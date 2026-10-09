Песков предостерег россиян от поездок в страны ЕС

Песков: Посещение европейских стран стало опасным для российских граждан

Tекст: Тимур Шайдуллин

Россиянам опасно посещать Европу, заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию и дать рекомендации россиянам в связи с задержанием в Черногории администратора Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и его команды.

«Посещение европейских стран для российских граждан в настоящее время является опасным. Это можно сказать со всей уверенностью и со всей ответственностью», – заявил Песков в интервью «Вестям».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Черногория решила выдворить основателя «Рыбаря» Михаила Звинчука из страны.

Позже официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об отсутствии ответа Черногории по поводу его задержания.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что дипломаты будут защищать права задержанного блогера.