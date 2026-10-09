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    9 октября 2026, 19:28 • Новости дня

    Немецкий концерн Rheinmetall купил обанкротившуюся румынскую судоверфь

    Немецкий концерн Rheinmetall купил судоверфь Damen в Румынии за 138 млн евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Подразделение немецкого оборонного концерна Rheinmetall приобрело обанкротившуюся румынскую судоверфь в Мангалии за 138 млн евро для строительства военных кораблей.

    Румынская судоверфь Damen, расположенная в уезде Констанца, перешла в собственность немецкой Rheinmetall Real Estate Romania за 138 млн евро. Предприятие было объявлено банкротом в 2024 году, после чего состоялось пять тендеров по его продаже, передает ТАСС со ссылкой на Радио Румынии.

    Одна из компаний немецкой группы уже заключила с румынским Минобороны контракт на сумму 920 млн евро. Соглашение предусматривает строительство на верфи четырех военных кораблей до 2030 года в рамках европейской программы оборонных инвестиций Security Action for Europe (SAFE).

    В правительстве Румынии подчеркнули, что инвестиции Rheinmetall позволят возобновить деятельность предприятия, создать новые рабочие места и превратить судоверфь в один из главных европейских центров военного кораблестроения. До банкротства на верфи работали около тысячи человек, однако после увольнения более половины из них нашли работу за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в Литве начали строительство завода Rheinmetall по производству боеприпасов.

    Ранее итальянцы выступили против расширения местного завода компании, выпускающего беспилотники для Украины.

    Эстония отказалась строить оружейный завод совместно с немецким концерном.

    8 октября 2026, 21:33 • Новости дня
    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера

    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера ФРГ Шредера

    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера
    @ t.me/news_kremlin_eng

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в свой день рождения принял дома бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

    Путин узнал из СМИ о прибытии Шредера в Москву по делам компании «Глобус» и пригласил его к себе домой, сообщает Кремль. Отмечается, что бывший канцлер Германии находился с президентом во время празднования его дня рождения.

    На опубликованных фотографиях запечатлено рукопожатие Путина и Шредера у русской печи.

    Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву на встречу с руководством сети «Глобус».

    В конце прошлой недели стало известно, что Шредер вошел в наблюдательный совет этой компании.

    В среду Песков рассказал о серии телефонных разговоров Путина с иностранными лидерами в день рождения.

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    9 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным

    Bild: Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным

    Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным
    @ ARCHEOPIX/GRUBE/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Встреча бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера с президентом России Владимиром Путиным вызвала резкую реакцию у немецких политиков, пишет Bild.

    «Позор для Германии. Предательство Европы. Нанесение вреда миру. Но, к сожалению, я и не ожидала от него ничего другого», – заявила член партии «Зеленых» Катрин Геринг-Эккардт.

    Депутат Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман назвала Шредера «самым наглым пенсионером Германии» и охарактеризовала ситуацию как «несравненный позор». В свою очередь лидер социального крыла ХДС Денис Радтке указал на противоречие между отказом Шредера выступить перед парламентской следственной комиссией и его поездкой в Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    При этом в соцсетях возмутились выпадами в адрес Шредера. Пользователи раскритиковали Геринг-Эккардт, указав на встречи с политиками в Киеве, и отметили, что экс-канцлер сделал для мира в Европе больше, чем его критики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

    В среду Шредер приехал в Москву на встречу с руководством сети «Глобус».

    В начале месяца бывший канцлер вошел в наблюдательный совет российской сети «Глобус».

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    9 октября 2026, 01:20 • Новости дня
    Германия вышла из совместного с Францией проекта танка MGCS

    Глава Генштаба Франции Мандон: Германия вышла из совместного проекта танка MGCS

    Tекст: Антон Антонов

    Германия решила выйти из совместного франко-германского проекта по созданию нового танка MGCS, сообщил начальник генштаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон.

    «Немцы решили выйти из проекта», – приводит BFMTV слова Мандона.

    На слушаниях в Национальном собрании он отметил, что решение Берлина не означает полного провала программы, поскольку основные принципы танка утверждены и эта работа не была напрасной, при этом признал, что для промышленности это не является хорошей новостью, передает РИА «Новости».

    Программа MGCS, предполагающая создание боевой системы на базе танка к 2045 году, была запущена Парижем и Берлином в 2017 году для замены французских танков Leclerc и немецких Leopard 2 новыми машинами.

    По словам Мандона, потребность в тяжелой боевой технике сохраняется, а огневая мощь танка остается актуальной; работу над будущим танком необходимо продолжать, поскольку вывод из эксплуатации Leclerc планируется начать с 2038 года, а новые танки должны оснащаться технологиями искусственного интеллекта и требовать меньше личного состава для эксплуатации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Германия и Франция собрались выкупить производителя танков Leopard.

    В июне франко-германская KNDS представила временную замену устаревающим танкам Leclerc.

    Глава Rheinmetall заявил о возможном выходе Франции из танкового проекта.

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    9 октября 2026, 05:47 • Новости дня
    Евкуров: Российские войска отказались от условностей при подготовке бойцов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров заявил об отказе российских войск от условностей мирного времени для более быстрой подготовки бойцов специальной военной операции.

    Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции отказались от требований, которые мешают командирам оперативно готовить солдат, передает ТАСС.

    «Благодаря вниманию к этому министра обороны РФ, мы меняли программы несколько раз в сторону увеличения сроков подготовки, понимая, что это необходимо. А еще ушли от мирного времени в плане наставлений, курсов, требований безопасности и т. д. и перешли к реальности. Отошли от требований, которые мешают командиру быстро готовить солдат, отказались от всех условностей и создали благоприятные условия для командира», – заявил Евкуров в интервью журналу «Политика».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров назвал Британию самой недружественной России страной.

    На прошлой неделе он сообщил число военных с опытом спецоперации на Украине на учениях «Центр-2026». Летом Евкуров доложил о совершенствовании новаторской деятельности в войсках.

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    8 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    Британия открыла в Киеве бизнес-центр для оборонных предприятий

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство обороны Британии сообщило об открытии в Киеве специализированного бизнес-центра для поддержки малых и средних британских предприятий, работающих в военной промышленности.

    В Киеве начал работу бизнес-центр для малых и средних британских оборонных компаний, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны Британии. «На Украине открылся первый специализированный бизнес-центр для промышленных британских предприятий… Он стал результатом тесного сотрудничества между Национальной дирекцией по вооружениям, промышленными партнерами и представителями финансовой отрасли», – говорится в заявлении британского оборонного ведомства.

    Отмечается, что новая площадка поможет британскому бизнесу выстраивать отношения с украинскими партнерами. Кроме того, центр предназначен для сбора информации о ситуации на местах, а также для совместных разработок, производства и инвестиций.

    Национальная дирекция по вооружениям, участвовавшая в создании центра, является частью оборонного ведомства Британии и отвечает за управление арсеналом британских вооруженных сил.

    Ранее Россия выразила протест Британии из-за поставок оружия Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом кадровый голод замедлил производство оружия на украинских предприятиях.

    До этого Британия испытала новое дальнобойное оружие для передачи украинским войскам.

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    8 октября 2026, 21:36 • Новости дня
    Названы возможные сроки и место проведения новой встречи «коалиции желающих»

    N-TV: Мерц предложил провести в декабре саммит «коалиции желающих» по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил провести в Берлине до конца года встречу лидеров стран, входящих в «коалицию желающих» по поддержке Украины, сообщил телеканал N-TV.

    Встреча глав государств и правительств стран, входящих в «коалицию желающих» по поддержке Украины, может состояться в Берлине в декабре, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкий телеканал N-TV.

    По информации правительственных кругов, инициатором проведения саммита до конца года выступил канцлер Германии Фридрих Мерц. Ожидается, что мероприятие соберет высших руководителей государств коалиции для обсуждения дальнейшей поддержки Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава крымского парламента Владимир Константинов объяснил поддержку Украины Мерцем шкурным интересом.

    В понедельник канцлер Германии заявил о желании ускорить процесс вступления Киева в Евросоюз.

    В воскресенье Мерц анонсировал зимнее собрание «коалиции желающих» по украинскому вопросу.

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    8 октября 2026, 20:34 • Новости дня
    При стрельбе в Баварии погиб сотрудник районной администрации

    Bild: Сотрудник администрации погиб при стрельбе в Баварии

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудник районной администрации в общине Бернгау в немецкой федеральной земле Бавария погиб в результате стрельбы во время проверки оружия, сообщает Bild.

    Сотрудник районной администрации был убит во время стрельбы в общине Бернгау, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild. По данным издания, чиновник погиб при проведении проверки оружия. Его коллега все еще остается в доме предполагаемого стрелка.

    Здание окружено многочисленными сотрудниками полиции. В операции задействованы бронеавтомобиль и полицейский вертолет. Правоохранительные органы попросили местных жителей не покидать свои дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг полиция сообщила о двух пострадавших в результате стрельбы в Баварии.

    В прошлом месяце в Германии резко выросло число убийств и изнасилований.

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    8 октября 2026, 20:31 • Новости дня
    Франция анонсировала старт обучения летчиков ВСУ на истребителях Rafale

    Минобороны Франции: Обучение летчиков ВСУ управлению Rafale начнется в ноябре

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава министерства обороны Франции Катрин Вотрен заявила, что первоначальное обучение украинских летчиков управлению французскими истребителями Rafale начнется в ноябре.

    Первые этапы подготовки украинских пилотов для управления французскими боевыми самолетами начнутся в следующем месяце, передает РИА «Новости». «Уже в ноябре мы приступаем к первоначальному обучению украинских пилотов управлению Rafale», – заявила Вотрен на выступлении в комиссии по обороне в нижней палате французского парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американские эксперты предрекли поражение украинских F-16 в бою с российскими Су-57.

    Украинский истребитель МиГ-29 разбился в Одесской области.

    Еще один военный самолет этого типа потерпел крушение на территории Украины.

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    8 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    В зоне спецоперации ликвидировали трех украинских офицеров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские силовые структуры сообщили об уничтожении двух старших лейтенантов Вооруженных сил Украины и капитана полиции в зоне проведения специальной военной операции.

    По информации источника ТАСС, в Харьковской области ликвидирован заместитель командира роты 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины старший лейтенант Олег Швидкий.

    На Запорожском направлении убит командир взвода беспилотников старший лейтенант Андрей Ткаченко.

    Кроме того, в Краматорске в результате точного удара дрона по автомобилю уничтожен капитан полиции Артем Ковтун.

    Также сообщается, что во Львове недавно скончался полковник Сергей Загребельный, работавший в территориальном центре комплектования. Ранее он участвовал в боевых действиях в Донбассе и руководил кафедрой бронетанковой техники в национальной академии сухопутных войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские войска ликвидировали двух офицеров ВСУ в зоне проведения спецоперации.

    Ранее в сентябре высокопоставленный командир украинской армии был уничтожен ударом по мосту в Краматорске. До этого в том же месяце ракетными ударами были убиты еще два старших офицера ВСУ.

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    8 октября 2026, 21:24 • Новости дня
    Польша подняла в воздух военную авиацию

    Польша подняла авиацию якобы из-за действий ВС России на Украине

    Польша подняла в воздух военную авиацию
    @ REUTERS/Kacper Pempel

    Tекст: Ольга Иванова

    Оперативное командование вооруженных сил Польши заявило о превентивном задействовании военной авиации в связи с нанесением ударов по объектам в центральной части Украины.

    Польские военные сообщили о решении превентивно поднять в воздух самолеты для защиты собственного воздушного пространства, передает РИА «Новости». В ведомстве уточнили, что такие меры приняты «в связи с нанесением Россией ударов с использованием средств воздушного нападения по целям на украинской территории».

    Усиление контроля направлено в первую очередь на обеспечение безопасности воздушного пространства в восточной части Польши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Польша подняла истребители из-за активности российской авиации.

    В прошлом месяце польские военные также сообщали о приведении самолетов в готовность на фоне действий России на Украине.

    Варшава заявила о перехвате российского Ил-20 над Балтийским морем.

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    9 октября 2026, 02:00 • Новости дня
    В Германии начали проверку по делу подозреваемого в шпионаже экс-главы разведки

    Комитет Бундестага начал проверку по делу экс-главы разведки Германии Ханнинга

    Tекст: Антон Антонов

    Контрольный комитет бундестага Германии объявил о внеплановой проверке по делу бывшего главы Федеральной разведывательной службы (BND) Августа Ханнинга, задержанного по подозрению в шпионаже, и руководителя его аппарата Манфреда Данкесрайтера.

    Комитет бундестага по контролю за спецслужбами заявил о крайней обеспокоенности подозрениями в отношении Ханнинга и Данкесрайтера и поручил своему постоянному уполномоченному провести внеплановую проверку.

    «Чтобы в кратчайшие сроки выяснить обстоятельства и поспособствовать устранению существующих структурных и организационных проблем», – говорится в пресс-релизе бундестага, сообщает РИА «Новости».

    Контрольный комитет также напомнил о своем заявлении от 10 мая 2023 года, в котором выражались опасения насчет того, что госслужащие со знаниями в сфере безопасности переходят на работу в частном секторе без предварительной проверки, причем новая работа может быть связана с их прежними обязанностями.

    Члены комитета выразили обеспокоенность и тем, что бывшие военные, полицейские и другие специалисты в области безопасности и разведки устраиваются на работу в частные или государственные компании за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Bild сообщила, что арестованный экс-глава немецкой разведки просил канцлера Олафа Шольца о финансовой помощи.

    В Германии предложили ужесточить найм бывших агентов разведки. В стране также потребовали запретить бывшим агентам заниматься лоббизмом.

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    9 октября 2026, 09:21 • Новости дня
    Уралвагонзавод начал разработку бронетехники нового поколения

    Уралвагонзавод начал разрабатывать танки и боевые машины нового поколения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уралвагонзавод (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») приступил к разработке танков и боевых машин нового поколения, а также внедряет новейшие технологии при выпуске серийной бронетехники.

    Уралвагонзавод проектирует танки и боевые машины нового поколения, а также применяет новейшие технологии при выпуске серийной бронетехники. Об этом в преддверии 90-летия предприятия сообщили в пресс-службе концерна, передает ТАСС.

    «С начала специальной военной операции Уралвагонзавод увеличил производство военной продукции в несколько раз, а в бронетанковую технику его производства внесены свыше 300 различных изменений, повышающих боевые характеристики и защищенность. С танкового конвейера сегодня сходят танки Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв», который президент России Владимир Путин назвал лучшим танком, боевые машины поддержки танков БМПТ «Спиридон», а также инженерная и специальная техника. Ведется разработка танков и боевых машин нового поколения и внедрение новейших технологий на серийную бронетехнику», – говорится в заявлении пресс-службы.

    За свою историю завод изготовил более 100 тыс. боевых машин, установив абсолютный рекорд в мировом танкостроении. Бронетехнику предприятия приобрели 77 государств, а в ее производстве за девять десятилетий приняли участие более 550 тыс. человек. По словам генерального директора концерна Александра Потапова, завод удостоен восьми государственных наград, две из которых получил уже в наши дни.

    В годы Великой Отечественной войны Уральский танковый завод произвел почти 26 тыс. машин, превзойдя показатели всех заводов Германии вместе взятых. В дальнейшем предприятие разработало ряд передовых решений, выпустив первый в мире танк с комплексной противорадиационной защитой Т-55 и самый массовый танк современности Т-72, который стоит на вооружении 45 стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уралвагонзавод провел испытания защищенной от дронов машины БРЭМ-80.

    Уралвагонзавод передал армии новые танки Т-90М и Т-72Б3М.

    Предприятие увеличило выпуск танков в четыре раза.

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    8 октября 2026, 21:30 • Новости дня
    Ирак отказался передать Сирии тысячи подозреваемых в связях с ИГ

    Baghdad today: Ирак отказался выдать Сирии 4 тыс. подозреваемых в связях с ИГ

    Tекст: Денис Тельманов

    Советник по национальной безопасности премьер-министра Ирака Касем аль-Абуди заявил, что Багдад отклонил просьбу сирийского правительства о передаче Дамаску около 4 тыс. заключенных, подозреваемых в принадлежности к «Исламскому государству» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

    По словам аль-Абуди, Багдад не станет передавать Дамаску несколько тысяч находящихся в иракских тюрьмах заключенных с сирийским гражданством, пишет ТАСС со ссылкой на новостной портал Baghdad today.

    «Ирак отклонил официальную просьбу сирийского правительства о передаче Дамаску примерно 4 тыс. заключенных, имеющих сирийское гражданство», – заявил аль-Абуди.

    Он добавил, что эти люди подозреваются в связях с террористами. При этом Багдад уже вернул на родину около 50 сирийцев после того, как была доказана их непричастность к боевикам.

    Советник иракского премьера подчеркнул, что любой виновный в преступлениях на территории Ирака предстанет перед судом по местным законам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Нидерланды завершили 12-летнюю антитеррористическую миссию в Ираке.

    В марте беспилотники с территории Ирака атаковали базу сирийской армии.

    В январе Соединенные Штаты перебросили главарей террористической группировки из Сирии в Ирак.

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    8 октября 2026, 21:31 • Новости дня
    Военнослужащий бундесвера получил ранение во время учебных стрельб

    DPA: Военный бундесвера получил ранение во время учебных стрельб на севере ФРГ

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе учебных стрельб в казармах города Хагенов на севере Германии военнослужащий бундесвера получил ранение в ногу, сообщило агентство DPA.

    Военнослужащий Вооруженных сил Германии получил ранение во время проведения учебных стрельб, передает ТАСС со ссылкой на DPA. Инцидент произошел в казармах, расположенных в городе Хагенов федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания.

    Пострадавший получил ранение в ногу. Он был доставлен в больницу на вертолете. Обстоятельства происшествия выясняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на заводе в Германии сгорели три грузовика бундесвера.

    В июле прошлого года при крушении вертолета в ФРГ погибли двое немецких военных.

    В январе 2025 года командующий бундесвера заявил о «враждебной активности» в Германии.

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    8 октября 2026, 20:33 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с военным грузом для ВСУ в порту Черноморск

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России поразили сухогруз, который доставлял военные грузы для Вооруженных сил Украины в порт Черноморск.

    Российские военные продолжили наносить удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, которые используются для доставки военных грузов, сообщает Минобороны.

    В результате атаки был поражен сухогруз на переходе морем. Судно направлялось в порт Черноморск с грузами, предназначенными для обеспечения украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Вооруженные силы России поразили сухогруз ВСУ.

    Во вторник российские военные уничтожили танкер с горючим для украинской армии в порту Южный.

    В понедельник ВС России нанесли удар по порту Вилково.

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