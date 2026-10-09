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    Гендиректор ЦАГИ и его заместитель оказались под следствием
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    9 октября 2026, 19:03 • Новости дня

    МГУ начал разработку орбитального телескопа для поиска внеземной жизни

    Садовничий: МГУ начал разработку телескопа для поиска внеземной жизни

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что ученые университета приступили к разработке уникального орбитального телескопа для поиска жизни на планетах за пределами Солнечной системы.

    Московский государственный университет имени Ломоносова начал работу над созданием уникального аппарата для изучения экзопланет, рассказал ректор, передает ТАСС.

    «Впереди у нас амбициозные планы. Наши специалисты приступили к созданию уникального орбитального телескопа. Он позволит определять наличие атмосферы у планет за пределами Солнечной системы. А где есть атмосфера – там есть вероятность существования жизни», – заявил Садовничий.

    Ректор отметил лидирующие позиции вуза в космических исследованиях в ходе выступления на открытии международного фестиваля «Наука 0+», который в 2026 году посвящен юбилею полета первого человека в космос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом ученые впервые обнаружили атмосферу у каменистой экзопланеты.

    Весной специалисты оценили шансы найти жизнь на экзопланете TRAPPIST-1e.

    В прошлом году Садовничий анонсировал запуск телескопа МГУ для поиска обитаемых миров.

    9 октября 2026, 09:47 • Новости дня
    Россия становится все более привлекательной страной для иностранных студентов

    Tекст: Вера Басилая

    Число иностранных студентов в российских вузах продолжает расти, самым популярным направлением подготовки среди приезжающих в Россию оказалась медицина, которую выбирает почти четверть учащихся из-за рубежа, сообщает ВЦИОМ.

    Медицина сохраняет лидерство среди направлений подготовки иностранных студентов (23%), оставаясь абсолютным фаворитом среди студентов из Южной Азии (79%) и Ближнего Востока (42%), сообщает ВЦИОМ.

    Учащиеся из стран СНГ чаще выбирают педагогику (22%) и науки об обществе (17%). Студенты из стран Африки к югу от Сахары также проявляют высокий интерес к общественным наукам (23%) и инженерному делу (19%).

    Для большинства иностранцев (72%) поступление в российский вуз связано с первым приездом в страну. Главными барьерами на этапе адаптации становятся непривычный климат и языковой барьер (по 24%), тоска по дому (23%), а также сложности в общении с новыми людьми (19%).

    При этом доля студентов, не столкнувшихся с проблемами, выросла до 24%. Помощь в адаптации им чаще всего оказывают земляки (28%) и семья (22%), а также наставники (16%) и администрация вузов (15%).

    Большинство опрошенных (56%) получают образование исключительно на русском языке, еще 32% совмещают русский и английский. Удовлетворенность профессиональными компетенциями преподавателей выразили 87% студентов, а 80% считают атмосферу в университетах безопасной, дружелюбной - 77% и толерантной – 76%.

    Россия успешно реализует стратегию международного образования, предлагая востребованные программы и создавая безопасную и комфортную среду. Студенты успешно справляются с трудностями адаптации, в целом высоко оценивают российские вузы и сохраняют позитивный настрой на протяжении обучения.

    Исследование проведено совместно с Платформой «Неравнодушный человек».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минобрнауки назвало число иностранных студентов в вузах России.

    Летом Москва увеличила число грантов для обучения учащихся из других государств.

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    9 октября 2026, 16:32 • Новости дня
    Гендиректор ЦАГИ и его заместитель оказались под следствием

    Гендиректор ЦАГИ Кирилл Сыпало попал под следствие

    Гендиректор ЦАГИ и его заместитель оказались под следствием
    @ Сергей Бобылев/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) подтвердил, что генеральный директор организации Кирилл Сыпало и его заместитель Елена Боханова находятся под следствием.

    Гендиректор ЦАГИ Кирилл Сыпало и его заместитель по экономике Елена Боханова находятся под следствием. Однако институт продолжает работу в штатном режиме, ответили на запрос ТАСС в научном учреждении.

    «По информации ФАУ «ЦАГИ», должностные лица, указанные в запросе, находятся под следствием. Обязанности генерального директора возложены на первого заместителя генерального директора Медведского Александра Леонидовича», – отметили в организации.

    В институте подчеркнули, что взаимодействие со следственными органами организовано в установленном действующим законодательством порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты назвали преимущества создаваемого при участии ЦАГИ лайнера МС-21-300 над Ту-154М.

    Ранее Савеловский суд Москвы вынес приговор бывшему главе 27-го Центрального НИИ Минобороны Андрею Протасову, обвиняемому в получении взяток и превышении полномочий.

    В январе бывший глава НИИ признался в незаконном получении 7 млн рублей от коллег.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    9 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным

    Bild: Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным

    Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным
    @ ARCHEOPIX/GRUBE/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Встреча бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера с президентом России Владимиром Путиным вызвала резкую реакцию у немецких политиков, пишет Bild.

    «Позор для Германии. Предательство Европы. Нанесение вреда миру. Но, к сожалению, я и не ожидала от него ничего другого», – заявила член партии «Зеленых» Катрин Геринг-Эккардт.

    Депутат Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман назвала Шредера «самым наглым пенсионером Германии» и охарактеризовала ситуацию как «несравненный позор». В свою очередь лидер социального крыла ХДС Денис Радтке указал на противоречие между отказом Шредера выступить перед парламентской следственной комиссией и его поездкой в Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    При этом в соцсетях возмутились выпадами в адрес Шредера. Пользователи раскритиковали Геринг-Эккардт, указав на встречи с политиками в Киеве, и отметили, что экс-канцлер сделал для мира в Европе больше, чем его критики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

    В среду Шредер приехал в Москву на встречу с руководством сети «Глобус».

    В начале месяца бывший канцлер вошел в наблюдательный совет российской сети «Глобус».

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    9 октября 2026, 14:02 • Новости дня
    Глава Курчатовского института Ковальчук назвал две главные угрозы человечеству

    Ковальчук назвал киберугрозы и биооружие главными рисками для человечества

    Глава Курчатовского института Ковальчук назвал две главные угрозы человечеству
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Новыми глобальными рисками для человечества наряду с ядерным оружием стали киберугрозы и биологическая безопасность, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

    «Сегодняшняя ситуация более сложная, потому что на фоне ядерного сдерживания возникли две новые глобальные угрозы: кибер и био. При этом радикально изменилась социальная, гуманитарная парадигма», – заявил Ковальчук в интервью журналу «Политика».

    По его словам, продвижение ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) на государственном уровне в западных странах было нацелено на контроль рождаемости и фактическое сокращение населения, передает РИА «Новости».

    «С развитием технологий исчезает большое количество профессий, и никакой искусственный интеллект не создаст адекватное количество новых рабочих мест. Значит, люди в прежнем количестве становятся не нужны глобально для дальнейшего развития, и Запад целенаправленно запустил у себя систему сокращения населения», – пояснил он.

    Ковальчук отметил, что западным элитам всегда требовались «служебные люди» с ограниченным сознанием и контролируемым размножением для выполнения определенных функций. По его словам, над созданием таких людей задумывались давно и достигли в этом успехов.

    Ученый добавил, что достижения генетики, помимо развития персонализированной медицины, создали новые возможности для разработки биологического оружия и создания нового типа «служебных людей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России Владимир Путин поздравил Михаила Ковальчука с 80-летием.

    В августе глава Курчатовского института назвал две главные ошибки создателей первых ЭВМ.

    Ковальчук заявил о переходе человечества к природоподобным технологиям.

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    8 октября 2026, 20:05 • Новости дня
    На Солнце произошла мощная вспышка предпоследнего класса

    Институт прикладной геофизики зафиксировал на Солнце вспышку класса М6.7

    На Солнце произошла мощная вспышка предпоследнего класса
    @ nasa.gov

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Специалисты Института прикладной геофизики зарегистрировали на Солнце вспышку предпоследнего класса мощности М6.7, которая продолжалась более получаса.

    Вечером в четверг в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4549 произошла вспышка М6.7 продолжительностью 34 минуты, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

    Вспышки на Солнце делятся на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр, а при переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.

    Подобные явления могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. Облака плазмы при достижении Земли способны провоцировать магнитные бури.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ученые зафиксировали остановку роста активных областей на Солнце.

    Во вторник специалисты рассказали о возможном переломе в активности светила.

    В понедельник на звезде также произошла вспышка предпоследнего класса мощности.

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    9 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    Разведывательные воздушные шары с Украины сбили над Ярославской областью

    Над Ярославской областью сбили разведывательные шары с Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разведывательные малоразмерные воздушные шары, запущенные с территории Украины, сбили над Ярославской областью.

    Об этом сообщила пресс-служба министерства региональной безопасности региона, передает ТАСС. «Над территорией региона были сбиты разведывательные малоразмерные воздушные шары, запущенные с территории Украины. <…> Работа по уничтожению таких объектов продолжается», – говорится в сообщении.

    Жителей области просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в Рязани была объявлена угроза атаки малоразмерного воздушного шара.

    Тогда же в Польше сообщили о появлении «воздушного шара» неизвестного происхождения.

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    9 октября 2026, 16:42 • Новости дня
    «Яндекс» предупредил о сбоях в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров
    «Яндекс» предупредил о сбоях в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В работе голосового помощника «Алиса» и устройств «умного дома» от «Яндекса» начались сбои, причиной которых стали атаки беспилотников ВСУ на дата-центры компании в Сасово и Калуге.

    «В чате с Алисой AI часть функций временно недоступна, а ответы от нейросети могут приходить дольше обычного», – сообщила команда Алисы. Также возможны паузы перед ответом на «умных колонках», перебои в работе некоторых функций и нестабильная работа устройств «умного дома».

    Причиной неполадок стали серьезные повреждения дата-центров в Сасово и Калуге. В компании подчеркнули, что никто из людей не пострадал, а специалисты уже работают над устранением последствий и восстановлением сервисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу VK Cloud, Selectel и К2Cloud согласились разместить данные клиентов «Яндекса». В тот же день интернет-компания не смогла назвать сроки восстановления атакованных дронами дата-центров.

    Напомним, что 9 октября стало известно, что дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки беспилотника.

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    9 октября 2026, 15:56 • Новости дня
    Холдинг VK решил оспорить санкции ЕС через суд
    Холдинг VK решил оспорить санкции ЕС через суд
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский технологический холдинг VK обратился в Суд Европейского союза с иском против Совета ЕС, требуя отменить введенные в его отношении санкции.

    «VK оспаривает решение Совета Европейского союза о включении компании в санкционный список. VK считает решение незаконным и необоснованным и требует отменить ранее введенные санкции», – заявили в компании «Интерфаксу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мосбиржа подала иск в Суд Евросоюза.

    В феврале суд ЕС впервые признал незаконным повторное внесение физического лица в санкционный список.

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    9 октября 2026, 17:30 • Новости дня
    «Газпром» создал рекордный запас газа в подземных хранилищах России

    «Газпром» создал рекордный запас газа в 73,296 млрд кубометров в ПХГ России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    «Газпром» сформировал рекордный для российской газовой отрасли запас газа к предстоящей зиме, он создан в подземных хранилищах страны, сообщили в компании.

    «Газпром» создал рекордный запас газа в подземных хранилищах России. Объем оперативного резерва достиг 73,296 млрд кубометров, сообщает компания.

    Таким образом, «Газпром» полностью выполнил установленный план по заполнению ПХГ. Достаточные запасы названы одним из ключевых факторов успешного прохождения сезона зимнего пикового спроса. Отмечается, что при резких похолоданиях «Газпром» сможет оперативно увеличивать подачу газа потребителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин призвал использовать крупнейшие в мире российские запасы газа на благо страны.

    Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о рекордных запасах газа в хранилищах России.

    Летом «Газпром» заявил об антирекордных запасах газа в Европе.

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    8 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    Верховный комиссар ООН призвал расследовать атаки ВСУ по мирным россиянам

    Верховный комиссар ООН Тюрк призвал расследовать удары ВСУ по мирным жителям

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал провести расследование и привлечь к ответственности виновных в атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которых погибли и пострадали мирные жители России.

    Тюрк призвал начать расследование и привлечь к ответственности виновных в атаках ВСУ, жертвами которых стали мирные жители на территории России, передает ТАСС. Он заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями об украинских атаках», в результате которых погибли и пострадали мирные жители на российских территориях.

    «Предполагаемые нарушения должны расследоваться, а виновные должны быть привлечены к ответственности», – приводит слова Тюрка пресс-служба управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил о гибели почти 30 мирных жителей страны за неделю в результате украинских ударов.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность растущим числом жертв среди мирных жителей в России в результате украинских атак.

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    8 октября 2026, 22:01 • Новости дня
    Минэнерго: Ситуация с наличием бензина Аи-98 и Аи-100 на контроле министерства

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство энергетики России сообщило, что ведет непрерывный мониторинг наличия на внутреннем рынке бензина марок Аи-98 и Аи-100.

    Минэнерго России взяло под ежедневный контроль и мониторинг наличие высокооктанового бензина марок Аи-98 и Аи-100, сообщили РИА «Новости» в ведомстве. «Ситуация с наличием высокооктанового бензина находится на постоянном контроле Минэнерго, осуществляется ежедневный мониторинг. Обеспечение внутреннего рынка топливом в полном объеме является приоритетной задачей», – заявили в министерстве.

    Также там подчеркнули, что доля бензина марок Аи-98 и Аи-100 составляет в среднем до 2% от общего объема потребления в России. Кроме того, в Минэнерго пояснили, что спрос на высокооктановое топливо подвержен ярко выраженной сезонности: потребление традиционно возрастает летом и снижается с наступлением зимы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг стоимость бензина снизилась в 27 регионах России.

    Летом власти сообщили о продлении запрета на экспорт бензина до конца года. Ранее Минэнерго подготовило документ о введении этих ограничений.

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    8 октября 2026, 20:18 • Новости дня
    Минтруд запретил подросткам конкретные виды работ

    Минтруд утвердил новый механизм охраны труда для несовершеннолетних

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство труда и социальной защиты России обновило механизм охраны труда несовершеннолетних, запретив выполнение конкретных видов работ вместо ограничений по названиям профессий.

    Минтруд России утвердил обновленный механизм охраны труда подростков, передает РИА «Новости». Он вводит запрет на выполнение конкретных видов работ вместо ограничений по наименованию профессий. Изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Реформы направлены на совершенствование подходов к безопасности несовершеннолетних на рабочих местах. Вместо прежней модели, опиравшейся на перечень запрещенных профессий, документ вводит прямой запрет на выполнение 69 видов работ.

    В ведомстве пояснили, что ранее работодатели могли обходить ограничения, меняя названия должностей в штатном расписании. Например, несовершеннолетний мог фактически работать грузчиком, числясь «специалистом отдела погрузки». Новые меры призваны исключить такую возможность.

    Базовые нормы статьи 265 Трудового кодекса остаются неизменными, подчеркнули в Минтруде. Документ по-прежнему запрещает привлекать граждан младше 18 лет к подземным, вредным и опасным работам, а также к труду, наносящему ущерб здоровью и нравственному развитию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минтруд предложил оплачивать услуги нянь из регионального материнского капитала. В тот же день глава ведомства сообщил о снижении производственного травматизма в России.

    Ранее эксперты выявили нарушения прав подростков во время подработок.

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    8 октября 2026, 20:56 • Новости дня
    Минфин США продлил разрешение американцам платить налоги в России

    Минфин США продлил до 9 января разрешение американцам платить налоги в России

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты продлили до 9 января 2027 года разрешение американским гражданам и компаниям уплачивать налоги, сборы и пошлины в России, следует из лицензии министерства финансов США.

    Министерство финансов Соединенных Штатов выпустило лицензию, которая продлевает для американских граждан и компаний разрешение на уплату налогов, сборов и пошлин в России, передает РИА «Новости».

    «За исключением случаев, предусмотренных пунктом (b) настоящей генеральной лицензии, американским физлицам, а также организациям, прямо или косвенно принадлежащим американским физлицам, либо находящимся под их контролем, разрешается уплачивать налоги, сборы или импортные пошлины», – говорится в документе.

    Уточняется, что действие данной генеральной лицензии продлится до 9 января 2027 года. Документ перестанет действовать в 00:01 по восточному стандартному времени США (08:01 мск).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Минфин США продлил разрешение на импорт российских алмазов.

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    8 октября 2026, 20:39 • Новости дня
    Россия обсудила с Филиппинами поставки энергоресурсов

    Минэнерго: Россия обсудила с Филиппинами поставки энергоресурсов

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра энергетики России Роман Маршавин и министр энергетики Филиппин Шэрон Гарин обсудили перспективы поставок энергоресурсов.

    Россия и Филиппины обсудили перспективы поставок энергоресурсов и сотрудничества в электроэнергетике, сообщает Минэнерго в Max. Переговоры Маршавина и Гарин состоялись в Маниле на полях профильного совещания стран – участниц Восточноазиатского саммита.

    В ходе встречи стороны также затронули вопросы экспорта российских технологий и оборудования и дальнейшего сотрудничества в сфере электроэнергетики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Филиппины заявили о намерении увеличить закупки российских энергоресурсов.

    Посол Игор Байлен заявил о готовности Манилы покупать нефть в России.

    В том же месяце Филиппины запросили у США продление снятия санкций на российскую нефть.

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    8 октября 2026, 20:00 • Новости дня
    Ростехнадзор подтвердил приостановку работы шахты «Комсомольская» в Воркуте

    Tекст: Ольга Иванова

    Печорское управление Ростехнадзора запретило ведение горных работ в шахте «Комсомольская» в Республике Коми из-за превышения допустимого уровня оксида углерода.

    Ведомство провело мониторинг системы аэрогазового контроля на основании оперативной информации о повышении концентрации угарного газа в выработках предприятия, передает ТАСС. В результате проверки было зафиксировано превышение максимально допустимых значений.

    В связи с этим специалисты составили протокол о временном запрете на эксплуатацию горных выработок в блоках 11-ю и 21-ю.

    Все материалы по факту выявленных нарушений на объекте компании «Воркутауголь» уже направлены для рассмотрения в Воркутинский городской суд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг работа шахты «Комсомольская» в Воркуте остановилась из-за угарного газа.

    На объекте в Коми ввели план ликвидации аварии.

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