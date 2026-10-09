«Единая Россия» предложила определить список госданных для обучения ИИ

Tекст: Валерия Городецкая

«Единая Россия» предложила Минцифры определить перечень государственных данных для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ). Это позволит создать единые правила доступа российских разработчиков к информации, хранящейся в госструктурах, научных организациях и компаниях, обеспечив при этом защиту персональных данных, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мы считаем, что доступ к государственным данным для обучения искусственного интеллекта нужно предоставлять только суверенным и национальным моделям», – заявил руководитель Центрального исполкома «Единой России», председатель комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ Александр Сидякин.

Он добавил, что правила доступа должны быть едиными как для крупных, так и для небольших компаний, соответствующих установленным требованиям, а профильный комитет Госдумы займется сопровождением подготовки соответствующих подзаконных актов.

Исполнительный директор Совета по инновационному и технологическому развитию партии Илья Семин сравнил наборы данных с деталями конструктора, необходимыми для создания новых моделей, подчеркнув задачу выстроить механизм для безопасной работы отечественных IT-команд с этими массивами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле «Единая Россия» пообещала обеспечить поддержку разработчиков отечественных моделей ИИ.

В мае развитие искусственного интеллекта назвали одним из приоритетов технологического раздела Народной программы партии.

В апреле «Единая Россия» уже предлагала обучать российский ИИ на государственных данных.