  • Новость часаМИД: Задержанные в Черногории россияне из команды «Рыбаря» отпущены
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Задержание команды «Рыбаря» показало опасность Черногории для россиян
    Экс-глава МВД Черногории высмеял власти страны за задержание авторов «Рыбаря»
    ЕС рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России вопреки санкциям
    Психотерапевт Кульгавчук: Быстрые удовольствия приводят к «эмоциональной тупости»
    МИД: Задержанные в Черногории россияне из команды «Рыбаря» отпущены
    Песков предостерег россиян от поездок в страны ЕС
    Разведывательные воздушные шары с Украины сбили над Ярославской областью
    США ввели санкции против Международного уголовного суда
    Захарова объяснила опасность политика Гитлера Муссолини из Перу
    9 октября 2026, 20:03 • Новости дня

    WAM: Второй пилот рейса Flydubai планировал атаковать аэропорт в Тель-Авиве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генеральный прокурор ОАЭ Хамад Саиф аш-Шамси заявил, что второй пилот самолета авиакомпании Flydubai намеревался совершить теракт, направив захваченный лайнер на пассажирский терминал аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, пишет агентство WAM.

    Аш-Шамси подтвердил, что расследование инцидента на рейсе Flydubai выявило террористические намерения второго пилота, передает РИА «Новости» со ссылкой на эмиратское информационное агентство WAM.

    «Хамад Саиф аш-Шамси, генеральный прокурор ОАЭ, объявил, что расследование, проведенное Генеральной прокуратурой по инциденту с рейсом Flydubai (FZ1073), следовавшим из Дубая в Тель-Авив 30 сентября 2026 года, показало, что второй пилот самолета, гражданин Омана, начал осуществлять заранее подготовленный террористический план, направленный на захват самолета и использование его для проведения самоубийственной операции», – говорится в сообщении агентства.

    Отмечается, что главной целью злоумышленника было достижение максимально возможного числа человеческих жертв в пассажирском терминале аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду второй пилот Flydubai признался в намерении захватить самолет еще летом. Пилот-террорист оказался выпускником британской летной школы.

    Во вторник сообщалось, что подозреваемый в теракте обучался в Новой Зеландии.

    9 октября 2026, 00:15 • Новости дня
    Fars сообщило о подрыве танкеров на минах в Ормузском проливе

    Fars: Танкеры подорвались на минах в Ормузском проливе

    Fars сообщило о подрыве танкеров на минах в Ормузском проливе
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Танкеры-нарушители наткнулись на мины в южном коридоре Ормузского пролива, сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на собственные источники.

    «Несколькими минутами ранее раздалось несколько мощных взрывов в южном коридоре Ормузского пролива, это было связано с тем, что танкеры-нарушители наткнулись на мины», – сообщило Fars.

    Агентство не уточнило количество подорвавшихся судов и не привело каких-либо дополнительных данных, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник танкер загорелся в Ормузском проливе после попадания снаряда.

    В субботу нефтяные танкеры пострадали от взрыва в Ормузском проливе.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 22:17 • Новости дня
    Советник посла США в Израиле искажал направляемые в Вашингтон доклады

    NYT: Советник посла США в Израиле Милстин искажал доклады для Вашингтона

    Tекст: Вера Басилая

    Старший советник американского посла в Израиле Дэвид Милстин на протяжении полутора лет редактировал доклады коллег для руководства в Вашингтоне, чтобы выставить израильские власти в более выгодном свете, сообщает The New York Times (NYT).

    Старший советник американского посла в Израиле Дэвид Милстин в течение полутора лет переписывал доклады коллег для руководства в Вашингтоне, стараясь выставить власти еврейского государства в более выгодном свете, передает ТАСС.

    Дипломат занял эту должность в апреле прошлого года. Он регулярно сглаживал информацию о действиях израильских властей в отношении поселенцев на Западном берегу реки Иордан, а также заблокировал передачу в Конгресс доклада об убийствах израильскими поселенцами палестинцев с американским гражданством.

    Переехав в Иерусалим, Милстин добился, чтобы все депеши профильного отдела по Палестине отправлялись только через него. В результате объем исходящей информации упал с нескольких сообщений в неделю до единиц в месяц. Многие сотрудники перестали готовить доклады, опасаясь блокировки или цензуры своих текстов.

    Масштаб вмешательства достиг рекордных значений по сравнению с предшественниками Милстина. Американские чиновники выражают опасения, что Вашингтон получает по дипломатическим каналам искаженную картину действий Израиля. Посол США в Израиле Майк Хакаби категорически отверг эту информацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг США поставили Израилю первый американский перехватчик «Железного купола».

    В апреле посол США сообщил о помощи «Моссада» в спасении американских летчиков.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 23:15 • Новости дня
    Президент Ирана поблагодарил Путина за позицию России по Ближнему Востоку

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Туркмении выразил благодарность Москве за подход к урегулированию ближневосточного конфликта и поддержку на уровне ООН.

    «Хотелось поблагодарить вас за вашу позицию в регионе, а также на уровне Организации Объединённых Наций. Благодаря вашей помощи им не удалось навязать нам свой односторонний подход. За это мы всегда вам благодарны, за вашу позицию, за позицию вашей страны, вашего государства», – приводятся слова Пезешкиана на сайте Кремля.

    Иранский лидер также раскритиковал Соединённые Штаты за политику односторонних действий и попытки диктовать свою точку зрения другим странам, отметив, что Тегеран и Москва придерживаются курса на многосторонность.

    «Неоднократно в своих выступлениях вы выступаете против односторонности. Мы ценим это и, конечно, стараемся исходить из этого подхода, из этой позиции», – сказал Пезешкиан.

    Он подчеркнул, что, хотя США в ходе переговоров всегда «нападали» на Иран, иранская сторона «никогда не покидала переговорный стол».

    Пезешкиан подчеркнул, что отношения России и Ирана развиваются практически во всех сферах на основе договора о стратегическом партнёрстве и находятся на подъёме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что встреча Путина и Пезешкиана в Туркмении прошла на день раньше запланированного графика.

    В ходе беседы в Туркмении иранский лидер поздравил Путина с днём рождения и назвал Россию дружественной страной.

    На той же встрече российский президент отметил позитивное развитие российско-иранских отношений практически во всех сферах.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 22:21 • Новости дня
    Песков: Путин и Пезешкиан встретились на день раньше запланированного

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан решили провести переговоры в Туркмении на полях саммита СНГ в четверг вместо пятницы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Путин и Пезешкиан прибыли в Туркмению на заседание Совета глав СНГ и Каспийского экологического саммита, передает РИА «Новости».

    «Президенты посчитали, что поскольку есть сейчас время, несмотря на то, что оно позднее, все-таки чтобы спокойно посидеть именно сейчас», – сказал Песков, комментируя перенос переговоров.

    По словам Пескова, на переговорах российского и иранского лидеров будут обсуждаться ситуация вокруг Персидского залива, обстановка вокруг Ирана, а также двусторонние отношения, которые продолжают развиваться.

    Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что участие Ирана в формате «СНГ плюс» имеет для объединения особое значение. «Это очень важно, конечно. Иран тянется к таким интеграционным объединениям, и это приветствуется странами-участницами», – заявил Песков, оценивая роль Тегерана в сотрудничестве со странами СНГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Пезешкиан во время встречи в Туркмении поздравил Путина с днем рождения.

    Путин на встрече пообещал оказать Ирану помощь в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

    Президент России также заявил о позитивном развитии российско-иранских отношений.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 02:18 • Новости дня
    NYT сообщила о подготовке Пентагоном плана ударов по Ирану

    NYT: Военные США проработали варианты возобновления войны с Ираном

    NYT сообщила о подготовке Пентагоном плана ударов по Ирану
    @ Matthew Daniels/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом получил от Пентагона новые варианты краткосрочной военной кампании против Ирана, пишет New York Times.

    «Американские военные готовят варианты возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана», – пишет New York Times.

    Отмечается, что Белый дом «по-прежнему проявляет неоднозначность в отношении возобновления войны». Издание указывает, что в последние недели реакция США на иранские атаки на нефтяные танкеры оставалась сдержанной, а за последние месяцы Белый дом пять раз отклонял предложения Пентагона о масштабных операциях против Ирана или поддерживаемых им хуситов в Йемене.

    По данным источников газеты, Белый дом снова потребовал подготовить варианты ударов, и старшие представители его команды нацбезопасности во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом обсуждали их в пятницу на встрече в резиденции Кэмп-Дэвид.

    Рассматриваемый план предполагает короткую, но интенсивную кампанию продолжительностью около трех дней, в ходе которой основными целями станут ракетный и беспилотный арсеналы Ирана, восстановленные Корпусом стражей исламской революции, а также энергетическая инфраструктура и командные пункты корпуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NBC News также сообщал, что военные США подготовили новые варианты операций против Ирана.

    Белый дом заявил о скором завершении конфликта с Ираном.

    В воскресенье Иран пригрозил США мощным ответом на возможные удары.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    Президент Ирана поздравил Путина с днем рождения в ходе встречи в Туркмении

    Пезешкиан лично поздравил Путина с днем рождения в ходе встречи в Туркмении

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения во время переговоров в Туркмении.

    «Еще раз хотелось бы поздравить вас с днем рождения. Я хочу пожелать вам успехов, процветания вашей стране, которая является дружественной для нас страной», – цитирует Пезешкиана РИА «Новости».

    Ранее президент Владимир Путин пообещал помочь Ирану в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

    Также Владимир Путин заявил о позитивном развитии отношений между двумя странами.

    Напомним, в четверг Путин провел встречу с президентом Ирана в Туркмении.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 21:26 • Новости дня
    Путин пообещал помочь Ирану в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке

    Путин: Россия готова помочь Ирану в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил о готовности Москвы сделать все возможное для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

    Россия готова оказать содействие Тегерану в урегулировании кризиса на Ближнем Востоке, подчеркнул Путин, передает ТАСС. «Мы знаем, что Иран принимает реальные попытки завершить конфликт», – отметил президент на встрече с иранским лидером в туркменском городе Туркменбаши.

    По словам главы государства, Москва со своей стороны готова сделать все зависящее от нее для помощи в разрешении сложившейся ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана в Туркмении.

    В среду иранский лидер поздравил главу российского государства с днем рождения.

    Во вторник помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал переговоры политиков.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 21:30 • Новости дня
    Ирак отказался передать Сирии тысячи подозреваемых в связях с ИГ

    Baghdad today: Ирак отказался выдать Сирии 4 тыс. подозреваемых в связях с ИГ

    Tекст: Денис Тельманов

    Советник по национальной безопасности премьер-министра Ирака Касем аль-Абуди заявил, что Багдад отклонил просьбу сирийского правительства о передаче Дамаску около 4 тыс. заключенных, подозреваемых в принадлежности к «Исламскому государству» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

    По словам аль-Абуди, Багдад не станет передавать Дамаску несколько тысяч находящихся в иракских тюрьмах заключенных с сирийским гражданством, пишет ТАСС со ссылкой на новостной портал Baghdad today.

    «Ирак отклонил официальную просьбу сирийского правительства о передаче Дамаску примерно 4 тыс. заключенных, имеющих сирийское гражданство», – заявил аль-Абуди.

    Он добавил, что эти люди подозреваются в связях с террористами. При этом Багдад уже вернул на родину около 50 сирийцев после того, как была доказана их непричастность к боевикам.

    Советник иракского премьера подчеркнул, что любой виновный в преступлениях на территории Ирака предстанет перед судом по местным законам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Нидерланды завершили 12-летнюю антитеррористическую миссию в Ираке.

    В марте беспилотники с территории Ирака атаковали базу сирийской армии.

    В январе Соединенные Штаты перебросили главарей террористической группировки из Сирии в Ирак.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 15:51 • Новости дня
    КСИР поразил крупнотоннажный газовоз в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о поражении крупного судна для перевозки сжиженного углеводородного газа из-за попытки пройти по непризнанному Тегераном маршруту.

    Иранские военные остановили судно для перевозки сжиженного углеводородного газа в Ормузском проливе, передает РИА «Новости». «Несколько часов назад был поражен крупнотоннажный танкер для перевозки сжиженного углеводородного газа, планировавший пройти по незаконному южному маршруту Ормузского пролива», – говорится в заявлении пресс-службы КСИР.

    Корпус стражей отметил, что на судне под названием NV Sunshine компании Nhat Viet произошел масштабный пожар в моторном отсеке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу агентство Fars сообщило о подрыве танкеров на минах в Ормузском проливе.

    В среду в КСИР пообещали перекрыть нелегальные маршруты в акватории.

    В понедельник в Ормузском проливе после попадания снаряда загорелся танкер.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 16:16 • Новости дня
    Иран пообещал «наказывать» суда-нарушители за пределами Ормузского пролива

    КСИР: Иран будет наказывать нарушающие его правила суда вне Ормузского пролива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что противодействие нарушающим правила судоходства судам отныне не будет ограничиваться акваторией Ормузского пролива.

    Власти Ирана заявили, что будут наказывать нарушающие правила страны суда и вне Ормузского пролива. Таким образом, Тегеран будет преследовать нарушителей на всем пространстве региона, передает РИА «Новости».

    «Отныне противодействие судам-нарушителям не будет ограничиваться Ормузским проливом. Любое судно, которое будет следовать по несанкционированному маршруту, будет преследоваться и решительно наказываться во всем регионе», – говорится в заявлении пресс-службы КСИР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу КСИР поразил крупнотоннажный газовоз в Ормузском проливе. В четверг Иран и Оман договорились о навигационных коридорах в этой акватории.

    Ранее в Тегеране пообещали перекрыть нелегальные маршруты в проливе.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 17:34 • Новости дня
    Иранские полицейские пострадали при взрыве заложенной у дороги бомбы

    Fars: Несколько полицейских пострадали при взрыве на юго-востоке Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    В городе Захедан в иранской провинции Систан и Белуджистан произошел взрыв на пути следования полицейского автомобиля, в результате чего несколько сотрудников правоохранительных органов получили ранения, сообщило агентство Fars.

    На пути следования патрульного транспорта сработало заложенное у дороги взрывное устройство, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars. Согласно предварительным данным, в результате инцидента ранения получили несколько сотрудников правоохранительных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг военный был убит при нападении на армейский микроавтобус на юге Ирана.

    Во вторник у иранского острова Кешм в Ормузском проливе раздался взрыв.

    В субботу второй за день нефтяной танкер пострадал от взрыва в Ормузском проливе.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 11:03 • Новости дня
    При атаках на аэропорт Эр-Рияда погибли трое саудовских подданных

    Трое саудовских подданных погибли в результате атак на аэропорт Эр-Рияда

    Жертвами двух ударов по международному аэропорту имени короля Халеда стали трое подданных Саудовской Аравии, еще несколько человек получили ранения.

    Об инциденте в столичной авиагавани сообщило Главное управление гражданской авиации королевства, передает РИА «Новости».

    «В четверг, 8 октября, аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде подвергся двум атакам, одна из которых пришлась по его инфраструктуре, а вторая – по самолету саудовских национальных авиалиний. В результате атак погибли трое саудовских подданных, несколько человек, включая иностранцев разных национальностей, получили ранения», – отметило ведомство.

    В четверг правящее на севере Йемена шиитское движение хуситов «Ансар Аллах» дважды заявляло об атаках на аэропорт в Эр-Рияде в ответ на удары по йеменской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг обломки сбитой ракеты хуситов повредили детский сад и клинику в Эр-Рияде.

    В среду местный аэропорт возобновил работу после заявлений об атаке. При ударах по аэропортам в Саудовской Аравии погибли три человека.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 09:05 • Новости дня
    Главы МИД России, Ирана и Азербайджана побеседовали перед заседанием СНГ

    Арагчи сообщил о короткой беседе с Лавровым перед заседанием Совета глав СНГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи рассказал о короткой беседе с главой МИД России Сергеем Лавровым и азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым перед началом заседания Совета глав государств СНГ.

    Главы внешнеполитических ведомств провели переговоры перед началом мероприятия, передает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Ирана.

    В короткой беседе также принял участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент России Владимир Путин приехал на заседание саммита СНГ.

    Белорусский лидер Александр Лукашенко встретился с президентом Туркмении перед началом саммита.

    В четверг Путин пообщался с главой Туркмении перед торжественным приемом.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 20:15 • Новости дня
    МИД: Запад пользовался Starlink для организации беспорядков в Иране и Венесуэле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные страны применяли системы спутникового интернета Starlink для организации протестов в Иране и Венесуэле, заявил исполняющий обязанности директора департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Акульчев.

    Запад использует системы спутникового интернета Starlink для организации беспорядков в других странах, передает ТАСС со ссылкой на выступление Акульчева на II Глобальном цифровом форуме.

    «Такие случаи зафиксированы в Иране в 2022 году и в Венесуэле в 2024 году», – сказал дипломат на панельной дискуссии «Международное сотрудничество в сфере обеспечения информационной безопасности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Иран включил объекты Starlink в список возможных военных целей.

    Ранее Тегеран заявил о намерении атаковать спутниковые станции Starlink в странах Персидского залива.

    В марте в Иране сообщили о задержании 13 человек с терминалами Starlink.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 20:31 • Новости дня
    Генпрокуратура ОАЭ обнародовала признание второго пилота Flydubai

    WAM: Второй пилот Flydubai признался в связях с радикалами во время учебы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный прокурор ОАЭ Хамад аш-Шамси обнародовал детали признательных показаний второго пилота Flydubai, обвиняемого в попытке совершения теракта на рейсе в Израиль, пишет агентство WAM.

    Генпрокуратура ОАЭ опубликовала признательные показания второго пилота авиакомпании Flydubai. Обвиняемый признался, что во время учебы в австралийском Мельбурне посещал мечеть, связанную с Королевским технологическим институтом, где познакомился с участниками кружка My Center, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство WAM.

    «Он указал, что кружком руководил ливанец по имени Абу Хамза, который, по его словам, пользовался поддержкой организации, связанной с группировкой «Братья-мусульмане» (признана террористической и запрещена в России). Он добавил, что подготовился к осуществлению своего плана психологически и физически, усилив изучение материалов, подстрекающих к терроризму, и тренируясь в боксе под руководством частного тренера», – говорится в заявлении генпрокурора ОАЭ Хамада аш-Шамси.

    В ходе расследования выяснилось, что мужчина использовал два предыдущих рейса в Тель-Авив для разведки маршрута. При этом проверка процедур найма в Flydubai показала, что обвиняемый прошел все необходимые медосмотры, и никаких признаков экстремистских наклонностей у него обнаружено не было.

    В день ЧП, 30 сентября, второй пилот напал на командира экипажа в кабине, используя аварийный топор. Его обезвредили оказавшийся рядом капитан обратного рейса, бортпроводница и пассажиры, после чего управление самолетом было перехвачено, и борт благополучно приземлился в Саудовской Аравии. Пилот подтвердил, что действовал в одиночку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стало известно, что второй пилот рейса Flydubai планировал атаковать аэропорт в Тель-Авиве.

    В среду он признался в намерении захватить самолет еще летом.

    Террорист оказался выпускником британской летной школы.

    Комментарии (0)
    Главное
    «Газпром» создал рекордный запас газа в подземных хранилищах России
    Холдинг VK решил оспорить санкции ЕС через суд
    Власти Австрии задержали двух украинских силовиков по делу о шпионаже
    Лукашенко пошутил над Пашиняном на Совете глав государств СНГ
    Из-за обмеления Рейна снижена мощность трех угольных электростанций в ФРГ
    В ООН призвали быть готовыми к сценарию фильма «Терминатор» с участием ИИ
    Экс-хоккеист сборной СССР Татаринов выставил на продажу свои медали