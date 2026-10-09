МИД: Задержанные в Черногории россияне из команды «Рыбаря» отпущены

Россия потребовала от Черногории объяснить задержание Звинчука

Tекст: Вера Басилая

В дипмиссии сообщили, что посольство оперативно направило запросы черногорской стороне с требованием разъяснить причины, на основании которых черногорской стороной было принято решение задержать Звинчука и нескольких российских граждан.

Российская сторона также потребовала немедленно обеспечить консульский доступ к задержанным соотечественникам, передает РИА «Новости».

В пятницу в Черногории задержали основателя канала «Рыбарь» Михаила Звинчука. Отмечается, что среди задержанных – супруга и коллега Звинчука Валерия Звинчук, а также еще три человека.

МИД начал выяснять обстоятельства произошедшего.

Премьер-министр Черногории Милойко Спайич подтвердил задержание на территории страны администратора канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, объяснив операцию спецслужб «защитой интересов страны».

Команда проекта «Рыбарь» заявила, что руководитель канала Михаил Звинчук и его соратники находились в Черногории легально, в том числе для съемок Цетинского монастыря, на которые был подан заранее официальный запрос.

В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что дипломаты будут защищать права задержанного Звинчука.



