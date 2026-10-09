Монтелла покинул пост главного тренера сборной Турции по футболу

Роналду извинился и заявил о возвращении в сборную Португалии

Tекст: Катерина Туманова

«Я должен извиниться перед товарищами по сборной за то, что покинул сбор», – заявил нападающий в письме, которое приводит портал A Bola.

Форвард португальцев признался, что тренер Жезуш не сдержал обещания, о котором они договорились перед пресс-конференцией, на которой ожидалось объяснение ситуации с невыходом Роналду на поле матча в Лиссабоне и всего 30-минутное появление в матче с Норвегией.

Спортсмен признал, что не должен был уезжать, несмотря на полную потерю доверия к наставнику. Он взял на себя исключительную ответственность за произошедшее и отметил, что заслуживает наказания со стороны федерации футбола без каких-либо смягчающих обстоятельств.

Роналду подчеркнул, что правила должны быть одинаковы для всех независимо от статуса.

«Когда я думаю о национальной сборной, я думаю о соревнованиях. Именно об этом я думал в тот день, когда получил известие о смерти отца. Я был на тренировочном сборе с нашей национальной командой и решил остаться там до конца следующего матча. Я сделал для страны то, чего никогда бы не сделал ни для одного клуба. Поэтому, если я буду в хорошей физической форме, буду играть за свой клуб и, надеюсь, забивать голы после отбытия дисквалификации», – подытожил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роналду 30 сентября подтвердил уход из сборной Португалии. В этот же день футболист покинул расположение сборной Португалии.

Ранее лучший бомбардир в истории футбола заявлял, что взял время на раздумья о своем будущем.