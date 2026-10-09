МГУ начал разработку орбитального телескопа для поиска внеземной жизни

Московский государственный университет имени Ломоносова начал работу над созданием уникального аппарата для изучения экзопланет, рассказал ректор, передает ТАСС.
«Впереди у нас амбициозные планы. Наши специалисты приступили к созданию уникального орбитального телескопа. Он позволит определять наличие атмосферы у планет за пределами Солнечной системы. А где есть атмосфера – там есть вероятность существования жизни», – заявил Садовничий.
Ректор отметил лидирующие позиции вуза в космических исследованиях в ходе выступления на открытии международного фестиваля «Наука 0+», который в 2026 году посвящен юбилею полета первого человека в космос.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом ученые впервые обнаружили атмосферу у каменистой экзопланеты.
Весной специалисты оценили шансы найти жизнь на экзопланете TRAPPIST-1e.
В прошлом году Садовничий анонсировал запуск телескопа МГУ для поиска обитаемых миров.