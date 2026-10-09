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    Задержание команды «Рыбаря» показало опасность Черногории для россиян
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    9 октября 2026, 20:11 • Новости дня

    Европейские аналитики предложили парализовать город или метро в России

    NYT: В ЕС предложили парализовать город или метро в России в качестве сигнала

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ответ на гибридные угрозы, которые якобы исходят от Кремля, европейские аналитики обсуждают возможность использования кибератак для временной парализации российского города или метрополитена, пишут западные СМИ.

    Европейские аналитики допускают использование кибервозможностей для временной парализации города или метрополитена в России, передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times (NYT).

    «Аналитики предположили, что можно использовать кибервозможности для парализации российского города или московского метро в качестве предупредительного сигнала», – пишут авторы материала.

    Сейчас реакция Европы на предполагаемые угрозы ограничивается обвинениями и укреплением обороны потенциальных целей. Однако в ЕС продолжаются споры о том, насколько далеко может зайти ответ Брюсселя и стоит ли переносить действия на территорию России.

    Аналитики также рассматривают вариант развертывания передовых систем ПВО, включая территорию Украины, если страны НАТО увидят угрозу ударов по альянсу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе генсек НАТО Марк Рютте обсудил с союзниками поставку дополнительных систем ПВО Киеву. В июле он признал проблемы со снабжением украинской системы ПВО.

    Месяцем ранее Украина и ЕС решили удешевить ПВО Patriot.

    9 октября 2026, 17:46 • Новости дня
    ЕС рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России вопреки санкциям

    Urgewald: Страны ЕС закупили свыше 12 млн тонн СПГ из России

    ЕС рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России вопреки санкциям
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Страны Евросоюза за первые девять месяцев 2026 года увеличили закупки российского сжиженного природного газа с проекта «Ямал СПГ» до рекордных 12,18 млн тонн, несмотря на проводимую Брюсселем политику отказа от энергоносителей из России, говорится в исследовании немецкой неправительственной организации Urgewald.

    Европейские порты с января по сентябрь приняли 167 партий сжиженного газа с российского арктического проекта на сумму 7,88 млрд евро. На Евросоюз пришлось 85% всех зарегистрированных поставок, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование немецкой неправительственной организации Urgewald, основанное на данных аналитической компании Kpler.

    «ЕС импортировал в этом году более 12 млн тонн СПГ с Ямала, ориентировочная стоимость которых составляет 7,88 млрд евро. Это в среднем более 44 тыс. тонн ежедневно», – заявил эксперт Urgewald по санкциям Себастьян Реттерс.

    Исследователи отметили, что ограничения на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам, вступившие в силу 25 апреля, не привели к сокращению поставок. Запрет на импорт по долгосрочным контрактам Евросоюз планирует ввести с 1 января 2027 года.

    Публикация данных совпала с предупреждением Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) о рисках для газоснабжения ЕС грядущей зимой. По их прогнозу, в случае холодной зимы и полного прекращения трубопроводных поставок из России потенциальный дефицит газа может составить 15%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ЕС предупредили о риске зимнего дефицита газа и скачка цен.

    Операторы предрекли истощение газохранилищ Евросоюза до 11% к концу зимы.

    Ранее Европа столкнулась с трудностями при закупке СПГ.

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    9 октября 2026, 15:50 • Новости дня
    Списанный самолет без крыльев застрял под мостом в Бухаресте

    Realitatea: Списанный самолет без крыльев застрял под мостом в Бухаресте

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Списанный пассажирский лайнер, который перевозили из аэропорта румынской столицы для превращения в детский аттракцион, не смог проехать под автомобильным мостом, пишет портал Realitatea.

    Списанный пассажирский самолет без крыльев, который перевозили из аэропорта Отопени на детскую площадку в Волунтари, застрял под мостом на трассе в Бухаресте, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Realitatea.

    Местные власти решили транспортировать самолет ночью, чтобы не мешать дорожному движению. Из-за инцидента оказалась заблокирована одна из полос трассы.

    В пятницу вечером администрация города попытается снова переместить лайнер, для чего планируется изменить конфигурацию оборудования для транспортировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Румыния подняла в небо истребители из-за цели у границы с Украиной. За день до этого беспилотник рухнул в лесном массиве румынского уезда Сучава.

    В апреле летевший из Петербурга в Стамбул самолет совершил посадку в Бухаресте.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    9 октября 2026, 19:49 • Новости дня
    Экс-глава МВД Черногории высмеял власти страны за задержание авторов «Рыбаря»

    Экс-глава МВД Черногории Данилович высмеял задержание сотрудников «Рыбаря»

    Экс-глава МВД Черногории высмеял власти страны за задержание авторов «Рыбаря»
    @ Stevo Vasiljevic/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший глава МВД Черногории и руководитель партии «Объединенная Черногория» Горан Данилович высмеял решение черногорских властей о задержании авторов Telegram-канала «Рыбарь».

    Бывший министр прокомментировал ситуацию в социальных сетях, назвав абсурдными обвинения черногорских правоохранителей, передает РИА «Новости».

    «Россиянин, который работает на Россию и в России, обвиняется в «гибридной деятельности в интересах России», неужели такое возможно? Если бы их не задержали наши органы, когда они анонсировано прибыли, есть обоснованное подозрение в том, что Звинчук бы на всех гибридно напал, гибридизировал бы нас, истязал и истощал гибридизированием, пока нам не опротивеет такая гибридная жизнь», – написал Данилович.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу адвокат допустил экстрадицию основателя Telegram-канала из Черногории в США.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах российских дипломатов защищать права задержанного блогера Звинчука.

    До этого премьер-министр Черногории объяснил причины задержания администратора «Рыбаря».

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    9 октября 2026, 17:20 • Новости дня
    Власти Австрии задержали двух украинских силовиков по делу о шпионаже

    В Австрии за шпионаж задержали двух украинских силовиков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Австрии задержали двух сотрудников украинской военной полиции по подозрению в шпионаже в ходе их попыток найти бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко, пишут украинские СМИ.

    Австрийский журналист Кристоф Бендас подтвердил информацию о задержании в Австрии двух украинских силовиков и двух сотрудников издания «Украинская правда» Михаила Ткача и Ярослава Бондаренко, сообщает «Страна.ua».

    По данным австрийского журналиста, представителей СМИ уже отпустили, так как подозрения в их отношении не подтвердились. Оставшиеся под стражей украинские военные полицейские выполняли свои задачи без уведомления местных властей.

    Как пишет украинский Telegram-канал, задержанные силовики прибыли в Вену для установления местонахождения бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко. Для поисков они использовали беспилотники и другие специальные средства, что привлекло внимание полиции.

    Журналисты прибыли в столицу Австрии с той же целью и осматривали те же места, в связи с чем также попали в поле зрения правоохранителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Германии по подозрению в шпионаже на оборонном предприятии задержали гражданина Украины.

    До этого власти ФРГ предъявили обвинения гражданину Украины по делу о подготовке диверсий.

    Ранее Варшава засекретила дела об активном шпионаже украинских спецслужб в Польше

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    9 октября 2026, 15:56 • Новости дня
    Холдинг VK решил оспорить санкции ЕС через суд
    Холдинг VK решил оспорить санкции ЕС через суд
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский технологический холдинг VK обратился в Суд Европейского союза с иском против Совета ЕС, требуя отменить введенные в его отношении санкции.

    «VK оспаривает решение Совета Европейского союза о включении компании в санкционный список. VK считает решение незаконным и необоснованным и требует отменить ранее введенные санкции», – заявили в компании «Интерфаксу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мосбиржа подала иск в Суд Евросоюза.

    В феврале суд ЕС впервые признал незаконным повторное внесение физического лица в санкционный список.

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    9 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    Кнайсль: Евросоюз начал подготовку к возможной войне

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила о подготовке ЕС к войне к 2030 году

    Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что после десятилетий недофинансирования вооруженных сил страны Европы взяли курс на масштабное перевооружение для подготовки к возможному военному конфликту к 2030 году.

    О планах европейских государств значительно нарастить военные возможности политик написала в статье для журнала «Политика». Она напомнила, что в декабре была создана должность еврокомиссара по обороне и космосу, который должен разработать профильную Белую книгу, передает РИА «Новости».

    «Ключевая задача этой Белой книги – чтобы Европа была готова к войне к 2030 году. После десятилетий недофинансирования вооруженных сил все 27 стран ЕС, включая четыре теоретически нейтральные (Австрию, Кипр, Ирландию и Мальту), значительно наращивают возможности собственных вооруженных сил», – подчеркнула Кнайсль.

    Бывший дипломат также обратила внимание на планы европейских стран вернуть обязательную военную службу. По ее словам, призыв в армию может затронуть не только мужчин, но и женщин по примеру Швеции.

    Российские власти неоднократно объясняли, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. При этом западные политики регулярно используют заявления о мнимой российской угрозе, чтобы отвлечь население от внутренних проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Кнайсль заявила, что Германия взяла курс на войну.

    В среду МИД России констатировал превращение Евросоюза в агрессивный военно-политический блок.

    В прошлом месяце Европейское оборонное агентство призвало страны ЕС ускорить перевооружение.

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    9 октября 2026, 15:26 • Новости дня
    Страны Прибалтики призвали ЕС запретить транзит российского зерна

    Эстония, Латвия и Литва призвали ЕС запретить транзит российского зерна

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Литвы Гитанас Науседа, а также премьер-министры Эстонии и Латвии Кристен Михал и Андрис Кулбергс направили совместное письмо руководству Евросоюза с призывом запретить транзит российского зерна через европейскую территорию.

    Науседа, Михал и Кулбергс обратились к председателю Евросовета Антониу Коште и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием остановить провоз сельскохозяйственной продукции из России, передает РИА «Новости» со ссылкой на правительство Эстонии.

    В своем обращении политики заявили, что Москва "пытается ослабить экономику Украины и одновременно ищет новые пути для экспорта собственного зерна, используя для этих целей маршруты через Балтийское море".

    Ожидается, что эстонский премьер Михал также поднимет вопрос о запрете транзита российского зерна на заседании Евросовета, которое состоится на следующей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Эстония уже запретила транзит зерна из России. При этом в сентябре Сейм Латвии разрешил повысить плату за провоз российской сельскохозяйственной продукции.

    До этого Литва и Латвия выразили намерение полностью остановить транзит зерна из России.

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    9 октября 2026, 15:08 • Новости дня
    Кнайсль назвала мантру о «российской угрозе» причиной военного энтузиазма в ЕС

    Кнайсль: Военный энтузиазм в Европе базируется на мантре об «угрозе России»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный энтузиазм в странах Евросоюза опирается только на мантру о «российской угрозе», заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

    Военный энтузиазм в странах ЕС зиждется исключительно на мантре о так называемой российской угрозе, заявила экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

    «Сейчас идет взрывной рост военных бюджетов. Отчасти это связано с хроническим недофинансированием. Но суть в том, что этот новый военный энтузиазм базируется исключительно на мантре о том, что «Россия – это угроза», – передает РИА «Новости» слова Кнайсль из статьи для журнала «Политика».

    Она напомнила, что вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года отмечал, что Европе угрожают не Россия и не Китай, а дефицит демократии.

    Кроме того, Кнайсль сообщила о росте фрустрации на всех уровнях в европейских военных академиях из-за тотальной маргинализации и падения репутации большей части вооруженных сил в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Кнайсль заявила, что Евросоюз начал подготовку к возможной войне.

    Между тем в четверг посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что рядовые жители Европы перестали верить в миф о российской угрозе.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Европу в запугивании граждан мифической угрозой из России.

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    9 октября 2026, 13:10 • Новости дня
    Дмитриев: ЕС сам виноват в сильном дефиците газа на зиму

    Tекст: Дарья Григоренко

    Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что страны Европейского союза самостоятельно спровоцировали сильный дефицит газа в преддверии грядущей зимы.

    «Сильный, созданный собственными силами дефицит газа на зиму в ЕС», – отметил Дмитриев, передает РИА «Новости».

    Таким образом спецпредставитель президента прокомментировал новость, что страны Европейского союза столкнутся с рекордным за 15 лет дефицитом газа предстоящей зимой. В своем прогнозе иностранное издание опиралось на данные института энергетики США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Евросоюз предупредили о риске зимнего дефицита газа и скачка цен.

    Запасы энергоносителя в объединении упали до минимума с 2011 года.

    В понедельник европейские страны ускорили закачку топлива в подземные хранилища.

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    9 октября 2026, 07:14 • Новости дня
    Ирландия предложила сократить бюджет Евросоюза на 200 млрд евро

    Politico: Ирландия предложит сократить бюджет Евросоюза на 100-200 млрд евро

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ирландия, председательствующая в Совете Евросоюза, представит новый компромиссный проект бюджета на 2028-2034 годы с сокращением на 100-200 млрд евро.

    Ирландия представит проект бюджета ЕС на семь лет с сокращением на 100-200 млрд евро, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    Отмечается, что бюджетный вопрос разделил ЕС на два лагеря: «бережливые» страны, такие как Германия, Австрия и Нидерланды, призывают сократить бюджет, а страны Южной и Восточной Европы («друзья сплоченности») выступают против этого.

    Ирландия попытается угодить обеим сторонам: Дублин предложит сократить финансирование фонда Global Europe и Европейского фонда конкурентоспособности (ECF), но не будет существенно урезать региональные и аграрные расходы.

    Также сообщается, что Ирландия не намерена отказываться от непопулярной налоговой инициативы CORE.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц назвал отсутствие нового бюджета ЕС самым выгодным сценарием для ФРГ. Газета Financial Times сообщила, что провал ХДС на выборах в Германии поставил под угрозу переговоры о бюджете Евросоюза. Лидеры пяти стран призвали урезать новый бюджет ЕС.

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    9 октября 2026, 12:30 • Новости дня
    НАТО анонсировало проведение учений по ядерному сдерживанию

    НАТО анонсировало ядерные учения в Италии с участием 17 стран

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс с 13 октября начнет в Италии ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon с участием 17 государств, сообщили в Брюсселе.

    «Учения начнутся во вторник, 13 октября 2026 года. В этом году они пройдут в Италии с участием 17 государств, а их общий масштаб будет сопоставим с предыдущими учениями», – передает РИА «Новости» сообщение НАТО.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что маневры направлены на поддержание готовности ядерных сил альянса и проверку процедур.

    «НАТО является оборонительным альянсом. Эти учения помогают нам обеспечивать безопасный, защищенный, эффективный и надежный потенциал для сохранения мира, предотвращения принуждения и сдерживания агрессии. Они также посылают четкий сигнал единства и решимости», – сказал Рютте.

    В альянсе подчеркнули, что учения не связаны с текущими событиями и не направлены против конкретной страны. Применение реального ядерного оружия не предусмотрено.

    Россия неоднократно выражала обеспокоенность ядерной деятельностью НАТО и миссиями, в рамках которых американское тактическое ядерное оружие размещается в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Россия и Белоруссия обвинили НАТО в провоцировании конфликта ядерных держав.

    В прошлом году союзники НАТО начали учения Steadfast Noon без применения ядерного оружия.

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    9 октября 2026, 11:21 • Новости дня
    Операторы предрекли истощение газохранилищ Евросоюза до 11% к концу зимы

    ENTSOG: Запасам газа в Евросоюзе предрекли падение до 11% к весне

    Tекст: Мария Иванова

    Европейская сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG) спрогнозировала истощение запасов в подземных хранилищах Евросоюза до 11% к весне при отказе от российского импорта и нехватке СПГ.

    В случае обычной зимы, полного прекращения импорта российского трубопроводного газа и дефицита сжиженного природного газа (СПГ) уровень заполненности европейских хранилищ может сократиться до 11%, передает РИА «Новости» со ссылкой на зимний прогноз ENTSOG.

    Отмечается, что этот показатель соответствует стратегическим резервам, которые не находятся в свободном доступе на рынке и предназначены для смягчения последствий ограничения газоснабжения. При достаточных поставках СПГ запасы к концу марта составят 21%, что все равно поставит под вопрос подготовку к следующему отопительному сезону.

    Согласно расчетам, при холодной зиме и ограниченном импорте СПГ Европа столкнется с дефицитом газа, достигающим 15% от потребностей. Авторы доклада предупреждают, что чрезмерное истощение запасов весной осложнит их восстановление летом.

    В начале октября газохранилища Евросоюза были заполнены на 72%, что на 11 процентных пунктов уступает показателям аналогичного периода прошлого года. По подсчетам агентства, отказ от трубопроводного газа из России зимой дополнительно обойдется объединению в 8 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу запасы газа в Евросоюзе упали до минимума с 2011 года.

    В среду европейские потребители столкнулись с трудностями при закупке СПГ.

    В понедельник европейские страны ускорили закачку энергоносителя в подземные хранилища к зиме.

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    9 октября 2026, 09:34 • Новости дня
    Медведчук назвал компанию Fire Point симбиозом коррупции и подлости НАТО

    Медведчук заявил о прямом участии Запада в конфликте через компанию Fire Point

    Tекст: Вера Басилая

    Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что организационная структура украинской компании Fire Point является доказательством прямого участия западных стран в конфликте против России.

    «Fire Point – это уродливый симбиоз украинской неограниченной коррупции и подлости стран НАТО, всячески подталкивающих многострадальный украинский народ продолжать бессмысленную бойню, которая его уничтожает», – заявил Медведчук.

    По его словам, международная кооперация ключевых стран НАТО напрямую участвует в создании комплектующих для беспилотников и ракет. Медведчук подчеркнул, что западные государства создали сеть посредников для безопасных поставок деталей из третьих стран под брендом украинской компании, передает РИА «Новости».

    Медведчук отметил, что Запад открещивается от поставок дальнобойного оружия, так как это переносит боевые действия вглубь российской территории и пугает европейских граждан. Он также добавил, что бизнес генерального директора компании Ирины Терех ранее был связан с производством бетонных изделий и унитазов.

    «Если Терех – подставное лицо для отмывания денег, то почему производство дальнобойных БПЛА, ПВО, крылатых и баллистических ракет не может быть подставным?» – добавил политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Военный комитет НАТО прибыл в Киев.

    В прошлом месяце Виктор Медведчук назвал Финляндию промышленным тылом украинского военно-промышленного комплекса.

    Руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила, что поставляющие Украине беспилотники европейские страны выступают пособниками в убийстве россиян и стороной конфликта.

    ВС России нанесли массированный удар по производствам ракет и дронов на Украине.

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    9 октября 2026, 10:20 • Новости дня
    План ЕС по преодолению сырьевой зависимости от Китая оказался под угрозой

    Politico: План ЕС по независимости от китайского сырья оказался под угрозой

    Tекст: Игорь Иножарский

    Попытки Евросоюза избавиться от доминирования Китая в сфере критически важного сырья столкнулись с серьезными трудностями, лишь малая часть проектов реализуется по графику.

    Спустя два года после вступления в силу Закона ЕС о критическом сырье только один из четырех стратегических проектов реализуется в срок, пишет Politico.

    В пятницу ожидается объявление нового списка проектов, которые получат приоритетное финансирование и помощь в поиске покупателей. Однако прогресс по первым 47 проектам, анонсированным в начале прошлого года, оставляет желать лучшего. По словам Диего Марина из Европейского экологического бюро, треть проектов отстает от графика, приостановлена или вовсе отменена.

    Финансовые, нормативные и политические барьеры продолжают тормозить развитие европейской горнодобывающей промышленности. Компании, участвующие в первой волне проектов, предупредили Еврокомиссию, что новые инициативы могут лишь усугубить проблемы.

    Цель ЕС – к 2030 году добывать 10%, перерабатывать 40% и перерабатывать 25% необходимых материалов на своей территории. Однако эксперты сомневаются в достижимости этих целей, особенно учитывая скорое окончание паузы в экспортном контроле Китая на редкоземельные металлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Китай собрался урегулировать торговые споры с Евросоюзом. В августе товарооборот между Китаем и Евросоюзом вырос до 530 млрд долларов. В марте Китай выразил готовность устранить торговые противоречия с Евросоюзом.

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    9 октября 2026, 08:39 • Новости дня
    Запасы газа в Евросоюзе упали до минимума с 2011 года

    Politico: Евросоюз оказался на пороге рекордного за 15 лет дефицита газа

    Tекст: Мария Иванова

    Страны Евросоюза в преддверии зимы оказались под угрозой рекордного за последние 15 лет дефицита газа в объеме около 14 млрд кубометров.

    Недостаток топлива составит примерно 7% от общего европейского спроса, передает ТАСС со ссылкой на издание Politico. Этого объема хватило бы для обеспечения энергией 10–12 млн домохозяйств.

    Газовые запасы в Евросоюзе опустились до минимума с 2011 года. Ситуация усугубляется обострением конфликта на Ближнем Востоке и запретом на долгосрочные контракты по поставкам российского сжиженного природного газа. Альтернативное топливо из США подорожало за год на 12%. По данным Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA), цены на газ уже достигли рекордных за четыре года значений.

    Сложившиеся условия вынудят европейские государства закупать сырье по завышенной стоимости на нестабильных рынках или требовать от потребителей сокращения спроса. Еврокомиссия требует от стран объединения заполнять подземные хранилища на 90%, однако из-за кризиса готова снизить эту планку до 80% в надежде на теплую зиму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг европейские биржевые цены на газ превысили 920 долларов.

    В понедельник Европа ускорила закачку топлива в подземные хранилища к зиме.

    В субботу председатель правления Газпрома Алексей Миллер констатировал исторические антирекорды Евросоюза в газовой сфере.

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