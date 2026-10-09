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    9 октября 2026, 18:16 • Новости дня

    Финляндия выделила 18,3 млн евро на строительство завода по производству тротила

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство обороны Финляндии предоставило 18,3 млн евро на строительство завода по производству тротила в Пори.

    Средства министерства обороны страны выделены компании Forcit Pori Oy Ab в виде государственных грантов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военное ведомство Финляндии.

    Новое предприятие, которое станет вторым заводом по производству тротила в Евросоюзе после завода в Польше, планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году. Тротил будет производиться для нужд Финляндии и НАТО, а также позволит оказывать долгосрочную поддержку Украине.

    В сентябре США выделили 20 млн евро на строительство этого завода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Евросоюз оплатил производство дронов и ракет на украинских предприятиях.

    Ранее российские военные поразили украинскую табачную фабрику, выпускавшую боеприпасы.

    В понедельник Литва оценила строительство украинского завода боеприпасов в 93 млн евро.

    9 октября 2026, 01:20 • Новости дня
    Германия вышла из совместного с Францией проекта танка MGCS

    Глава Генштаба Франции Мандон: Германия вышла из совместного проекта танка MGCS

    Tекст: Антон Антонов

    Германия решила выйти из совместного франко-германского проекта по созданию нового танка MGCS, сообщил начальник генштаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон.

    «Немцы решили выйти из проекта», – приводит BFMTV слова Мандона.

    На слушаниях в Национальном собрании он отметил, что решение Берлина не означает полного провала программы, поскольку основные принципы танка утверждены и эта работа не была напрасной, при этом признал, что для промышленности это не является хорошей новостью, передает РИА «Новости».

    Программа MGCS, предполагающая создание боевой системы на базе танка к 2045 году, была запущена Парижем и Берлином в 2017 году для замены французских танков Leclerc и немецких Leopard 2 новыми машинами.

    По словам Мандона, потребность в тяжелой боевой технике сохраняется, а огневая мощь танка остается актуальной; работу над будущим танком необходимо продолжать, поскольку вывод из эксплуатации Leclerc планируется начать с 2038 года, а новые танки должны оснащаться технологиями искусственного интеллекта и требовать меньше личного состава для эксплуатации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Германия и Франция собрались выкупить производителя танков Leopard.

    В июне франко-германская KNDS представила временную замену устаревающим танкам Leclerc.

    Глава Rheinmetall заявил о возможном выходе Франции из танкового проекта.

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    9 октября 2026, 17:46 • Новости дня
    ЕС рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России вопреки санкциям

    Urgewald: Страны ЕС закупили свыше 12 млн тонн СПГ из России

    ЕС рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России вопреки санкциям
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Страны Евросоюза за первые девять месяцев 2026 года увеличили закупки российского сжиженного природного газа с проекта «Ямал СПГ» до рекордных 12,18 млн тонн, несмотря на проводимую Брюсселем политику отказа от энергоносителей из России, говорится в исследовании немецкой неправительственной организации Urgewald.

    Европейские порты с января по сентябрь приняли 167 партий сжиженного газа с российского арктического проекта на сумму 7,88 млрд евро. На Евросоюз пришлось 85% всех зарегистрированных поставок, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование немецкой неправительственной организации Urgewald, основанное на данных аналитической компании Kpler.

    «ЕС импортировал в этом году более 12 млн тонн СПГ с Ямала, ориентировочная стоимость которых составляет 7,88 млрд евро. Это в среднем более 44 тыс. тонн ежедневно», – заявил эксперт Urgewald по санкциям Себастьян Реттерс.

    Исследователи отметили, что ограничения на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам, вступившие в силу 25 апреля, не привели к сокращению поставок. Запрет на импорт по долгосрочным контрактам Евросоюз планирует ввести с 1 января 2027 года.

    Публикация данных совпала с предупреждением Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) о рисках для газоснабжения ЕС грядущей зимой. По их прогнозу, в случае холодной зимы и полного прекращения трубопроводных поставок из России потенциальный дефицит газа может составить 15%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ЕС предупредили о риске зимнего дефицита газа и скачка цен.

    Операторы предрекли истощение газохранилищ Евросоюза до 11% к концу зимы.

    Ранее Европа столкнулась с трудностями при закупке СПГ.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    9 октября 2026, 15:50 • Новости дня
    Списанный самолет без крыльев застрял под мостом в Бухаресте

    Realitatea: Списанный самолет без крыльев застрял под мостом в Бухаресте

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Списанный пассажирский лайнер, который перевозили из аэропорта румынской столицы для превращения в детский аттракцион, не смог проехать под автомобильным мостом, пишет портал Realitatea.

    Списанный пассажирский самолет без крыльев, который перевозили из аэропорта Отопени на детскую площадку в Волунтари, застрял под мостом на трассе в Бухаресте, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Realitatea.

    Местные власти решили транспортировать самолет ночью, чтобы не мешать дорожному движению. Из-за инцидента оказалась заблокирована одна из полос трассы.

    В пятницу вечером администрация города попытается снова переместить лайнер, для чего планируется изменить конфигурацию оборудования для транспортировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Румыния подняла в небо истребители из-за цели у границы с Украиной. За день до этого беспилотник рухнул в лесном массиве румынского уезда Сучава.

    В апреле летевший из Петербурга в Стамбул самолет совершил посадку в Бухаресте.

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    9 октября 2026, 15:56 • Новости дня
    Холдинг VK решил оспорить санкции ЕС через суд
    Холдинг VK решил оспорить санкции ЕС через суд
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский технологический холдинг VK обратился в Суд Европейского союза с иском против Совета ЕС, требуя отменить введенные в его отношении санкции.

    «VK оспаривает решение Совета Европейского союза о включении компании в санкционный список. VK считает решение незаконным и необоснованным и требует отменить ранее введенные санкции», – заявили в компании «Интерфаксу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мосбиржа подала иск в Суд Евросоюза.

    В феврале суд ЕС впервые признал незаконным повторное внесение физического лица в санкционный список.

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    9 октября 2026, 05:47 • Новости дня
    Евкуров: Российские войска отказались от условностей при подготовке бойцов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров заявил об отказе российских войск от условностей мирного времени для более быстрой подготовки бойцов специальной военной операции.

    Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции отказались от требований, которые мешают командирам оперативно готовить солдат, передает ТАСС.

    «Благодаря вниманию к этому министра обороны РФ, мы меняли программы несколько раз в сторону увеличения сроков подготовки, понимая, что это необходимо. А еще ушли от мирного времени в плане наставлений, курсов, требований безопасности и т. д. и перешли к реальности. Отошли от требований, которые мешают командиру быстро готовить солдат, отказались от всех условностей и создали благоприятные условия для командира», – заявил Евкуров в интервью журналу «Политика».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров назвал Британию самой недружественной России страной.

    На прошлой неделе он сообщил число военных с опытом спецоперации на Украине на учениях «Центр-2026». Летом Евкуров доложил о совершенствовании новаторской деятельности в войсках.

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    9 октября 2026, 17:20 • Новости дня
    Власти Австрии задержали двух украинских силовиков по делу о шпионаже

    В Австрии за шпионаж задержали двух украинских силовиков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Австрии задержали двух сотрудников украинской военной полиции по подозрению в шпионаже в ходе их попыток найти бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко, пишут украинские СМИ.

    Австрийский журналист Кристоф Бендас подтвердил информацию о задержании в Австрии двух украинских силовиков и двух сотрудников издания «Украинская правда» Михаила Ткача и Ярослава Бондаренко, сообщает «Страна.ua».

    По данным австрийского журналиста, представителей СМИ уже отпустили, так как подозрения в их отношении не подтвердились. Оставшиеся под стражей украинские военные полицейские выполняли свои задачи без уведомления местных властей.

    Как пишет украинский Telegram-канал, задержанные силовики прибыли в Вену для установления местонахождения бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко. Для поисков они использовали беспилотники и другие специальные средства, что привлекло внимание полиции.

    Журналисты прибыли в столицу Австрии с той же целью и осматривали те же места, в связи с чем также попали в поле зрения правоохранителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Германии по подозрению в шпионаже на оборонном предприятии задержали гражданина Украины.

    До этого власти ФРГ предъявили обвинения гражданину Украины по делу о подготовке диверсий.

    Ранее Варшава засекретила дела об активном шпионаже украинских спецслужб в Польше

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    8 октября 2026, 21:17 • Новости дня
    Суд в Латвии отправил на пересмотр приговор за вывешенный в окне флаг России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Верховный суд Латвии отменил приговор женщине, осужденной за вывешенный в окне российский флаг, и направил дело на новое рассмотрение.

    Верховный суд Латвии постановил отменить приговор местной жительнице Елене Крейле, осужденной на три года лишения свободы за вывешенный в своем окне флаг России. Инстанция признала решение Рижского окружного суда подлежащим отмене, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сайт Сената Латвии.

    «Рассмотрев поданную защитником кассационную жалобу, сенат республики признал, что решение Рижского окружного суда подлежит отмене, а дело – новому рассмотрению», – сообщил суд.

    В июле 2024 года Рижский городской суд приговорил Крейле к трем годам лишения свободы за вывешенный флаг. Защита попыталась обжаловать вердикт в Рижском окружном суде, но 13 марта 2025 года он оставил приговор без изменений. После этого адвокат обратился в департамент по уголовным делам сената, который вернул дело на пересмотр.

    Кроме того, суд постановил тщательно изучить альтернативные объяснения поступка женщины, которая на предыдущих заседаниях заявляла, что таким образом призывала к миру и дружбе между народами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду жительница Латвии получила шесть лет тюрьмы за перевод 43 евро в Россию.

    В понедельник волонтера с гражданством России и ФРГ приговорили к семи годам тюрьмы в Латвии.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о пожирающей Латвию бацилле русофобии.

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    8 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    Британия открыла в Киеве бизнес-центр для оборонных предприятий

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство обороны Британии сообщило об открытии в Киеве специализированного бизнес-центра для поддержки малых и средних британских предприятий, работающих в военной промышленности.

    В Киеве начал работу бизнес-центр для малых и средних британских оборонных компаний, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны Британии. «На Украине открылся первый специализированный бизнес-центр для промышленных британских предприятий… Он стал результатом тесного сотрудничества между Национальной дирекцией по вооружениям, промышленными партнерами и представителями финансовой отрасли», – говорится в заявлении британского оборонного ведомства.

    Отмечается, что новая площадка поможет британскому бизнесу выстраивать отношения с украинскими партнерами. Кроме того, центр предназначен для сбора информации о ситуации на местах, а также для совместных разработок, производства и инвестиций.

    Национальная дирекция по вооружениям, участвовавшая в создании центра, является частью оборонного ведомства Британии и отвечает за управление арсеналом британских вооруженных сил.

    Ранее Россия выразила протест Британии из-за поставок оружия Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом кадровый голод замедлил производство оружия на украинских предприятиях.

    До этого Британия испытала новое дальнобойное оружие для передачи украинским войскам.

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    8 октября 2026, 20:31 • Новости дня
    Франция анонсировала старт обучения летчиков ВСУ на истребителях Rafale

    Минобороны Франции: Обучение летчиков ВСУ управлению Rafale начнется в ноябре

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава министерства обороны Франции Катрин Вотрен заявила, что первоначальное обучение украинских летчиков управлению французскими истребителями Rafale начнется в ноябре.

    Первые этапы подготовки украинских пилотов для управления французскими боевыми самолетами начнутся в следующем месяце, передает РИА «Новости». «Уже в ноябре мы приступаем к первоначальному обучению украинских пилотов управлению Rafale», – заявила Вотрен на выступлении в комиссии по обороне в нижней палате французского парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американские эксперты предрекли поражение украинских F-16 в бою с российскими Су-57.

    Украинский истребитель МиГ-29 разбился в Одесской области.

    Еще один военный самолет этого типа потерпел крушение на территории Украины.

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    8 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    В зоне спецоперации ликвидировали трех украинских офицеров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские силовые структуры сообщили об уничтожении двух старших лейтенантов Вооруженных сил Украины и капитана полиции в зоне проведения специальной военной операции.

    По информации источника ТАСС, в Харьковской области ликвидирован заместитель командира роты 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины старший лейтенант Олег Швидкий.

    На Запорожском направлении убит командир взвода беспилотников старший лейтенант Андрей Ткаченко.

    Кроме того, в Краматорске в результате точного удара дрона по автомобилю уничтожен капитан полиции Артем Ковтун.

    Также сообщается, что во Львове недавно скончался полковник Сергей Загребельный, работавший в территориальном центре комплектования. Ранее он участвовал в боевых действиях в Донбассе и руководил кафедрой бронетанковой техники в национальной академии сухопутных войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские войска ликвидировали двух офицеров ВСУ в зоне проведения спецоперации.

    Ранее в сентябре высокопоставленный командир украинской армии был уничтожен ударом по мосту в Краматорске. До этого в том же месяце ракетными ударами были убиты еще два старших офицера ВСУ.

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    8 октября 2026, 21:24 • Новости дня
    Польша подняла в воздух военную авиацию

    Польша подняла авиацию якобы из-за действий ВС России на Украине

    Польша подняла в воздух военную авиацию
    @ REUTERS/Kacper Pempel

    Tекст: Ольга Иванова

    Оперативное командование вооруженных сил Польши заявило о превентивном задействовании военной авиации в связи с нанесением ударов по объектам в центральной части Украины.

    Польские военные сообщили о решении превентивно поднять в воздух самолеты для защиты собственного воздушного пространства, передает РИА «Новости». В ведомстве уточнили, что такие меры приняты «в связи с нанесением Россией ударов с использованием средств воздушного нападения по целям на украинской территории».

    Усиление контроля направлено в первую очередь на обеспечение безопасности воздушного пространства в восточной части Польши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Польша подняла истребители из-за активности российской авиации.

    В прошлом месяце польские военные также сообщали о приведении самолетов в готовность на фоне действий России на Украине.

    Варшава заявила о перехвате российского Ил-20 над Балтийским морем.

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    8 октября 2026, 19:58 • Новости дня
    Уганда задумалась над размещением 10 тыс. мигрантов из ЕС

    Daily Monitor: Уганда может создать центр для 10 тыс. мигрантов из ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Уганды рассматривают возможность создания центра для размещения до 10 тыс. мигрантов, подлежащих депортации из стран Европейского союза, сообщила газета Daily Monitor.

    Уганда начала изучать возможность открытия центра для размещения 5-10 тыс. человек, которым отказано в праве на пребывание в странах ЕС. Предложение обсуждалось во время сентябрьского визита в Кампалу депутатов Европарламента Тинеке Стрик и Анны Строленберг, пишет Daily Monitor, на которую ссылается ТАСС.

    В обмен на сотрудничество Уганда может получить финансовую компенсацию и дополнительные торговые преференции. В обсуждении участвуют Германия, Австрия, Нидерланды, Дания и Греция. Ожидается, что перспектива отправки в Уганду побудит мигрантов добровольно возвращаться на родину.

    Представительство ЕС в Уганде подчеркнуло, что визит европарламентариев носил частный характер. По словам представителя дипмиссии Эммануэля Гьезахо, Еврокомиссия не получала мандата на ведение переговоров с Кампалой.

    Представитель МИД Уганды Адония Айебаре заявил, что подобные соглашения могут заключаться только на двусторонней основе с отдельными государствами ЕС. Официального решения о создании центра пока не принято.

    Уганда входит в число крупнейших принимающих беженцев стран мира. На ее территории находятся около 2 млн беженцев и просителей убежища, преимущественно из соседних африканских государств.

    В среду Нидерланды предложили сажать в тюрьму препятствующих своей высылке мигрантов.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз задумал открыть в Азии и Африке лагеря для депортации мигрантов.

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    9 октября 2026, 09:21 • Новости дня
    Уралвагонзавод начал разработку бронетехники нового поколения

    Уралвагонзавод начал разрабатывать танки и боевые машины нового поколения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уралвагонзавод (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») приступил к разработке танков и боевых машин нового поколения, а также внедряет новейшие технологии при выпуске серийной бронетехники.

    Уралвагонзавод проектирует танки и боевые машины нового поколения, а также применяет новейшие технологии при выпуске серийной бронетехники. Об этом в преддверии 90-летия предприятия сообщили в пресс-службе концерна, передает ТАСС.

    «С начала специальной военной операции Уралвагонзавод увеличил производство военной продукции в несколько раз, а в бронетанковую технику его производства внесены свыше 300 различных изменений, повышающих боевые характеристики и защищенность. С танкового конвейера сегодня сходят танки Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв», который президент России Владимир Путин назвал лучшим танком, боевые машины поддержки танков БМПТ «Спиридон», а также инженерная и специальная техника. Ведется разработка танков и боевых машин нового поколения и внедрение новейших технологий на серийную бронетехнику», – говорится в заявлении пресс-службы.

    За свою историю завод изготовил более 100 тыс. боевых машин, установив абсолютный рекорд в мировом танкостроении. Бронетехнику предприятия приобрели 77 государств, а в ее производстве за девять десятилетий приняли участие более 550 тыс. человек. По словам генерального директора концерна Александра Потапова, завод удостоен восьми государственных наград, две из которых получил уже в наши дни.

    В годы Великой Отечественной войны Уральский танковый завод произвел почти 26 тыс. машин, превзойдя показатели всех заводов Германии вместе взятых. В дальнейшем предприятие разработало ряд передовых решений, выпустив первый в мире танк с комплексной противорадиационной защитой Т-55 и самый массовый танк современности Т-72, который стоит на вооружении 45 стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уралвагонзавод провел испытания защищенной от дронов машины БРЭМ-80.

    Уралвагонзавод передал армии новые танки Т-90М и Т-72Б3М.

    Предприятие увеличило выпуск танков в четыре раза.

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    8 октября 2026, 21:30 • Новости дня
    Ирак отказался передать Сирии тысячи подозреваемых в связях с ИГ

    Baghdad today: Ирак отказался выдать Сирии 4 тыс. подозреваемых в связях с ИГ

    Tекст: Денис Тельманов

    Советник по национальной безопасности премьер-министра Ирака Касем аль-Абуди заявил, что Багдад отклонил просьбу сирийского правительства о передаче Дамаску около 4 тыс. заключенных, подозреваемых в принадлежности к «Исламскому государству» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

    По словам аль-Абуди, Багдад не станет передавать Дамаску несколько тысяч находящихся в иракских тюрьмах заключенных с сирийским гражданством, пишет ТАСС со ссылкой на новостной портал Baghdad today.

    «Ирак отклонил официальную просьбу сирийского правительства о передаче Дамаску примерно 4 тыс. заключенных, имеющих сирийское гражданство», – заявил аль-Абуди.

    Он добавил, что эти люди подозреваются в связях с террористами. При этом Багдад уже вернул на родину около 50 сирийцев после того, как была доказана их непричастность к боевикам.

    Советник иракского премьера подчеркнул, что любой виновный в преступлениях на территории Ирака предстанет перед судом по местным законам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Нидерланды завершили 12-летнюю антитеррористическую миссию в Ираке.

    В марте беспилотники с территории Ирака атаковали базу сирийской армии.

    В январе Соединенные Штаты перебросили главарей террористической группировки из Сирии в Ирак.

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    8 октября 2026, 21:31 • Новости дня
    Военнослужащий бундесвера получил ранение во время учебных стрельб

    DPA: Военный бундесвера получил ранение во время учебных стрельб на севере ФРГ

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе учебных стрельб в казармах города Хагенов на севере Германии военнослужащий бундесвера получил ранение в ногу, сообщило агентство DPA.

    Военнослужащий Вооруженных сил Германии получил ранение во время проведения учебных стрельб, передает ТАСС со ссылкой на DPA. Инцидент произошел в казармах, расположенных в городе Хагенов федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания.

    Пострадавший получил ранение в ногу. Он был доставлен в больницу на вертолете. Обстоятельства происшествия выясняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на заводе в Германии сгорели три грузовика бундесвера.

    В июле прошлого года при крушении вертолета в ФРГ погибли двое немецких военных.

    В январе 2025 года командующий бундесвера заявил о «враждебной активности» в Германии.

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