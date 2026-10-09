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    9 октября 2026, 17:46 • Новости дня

    ЕС рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России вопреки санкциям

    Urgewald: Страны ЕС закупили свыше 12 млн тонн СПГ из России

    ЕС рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России вопреки санкциям
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Страны Евросоюза за первые девять месяцев 2026 года увеличили закупки российского сжиженного природного газа с проекта «Ямал СПГ» до рекордных 12,18 млн тонн, несмотря на проводимую Брюсселем политику отказа от энергоносителей из России, говорится в исследовании немецкой неправительственной организации Urgewald.

    Европейские порты с января по сентябрь приняли 167 партий сжиженного газа с российского арктического проекта на сумму 7,88 млрд евро. На Евросоюз пришлось 85% всех зарегистрированных поставок, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование немецкой неправительственной организации Urgewald, основанное на данных аналитической компании Kpler.

    «ЕС импортировал в этом году более 12 млн тонн СПГ с Ямала, ориентировочная стоимость которых составляет 7,88 млрд евро. Это в среднем более 44 тыс. тонн ежедневно», – заявил эксперт Urgewald по санкциям Себастьян Реттерс.

    Исследователи отметили, что ограничения на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам, вступившие в силу 25 апреля, не привели к сокращению поставок. Запрет на импорт по долгосрочным контрактам Евросоюз планирует ввести с 1 января 2027 года.

    Публикация данных совпала с предупреждением Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) о рисках для газоснабжения ЕС грядущей зимой. По их прогнозу, в случае холодной зимы и полного прекращения трубопроводных поставок из России потенциальный дефицит газа может составить 15%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ЕС предупредили о риске зимнего дефицита газа и скачка цен.

    Операторы предрекли истощение газохранилищ Евросоюза до 11% к концу зимы.

    Ранее Европа столкнулась с трудностями при закупке СПГ.

    9 октября 2026, 15:50 • Новости дня
    Списанный самолет без крыльев застрял под мостом в Бухаресте

    Realitatea: Списанный самолет без крыльев застрял под мостом в Бухаресте

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Списанный пассажирский лайнер, который перевозили из аэропорта румынской столицы для превращения в детский аттракцион, не смог проехать под автомобильным мостом, пишет портал Realitatea.

    Списанный пассажирский самолет без крыльев, который перевозили из аэропорта Отопени на детскую площадку в Волунтари, застрял под мостом на трассе в Бухаресте, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Realitatea.

    Местные власти решили транспортировать самолет ночью, чтобы не мешать дорожному движению. Из-за инцидента оказалась заблокирована одна из полос трассы.

    В пятницу вечером администрация города попытается снова переместить лайнер, для чего планируется изменить конфигурацию оборудования для транспортировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Румыния подняла в небо истребители из-за цели у границы с Украиной. За день до этого беспилотник рухнул в лесном массиве румынского уезда Сучава.

    В апреле летевший из Петербурга в Стамбул самолет совершил посадку в Бухаресте.

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    8 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Германия взяла курс на войну

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа и в первую очередь Германия вернулись к войне, променяв на нее торговлю, заявила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

    «Германия взяла курс на войну. Складывается впечатление, что Европа, и прежде всего Германия, вернулись к корням от торговли – к войне, но уже с новыми военными технологиями и глобальными рисками», – приводит ее слова в статье для журнала «Политика» ТАСС.

    В качестве примера экс-министр привела немецкий автомобильный журнал Auto Motor und Sport, который, по ее словам, «больше не проводит тест-драйвы роскошных внедорожников или экономичных малолитражек, теперь он пишет про танки».

    Она отметила, что несмотря на отсутствие у ФРГ средств даже на кондиционеры в больницах, государство не отходит от мысли «тратить каждый третий евро налоговых поступлений на оружие».

    Кнайсль подчеркнула, что СМИ сосредоточены на перевооружении, эскалации и русофобии, а бюджеты, возвращение воинской обязанности и вся политическая повестка определяются «российской угрозой». Германия при этом, как крупнейшая экономика Евросоюза, инвестирует больше всех, добавила она.

    То же самое, по словам экс-министра, относится «и к остальным «нейтральным» членам ЕС, которые уже участвуют в масштабных закупках оружия для Украины, тем самым нарушая свой нейтральный статус».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал одержимость Европы милитаризацией тупиковым путем.

    Летом Карин Кнайсль призвала страны Евросоюза самостоятельно восстановить диалог с Россией.

    В прошлом году она отметила, что лидеры ЕС остались без роли в переговорах по Украине.

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    9 октября 2026, 12:14 • Видео
    «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

    Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

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    8 октября 2026, 21:17 • Новости дня
    Суд в Латвии отправил на пересмотр приговор за вывешенный в окне флаг России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Верховный суд Латвии отменил приговор женщине, осужденной за вывешенный в окне российский флаг, и направил дело на новое рассмотрение.

    Верховный суд Латвии постановил отменить приговор местной жительнице Елене Крейле, осужденной на три года лишения свободы за вывешенный в своем окне флаг России. Инстанция признала решение Рижского окружного суда подлежащим отмене, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сайт Сената Латвии.

    «Рассмотрев поданную защитником кассационную жалобу, сенат республики признал, что решение Рижского окружного суда подлежит отмене, а дело – новому рассмотрению», – сообщил суд.

    В июле 2024 года Рижский городской суд приговорил Крейле к трем годам лишения свободы за вывешенный флаг. Защита попыталась обжаловать вердикт в Рижском окружном суде, но 13 марта 2025 года он оставил приговор без изменений. После этого адвокат обратился в департамент по уголовным делам сената, который вернул дело на пересмотр.

    Кроме того, суд постановил тщательно изучить альтернативные объяснения поступка женщины, которая на предыдущих заседаниях заявляла, что таким образом призывала к миру и дружбе между народами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду жительница Латвии получила шесть лет тюрьмы за перевод 43 евро в Россию.

    В понедельник волонтера с гражданством России и ФРГ приговорили к семи годам тюрьмы в Латвии.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о пожирающей Латвию бацилле русофобии.

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    8 октября 2026, 19:58 • Новости дня
    Уганда задумалась над размещением 10 тыс. мигрантов из ЕС

    Daily Monitor: Уганда может создать центр для 10 тыс. мигрантов из ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Уганды рассматривают возможность создания центра для размещения до 10 тыс. мигрантов, подлежащих депортации из стран Европейского союза, сообщила газета Daily Monitor.

    Уганда начала изучать возможность открытия центра для размещения 5-10 тыс. человек, которым отказано в праве на пребывание в странах ЕС. Предложение обсуждалось во время сентябрьского визита в Кампалу депутатов Европарламента Тинеке Стрик и Анны Строленберг, пишет Daily Monitor, на которую ссылается ТАСС.

    В обмен на сотрудничество Уганда может получить финансовую компенсацию и дополнительные торговые преференции. В обсуждении участвуют Германия, Австрия, Нидерланды, Дания и Греция. Ожидается, что перспектива отправки в Уганду побудит мигрантов добровольно возвращаться на родину.

    Представительство ЕС в Уганде подчеркнуло, что визит европарламентариев носил частный характер. По словам представителя дипмиссии Эммануэля Гьезахо, Еврокомиссия не получала мандата на ведение переговоров с Кампалой.

    Представитель МИД Уганды Адония Айебаре заявил, что подобные соглашения могут заключаться только на двусторонней основе с отдельными государствами ЕС. Официального решения о создании центра пока не принято.

    Уганда входит в число крупнейших принимающих беженцев стран мира. На ее территории находятся около 2 млн беженцев и просителей убежища, преимущественно из соседних африканских государств.

    В среду Нидерланды предложили сажать в тюрьму препятствующих своей высылке мигрантов.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз задумал открыть в Азии и Африке лагеря для депортации мигрантов.

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    9 октября 2026, 15:56 • Новости дня
    Холдинг VK решил оспорить санкции ЕС через суд
    Холдинг VK решил оспорить санкции ЕС через суд
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский технологический холдинг VK обратился в Суд Европейского союза с иском против Совета ЕС, требуя отменить введенные в его отношении санкции.

    «VK оспаривает решение Совета Европейского союза о включении компании в санкционный список. VK считает решение незаконным и необоснованным и требует отменить ранее введенные санкции», – заявили в компании «Интерфаксу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мосбиржа подала иск в Суд Евросоюза.

    В феврале суд ЕС впервые признал незаконным повторное внесение физического лица в санкционный список.

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    9 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    Кнайсль: Евросоюз начал подготовку к возможной войне

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила о подготовке ЕС к войне к 2030 году

    Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что после десятилетий недофинансирования вооруженных сил страны Европы взяли курс на масштабное перевооружение для подготовки к возможному военному конфликту к 2030 году.

    О планах европейских государств значительно нарастить военные возможности политик написала в статье для журнала «Политика». Она напомнила, что в декабре была создана должность еврокомиссара по обороне и космосу, который должен разработать профильную Белую книгу, передает РИА «Новости».

    «Ключевая задача этой Белой книги – чтобы Европа была готова к войне к 2030 году. После десятилетий недофинансирования вооруженных сил все 27 стран ЕС, включая четыре теоретически нейтральные (Австрию, Кипр, Ирландию и Мальту), значительно наращивают возможности собственных вооруженных сил», – подчеркнула Кнайсль.

    Бывший дипломат также обратила внимание на планы европейских стран вернуть обязательную военную службу. По ее словам, призыв в армию может затронуть не только мужчин, но и женщин по примеру Швеции.

    Российские власти неоднократно объясняли, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. При этом западные политики регулярно используют заявления о мнимой российской угрозе, чтобы отвлечь население от внутренних проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Кнайсль заявила, что Германия взяла курс на войну.

    В среду МИД России констатировал превращение Евросоюза в агрессивный военно-политический блок.

    В прошлом месяце Европейское оборонное агентство призвало страны ЕС ускорить перевооружение.

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    9 октября 2026, 07:14 • Новости дня
    Ирландия предложила сократить бюджет Евросоюза на 200 млрд евро

    Politico: Ирландия предложит сократить бюджет Евросоюза на 100-200 млрд евро

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ирландия, председательствующая в Совете Евросоюза, представит новый компромиссный проект бюджета на 2028-2034 годы с сокращением на 100-200 млрд евро.

    Ирландия представит проект бюджета ЕС на семь лет с сокращением на 100-200 млрд евро, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    Отмечается, что бюджетный вопрос разделил ЕС на два лагеря: «бережливые» страны, такие как Германия, Австрия и Нидерланды, призывают сократить бюджет, а страны Южной и Восточной Европы («друзья сплоченности») выступают против этого.

    Ирландия попытается угодить обеим сторонам: Дублин предложит сократить финансирование фонда Global Europe и Европейского фонда конкурентоспособности (ECF), но не будет существенно урезать региональные и аграрные расходы.

    Также сообщается, что Ирландия не намерена отказываться от непопулярной налоговой инициативы CORE.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц назвал отсутствие нового бюджета ЕС самым выгодным сценарием для ФРГ. Газета Financial Times сообщила, что провал ХДС на выборах в Германии поставил под угрозу переговоры о бюджете Евросоюза. Лидеры пяти стран призвали урезать новый бюджет ЕС.

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    9 октября 2026, 11:21 • Новости дня
    Операторы предрекли истощение газохранилищ Евросоюза до 11% к концу зимы

    ENTSOG: Запасам газа в Евросоюзе предрекли падение до 11% к весне

    Tекст: Мария Иванова

    Европейская сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG) спрогнозировала истощение запасов в подземных хранилищах Евросоюза до 11% к весне при отказе от российского импорта и нехватке СПГ.

    В случае обычной зимы, полного прекращения импорта российского трубопроводного газа и дефицита сжиженного природного газа (СПГ) уровень заполненности европейских хранилищ может сократиться до 11%, передает РИА «Новости» со ссылкой на зимний прогноз ENTSOG.

    Отмечается, что этот показатель соответствует стратегическим резервам, которые не находятся в свободном доступе на рынке и предназначены для смягчения последствий ограничения газоснабжения. При достаточных поставках СПГ запасы к концу марта составят 21%, что все равно поставит под вопрос подготовку к следующему отопительному сезону.

    Согласно расчетам, при холодной зиме и ограниченном импорте СПГ Европа столкнется с дефицитом газа, достигающим 15% от потребностей. Авторы доклада предупреждают, что чрезмерное истощение запасов весной осложнит их восстановление летом.

    В начале октября газохранилища Евросоюза были заполнены на 72%, что на 11 процентных пунктов уступает показателям аналогичного периода прошлого года. По подсчетам агентства, отказ от трубопроводного газа из России зимой дополнительно обойдется объединению в 8 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу запасы газа в Евросоюзе упали до минимума с 2011 года.

    В среду европейские потребители столкнулись с трудностями при закупке СПГ.

    В понедельник европейские страны ускорили закачку энергоносителя в подземные хранилища к зиме.

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    9 октября 2026, 10:20 • Новости дня
    План ЕС по преодолению сырьевой зависимости от Китая оказался под угрозой

    Politico: План ЕС по независимости от китайского сырья оказался под угрозой

    Tекст: Игорь Иножарский

    Попытки Евросоюза избавиться от доминирования Китая в сфере критически важного сырья столкнулись с серьезными трудностями, лишь малая часть проектов реализуется по графику.

    Спустя два года после вступления в силу Закона ЕС о критическом сырье только один из четырех стратегических проектов реализуется в срок, пишет Politico.

    В пятницу ожидается объявление нового списка проектов, которые получат приоритетное финансирование и помощь в поиске покупателей. Однако прогресс по первым 47 проектам, анонсированным в начале прошлого года, оставляет желать лучшего. По словам Диего Марина из Европейского экологического бюро, треть проектов отстает от графика, приостановлена или вовсе отменена.

    Финансовые, нормативные и политические барьеры продолжают тормозить развитие европейской горнодобывающей промышленности. Компании, участвующие в первой волне проектов, предупредили Еврокомиссию, что новые инициативы могут лишь усугубить проблемы.

    Цель ЕС – к 2030 году добывать 10%, перерабатывать 40% и перерабатывать 25% необходимых материалов на своей территории. Однако эксперты сомневаются в достижимости этих целей, особенно учитывая скорое окончание паузы в экспортном контроле Китая на редкоземельные металлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Китай собрался урегулировать торговые споры с Евросоюзом. В августе товарооборот между Китаем и Евросоюзом вырос до 530 млрд долларов. В марте Китай выразил готовность устранить торговые противоречия с Евросоюзом.

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    9 октября 2026, 08:39 • Новости дня
    Запасы газа в Евросоюзе упали до минимума с 2011 года

    Politico: Евросоюз оказался на пороге рекордного за 15 лет дефицита газа

    Tекст: Мария Иванова

    Страны Евросоюза в преддверии зимы оказались под угрозой рекордного за последние 15 лет дефицита газа в объеме около 14 млрд кубометров.

    Недостаток топлива составит примерно 7% от общего европейского спроса, передает ТАСС со ссылкой на издание Politico. Этого объема хватило бы для обеспечения энергией 10–12 млн домохозяйств.

    Газовые запасы в Евросоюзе опустились до минимума с 2011 года. Ситуация усугубляется обострением конфликта на Ближнем Востоке и запретом на долгосрочные контракты по поставкам российского сжиженного природного газа. Альтернативное топливо из США подорожало за год на 12%. По данным Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA), цены на газ уже достигли рекордных за четыре года значений.

    Сложившиеся условия вынудят европейские государства закупать сырье по завышенной стоимости на нестабильных рынках или требовать от потребителей сокращения спроса. Еврокомиссия требует от стран объединения заполнять подземные хранилища на 90%, однако из-за кризиса готова снизить эту планку до 80% в надежде на теплую зиму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг европейские биржевые цены на газ превысили 920 долларов.

    В понедельник Европа ускорила закачку топлива в подземные хранилища к зиме.

    В субботу председатель правления Газпрома Алексей Миллер констатировал исторические антирекорды Евросоюза в газовой сфере.

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    9 октября 2026, 15:26 • Новости дня
    Страны Прибалтики призвали ЕС запретить транзит российского зерна

    Эстония, Латвия и Литва призвали ЕС запретить транзит российского зерна

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Литвы Гитанас Науседа, а также премьер-министры Эстонии и Латвии Кристен Михал и Андрис Кулбергс направили совместное письмо руководству Евросоюза с призывом запретить транзит российского зерна через европейскую территорию.

    Науседа, Михал и Кулбергс обратились к председателю Евросовета Антониу Коште и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием остановить провоз сельскохозяйственной продукции из России, передает РИА «Новости» со ссылкой на правительство Эстонии.

    В своем обращении политики заявили, что Москва "пытается ослабить экономику Украины и одновременно ищет новые пути для экспорта собственного зерна, используя для этих целей маршруты через Балтийское море".

    Ожидается, что эстонский премьер Михал также поднимет вопрос о запрете транзита российского зерна на заседании Евросовета, которое состоится на следующей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Эстония уже запретила транзит зерна из России. При этом в сентябре Сейм Латвии разрешил повысить плату за провоз российской сельскохозяйственной продукции.

    До этого Литва и Латвия выразили намерение полностью остановить транзит зерна из России.

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    9 октября 2026, 13:10 • Новости дня
    Дмитриев: ЕС сам виноват в сильном дефиците газа на зиму

    Tекст: Дарья Григоренко

    Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что страны Европейского союза самостоятельно спровоцировали сильный дефицит газа в преддверии грядущей зимы.

    «Сильный, созданный собственными силами дефицит газа на зиму в ЕС», – отметил Дмитриев, передает РИА «Новости».

    Таким образом спецпредставитель президента прокомментировал новость, что страны Европейского союза столкнутся с рекордным за 15 лет дефицитом газа предстоящей зимой. В своем прогнозе иностранное издание опиралось на данные института энергетики США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Евросоюз предупредили о риске зимнего дефицита газа и скачка цен.

    Запасы энергоносителя в объединении упали до минимума с 2011 года.

    В понедельник европейские страны ускорили закачку топлива в подземные хранилища.

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    9 октября 2026, 15:08 • Новости дня
    Кнайсль назвала мантру о «российской угрозе» причиной военного энтузиазма в ЕС

    Кнайсль: Военный энтузиазм в Европе базируется на мантре об «угрозе России»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный энтузиазм в странах Евросоюза опирается только на мантру о «российской угрозе», заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

    Военный энтузиазм в странах ЕС зиждется исключительно на мантре о так называемой российской угрозе, заявила экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

    «Сейчас идет взрывной рост военных бюджетов. Отчасти это связано с хроническим недофинансированием. Но суть в том, что этот новый военный энтузиазм базируется исключительно на мантре о том, что «Россия – это угроза», – передает РИА «Новости» слова Кнайсль из статьи для журнала «Политика».

    Она напомнила, что вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года отмечал, что Европе угрожают не Россия и не Китай, а дефицит демократии.

    Кроме того, Кнайсль сообщила о росте фрустрации на всех уровнях в европейских военных академиях из-за тотальной маргинализации и падения репутации большей части вооруженных сил в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Кнайсль заявила, что Евросоюз начал подготовку к возможной войне.

    Между тем в четверг посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что рядовые жители Европы перестали верить в миф о российской угрозе.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Европу в запугивании граждан мифической угрозой из России.

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    9 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    ЕС предупредили о риске зимнего дефицита газа и скачка цен

    Politico: ЕС грозил дефицит до 14 млрд кубометров газа зимой

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американский аналитический центр Institution for Energy Economics and Financial Analysis подсчитал, что из-за войны в Иране и сокращения поставок России Евросоюз зимой может недополучить до 14 млрд кубометров газа.

    По оценке Institution for Energy Economics and Financial Analysis, дефицит газа в Евросоюзе грядущей зимой может достигнуть 14 млрд кубометров, что соответствует примерно 7% спроса и потреблению от 10 до 12 млн домохозяйств, пишет Politico.

    Заполненность газовых хранилищ ЕС опустилась до минимального с 2011 года уровня для этого времени года – чуть выше 70%, так как высокие летние цены стимулировали трейдеров продавать газ, а не закачивать его в подземные хранилища. Доклад Европейской сети операторов газотранспортных систем ENTSO-G предупреждает, что при холодной зиме и ограниченном импорте сжиженного природного газа запасы могут снизиться до 11%, что фактически соответствует лишь стратегическому резерву.

    Главный европейский энергетический аналитик IEEFA Ана Яллер-Макаревич заявила, что рекордно низкие запасы оставляют ЕС «с меньшим запасом прочности» на случай сбоев поставок и делают его «уязвимым к скачкам цен». Дополнительное давление окажет общеевропейский запрет на долгосрочные контракты на российский СПГ с января, который, по оценке IEEFA, сократит импорт еще на 7 млрд кубометров, а восполнение выпавших объемов за счет СПГ обойдется европейцам примерно на 3 млрд евро дороже при нынешних ценах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Европа столкнулась с трудностями при закупке сжиженного природного газа. В прошлом месяце Европа без российского топлива продолжает накапливать газовые кризисы. В мае Россия увеличила поставки сжиженного природного газа на европейский рынок.

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    9 октября 2026, 09:30 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе снизились до 900 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В пятницу утром биржевые цены на газ в Европе снизились примерно на 1%, приблизившись к уровню 900 долларов за тысячу кубометров.

    Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

    Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF, крупнейшего в Европе газового хаба в Нидерландах, открыли торги на отметке 901,4 доллара за тысячу кубометров, что ниже расчетной цены предыдущего дня на 1,3%. По состоянию на 9:00 мск показатель составил 902,8 доллара за тысячу кубометров.

    Значительное подорожание газа в Европе началось весной на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. С тех пор цены остаются волатильными, демонстрируя рост. В июле они увеличились почти на 20%, в августе – еще на 17%, а в сентябре достигли 897,1 доллара за тысячу кубометров, что на 20% выше уровня августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг биржевые цены на газ в Европе приблизились к 924 долларам.

    В среду они превысили 890 долларов.

    Во вторник цены достигли отметки в 900 долларов.

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