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    Задержание команды «Рыбаря» показало опасность Черногории для россиян
    ЕС рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России вопреки санкциям
    «Яндекс» предупредил о сбоях в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров
    Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным
    Разведывательные воздушные шары с Украины сбили над Ярославской областью
    Гендиректор ЦАГИ и его заместитель оказались под следствием
    Власти Молдавии предупредили о сокращении доступности воды в стране
    Грузия выделила на модернизацию военного потенциала в 2027 году около 145 млн долларов
    Молдавия получила от Евросоюза 317 млн евро на укрепление обороны
    9 октября 2026, 17:50 • Новости дня

    Правительство сократило квоту на временное проживание иностранцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Кабинет министров установил размер квоты на выдачу разрешений на временное проживание в России иностранным гражданам и лицам без гражданства в 2027 году на уровне 3010.

    Согласно правительственному документу, квота на выдачу иностранцам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России с распределением по регионам в 2027 году снизится. Показатель уменьшился с 3802 до 3010 разрешений по сравнению с 2026 годом, передает ТАСС.

    Кроме того, кабмин принял решение сократить размер резерва квоты. Он снижен с 1140 до 900 разрешений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин отметил заинтересованность стран в подготовке мигрантов к жизни в России.

    Весной Афганистан заявил о планах направить в Россию трудовых мигрантов.

    В марте МВД сообщило о выдворении мигрантов из ДНР за пределы страны.

    9 октября 2026, 09:47 • Новости дня
    Россия становится все более привлекательной страной для иностранных студентов

    Tекст: Вера Басилая

    Число иностранных студентов в российских вузах продолжает расти, самым популярным направлением подготовки среди приезжающих в Россию оказалась медицина, которую выбирает почти четверть учащихся из-за рубежа, сообщает ВЦИОМ.

    Медицина сохраняет лидерство среди направлений подготовки иностранных студентов (23%), оставаясь абсолютным фаворитом среди студентов из Южной Азии (79%) и Ближнего Востока (42%), сообщает ВЦИОМ.

    Учащиеся из стран СНГ чаще выбирают педагогику (22%) и науки об обществе (17%). Студенты из стран Африки к югу от Сахары также проявляют высокий интерес к общественным наукам (23%) и инженерному делу (19%).

    Для большинства иностранцев (72%) поступление в российский вуз связано с первым приездом в страну. Главными барьерами на этапе адаптации становятся непривычный климат и языковой барьер (по 24%), тоска по дому (23%), а также сложности в общении с новыми людьми (19%).

    При этом доля студентов, не столкнувшихся с проблемами, выросла до 24%. Помощь в адаптации им чаще всего оказывают земляки (28%) и семья (22%), а также наставники (16%) и администрация вузов (15%).

    Большинство опрошенных (56%) получают образование исключительно на русском языке, еще 32% совмещают русский и английский. Удовлетворенность профессиональными компетенциями преподавателей выразили 87% студентов, а 80% считают атмосферу в университетах безопасной, дружелюбной - 77% и толерантной – 76%.

    Россия успешно реализует стратегию международного образования, предлагая востребованные программы и создавая безопасную и комфортную среду. Студенты успешно справляются с трудностями адаптации, в целом высоко оценивают российские вузы и сохраняют позитивный настрой на протяжении обучения.

    Исследование проведено совместно с Платформой «Неравнодушный человек».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минобрнауки назвало число иностранных студентов в вузах России.

    Летом Москва увеличила число грантов для обучения учащихся из других государств.

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    8 октября 2026, 18:52 • Новости дня
    «Яндекс» оценил шансы на восстановление оборудования дата-центра в Сасово

    «Яндекс» усомнился в скором восстановлении оборудования дата-центра в Сасово

    «Яндекс» оценил шансы на восстановление оборудования дата-центра в Сасово
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания «Яндекс» продолжает оценивать ущерб от пожара в центре обработки данных в Рязанской области и пока не уверена в возможности восстановления поврежденной инфраструктуры.

    Масштаб ущерба для инфраструктуры центра обработки данных в городе Сасово Рязанской области после пожара еще оценивается, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

    В «Яндексе» отметили, что пока не могут подтвердить возможность восстановления сгоревшего оборудования дата-центра. Ранее в компании предупредили, что из-за возгорания работа объекта была полностью остановлена, что привело к перебоям в функционировании ряда популярных сервисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг эксперты назвали удар Украины по дата-центру «Яндекса» попыткой добиться медийного эффекта. Специалисты также перечислили вероятные задачи Киева при атаке на объект.

    Сама компания рассказала об ограничениях в работе сервисов из-за поражения дата-центра в Сасово.

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    9 октября 2026, 12:14 • Видео
    «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

    Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

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    8 октября 2026, 20:20 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал Центральной России позднюю «истеричную» зиму

    Метеоролог Тишковец: Зима будет теплой, но крайне неустойчивой

    Синоптик спрогнозировал Центральной России позднюю «истеричную» зиму
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Чередование оттепелей и морозов, снегопады и ледяные дожди могут стать характерными чертами предстоящей зимы в Центральной России, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Сезон, по его оценке, будет мягким и влажным, однако погодные колебания создадут сложности для транспорта и коммунальных служб. Наступление метеорологической зимы в Москве ожидается во второй половине ноября, а устойчивого снежного покрова – в декабре.

    На климат в Центральной России влияет такое далекое от нашей страны климатическое явление, как Эль-Ниньо, говорит Тишковец. По его словам, статистика показывает: в условиях сильного Эль-Ниньо зима в Центральной России в 81% случаев бывает теплее климатической нормы, а осадков, как правило, выпадает больше положенного.

    «Эль-Ниньо уже стал самым мощным за всю историю наблюдений. Температура поверхности воды превышает норму на четыре градуса, то есть с большим запасом. Пик этого климатического явления придется на финал текущего года. Ближайший сезон, конечно, будет ощущать это на себе с точки зрения неустойчивости климатической системы как таковой», – рассказывает Тишковец.

    По его словам, предстоящая зима в регионе будет на два–четыре градуса теплее климатической нормы. В декабре ожидается примерно на 10% больше осадков, чем обычно, в январе их количество будет близким к норме, а февраль станет особенно влажным: превышение составит 30–50%.

    «Учитывая такой прогностический сценарий, грядущая зима будет крайне неустойчивой. Климат будет «истерить» и находиться в «нервозном» состоянии. Мы будем переживать одну за другой волны тепла и умеренного холода, обильные осадки, которые будут восстанавливать снежный покров. Но при оттепелях он будет таять и по высоте отставать от нормы. Снегопады будут сменяться ледяными дождями и просто дождями, а потом все будет возвращаться заново вместе с гололедными явлениями. А значит, увеличится и количество особо опасных стихийных гидрометеорологических явлений», – отмечает эксперт.

    Метеоролог подчеркивает, что ничего хорошего в таком неустойчивом состоянии климатической системы нет – большие колебания параметров атмосферы и опасные явления погоды скажутся на дорожной обстановке, работе коммунальных служб и транспорта.

    Но при этом синоптик также признал, что сейчас спрогнозировать погоду на зимние праздники невозможно. «Я не могу сказать, какая погода будет на Новый год или 23 февраля. По климатической норме к концу декабря у нас должен сформироваться снежный покров высотой 10–15 сантиметров. Однако декабрь ожидается на два-три градуса теплее обычного, поэтому наступление зимы задержится, а теплая погода сохранится дольше. Это не значит, что холодов не будет: зима остается зимой. Но в целом она будет мягкой и влажной. При этом избыток осадков необязательно означает обильные снегопады: нас ждут и снег, и мокрый снег, и дождь, и ледяной дождь», – говорит Тишковец.

    Пока же осень продолжает радовать типичной золотой порой и настоящим ренессансом бабьего лета, добавляет синоптик. Температура в сентябре и октябре превышает норму на два-три градуса. «С учетом теплой осени более значимый снег в этом году появится позже. Метеорологическая зима, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений, в Москве обычно наступает в районе 10 ноября, но в этот раз сдвинется на вторую половину месяца. Понижение температуры ниже +5 градусов, критериального значения для автомобильной зимы, произойдет только в первой декаде ноября. Около нуля с небольшими устойчивыми морозами ситуация начнет складываться во второй половине ноября. А более или менее значимый снежный покров, на мой взгляд, станет устойчиво формироваться только с наступлением декабря», – поясняет собеседник.

    Тем не менее автомобилистам, по мнению специалиста, все же стоит придерживаться привычной даты смены летних шин на зимние – 15 октября.

    Синоптик также предупредил, что оправдываемость долгосрочных прогнозов не превышает 70%. Тем не менее они дают общее видение того, как будет развиваться погода в грядущем сезоне, и позволяют выстроить стратегию поведения. Метеорологов, по его мнению, в конце 2026 и весь 2027 год ждет много работы, ведь климатическая нестабильность будет постоянно «выстреливать» погодными неприятностями и сюрпризами.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как сохранить урожай до весны. Для долгого хранения яблок подходят осенние и зимние сорта с плотной мякотью, держать их лучше при температуре от 0 до +4 градусов и влажности 85-90%, не моя перед закладкой и не размещая рядом с картофелем. Свекле нужна температура от 0 до +2 градусов, а при значениях выше +7 корнеплоды начинают прорастать. Мыть свеклу перед хранением также не рекомендуется, а ботву срезают острым ножом, оставляя черешки длиной не более одного сантиметра.

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    9 октября 2026, 16:32 • Новости дня
    Гендиректор ЦАГИ и его заместитель оказались под следствием

    Гендиректор ЦАГИ Кирилл Сыпало попал под следствие

    Гендиректор ЦАГИ и его заместитель оказались под следствием
    @ Сергей Бобылев/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) подтвердил, что генеральный директор организации Кирилл Сыпало и его заместитель Елена Боханова находятся под следствием.

    Гендиректор ЦАГИ Кирилл Сыпало и его заместитель по экономике Елена Боханова находятся под следствием. Однако институт продолжает работу в штатном режиме, ответили на запрос ТАСС в научном учреждении.

    «По информации ФАУ «ЦАГИ», должностные лица, указанные в запросе, находятся под следствием. Обязанности генерального директора возложены на первого заместителя генерального директора Медведского Александра Леонидовича», – отметили в организации.

    В институте подчеркнули, что взаимодействие со следственными органами организовано в установленном действующим законодательством порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты назвали преимущества создаваемого при участии ЦАГИ лайнера МС-21-300 над Ту-154М.

    Ранее Савеловский суд Москвы вынес приговор бывшему главе 27-го Центрального НИИ Минобороны Андрею Протасову, обвиняемому в получении взяток и превышении полномочий.

    В январе бывший глава НИИ признался в незаконном получении 7 млн рублей от коллег.

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    9 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным

    Bild: Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным

    Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным
    @ ARCHEOPIX/GRUBE/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Встреча бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера с президентом России Владимиром Путиным вызвала резкую реакцию у немецких политиков, пишет Bild.

    «Позор для Германии. Предательство Европы. Нанесение вреда миру. Но, к сожалению, я и не ожидала от него ничего другого», – заявила член партии «Зеленых» Катрин Геринг-Эккардт.

    Депутат Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман назвала Шредера «самым наглым пенсионером Германии» и охарактеризовала ситуацию как «несравненный позор». В свою очередь лидер социального крыла ХДС Денис Радтке указал на противоречие между отказом Шредера выступить перед парламентской следственной комиссией и его поездкой в Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    При этом в соцсетях возмутились выпадами в адрес Шредера. Пользователи раскритиковали Геринг-Эккардт, указав на встречи с политиками в Киеве, и отметили, что экс-канцлер сделал для мира в Европе больше, чем его критики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

    В среду Шредер приехал в Москву на встречу с руководством сети «Глобус».

    В начале месяца бывший канцлер вошел в наблюдательный совет российской сети «Глобус».

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    8 октября 2026, 19:01 • Новости дня
    Роскосмос впервые показал визуализации дальних звезд и черных дыр

    Роскосмос и ученые ИКИ РАН создали визуализации объектов дальнего космоса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госкорпорация «Роскосмос» и команда орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» впервые в России представили серию художественных визуализаций объектов дальнего космоса, созданных на основе данных рентгеновского телескопа.

    Художники совместно с учеными Института космических исследований РАН обработали данные аппаратуры и показали объекты, которые невозможно сфотографировать в привычном оптическом диапазоне, передает РИА «Новости».

    В опубликованную галерею вошли изображения и видеоролики с пятью звездами и звездными системами различных классов. На кадрах представлены поглощающие вещество соседних звезд черные дыры, далекие квазары и нейтронные звезды, совершающие сотни оборотов в секунду. В пресс-службе госкорпорации отметили, что рентгеновский диапазон дает единственный способ заглянуть во внутреннюю механику этих тел, а подобные технологии наблюдения в перспективе позволят создать систему навигации в дальнем космосе без постоянной связи с Землей.

    «С учетом технического состояния бортовых систем КА «Спектр-РГ», в том числе телескопа ART-XC им. М.Н. Павлинского, выполнение программы научных исследований продолжается, а значит, нас ждут новые открытия астрофизических объектов как в нашей галактике, так и за ее пределами», – заявил заместитель директора департамента космических систем Роскосмоса Денис Кутовой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в НПО Лавочкина назвали дату запуска обсерватории «Спектр-УФ».

    Российская академия наук сообщила о намерении продлить работу космической обсерватории «Спектр-РГ» на пять лет.

    Весной специалисты запланировали вывести на орбиту космическую обсерваторию «Спектр-М» в 2036 году.

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    8 октября 2026, 18:49 • Новости дня
    Мантуров поручил оценить готовность социальных учреждений к зиме

    Первый вице-премьер Мантуров поручил проверить готовность соцобъектов к зиме

    Tекст: Ольга Иванова

    Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил оценить готовность инженерных систем социальных объектов к бесперебойной работе в осенне-зимний период.

    В правительстве обсудили вопросы обеспечения бесперебойного функционирования учреждений образования, науки, культуры и здравоохранения в зимний период, передает РИА «Новости».

    «Две недели назад мы подробно рассматривали подготовку регионов к осенне-зимнему периоду. Сегодня вернемся к этой теме применительно к социальным учреждениям. При этом круг рисков шире сезонных», – заявил Мантуров в ходе заседания профильной подкомиссии.

    Он добавил, что в случае наступления чрезвычайных ситуаций на социальных объектах необходимо обеспечить четкий порядок действий для минимизации негативных последствий. В заседании также приняли участие вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, а также руководители федеральных и региональных органов власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Мантуров оценил готовность коммунальной инфраструктуры к зиме.

    Правительство создало подкомиссию по безопасности критической инфраструктуры.

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    8 октября 2026, 18:47 • Новости дня
    Евкуров: Множество стран выразили интерес к покупке российской военной техники

    Tекст: Ольга Иванова

    Многие страны, в том числе ЮАР, интересуются приобретением российской военной техники и технологий, заявил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.

    «Многие страны интересуются возможностью закупки нашей техники, приобретения наших технологий. В этом плане – да, мы активно работаем. Это открытая тема, здесь никакой тайны нет. В том числе и с Южно-Африканской Республикой», – сказал Евкуров в интервью журналу «Политика», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству сообщила о росте портфеля экспортных заказов на российское оружие.

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    9 октября 2026, 16:42 • Новости дня
    «Яндекс» предупредил о сбоях в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров
    «Яндекс» предупредил о сбоях в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В работе голосового помощника «Алиса» и устройств «умного дома» от «Яндекса» начались сбои, причиной которых стали атаки беспилотников ВСУ на дата-центры компании в Сасово и Калуге.

    «В чате с Алисой AI часть функций временно недоступна, а ответы от нейросети могут приходить дольше обычного», – сообщила команда Алисы. Также возможны паузы перед ответом на «умных колонках», перебои в работе некоторых функций и нестабильная работа устройств «умного дома».

    Причиной неполадок стали серьезные повреждения дата-центров в Сасово и Калуге. В компании подчеркнули, что никто из людей не пострадал, а специалисты уже работают над устранением последствий и восстановлением сервисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу VK Cloud, Selectel и К2Cloud согласились разместить данные клиентов «Яндекса». В тот же день интернет-компания не смогла назвать сроки восстановления атакованных дронами дата-центров.

    Напомним, что 9 октября стало известно, что дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки беспилотника.

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    8 октября 2026, 19:33 • Новости дня
    СК начал расследование атаки дронов на Московскую область

    СК начал расследование атаки дронов на Подмосковье после гибели человека

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Следователи намерены установить все обстоятельства и виновников удара украинских беспилотников по территории Московской области, в результате которого есть погибший и пострадавший, сообщили в СК России.

    Следственный комитет России займется расследованием атаки украинских беспилотников на Московскую область, в результате которой погиб один человек и еще один получил ранения, передает РИА «Новости».

    «Следственный комитет России будет расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей… Московской области», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    В СК добавили, что следователи установят все обстоятельства произошедшего, а также выявят лиц из числа представителей вооруженных формирований Украины, причастных к совершению этого преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг мужчина погиб при атаке беспилотника в подмосковном Подольске.

    Во вторник остановка в Подмосковье получила повреждения после падения беспилотника.

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    8 октября 2026, 18:27 • Новости дня
    Российские «Герани» поразили логистический центр и подстанции на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские беспилотники «Герань» нанесли удары по стратегически важным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе логистическому центру и подстанциям электросетей, сообщили в Министерстве обороны.

    ВС России применили ударные беспилотники «Герань» для поражения целей в глубине территории Украины. Среди уничтоженных объектов – здания логистического центра, подстанции распределительных электросетей, а также мобильная установка зенитного ракетного комплекса, передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.

    В ведомстве подчеркнули, что поражение этих стратегически важных объектов, используемых в интересах украинских войск, существенно снижает возможности ВСУ по ведению боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на Украине сообщили о массированном ударе по производствам ракет и дронов.

    Во вторник российские войска нанесли удар по складу БПЛА ВСУ в Черниговской области.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия Вооруженных сил России возмездием за украинские удары.

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    8 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    Верховный комиссар ООН призвал расследовать атаки ВСУ по мирным россиянам

    Верховный комиссар ООН Тюрк призвал расследовать удары ВСУ по мирным жителям

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал провести расследование и привлечь к ответственности виновных в атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которых погибли и пострадали мирные жители России.

    Тюрк призвал начать расследование и привлечь к ответственности виновных в атаках ВСУ, жертвами которых стали мирные жители на территории России, передает ТАСС. Он заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями об украинских атаках», в результате которых погибли и пострадали мирные жители на российских территориях.

    «Предполагаемые нарушения должны расследоваться, а виновные должны быть привлечены к ответственности», – приводит слова Тюрка пресс-служба управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил о гибели почти 30 мирных жителей страны за неделю в результате украинских ударов.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность растущим числом жертв среди мирных жителей в России в результате украинских атак.

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    8 октября 2026, 18:33 • Новости дня
    ВСУ ударили по автобусу в Луганске

    Пасечник: В Луганске при ударе БПЛА по автобусу пострадали три человека

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Луганске в результате удара украинского беспилотника по пассажирскому автобусу и фуре пострадали три человека, включая ребенка, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    «В разгар дня неонацисты ударили по городскому пассажирскому автобусу и проезжающей мимо фуре в восточной части Луганска», – сообщил Пасечник в Max. По предварительным данным, ранены три человека, среди них ребенок.

    Пострадавший ребенок находится в тяжелом состоянии, его оперативно госпитализировали. Всем раненым оказывается необходимая помощь.

    На месте происшествия работают оперативные службы, информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг при атаках дронов ВСУ за сутки в ЛНР погибли три человека.

    В тот же день украинские беспилотники уничтожили три мусоровоза в республике.

    Во вторник при атаке БПЛА в Первомайске ЛНР были повреждены семь домов и здание архива.

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    8 октября 2026, 22:01 • Новости дня
    Минэнерго: Ситуация с наличием бензина Аи-98 и Аи-100 на контроле министерства

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство энергетики России сообщило, что ведет непрерывный мониторинг наличия на внутреннем рынке бензина марок Аи-98 и Аи-100.

    Минэнерго России взяло под ежедневный контроль и мониторинг наличие высокооктанового бензина марок Аи-98 и Аи-100, сообщили РИА «Новости» в ведомстве. «Ситуация с наличием высокооктанового бензина находится на постоянном контроле Минэнерго, осуществляется ежедневный мониторинг. Обеспечение внутреннего рынка топливом в полном объеме является приоритетной задачей», – заявили в министерстве.

    Также там подчеркнули, что доля бензина марок Аи-98 и Аи-100 составляет в среднем до 2% от общего объема потребления в России. Кроме того, в Минэнерго пояснили, что спрос на высокооктановое топливо подвержен ярко выраженной сезонности: потребление традиционно возрастает летом и снижается с наступлением зимы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг стоимость бензина снизилась в 27 регионах России.

    Летом власти сообщили о продлении запрета на экспорт бензина до конца года. Ранее Минэнерго подготовило документ о введении этих ограничений.

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    8 октября 2026, 20:18 • Новости дня
    Минтруд запретил подросткам конкретные виды работ

    Минтруд утвердил новый механизм охраны труда для несовершеннолетних

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство труда и социальной защиты России обновило механизм охраны труда несовершеннолетних, запретив выполнение конкретных видов работ вместо ограничений по названиям профессий.

    Минтруд России утвердил обновленный механизм охраны труда подростков, передает РИА «Новости». Он вводит запрет на выполнение конкретных видов работ вместо ограничений по наименованию профессий. Изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Реформы направлены на совершенствование подходов к безопасности несовершеннолетних на рабочих местах. Вместо прежней модели, опиравшейся на перечень запрещенных профессий, документ вводит прямой запрет на выполнение 69 видов работ.

    В ведомстве пояснили, что ранее работодатели могли обходить ограничения, меняя названия должностей в штатном расписании. Например, несовершеннолетний мог фактически работать грузчиком, числясь «специалистом отдела погрузки». Новые меры призваны исключить такую возможность.

    Базовые нормы статьи 265 Трудового кодекса остаются неизменными, подчеркнули в Минтруде. Документ по-прежнему запрещает привлекать граждан младше 18 лет к подземным, вредным и опасным работам, а также к труду, наносящему ущерб здоровью и нравственному развитию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минтруд предложил оплачивать услуги нянь из регионального материнского капитала. В тот же день глава ведомства сообщил о снижении производственного травматизма в России.

    Ранее эксперты выявили нарушения прав подростков во время подработок.

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