Медведев заявил об отсутствии желающих прийти к Мерцу «на поминки»

Медведев: Никто не придет к Мерцу ни на день рождения, ни на поминки

Tекст: Елизавета Шишкова

«Мерц, потомок приспешников Гитлера, возмущен визитом Шредера в Россию. Что ж, мы знаем, что действующий канцлер поддерживает «войну до последнего украинца». Теперь никто никогда не приедет к нему ни на день рождения, ни на поминки», – написал Медведев в соцсетях, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с президентом России Владимиром Путиным.

На прошлой неделе Шредер вошел в наблюдательный совет российской сети «Глобус».

В июне Медведев в День России разрезал на куски портреты Мерца и премьер-министра Британии Кира Стармера.