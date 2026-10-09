Эксперты нашли опасную уязвимость в десктопной версии Telegram

В десктопной версии Telegram выявили позволяющую красть файлы уязвимость

Tекст: Денис Тельманов

По его словам, ошибка безопасности дает хакерам возможность получать доступ к личным данным пользователей при их переходе по специально сформированной ссылке, передает ТАСС.

«В десктопной версии Telegram обнаружена уязвимость CVE-2026-107181, которая затрагивает версии приложения до 7.2.9. Недостаток безопасности может позволить злоумышленникам получить файлы с устройства жертвы», – заявили в компании Positive Technologies.

Для проведения успешной атаки злоумышленнику необходимо заранее определить расположение нужных файлов. Под угрозой находятся не только данные из самого мессенджера, но и рабочие документы с конфиденциальной информацией, а также пароли для доступа к учетным записям и удаленным системам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Telegram заявил об отсутствии у зарубежных спецслужб доступа к перепискам пользователей.