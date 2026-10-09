Немецкий концерн Rheinmetall купил обанкротившуюся румынскую судоверфь

Немецкий концерн Rheinmetall купил судоверфь Damen в Румынии за 138 млн евро

Tекст: Тимур Шайдуллин

Румынская судоверфь Damen, расположенная в уезде Констанца, перешла в собственность немецкой Rheinmetall Real Estate Romania за 138 млн евро. Предприятие было объявлено банкротом в 2024 году, после чего состоялось пять тендеров по его продаже, передает ТАСС со ссылкой на Радио Румынии.

Одна из компаний немецкой группы уже заключила с румынским Минобороны контракт на сумму 920 млн евро. Соглашение предусматривает строительство на верфи четырех военных кораблей до 2030 года в рамках европейской программы оборонных инвестиций Security Action for Europe (SAFE).

В правительстве Румынии подчеркнули, что инвестиции Rheinmetall позволят возобновить деятельность предприятия, создать новые рабочие места и превратить судоверфь в один из главных европейских центров военного кораблестроения. До банкротства на верфи работали около тысячи человек, однако после увольнения более половины из них нашли работу за рубежом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в Литве начали строительство завода Rheinmetall по производству боеприпасов.

Ранее итальянцы выступили против расширения местного завода компании, выпускающего беспилотники для Украины.

Эстония отказалась строить оружейный завод совместно с немецким концерном.