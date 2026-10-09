При бунте в мексиканской тюрьме погибли два человека

При бунте в тюрьме мексиканского штата Синалоа погибли два человека

Tекст: Денис Тельманов

В мексиканском штате Синалоа произошел новый бунт в тюрьме «Эль-Кастильо», жертвами которого стали двое заключенных, передает ТАСС со ссылкой на министерство общественной безопасности региона.

В ведомстве уточнили, что внутри одного из тюремных модулей вспыхнула драка. В настоящий момент межведомственная группа взяла ситуацию под контроль для обеспечения безопасности персонала и остальных отбывающих наказание.

О случившемся уже проинформирована генеральная прокуратура штата, которая должна приступить к расследованию инцидента.

В четверг в этом же пенитенциарном учреждении произошла массовая драка, в результате которой погибли десять человек, в том числе девять заключенных и один родственник, пришедший на свидание.

Еще 16 человек получили ранения, после чего власти приостановили все визиты в тюрьму.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце мексиканские силовики изъяли тысячи телефонов у тюремных мошенников.

В мае губернатор мексиканского Синалоа покинул пост из-за обвинений в наркоторговле.

В прошлом году США сообщили о задержании лидера наркокартеля «Синалоа» в Мексике.