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    9 октября 2026, 19:38 • Новости дня

    Песков предостерег россиян от поездок в страны ЕС

    Песков: Посещение европейских стран стало опасным для российских граждан

    Песков предостерег россиян от поездок в страны ЕС
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посещение стран Европы для российских граждан в настоящее время сопряжено с опасностью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россиянам опасно посещать Европу, заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию и дать рекомендации россиянам в связи с задержанием в Черногории администратора Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и его команды.

    «Посещение европейских стран для российских граждан в настоящее время является опасным. Это можно сказать со всей уверенностью и со всей ответственностью», – заявил Песков в интервью «Вестям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Черногория решила выдворить основателя «Рыбаря» Михаила Звинчука из страны.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об отсутствии ответа Черногории по поводу его задержания.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что дипломаты будут защищать права задержанного блогера.

    9 октября 2026, 12:31 • Новости дня
    Названа цель поездки основателя «Рыбаря» в Черногорию
    Названа цель поездки основателя «Рыбаря» в Черногорию
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Команда проекта «Рыбарь» заявила, что руководитель канала Михаил Звинчук и его соратники находились в Черногории легально, в том числе для съемок Цетинского монастыря, на которые был подан заранее официальный запрос.

    Руководитель проекта Михаил Звинчук и его соратники находились на территории Черногории легально и официально, сообщает «Рыбарь».

    В планах у команды была съемка Цетинского монастыря, на которую ранее был подан официальный запрос.

    На данный момент команда проекта находится в контакте с МИД России, который занимается разрешением сложившейся ситуации. В проекте подчеркнули, что никаких нарушений местного законодательства не было, и выразили надежду на скорое освобождение всех задержанных.

    Публикация постов на основном ресурсе проекта и в региональных каналах продолжается в прежнем режиме без изменений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правоохранительные органы Черногории задержали основателя проекта «Рыбарь».

    МИД начал выяснять обстоятельства произошедшего.

    Напомним, Британия ввела рестрикции в отношении сотрудников ГРУ и аналитического центра «Рыбарь», которые якобы причастны к кибератакам в отношении Лондона.

    Комментарии (16)
    9 октября 2026, 14:37 • Новости дня
    Россия потребовала от Черногории объяснить задержание Звинчука
    Россия потребовала от Черногории объяснить задержание Звинчука
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российская дипмиссия потребовала от властей Черногории разъяснить причины задержания основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука и других граждан России, а также предоставить к ним консульский доступ.

    В дипмиссии сообщили, что посольство оперативно направило запросы черногорской стороне с требованием разъяснить причины, на основании которых черногорской стороной было принято решение задержать Звинчука и нескольких российских граждан.

    Российская сторона также потребовала немедленно обеспечить консульский доступ к задержанным соотечественникам, передает РИА «Новости».

    В пятницу в Черногории задержали основателя канала «Рыбарь» Михаила Звинчука. Отмечается, что среди задержанных – супруга и коллега Звинчука Валерия Звинчук, а также еще три человека.

    МИД начал выяснять обстоятельства произошедшего.

    Премьер-министр Черногории Милойко Спайич подтвердил задержание на территории страны администратора канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, объяснив операцию спецслужб «защитой интересов страны».

    Команда проекта «Рыбарь» заявила, что руководитель канала Михаил Звинчук и его соратники находились в Черногории легально, в том числе для съемок Цетинского монастыря, на которые был подан заранее официальный запрос.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что дипломаты будут защищать права задержанного Звинчука.


    Комментарии (9)
    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    9 октября 2026, 13:20 • Новости дня
    Медведев: В Европе на всех россиян объявлена охота
    Медведев: В Европе на всех россиян объявлена охота
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об угрозе ареста для соотечественников в западных странах и предложил пополнять обменный фонд иностранцами.

    «Зря, конечно, наши таскаются по европейским странам. Пусть и с добрыми намерениями и важными целями. Потенциально на всех (подчеркиваю – на всех) россиян объявлена охота», – написал Медведев в Telegram-канале.

    По его словам, от ареста в западных странах не могут спасти визы или приглашения. Заместитель председателя Совета безопасности подчеркнул, что преследованию в первую очередь подвергаются те, кто говорит правду о Евросоюзе и киевских властях.

    В связи с этим политик допустил необходимость пополнения российского обменного фонда за счет граждан стран Европы и США.

    «Иначе никак: с волками жить – по-волчьи выть…» – подчеркнул Медведев.

    В пятницу в Черногории задержали основателя канала «Рыбарь» Михаила Звинчука.

    МИД начал выяснять обстоятельства произошедшего.

    Премьер-министр Черногории Милойко Спайич подтвердил задержание на территории страны администратора канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, объяснив операцию спецслужб «защитой интересов страны».

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    9 октября 2026, 08:20 • Новости дня
    Россиянка вошла в пятерку лучших на конкурсе красоты «Женщина Вселенной»

    Россиянка вошла в пятерку лучших на конкурсе красоты в Южной Корее

    Россиянка вошла в пятерку лучших на конкурсе красоты «Женщина Вселенной»
    @ ianabenati

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Победительница национального этапа Яна Кривченко вошла в топ-5 финалисток международного конкурса красоты «Женщина Вселенной 2026» в Сеуле и получила один из главных титулов.

    Финал конкурса прошел 8 октября в столице Южной Кореи. За звание лучшей боролись 45 женщин в возрасте от 18 до 50 лет из Китая, США, Франции, Индии и других стран, а победу одержала представительница Перу Элина Васкез Риваз, передает ТАСС.

    «На конкурс решила поехать в последний момент, так сказать, для „пробы пера“, – посмотреть, как все устроено на международных этапах и подготовиться к „Миссис Мира“», – рассказала Кривченко.

    Она отметила, что совершенно не рассчитывала попасть даже в десятку лучших, однако получила бесценный опыт для участия в главном состязании для замужних женщин. По ее словам, между финалистками не чувствовалось напряжения, а атмосфера на конкурсе была дружелюбной.

    Кривченко родилась в Таджикистане, в настоящее время живет в Москве, работает бренд-менеджером Балаклавского подземного музейного комплекса и руководит спа-центром в Крыму. В этом году она завоевала титул «Миссис Россия Мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, невестка Юрия Куклачева выиграла конкурс красоты «Миссис Россия».

    Многодетная россиянка одержала победу в международном конкурсе красоты.

    Жительница ЮАР завоевала титул «Миссис БРИКС» в Казани.

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    9 октября 2026, 11:51 • Новости дня
    МИД начал выяснять обстоятельства задержания основателя «Рыбаря»

    МИД начал выяснять обстоятельства задержания основателя «Рыбаря» Звинчука

    МИД начал выяснять обстоятельства задержания основателя «Рыбаря»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российское посольство в Черногории начало выяснять обстоятельства задержания основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука.

    Мария Захарова сообщила, что дипломатическое ведомство разбирается в ситуации вокруг задержанного в Черногории основателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, передает РИА «Новости».

    «Посольство России в Черногории выясняет обстоятельства», – заявила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Черногории задержали основателя Telegram-канала «Рыбарь».

    Напомним, Британия ввела рестрикции в отношении сотрудников ГРУ и аналитического центра «Рыбарь», которые якобы причастны к кибератакам в отношении Лондона. Госдепартамент США также объявлял награду до 10 млн долларов за информацию о связанных с проектом лицах.

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    9 октября 2026, 13:47 • Новости дня
    Песков: Дипломаты будут защищать права задержанного в Черногории блогера Звинчука

    Песков: Дипломаты выяснят причины задержания основателя «Рыбаря» Звинчука

    Песков: Дипломаты будут защищать права задержанного в Черногории блогера Звинчука
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские дипломаты будут выяснять причины задержания в Черногории руководителя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Наши дипломаты будут выяснять причины задержания и, как и в случае с каждым российским гражданином, заниматься защитой его прав», – заявил Песков в комментарии телеканалу «Звезда».

    В пятницу в Черногории задержали основателя канала «Рыбарь» Михаила Звинчука. Отмечается, что среди задержанных – супруга и коллега Звинчука Валерия Звинчук, а также еще три человека.

    МИД начал выяснять обстоятельства произошедшего.

    Премьер-министр Черногории Милойко Спайич подтвердил задержание на территории страны администратора канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, объяснив операцию спецслужб «защитой интересов страны».

    Команда проекта «Рыбарь» заявила, что руководитель канала Михаил Звинчук и его соратники находились в Черногории легально, в том числе для съемок Цетинского монастыря, на которые был подан заранее официальный запрос.

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    9 октября 2026, 14:19 • Новости дня
    Россиянку с ребенком депортировали с Бали за неоплаченные счета в ресторанах

    Власти Бали выслали россиянку с дочерью за долги и нарушение визового режима

    Tекст: Мария Иванова

    Власти индонезийского острова Бали депортировали 36-летнюю гражданку России вместе с семилетней дочерью из-за скандалов с неоплаченными счетами в заведениях и превышения срока пребывания в стране почти на год.

    Женщина привлекла внимание местных жителей в конце августа после жалоб предпринимателей в районе Южная Кута на ее поведение. Выяснилось, что она нарушила визовый режим и просрочила разрешение на пребывание на 318 дней, передает РИА «Новости».

    «Она брала товары и ела в заведениях, обещая оплатить покупки банковским переводом, однако деньги так и не поступали», – рассказал глава иммиграционного центра временного содержания Денпасара Тегух Ментальяди.

    Сотрудники иммиграционной службы нашли россиянку вместе с ребенком в одном из ресторанов района Печату 26 августа. После проверки документов их поместили в центр временного содержания, где они провели 35 дней. В итоге мать с дочерью отправили в Москву через международный аэропорт Нгурах-Рай.

    Всего за первую неделю октября индонезийские власти депортировали восемь иностранцев, предложив запретить им повторный въезд в страну на срок от пяти до десяти лет, а в некоторых случаях – пожизненно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом власти Бали рекомендовали депортировать другого россиянина за скандалы в отеле.

    Весной пнувший кошку турист из России оказался в депортационном центре турецкой Антальи.

    В прошлом году в Таиланде подтвердили высылку из страны гражданки России.

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    9 октября 2026, 17:14 • Новости дня
    Суд в США прекратил дело обвиненной в авиадебоше россиянки

    Американский суд закрыл уголовное дело россиянки Кедышевой об авиадебоше

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский суд постановил прекратить дело об авиадебоше в отношении гражданки России Кристины Кедышевой, которой грозило более 20 лет лишения свободы.

    Суд в США закрыл дело гражданки России Кристины Кедышевой, обвиняемой в авиадебоше, передает РИА «Новости». «Дело Кристины было прекращено», – заявил ее адвокат Эрик Крокер.

    Россиянке грозило более 20 лет лишения свободы за создание помех действиям экипажа и нападение. Сообщалось, что 8 сентября во время рейса из Милана в Ньюарк она требовала алкоголь и пыталась открыть заднюю дверь воздушного судна.

    По словам свидетелей, пассажиры и члены экипажа пытались успокоить Кедышеву, однако она ударила и укусила бортпроводника, а также поцарапала попутчика, после чего была арестована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд в США оставил Кедышеву под стражей. Власти пригрозили ей 20 годами лишения свободы за дебош в самолете.

    В 2024 году американские правоохранители задержали гражданку России за нападение на пограничника.

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    9 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Двое россиян пострадали в смертельном ДТП с украинцем в Индонезии

    Украинец насмерть сбил немца на Ломбоке, пострадали россияне

    Tекст: Мария Иванова

    На индонезийском острове Ломбок гражданин Украины за рулем автомобиля устроил ДТП, в результате которого погиб турист из Германии, а двое находившихся в машине россиян получили травмы.

    Авария произошла в туристическом районе Мандалика неподалеку от международного гоночного автодрома. За рулем автомобиля Nissan Navara находился 42-летний гражданин Украины, он врезался в ехавший впереди мотоцикл Honda Vario под управлением 48-летнего немца, передает РИА «Новости».

    «По предварительным данным, мотоцикл Honda Vario двигался с запада на восток. Когда он оказался на месте происшествия, автомобиль Nissan Navara, двигавшийся в том же направлении, врезался в него сзади», – сообщил представитель полиции провинции Западная Нуса-Тенгара Мухаммад Холид.

    От удара мотоциклиста отбросило в сторону, а внедорожник перевернулся и врезался в фонарный столб на разделительной полосе. Полиция и медики оказали пострадавшему туристу первую помощь, однако спасти его не удалось.

    В салоне машины находились двое граждан России 27 и 34 лет. У одного подозревают закрытый перелом руки, у второго диагностировали гематомы и кровотечение. Представитель дорожной полиции Центрального Ломбока Сасмита Андика Чандра добавил, что пассажиры и водитель госпитализированы в больницу Мандалика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце у курорта в Индонезии затонуло туристическое судно с иностранцами.

    Местная полиция задержала на Бали россиянок и украинца за организацию проституции.

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    9 октября 2026, 15:54 • Новости дня
    МВД Польши направило 24 тыс. полицейских в школы после серии нападений

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Польские власти приняли решение направить 24 тыс. сотрудников полиции в школы страны после недавних нападений, заявил глава министерства внутренних дел Марчин Кервиньский.

    «Наши действия будут решительными. Полиция находится у каждой школы. Для этого привлечены 24 тыс. полицейских», – заявил Кервиньский, передает РИА «Новости».

    Министр подчеркнул, что эти меры безопасности будут действовать до тех пор, пока не будут полностью выяснены обстоятельства всех инцидентов, произошедших в последние дни.

    В пятницу польского политика Ярослава Качиньского высмеяли за попытку обвинить Россию в атаках на школы.

    Напомним, в Польше задержали подростка за угрозу нападения на школу.

    Местная полиция начала проверку возможной связи нападений на учебные заведения с челленджем.

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    9 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    Власти Северного Кипра опознали тело погибшей при крушении парома россиянки

    На Северном Кипре по ДНК опознали погибшую при крушении парома россиянку

    Tекст: Мария Иванова

    Специалисты на Северном Кипре с помощью анализа ДНК опознали тело россиянки Юлии Озджан, которая погибла в результате крушения парома у города Гирне.

    Канцелярия премьер-министра Турецкой республики Северного Кипра сообщила об идентификации тел троих жертв крушения судна. С помощью анализа ДНК специалисты опознали россиянку Юлию Озджан и ее супруга Айхана Озджана, передает РИА «Новости».

    Паром перевернулся в море 30 августа в 2,5 км от берега Гирне. На борту находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа.

    Расследование причин трагедии продолжается. Капитан судна в настоящее время находится под стражей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг число жертв крушения парома у Северного Кипра достигло 27 человек.

    В среду количество погибших выросло до 25.

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    9 октября 2026, 16:36 • Новости дня
    Захарова сообщила об отсутствии ответа Черногории по задержанию Звинчука

    Захарова: МИД России не получил от Черногории данных о задержании Звинчука

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона пока не получила от властей Черногории официального ответа о причинах задержания основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука.

    Российская сторона пытается получить от черногорских властей информацию о задержании основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука, передает РИА «Новости».

    «Пытаемся получить комментарий, официальную информацию, материалы от черногорских властей. Как только поймем и разберемся с их официальным ответом, которого пока еще нет, сможем сразу же сделать дополнительный комментарий», – сказала Захарова журналистам.

    Звинчук, его супруга Валерия и трое их коллег были задержаны в городе Рисан в Черногории. Ранее российское посольство начало выяснять обстоятельства задержания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу адвокат допустил экстрадицию основателя «Рыбаря» из Черногории в США.

    Россия потребовала от Черногории объяснить задержание Звинчука.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что дипломаты будут защищать права задержанного блогера.

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    9 октября 2026, 09:30 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе снизились до 900 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В пятницу утром биржевые цены на газ в Европе снизились примерно на 1%, приблизившись к уровню 900 долларов за тысячу кубометров.

    Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

    Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF, крупнейшего в Европе газового хаба в Нидерландах, открыли торги на отметке 901,4 доллара за тысячу кубометров, что ниже расчетной цены предыдущего дня на 1,3%. По состоянию на 9:00 мск показатель составил 902,8 доллара за тысячу кубометров.

    Значительное подорожание газа в Европе началось весной на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. С тех пор цены остаются волатильными, демонстрируя рост. В июле они увеличились почти на 20%, в августе – еще на 17%, а в сентябре достигли 897,1 доллара за тысячу кубометров, что на 20% выше уровня августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг биржевые цены на газ в Европе приблизились к 924 долларам.

    В среду они превысили 890 долларов.

    Во вторник цены достигли отметки в 900 долларов.

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    9 октября 2026, 14:04 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 900 долларов

    Стоимость тысячи кубометров газа на лондонской бирже ICE упала ниже 900 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе в ходе торгов ускорили темпы снижения и опустились ниже 900 долларов за тысячу кубометров.

    Стоимость ноябрьских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского распределительного центра TTF в Нидерландах открыла торги у отметки 901,4 доллара и в дальнейшем снизилась до 899,5 доллара, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 912,9 доллара за тысячу кубометров. Нынешнее снижение последовало за периодом роста цен, вызванного эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, когда в середине сентября стоимость газа ненадолго превышала 1000 долларов.

    Средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе по итогам сентября превысила 71,5%, что стало самым низким показателем за всю историю наблюдений с 2011 года.

    По прогнозам Европейской сети операторов газотранспортных систем, запасы в хранилищах ЕС могут сократиться до 11% к концу предстоящей зимы, если сохранятся ограничения на поставки сжиженного природного газа и полностью прекратится трубопроводный импорт из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг биржевые цены на газ в Европе приблизились к 924 долларам.

    Котировки превысили отметку в 920 долларов.

    В среду стоимость фьючерсов поднялась выше 890 долларов.

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    9 октября 2026, 16:59 • Новости дня
    Школу в Варшаве эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе

    Warsaw: Школу в Варшаве эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Школу №366 в столице Польши эвакуировали в пятницу утром после получения электронного письма с сообщением о заложенной бомбе, пишет издание Warsaw.

    Письмо с угрозой поступило на электронную почту учебного заведения незадолго до полуночи в четверг, однако сотрудники увидели его только утром в пятницу, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Warsaw.

    После обнаружения письма руководство школы незамедлительно обратилось в полицию, а директор принял решение об эвакуации учеников. В настоящее время на месте работают полицейские и саперы, которые осматривают помещения. Пока опасные предметы в здании не найдены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник школа в Петропавловске-Камчатском была эвакуирована из-за сообщения о минировании.

    В прошлом году стало известно об эвакуации школ Истры из-за ложных угроз минирования.

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