  • Новость часаМИД: Задержанные в Черногории россияне из команды «Рыбаря» отпущены
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Задержание команды «Рыбаря» показало опасность Черногории для россиян
    ЕС рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России вопреки санкциям
    Психотерапевт Кульгавчук: Быстрые удовольствия приводят к «эмоциональной тупости»
    МИД: Задержанные в Черногории россияне из команды «Рыбаря» отпущены
    Песков предостерег россиян от поездок в страны ЕС
    Разведывательные воздушные шары с Украины сбили над Ярославской областью
    США ввели санкции против Международного уголовного суда
    Захарова объяснила опасность политика Гитлера Муссолини из Перу
    9 октября 2026, 19:49 • Новости дня

    Экс-глава МВД Черногории высмеял власти страны за задержание авторов «Рыбаря»

    Экс-глава МВД Черногории Данилович высмеял задержание сотрудников «Рыбаря»

    Экс-глава МВД Черногории высмеял власти страны за задержание авторов «Рыбаря»
    @ Stevo Vasiljevic/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший глава МВД Черногории и руководитель партии «Объединенная Черногория» Горан Данилович высмеял решение черногорских властей о задержании авторов Telegram-канала «Рыбарь».

    Бывший министр прокомментировал ситуацию в социальных сетях, назвав абсурдными обвинения черногорских правоохранителей, передает РИА «Новости».

    «Россиянин, который работает на Россию и в России, обвиняется в «гибридной деятельности в интересах России», неужели такое возможно? Если бы их не задержали наши органы, когда они анонсировано прибыли, есть обоснованное подозрение в том, что Звинчук бы на всех гибридно напал, гибридизировал бы нас, истязал и истощал гибридизированием, пока нам не опротивеет такая гибридная жизнь», – написал Данилович.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу адвокат допустил экстрадицию основателя Telegram-канала из Черногории в США.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах российских дипломатов защищать права задержанного блогера Звинчука.

    До этого премьер-министр Черногории объяснил причины задержания администратора «Рыбаря».

    9 октября 2026, 12:31 • Новости дня
    Названа цель поездки основателя «Рыбаря» в Черногорию
    Названа цель поездки основателя «Рыбаря» в Черногорию
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Команда проекта «Рыбарь» заявила, что руководитель канала Михаил Звинчук и его соратники находились в Черногории легально, в том числе для съемок Цетинского монастыря, на которые был подан заранее официальный запрос.

    Руководитель проекта Михаил Звинчук и его соратники находились на территории Черногории легально и официально, сообщает «Рыбарь».

    В планах у команды была съемка Цетинского монастыря, на которую ранее был подан официальный запрос.

    На данный момент команда проекта находится в контакте с МИД России, который занимается разрешением сложившейся ситуации. В проекте подчеркнули, что никаких нарушений местного законодательства не было, и выразили надежду на скорое освобождение всех задержанных.

    Публикация постов на основном ресурсе проекта и в региональных каналах продолжается в прежнем режиме без изменений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правоохранительные органы Черногории задержали основателя проекта «Рыбарь».

    МИД начал выяснять обстоятельства произошедшего.

    Напомним, Британия ввела рестрикции в отношении сотрудников ГРУ и аналитического центра «Рыбарь», которые якобы причастны к кибератакам в отношении Лондона.

    Комментарии (16)
    9 октября 2026, 14:37 • Новости дня
    Россия потребовала от Черногории объяснить задержание Звинчука
    Россия потребовала от Черногории объяснить задержание Звинчука
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российская дипмиссия потребовала от властей Черногории разъяснить причины задержания основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука и других граждан России, а также предоставить к ним консульский доступ.

    В дипмиссии сообщили, что посольство оперативно направило запросы черногорской стороне с требованием разъяснить причины, на основании которых черногорской стороной было принято решение задержать Звинчука и нескольких российских граждан.

    Российская сторона также потребовала немедленно обеспечить консульский доступ к задержанным соотечественникам, передает РИА «Новости».

    В пятницу в Черногории задержали основателя канала «Рыбарь» Михаила Звинчука. Отмечается, что среди задержанных – супруга и коллега Звинчука Валерия Звинчук, а также еще три человека.

    МИД начал выяснять обстоятельства произошедшего.

    Премьер-министр Черногории Милойко Спайич подтвердил задержание на территории страны администратора канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, объяснив операцию спецслужб «защитой интересов страны».

    Команда проекта «Рыбарь» заявила, что руководитель канала Михаил Звинчук и его соратники находились в Черногории легально, в том числе для съемок Цетинского монастыря, на которые был подан заранее официальный запрос.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что дипломаты будут защищать права задержанного Звинчука.


    Комментарии (9)
    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 13:20 • Новости дня
    Медведев: В Европе на всех россиян объявлена охота
    Медведев: В Европе на всех россиян объявлена охота
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об угрозе ареста для соотечественников в западных странах и предложил пополнять обменный фонд иностранцами.

    «Зря, конечно, наши таскаются по европейским странам. Пусть и с добрыми намерениями и важными целями. Потенциально на всех (подчеркиваю – на всех) россиян объявлена охота», – написал Медведев в Telegram-канале.

    По его словам, от ареста в западных странах не могут спасти визы или приглашения. Заместитель председателя Совета безопасности подчеркнул, что преследованию в первую очередь подвергаются те, кто говорит правду о Евросоюзе и киевских властях.

    В связи с этим политик допустил необходимость пополнения российского обменного фонда за счет граждан стран Европы и США.

    «Иначе никак: с волками жить – по-волчьи выть…» – подчеркнул Медведев.

    В пятницу в Черногории задержали основателя канала «Рыбарь» Михаила Звинчука.

    МИД начал выяснять обстоятельства произошедшего.

    Премьер-министр Черногории Милойко Спайич подтвердил задержание на территории страны администратора канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, объяснив операцию спецслужб «защитой интересов страны».

    Комментарии (13)
    9 октября 2026, 17:46 • Новости дня
    ЕС рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России вопреки санкциям

    Urgewald: Страны ЕС закупили свыше 12 млн тонн СПГ из России

    ЕС рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России вопреки санкциям
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Страны Евросоюза за первые девять месяцев 2026 года увеличили закупки российского сжиженного природного газа с проекта «Ямал СПГ» до рекордных 12,18 млн тонн, несмотря на проводимую Брюсселем политику отказа от энергоносителей из России, говорится в исследовании немецкой неправительственной организации Urgewald.

    Европейские порты с января по сентябрь приняли 167 партий сжиженного газа с российского арктического проекта на сумму 7,88 млрд евро. На Евросоюз пришлось 85% всех зарегистрированных поставок, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование немецкой неправительственной организации Urgewald, основанное на данных аналитической компании Kpler.

    «ЕС импортировал в этом году более 12 млн тонн СПГ с Ямала, ориентировочная стоимость которых составляет 7,88 млрд евро. Это в среднем более 44 тыс. тонн ежедневно», – заявил эксперт Urgewald по санкциям Себастьян Реттерс.

    Исследователи отметили, что ограничения на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам, вступившие в силу 25 апреля, не привели к сокращению поставок. Запрет на импорт по долгосрочным контрактам Евросоюз планирует ввести с 1 января 2027 года.

    Публикация данных совпала с предупреждением Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) о рисках для газоснабжения ЕС грядущей зимой. По их прогнозу, в случае холодной зимы и полного прекращения трубопроводных поставок из России потенциальный дефицит газа может составить 15%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ЕС предупредили о риске зимнего дефицита газа и скачка цен.

    Операторы предрекли истощение газохранилищ Евросоюза до 11% к концу зимы.

    Ранее Европа столкнулась с трудностями при закупке СПГ.

    Комментарии (12)
    9 октября 2026, 19:57 • Новости дня
    МИД: Задержанные в Черногории россияне из команды «Рыбаря» отпущены
    МИД: Задержанные в Черногории россияне из команды «Рыбаря» отпущены
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что задержанный в Черногории создатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук и его коллеги отпущены и находятся в аэропорту.

    Создатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, его супруга Валерия и трое их коллег, ранее задержанные в черногорском городе Рисан, вышли на свободу.

    «Группу отпустили, они находятся в аэропорту в ожидании вылета. Дипломаты оказывают содействие», – сообщила РИА «Новости» Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер Черногории объяснил задержание администратора «Рыбаря».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дипломаты будут защищать права блогера Звинчука.

    Адвокат допустил экстрадицию основателя проекта в США.

    Комментарии (3)
    9 октября 2026, 15:50 • Новости дня
    Списанный самолет без крыльев застрял под мостом в Бухаресте

    Realitatea: Списанный самолет без крыльев застрял под мостом в Бухаресте

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Списанный пассажирский лайнер, который перевозили из аэропорта румынской столицы для превращения в детский аттракцион, не смог проехать под автомобильным мостом, пишет портал Realitatea.

    Списанный пассажирский самолет без крыльев, который перевозили из аэропорта Отопени на детскую площадку в Волунтари, застрял под мостом на трассе в Бухаресте, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Realitatea.

    Местные власти решили транспортировать самолет ночью, чтобы не мешать дорожному движению. Из-за инцидента оказалась заблокирована одна из полос трассы.

    В пятницу вечером администрация города попытается снова переместить лайнер, для чего планируется изменить конфигурацию оборудования для транспортировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Румыния подняла в небо истребители из-за цели у границы с Украиной. За день до этого беспилотник рухнул в лесном массиве румынского уезда Сучава.

    В апреле летевший из Петербурга в Стамбул самолет совершил посадку в Бухаресте.

    Комментарии (3)
    9 октября 2026, 08:20 • Новости дня
    Россиянка вошла в пятерку лучших на конкурсе красоты «Женщина Вселенной»

    Россиянка вошла в пятерку лучших на конкурсе красоты в Южной Корее

    Россиянка вошла в пятерку лучших на конкурсе красоты «Женщина Вселенной»
    @ ianabenati

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Победительница национального этапа Яна Кривченко вошла в топ-5 финалисток международного конкурса красоты «Женщина Вселенной 2026» в Сеуле и получила один из главных титулов.

    Финал конкурса прошел 8 октября в столице Южной Кореи. За звание лучшей боролись 45 женщин в возрасте от 18 до 50 лет из Китая, США, Франции, Индии и других стран, а победу одержала представительница Перу Элина Васкез Риваз, передает ТАСС.

    «На конкурс решила поехать в последний момент, так сказать, для „пробы пера“, – посмотреть, как все устроено на международных этапах и подготовиться к „Миссис Мира“», – рассказала Кривченко.

    Она отметила, что совершенно не рассчитывала попасть даже в десятку лучших, однако получила бесценный опыт для участия в главном состязании для замужних женщин. По ее словам, между финалистками не чувствовалось напряжения, а атмосфера на конкурсе была дружелюбной.

    Кривченко родилась в Таджикистане, в настоящее время живет в Москве, работает бренд-менеджером Балаклавского подземного музейного комплекса и руководит спа-центром в Крыму. В этом году она завоевала титул «Миссис Россия Мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, невестка Юрия Куклачева выиграла конкурс красоты «Миссис Россия».

    Многодетная россиянка одержала победу в международном конкурсе красоты.

    Жительница ЮАР завоевала титул «Миссис БРИКС» в Казани.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 11:51 • Новости дня
    МИД начал выяснять обстоятельства задержания основателя «Рыбаря»

    МИД начал выяснять обстоятельства задержания основателя «Рыбаря» Звинчука

    МИД начал выяснять обстоятельства задержания основателя «Рыбаря»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российское посольство в Черногории начало выяснять обстоятельства задержания основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука.

    Мария Захарова сообщила, что дипломатическое ведомство разбирается в ситуации вокруг задержанного в Черногории основателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, передает РИА «Новости».

    «Посольство России в Черногории выясняет обстоятельства», – заявила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Черногории задержали основателя Telegram-канала «Рыбарь».

    Напомним, Британия ввела рестрикции в отношении сотрудников ГРУ и аналитического центра «Рыбарь», которые якобы причастны к кибератакам в отношении Лондона. Госдепартамент США также объявлял награду до 10 млн долларов за информацию о связанных с проектом лицах.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 13:47 • Новости дня
    Песков: Дипломаты будут защищать права задержанного в Черногории блогера Звинчука

    Песков: Дипломаты выяснят причины задержания основателя «Рыбаря» Звинчука

    Песков: Дипломаты будут защищать права задержанного в Черногории блогера Звинчука
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские дипломаты будут выяснять причины задержания в Черногории руководителя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Наши дипломаты будут выяснять причины задержания и, как и в случае с каждым российским гражданином, заниматься защитой его прав», – заявил Песков в комментарии телеканалу «Звезда».

    В пятницу в Черногории задержали основателя канала «Рыбарь» Михаила Звинчука. Отмечается, что среди задержанных – супруга и коллега Звинчука Валерия Звинчук, а также еще три человека.

    МИД начал выяснять обстоятельства произошедшего.

    Премьер-министр Черногории Милойко Спайич подтвердил задержание на территории страны администратора канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, объяснив операцию спецслужб «защитой интересов страны».

    Команда проекта «Рыбарь» заявила, что руководитель канала Михаил Звинчук и его соратники находились в Черногории легально, в том числе для съемок Цетинского монастыря, на которые был подан заранее официальный запрос.

    Комментарии (5)
    9 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Песков предостерег россиян от поездок в страны ЕС

    Песков: Посещение европейских стран стало опасным для российских граждан

    Песков предостерег россиян от поездок в страны ЕС
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посещение стран Европы для российских граждан в настоящее время сопряжено с опасностью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россиянам опасно посещать Европу, заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию и дать рекомендации россиянам в связи с задержанием в Черногории администратора Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и его команды.

    «Посещение европейских стран для российских граждан в настоящее время является опасным. Это можно сказать со всей уверенностью и со всей ответственностью», – заявил Песков в интервью «Вестям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Черногория решила выдворить основателя «Рыбаря» Михаила Звинчука из страны.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об отсутствии ответа Черногории по поводу его задержания.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что дипломаты будут защищать права задержанного блогера.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 17:20 • Новости дня
    Власти Австрии задержали двух украинских силовиков по делу о шпионаже

    В Австрии за шпионаж задержали двух украинских силовиков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Австрии задержали двух сотрудников украинской военной полиции по подозрению в шпионаже в ходе их попыток найти бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко, пишут украинские СМИ.

    Австрийский журналист Кристоф Бендас подтвердил информацию о задержании в Австрии двух украинских силовиков и двух сотрудников издания «Украинская правда» Михаила Ткача и Ярослава Бондаренко, сообщает «Страна.ua».

    По данным австрийского журналиста, представителей СМИ уже отпустили, так как подозрения в их отношении не подтвердились. Оставшиеся под стражей украинские военные полицейские выполняли свои задачи без уведомления местных властей.

    Как пишет украинский Telegram-канал, задержанные силовики прибыли в Вену для установления местонахождения бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко. Для поисков они использовали беспилотники и другие специальные средства, что привлекло внимание полиции.

    Журналисты прибыли в столицу Австрии с той же целью и осматривали те же места, в связи с чем также попали в поле зрения правоохранителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Германии по подозрению в шпионаже на оборонном предприятии задержали гражданина Украины.

    До этого власти ФРГ предъявили обвинения гражданину Украины по делу о подготовке диверсий.

    Ранее Варшава засекретила дела об активном шпионаже украинских спецслужб в Польше

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 15:56 • Новости дня
    Холдинг VK решил оспорить санкции ЕС через суд
    Холдинг VK решил оспорить санкции ЕС через суд
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский технологический холдинг VK обратился в Суд Европейского союза с иском против Совета ЕС, требуя отменить введенные в его отношении санкции.

    «VK оспаривает решение Совета Европейского союза о включении компании в санкционный список. VK считает решение незаконным и необоснованным и требует отменить ранее введенные санкции», – заявили в компании «Интерфаксу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мосбиржа подала иск в Суд Евросоюза.

    В феврале суд ЕС впервые признал незаконным повторное внесение физического лица в санкционный список.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    Кнайсль: Евросоюз начал подготовку к возможной войне

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила о подготовке ЕС к войне к 2030 году

    Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что после десятилетий недофинансирования вооруженных сил страны Европы взяли курс на масштабное перевооружение для подготовки к возможному военному конфликту к 2030 году.

    О планах европейских государств значительно нарастить военные возможности политик написала в статье для журнала «Политика». Она напомнила, что в декабре была создана должность еврокомиссара по обороне и космосу, который должен разработать профильную Белую книгу, передает РИА «Новости».

    «Ключевая задача этой Белой книги – чтобы Европа была готова к войне к 2030 году. После десятилетий недофинансирования вооруженных сил все 27 стран ЕС, включая четыре теоретически нейтральные (Австрию, Кипр, Ирландию и Мальту), значительно наращивают возможности собственных вооруженных сил», – подчеркнула Кнайсль.

    Бывший дипломат также обратила внимание на планы европейских стран вернуть обязательную военную службу. По ее словам, призыв в армию может затронуть не только мужчин, но и женщин по примеру Швеции.

    Российские власти неоднократно объясняли, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. При этом западные политики регулярно используют заявления о мнимой российской угрозе, чтобы отвлечь население от внутренних проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Кнайсль заявила, что Германия взяла курс на войну.

    В среду МИД России констатировал превращение Евросоюза в агрессивный военно-политический блок.

    В прошлом месяце Европейское оборонное агентство призвало страны ЕС ускорить перевооружение.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 15:26 • Новости дня
    Страны Прибалтики призвали ЕС запретить транзит российского зерна

    Эстония, Латвия и Литва призвали ЕС запретить транзит российского зерна

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Литвы Гитанас Науседа, а также премьер-министры Эстонии и Латвии Кристен Михал и Андрис Кулбергс направили совместное письмо руководству Евросоюза с призывом запретить транзит российского зерна через европейскую территорию.

    Науседа, Михал и Кулбергс обратились к председателю Евросовета Антониу Коште и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием остановить провоз сельскохозяйственной продукции из России, передает РИА «Новости» со ссылкой на правительство Эстонии.

    В своем обращении политики заявили, что Москва "пытается ослабить экономику Украины и одновременно ищет новые пути для экспорта собственного зерна, используя для этих целей маршруты через Балтийское море".

    Ожидается, что эстонский премьер Михал также поднимет вопрос о запрете транзита российского зерна на заседании Евросовета, которое состоится на следующей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Эстония уже запретила транзит зерна из России. При этом в сентябре Сейм Латвии разрешил повысить плату за провоз российской сельскохозяйственной продукции.

    До этого Литва и Латвия выразили намерение полностью остановить транзит зерна из России.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 15:08 • Новости дня
    Кнайсль назвала мантру о «российской угрозе» причиной военного энтузиазма в ЕС

    Кнайсль: Военный энтузиазм в Европе базируется на мантре об «угрозе России»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный энтузиазм в странах Евросоюза опирается только на мантру о «российской угрозе», заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

    Военный энтузиазм в странах ЕС зиждется исключительно на мантре о так называемой российской угрозе, заявила экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

    «Сейчас идет взрывной рост военных бюджетов. Отчасти это связано с хроническим недофинансированием. Но суть в том, что этот новый военный энтузиазм базируется исключительно на мантре о том, что «Россия – это угроза», – передает РИА «Новости» слова Кнайсль из статьи для журнала «Политика».

    Она напомнила, что вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года отмечал, что Европе угрожают не Россия и не Китай, а дефицит демократии.

    Кроме того, Кнайсль сообщила о росте фрустрации на всех уровнях в европейских военных академиях из-за тотальной маргинализации и падения репутации большей части вооруженных сил в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Кнайсль заявила, что Евросоюз начал подготовку к возможной войне.

    Между тем в четверг посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что рядовые жители Европы перестали верить в миф о российской угрозе.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Европу в запугивании граждан мифической угрозой из России.

    Комментарии (0)
    Главное
    «Газпром» создал рекордный запас газа в подземных хранилищах России
    Холдинг VK решил оспорить санкции ЕС через суд
    Власти Австрии задержали двух украинских силовиков по делу о шпионаже
    Лукашенко пошутил над Пашиняном на Совете глав государств СНГ
    Из-за обмеления Рейна снижена мощность трех угольных электростанций в ФРГ
    В ООН призвали быть готовыми к сценарию фильма «Терминатор» с участием ИИ
    Экс-хоккеист сборной СССР Татаринов выставил на продажу свои медали