение основано на фактах. Оно не эмоциональное. Оно выражает мое отношение к происходящему, но, конечно, не ко всему, потому что тема огромная», – подчеркнул Познер.

    Он пообещал в ближайшее время опубликовать на своем личном сайте открытое письмо, чтобы расставить все точки над i и окончательно прояснить позицию.

    Интервью Познера вышло на YouTube в конце сентября и стало первым за четыре с половиной года. В ходе беседы журналист отметил активную роль НАТО в боевых действиях и заявил о причастности Запада к началу конфликта на Украине.

    В 2024 году телеведущий Владимир Познер отказался от предложений работы на западных телеканалах.

    В среду режиссер Никита Михалков назвал спецоперацию посланным свыше способом очнуться.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    9 октября 2026, 12:31 • Новости дня
    Названа цель поездки основателя «Рыбаря» в Черногорию
    Названа цель поездки основателя «Рыбаря» в Черногорию
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Команда проекта «Рыбарь» заявила, что руководитель канала Михаил Звинчук и его соратники находились в Черногории легально, в том числе для съемок Цетинского монастыря, на которые был подан заранее официальный запрос.

    Руководитель проекта Михаил Звинчук и его соратники находились на территории Черногории легально и официально, сообщает «Рыбарь».

    В планах у команды была съемка Цетинского монастыря, на которую ранее был подан официальный запрос.

    На данный момент команда проекта находится в контакте с МИД России, который занимается разрешением сложившейся ситуации. В проекте подчеркнули, что никаких нарушений местного законодательства не было, и выразили надежду на скорое освобождение всех задержанных.

    Публикация постов на основном ресурсе проекта и в региональных каналах продолжается в прежнем режиме без изменений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правоохранительные органы Черногории задержали основателя проекта «Рыбарь».

    МИД начал выяснять обстоятельства произошедшего.

    Напомним, Британия ввела рестрикции в отношении сотрудников ГРУ и аналитического центра «Рыбарь», которые якобы причастны к кибератакам в отношении Лондона.

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    8 октября 2026, 21:33 • Новости дня
    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера

    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера ФРГ Шредера

    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера
    @ t.me/news_kremlin_eng

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в свой день рождения принял дома бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

    Путин узнал из СМИ о прибытии Шредера в Москву по делам компании «Глобус» и пригласил его к себе домой, сообщает Кремль. Отмечается, что бывший канцлер Германии находился с президентом во время празднования его дня рождения.

    На опубликованных фотографиях запечатлено рукопожатие Путина и Шредера у русской печи.

    Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву на встречу с руководством сети «Глобус».

    В конце прошлой недели стало известно, что Шредер вошел в наблюдательный совет этой компании.

    В среду Песков рассказал о серии телефонных разговоров Путина с иностранными лидерами в день рождения.

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    9 октября 2026, 11:25 • Новости дня
    В Черногории задержали основателя Telegram-канала «Рыбарь»

    Life: В Черногории задержали основателя канала «Рыбарь» Михаила Звинчука

    В Черногории задержали основателя Telegram-канала «Рыбарь»
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В черногорском городе Рисан задержали основателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука вместе с женой и тремя соратниками.

    Задержание произошло утром в городе Рисан. Среди задержанных – супруга и коллега Звинчука Валерия Звинчук, а также еще три человека, передает ТАСС.

    Местные издания связывают действия силовиков с подозрениями в «гибридной деятельности». Подробности нарушений пока не уточняются, пишет Life.

    Vijesti сообщают, что за Звинчуком и его группой, прибывшей в Черногорию для съёмок материала, несколько дней велась слежка со стороны спецслужб. Темой сюжета должна была стать предстоящая адаптация визовой политики страны к стандартам ЕС. Однако, по данным издания, власти Черногории посчитали, что целью съемок была попытка выставить евроинтеграцию угрозой для туризма, экономики и национальных интересов Черногории.

    «Рыбарь» публикует военную аналитику и материалы о международной обстановке. Количество подписчиков канала превышает 1,5 млн.

    Напомним, Британия ввела рестрикции в отношении сотрудников ГРУ и аналитического центра «Рыбарь», которые якобы причастны к кибератакам в отношении Лондона. Госдепартамент США также объявлял награду до 10 млн долларов за информацию о связанных с проектом лицах.

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    9 октября 2026, 16:32 • Новости дня
    Гендиректор ЦАГИ и его заместитель оказались под следствием

    Гендиректор ЦАГИ Кирилл Сыпало попал под следствие

    Гендиректор ЦАГИ и его заместитель оказались под следствием
    @ Сергей Бобылев/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) подтвердил, что генеральный директор организации Кирилл Сыпало и его заместитель Елена Боханова находятся под следствием.

    Гендиректор ЦАГИ Кирилл Сыпало и его заместитель по экономике Елена Боханова находятся под следствием. Однако институт продолжает работу в штатном режиме, ответили на запрос ТАСС в научном учреждении.

    «По информации ФАУ «ЦАГИ», должностные лица, указанные в запросе, находятся под следствием. Обязанности генерального директора возложены на первого заместителя генерального директора Медведского Александра Леонидовича», – отметили в организации.

    В институте подчеркнули, что взаимодействие со следственными органами организовано в установленном действующим законодательством порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты назвали преимущества создаваемого при участии ЦАГИ лайнера МС-21-300 над Ту-154М.

    Ранее Савеловский суд Москвы вынес приговор бывшему главе 27-го Центрального НИИ Минобороны Андрею Протасову, обвиняемому в получении взяток и превышении полномочий.

    В январе бывший глава НИИ признался в незаконном получении 7 млн рублей от коллег.

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    9 октября 2026, 07:12 • Новости дня
    МВД призвало удалить из смартфонов сканы паспортов и интимные фото

    МВД посоветовало россиянам не хранить в телефонах сканы документов и пароли

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министерство внутренних дел рекомендовало гражданам не держать в памяти смартфонов сканы личных документов, пароли и интимные фотографии, чтобы избежать утечки данных и шантажа со стороны мошенников.

    Сканы паспорта, водительских прав, СНИЛС, ИНН и банковских карт могут быть использованы злоумышленниками для взлома аккаунтов и социальной инженерии, передает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.

    Правоохранители советуют держать такие файлы в защищенных облачных хранилищах с двухфакторной аутентификацией.

    Кроме того, специалисты не рекомендуют сохранять пароли в браузерах телефонов. Для этих целей лучше использовать специальные менеджеры или держать записи в офлайн-формате. В министерстве также призвали удалять сообщения о переводах и балансе счетов, поскольку они раскрывают уровень дохода пользователя.

    В устройствах также не следует оставлять номера банковских карт, PIN-коды и ответы на секретные вопросы. Особое внимание следует уделять личным фотографиям, так как попадание интимных снимков к злоумышленникам может привести к шантажу и вымогательству.

    В четверг МВД дало родителям советы по защите детей от телефонных мошенников.

    Во вторник в ведомстве раскрыли основные приемы злоумышленников против несовершеннолетних.

    В прошлом месяце в Сбербанке назвали главные слова-маркеры аферистов.

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    9 октября 2026, 12:17 • Новости дня
    Назван лауреат Нобелевской премии мира

    Обладателем Нобелевской премии мира за 2026 год стал экс-комиссар ООН Пиллэй

    Назван лауреат Нобелевской премии мира
    @ Salvatore Di Nolfi/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Нобелевскую премию мира 2026 года получит бывший верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй, сообщил Нобелевский комитет в Осло.

    Нобелевский комитет в Осло сообщил, что в этом году Нобелевскую премию мира получит бывший верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй, которую ему присудили за усилия по продвижению мира и международного права, передает РИА «Новости».

    Сумма денежного вознаграждения в этом году составляет 12 млн шведских крон, что эквивалентно примерно 1,2 млн долларов. Согласно завещанию создателя награды Альфреда Нобеля, она присуждается лицам или организациям за значительный вклад в сплочение народов, сокращение численности армий или развитие мирных инициатив, передает ТАСС.

    Победителя выбирает Норвежский нобелевский комитет, состоящий из пяти заслуженных общественных и политических деятелей, которых утверждает парламент страны.

    Самым молодым лауреатом является пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай, которой на момент присуждения премии в 2014 году было 17 лет, а самым пожилым – британец Джозеф Ротблат, получивший эту награду в 1995 году в возрасте 87 лет.

    Считается, что Норвежский Нобелевский комитет независим в выборе лауреатов, однако его решения неоднократно вызывали острые споры и подозрения в ангажированности. Например, много вопросов последовало за награждением президента США Барака Обамы в 2009 году, когда Соединенные Штаты продолжали две военные операции – в Ираке и Афганистане, или присуждение премии Европейскому союзу в 2012 году в разгар экономического кризиса и обострения внутренних проблем в европейских странах.

    На прошлой неделе МКС и Международный суд ООН назывались главными фаворитами на получение премии мира.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу выразил надежду, что президент США Дональд Трамп получит Нобелевскую премию за усилия по установлению мира между Азербайджаном и Арменией.

    Напомним, в прошлом году Нобелевскую премию мира присудили оппозиционному политику из Венесуэлы Марии Корине Мачадо за продвижение демократических прав.

    В январе в прессе опубликовали письмо Дональда Трампа премьер-министру Норвегии с обидой за отказ присуждать ему эту награду.

    Мария Корина Мачадо 15 января посетила Белый дом, где встретилась с Трампом и вручила ему подарок – нобелевскую медаль от Премии мира.

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    9 октября 2026, 03:20 • Новости дня
    Совбез ООН назначил заседание по Украине на пятницу
    Совбез ООН назначил заседание по Украине на пятницу
    @ news.un.org

    Tекст: Антон Антонов

    Совет Безопасности ООН в пятницу проведет заседание по ситуации на Украине по запросу европейских членов Совбеза, сообщили в председательствующей в октябре миссии Греции при организации.

    Согласно расписанию работы Совбеза, заседание по теме «Поддержание мира и безопасности Украины» состоится 9 октября в 15.00 по нью-йоркскому времени (22.00 мск), передает РИА «Новости».

    В миссии Греции при ООН уточнили, что заседание запросили европейские страны группы Е5. Группа Е5 объединяет европейских членов Совета Безопасности ООН. В ее нынешний состав входят Дания, Франция, Греция, Латвия и Британия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал провести расследование и привлечь к ответственности виновных в атаках ВСУ, в результате которых погибли и пострадали мирные жители России.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о трусости сотрудников Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), которые боятся посещать места ударов ВСУ и множат предвзятые доклады.

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    9 октября 2026, 04:05 • Новости дня
    Хегсет подтвердил планы Пентагона провести прямую трансляцию расстрела
    Хегсет подтвердил планы Пентагона провести прямую трансляцию расстрела
    @ Daniel Torok/White House/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны США Пит Хегсет подтвердил, что казнь через расстрел военного Нидала Малика Хасана, убившего 13 сослуживцев на базе в Техасе, планируется показать в прямом эфире.

    «Верно», – заявил Хегсет в соцсети X, сделав репост сообщения телеканала CBS о том, что «военные США планируют транслировать казнь в прямом эфире».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр обороны США Пит Хегсет объявил о запланированном публичном расстреле военного Нидала Хасана.

    В среду Пентагон объявил о первой со времен Второй мировой войны казни расстрелом.

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    9 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным

    Bild: Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным

    Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным
    @ ARCHEOPIX/GRUBE/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Встреча бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера с президентом России Владимиром Путиным вызвала резкую реакцию у немецких политиков, пишет Bild.

    «Позор для Германии. Предательство Европы. Нанесение вреда миру. Но, к сожалению, я и не ожидала от него ничего другого», – заявила член партии «Зеленых» Катрин Геринг-Эккардт.

    Депутат Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман назвала Шредера «самым наглым пенсионером Германии» и охарактеризовала ситуацию как «несравненный позор». В свою очередь лидер социального крыла ХДС Денис Радтке указал на противоречие между отказом Шредера выступить перед парламентской следственной комиссией и его поездкой в Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    При этом в соцсетях возмутились выпадами в адрес Шредера. Пользователи раскритиковали Геринг-Эккардт, указав на встречи с политиками в Киеве, и отметили, что экс-канцлер сделал для мира в Европе больше, чем его критики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

    В среду Шредер приехал в Москву на встречу с руководством сети «Глобус».

    В начале месяца бывший канцлер вошел в наблюдательный совет российской сети «Глобус».

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    9 октября 2026, 16:37 • Новости дня
    Лукашенко пошутил над Пашиняном на Совете глав государств СНГ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Совете глав государств СНГ с юмором прокомментировал место премьер-министра Армении Никола Пашиняна на церемонии фотографирования.

    Глава белорусского государства отреагировал на действия армянского коллеги во время традиционного фотографирования участников Содружества, передает ТАСС. Когда Никол Пашинян подошел к флагу своей страны, установленному рядом с белорусским, Лукашенко прокомментировал его местоположение.

    «Никуда он от нас не денется», – сказал белорусский лидер.

    Соответствующее видео с саммита распространил канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу участники саммита СНГ подписали порядка 15 документов.

    Перед заседанием Александр Лукашенко встретился с президентом Туркмении.

    В четверг премьер-министр Армении прилетел в Туркмению для участия в мероприятиях Содружества.

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    9 октября 2026, 09:59 • Новости дня
    США подготовили новые идеи для завершения конфликта на Украине

    Axios: США предложат в Майами новые идеи для завершения украинского конфликта

    США подготовили новые идеи для завершения конфликта на Украине
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся с украинскими и европейскими чиновниками в Майами для презентации новых предложений по урегулированию конфликта на Украине.

    Встреча пройдет в пятницу. Американская сторона планирует представить инициативы, направленные на выход из тупика в украинском конфликте до наступления зимы, пишет Axios.

    Одной из идей является частичное прекращение огня для защиты энергетической инфраструктуры и обеспечения безопасности поставок зерна. Администрация Дональда Трампа рассчитывает достичь дипломатического прорыва до промежуточных выборов в Конгресс. В консультациях примут участие представители Великобритании, Франции, Германии, а также НАТО и ЕС.

    Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил обсуждение с Вашингтоном возможности частичного перемирия. «Что касается того, что может быть реалистичным или более реалистичным, я пока не готов сказать. Я не хочу говорить что-то, а потом Россия, как всегда, сделает наоборот назло. Так что давайте подождем и посмотрим», – заявил он.

    Ожидается, что до конца октября Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер могут отправиться в Москву для продолжения переговоров. В четверг они представили свои наработки американскому лидеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг украинская сторона назвала состав своей делегации на переговорах в Майами. В среду МИД России назвал циничными призывы Киева к перемирию в Черном море. Индия раскрыла детали собственного плана по мирному урегулированию.

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    9 октября 2026, 10:48 • Новости дня
    Дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки беспилотника

    Атака БПЛА вывела из строя модули дата-центра «Яндекса» в Калуге

    Дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки беспилотника
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате атаки беспилотного летательного аппарата пострадала часть инфраструктуры дата-центра компании «Яндекс» в Калуге, заявили в компании в пятницу.

    Несколько модулей вычислительного комплекса в Калуге оказались полностью выведены из строя после удара беспилотника, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании «Яндекс».

    «В результате атаки БПЛА пострадала часть инфраструктуры дата-центра «Яндекса» в Калуге. Несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя. Из-за этого часть сервисов «Яндекса» может работать с перебоями. Полный масштаб ущерба сейчас оценивается», – заявили в пресс-службе.

    В компании отметили, что на месте происшествия находятся экстренные службы и специалисты организации. Представители «Яндекса» подчеркнули отсутствие пострадавших и добавили, что безопасность людей остается главным приоритетом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу при атаке беспилотников на Калугу пострадали девять человек. В четверг пользователи в России пожаловались на сбои в работе «Яндекс Почты». Эти перебои произошли из-за пожара в дата-центре под Рязанью.

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    9 октября 2026, 12:45 • Новости дня
    Премьер Черногории объяснил задержание администратора «Рыбаря»

    Премьер Черногории объяснил задержание основателя «Рыбаря» защитой интересов

    Премьер Черногории объяснил задержание администратора «Рыбаря»
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Черногории Милойко Спайич подтвердил задержание на территории страны администратора канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, объяснив операцию спецслужб «защитой интересов страны».

    Милойко Спайич подтвердил задержание на территории страны администратора Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, передает ТАСС.

    «Мы не будем разглашать сведения, которые должны оставаться в ведении служб безопасности. Тем не менее сигнал, следующий за сегодняшней успешной операцией, в ходе которой был задержан руководитель информационной сети «Рыбарь», ясен: государственные институты выполняют свою работу, Черногория защищает свои интересы», – написал Спайич в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    СМИ писали, что черногорские спецслужбы получили информацию о прибытии россиян в страну и несколько дней отслеживали их перемещения. По данным газеты, при них нашли дроны, сложную цифровую технику и электронные устройства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Черногории задержали основателя канала «Рыбарь». МИД начал выяснять обстоятельства произошедшего.

    Журналистами была названа цель поездки Звинчука в республику.

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