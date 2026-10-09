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    Разведывательные воздушные шары с Украины сбили над Ярославской областью
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    9 октября 2026, 17:26 • Новости дня

    Московский финансовый колледж эвакуировали из-за сообщения о бомбе

    Московский финансовый колледж эвакуировали из-за ложного сообщения о бомбе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Студенты и сотрудники Московского финансового колледжа эвакуированы из-за информации о минировании здания, сообщили в пресс-службе Финансового университета.

    «Была проведена эвакуация обучающихся и работников колледжа. Причиной стало поступившее сообщение о возможном минировании. Эвакуация осуществлена в соответствии с инструкцией», – заявили РИА «Новости» в пресс-службе.

    Специализированные службы проверили здание, информация о бомбе не подтвердилась. Пострадавших нет.

    В пресс-службе добавили, что учебный процесс будет возобновлен в полном объеме.

    Московский финансовый колледж является структурным подразделением Финансового университета при правительстве России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник полиция Болгарии получила массовые сообщения о минировании объектов.

    В тот же день школа в Петропавловске-Камчатском была эвакуирована из-за сообщения о минировании.

    В прошлую пятницу сообщение о минировании аэропорта Кишинева оказалось ложным.

    9 октября 2026, 09:47 • Новости дня
    Россия становится все более привлекательной страной для иностранных студентов

    Tекст: Вера Басилая

    Число иностранных студентов в российских вузах продолжает расти, самым популярным направлением подготовки среди приезжающих в Россию оказалась медицина, которую выбирает почти четверть учащихся из-за рубежа, сообщает ВЦИОМ.

    Медицина сохраняет лидерство среди направлений подготовки иностранных студентов (23%), оставаясь абсолютным фаворитом среди студентов из Южной Азии (79%) и Ближнего Востока (42%), сообщает ВЦИОМ.

    Учащиеся из стран СНГ чаще выбирают педагогику (22%) и науки об обществе (17%). Студенты из стран Африки к югу от Сахары также проявляют высокий интерес к общественным наукам (23%) и инженерному делу (19%).

    Для большинства иностранцев (72%) поступление в российский вуз связано с первым приездом в страну. Главными барьерами на этапе адаптации становятся непривычный климат и языковой барьер (по 24%), тоска по дому (23%), а также сложности в общении с новыми людьми (19%).

    При этом доля студентов, не столкнувшихся с проблемами, выросла до 24%. Помощь в адаптации им чаще всего оказывают земляки (28%) и семья (22%), а также наставники (16%) и администрация вузов (15%).

    Большинство опрошенных (56%) получают образование исключительно на русском языке, еще 32% совмещают русский и английский. Удовлетворенность профессиональными компетенциями преподавателей выразили 87% студентов, а 80% считают атмосферу в университетах безопасной, дружелюбной - 77% и толерантной – 76%.

    Россия успешно реализует стратегию международного образования, предлагая востребованные программы и создавая безопасную и комфортную среду. Студенты успешно справляются с трудностями адаптации, в целом высоко оценивают российские вузы и сохраняют позитивный настрой на протяжении обучения.

    Исследование проведено совместно с Платформой «Неравнодушный человек».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минобрнауки назвало число иностранных студентов в вузах России.

    Летом Москва увеличила число грантов для обучения учащихся из других государств.

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    8 октября 2026, 18:52 • Новости дня
    «Яндекс» оценил шансы на восстановление оборудования дата-центра в Сасово

    «Яндекс» усомнился в скором восстановлении оборудования дата-центра в Сасово

    «Яндекс» оценил шансы на восстановление оборудования дата-центра в Сасово
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания «Яндекс» продолжает оценивать ущерб от пожара в центре обработки данных в Рязанской области и пока не уверена в возможности восстановления поврежденной инфраструктуры.

    Масштаб ущерба для инфраструктуры центра обработки данных в городе Сасово Рязанской области после пожара еще оценивается, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

    В «Яндексе» отметили, что пока не могут подтвердить возможность восстановления сгоревшего оборудования дата-центра. Ранее в компании предупредили, что из-за возгорания работа объекта была полностью остановлена, что привело к перебоям в функционировании ряда популярных сервисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг эксперты назвали удар Украины по дата-центру «Яндекса» попыткой добиться медийного эффекта. Специалисты также перечислили вероятные задачи Киева при атаке на объект.

    Сама компания рассказала об ограничениях в работе сервисов из-за поражения дата-центра в Сасово.

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    9 октября 2026, 12:14 • Видео
    «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

    Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

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    8 октября 2026, 20:20 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал Центральной России позднюю «истеричную» зиму

    Метеоролог Тишковец: Зима будет теплой, но крайне неустойчивой

    Синоптик спрогнозировал Центральной России позднюю «истеричную» зиму
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Чередование оттепелей и морозов, снегопады и ледяные дожди могут стать характерными чертами предстоящей зимы в Центральной России, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Сезон, по его оценке, будет мягким и влажным, однако погодные колебания создадут сложности для транспорта и коммунальных служб. Наступление метеорологической зимы в Москве ожидается во второй половине ноября, а устойчивого снежного покрова – в декабре.

    На климат в Центральной России влияет такое далекое от нашей страны климатическое явление, как Эль-Ниньо, говорит Тишковец. По его словам, статистика показывает: в условиях сильного Эль-Ниньо зима в Центральной России в 81% случаев бывает теплее климатической нормы, а осадков, как правило, выпадает больше положенного.

    «Эль-Ниньо уже стал самым мощным за всю историю наблюдений. Температура поверхности воды превышает норму на четыре градуса, то есть с большим запасом. Пик этого климатического явления придется на финал текущего года. Ближайший сезон, конечно, будет ощущать это на себе с точки зрения неустойчивости климатической системы как таковой», – рассказывает Тишковец.

    По его словам, предстоящая зима в регионе будет на два–четыре градуса теплее климатической нормы. В декабре ожидается примерно на 10% больше осадков, чем обычно, в январе их количество будет близким к норме, а февраль станет особенно влажным: превышение составит 30–50%.

    «Учитывая такой прогностический сценарий, грядущая зима будет крайне неустойчивой. Климат будет «истерить» и находиться в «нервозном» состоянии. Мы будем переживать одну за другой волны тепла и умеренного холода, обильные осадки, которые будут восстанавливать снежный покров. Но при оттепелях он будет таять и по высоте отставать от нормы. Снегопады будут сменяться ледяными дождями и просто дождями, а потом все будет возвращаться заново вместе с гололедными явлениями. А значит, увеличится и количество особо опасных стихийных гидрометеорологических явлений», – отмечает эксперт.

    Метеоролог подчеркивает, что ничего хорошего в таком неустойчивом состоянии климатической системы нет – большие колебания параметров атмосферы и опасные явления погоды скажутся на дорожной обстановке, работе коммунальных служб и транспорта.

    Но при этом синоптик также признал, что сейчас спрогнозировать погоду на зимние праздники невозможно. «Я не могу сказать, какая погода будет на Новый год или 23 февраля. По климатической норме к концу декабря у нас должен сформироваться снежный покров высотой 10–15 сантиметров. Однако декабрь ожидается на два-три градуса теплее обычного, поэтому наступление зимы задержится, а теплая погода сохранится дольше. Это не значит, что холодов не будет: зима остается зимой. Но в целом она будет мягкой и влажной. При этом избыток осадков необязательно означает обильные снегопады: нас ждут и снег, и мокрый снег, и дождь, и ледяной дождь», – говорит Тишковец.

    Пока же осень продолжает радовать типичной золотой порой и настоящим ренессансом бабьего лета, добавляет синоптик. Температура в сентябре и октябре превышает норму на два-три градуса. «С учетом теплой осени более значимый снег в этом году появится позже. Метеорологическая зима, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений, в Москве обычно наступает в районе 10 ноября, но в этот раз сдвинется на вторую половину месяца. Понижение температуры ниже +5 градусов, критериального значения для автомобильной зимы, произойдет только в первой декаде ноября. Около нуля с небольшими устойчивыми морозами ситуация начнет складываться во второй половине ноября. А более или менее значимый снежный покров, на мой взгляд, станет устойчиво формироваться только с наступлением декабря», – поясняет собеседник.

    Тем не менее автомобилистам, по мнению специалиста, все же стоит придерживаться привычной даты смены летних шин на зимние – 15 октября.

    Синоптик также предупредил, что оправдываемость долгосрочных прогнозов не превышает 70%. Тем не менее они дают общее видение того, как будет развиваться погода в грядущем сезоне, и позволяют выстроить стратегию поведения. Метеорологов, по его мнению, в конце 2026 и весь 2027 год ждет много работы, ведь климатическая нестабильность будет постоянно «выстреливать» погодными неприятностями и сюрпризами.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как сохранить урожай до весны. Для долгого хранения яблок подходят осенние и зимние сорта с плотной мякотью, держать их лучше при температуре от 0 до +4 градусов и влажности 85-90%, не моя перед закладкой и не размещая рядом с картофелем. Свекле нужна температура от 0 до +2 градусов, а при значениях выше +7 корнеплоды начинают прорастать. Мыть свеклу перед хранением также не рекомендуется, а ботву срезают острым ножом, оставляя черешки длиной не более одного сантиметра.

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    9 октября 2026, 16:32 • Новости дня
    Гендиректор ЦАГИ и его заместитель оказались под следствием

    Гендиректор ЦАГИ Кирилл Сыпало попал под следствие

    Гендиректор ЦАГИ и его заместитель оказались под следствием
    @ Сергей Бобылев/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) подтвердил, что генеральный директор организации Кирилл Сыпало и его заместитель Елена Боханова находятся под следствием.

    Гендиректор ЦАГИ Кирилл Сыпало и его заместитель по экономике Елена Боханова находятся под следствием. Однако институт продолжает работу в штатном режиме, ответили на запрос ТАСС в научном учреждении.

    «По информации ФАУ «ЦАГИ», должностные лица, указанные в запросе, находятся под следствием. Обязанности генерального директора возложены на первого заместителя генерального директора Медведского Александра Леонидовича», – отметили в организации.

    В институте подчеркнули, что взаимодействие со следственными органами организовано в установленном действующим законодательством порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты назвали преимущества создаваемого при участии ЦАГИ лайнера МС-21-300 над Ту-154М.

    Ранее Савеловский суд Москвы вынес приговор бывшему главе 27-го Центрального НИИ Минобороны Андрею Протасову, обвиняемому в получении взяток и превышении полномочий.

    В январе бывший глава НИИ признался в незаконном получении 7 млн рублей от коллег.

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    9 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным

    Bild: Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным

    Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным
    @ ARCHEOPIX/GRUBE/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Встреча бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера с президентом России Владимиром Путиным вызвала резкую реакцию у немецких политиков, пишет Bild.

    «Позор для Германии. Предательство Европы. Нанесение вреда миру. Но, к сожалению, я и не ожидала от него ничего другого», – заявила член партии «Зеленых» Катрин Геринг-Эккардт.

    Депутат Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман назвала Шредера «самым наглым пенсионером Германии» и охарактеризовала ситуацию как «несравненный позор». В свою очередь лидер социального крыла ХДС Денис Радтке указал на противоречие между отказом Шредера выступить перед парламентской следственной комиссией и его поездкой в Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    При этом в соцсетях возмутились выпадами в адрес Шредера. Пользователи раскритиковали Геринг-Эккардт, указав на встречи с политиками в Киеве, и отметили, что экс-канцлер сделал для мира в Европе больше, чем его критики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

    В среду Шредер приехал в Москву на встречу с руководством сети «Глобус».

    В начале месяца бывший канцлер вошел в наблюдательный совет российской сети «Глобус».

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    8 октября 2026, 19:01 • Новости дня
    Роскосмос впервые показал визуализации дальних звезд и черных дыр

    Роскосмос и ученые ИКИ РАН создали визуализации объектов дальнего космоса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госкорпорация «Роскосмос» и команда орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» впервые в России представили серию художественных визуализаций объектов дальнего космоса, созданных на основе данных рентгеновского телескопа.

    Художники совместно с учеными Института космических исследований РАН обработали данные аппаратуры и показали объекты, которые невозможно сфотографировать в привычном оптическом диапазоне, передает РИА «Новости».

    В опубликованную галерею вошли изображения и видеоролики с пятью звездами и звездными системами различных классов. На кадрах представлены поглощающие вещество соседних звезд черные дыры, далекие квазары и нейтронные звезды, совершающие сотни оборотов в секунду. В пресс-службе госкорпорации отметили, что рентгеновский диапазон дает единственный способ заглянуть во внутреннюю механику этих тел, а подобные технологии наблюдения в перспективе позволят создать систему навигации в дальнем космосе без постоянной связи с Землей.

    «С учетом технического состояния бортовых систем КА «Спектр-РГ», в том числе телескопа ART-XC им. М.Н. Павлинского, выполнение программы научных исследований продолжается, а значит, нас ждут новые открытия астрофизических объектов как в нашей галактике, так и за ее пределами», – заявил заместитель директора департамента космических систем Роскосмоса Денис Кутовой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в НПО Лавочкина назвали дату запуска обсерватории «Спектр-УФ».

    Российская академия наук сообщила о намерении продлить работу космической обсерватории «Спектр-РГ» на пять лет.

    Весной специалисты запланировали вывести на орбиту космическую обсерваторию «Спектр-М» в 2036 году.

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    8 октября 2026, 18:49 • Новости дня
    Мантуров поручил оценить готовность социальных учреждений к зиме

    Первый вице-премьер Мантуров поручил проверить готовность соцобъектов к зиме

    Tекст: Ольга Иванова

    Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил оценить готовность инженерных систем социальных объектов к бесперебойной работе в осенне-зимний период.

    В правительстве обсудили вопросы обеспечения бесперебойного функционирования учреждений образования, науки, культуры и здравоохранения в зимний период, передает РИА «Новости».

    «Две недели назад мы подробно рассматривали подготовку регионов к осенне-зимнему периоду. Сегодня вернемся к этой теме применительно к социальным учреждениям. При этом круг рисков шире сезонных», – заявил Мантуров в ходе заседания профильной подкомиссии.

    Он добавил, что в случае наступления чрезвычайных ситуаций на социальных объектах необходимо обеспечить четкий порядок действий для минимизации негативных последствий. В заседании также приняли участие вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, а также руководители федеральных и региональных органов власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Мантуров оценил готовность коммунальной инфраструктуры к зиме.

    Правительство создало подкомиссию по безопасности критической инфраструктуры.

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    8 октября 2026, 18:47 • Новости дня
    Евкуров: Множество стран выразили интерес к покупке российской военной техники

    Tекст: Ольга Иванова

    Многие страны, в том числе ЮАР, интересуются приобретением российской военной техники и технологий, заявил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.

    «Многие страны интересуются возможностью закупки нашей техники, приобретения наших технологий. В этом плане – да, мы активно работаем. Это открытая тема, здесь никакой тайны нет. В том числе и с Южно-Африканской Республикой», – сказал Евкуров в интервью журналу «Политика», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству сообщила о росте портфеля экспортных заказов на российское оружие.

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    9 октября 2026, 16:42 • Новости дня
    «Яндекс» предупредил о сбоях в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров
    «Яндекс» предупредил о сбоях в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В работе голосового помощника «Алиса» и устройств «умного дома» от «Яндекса» начались сбои, причиной которых стали атаки беспилотников ВСУ на дата-центры компании в Сасово и Калуге.

    «В чате с Алисой AI часть функций временно недоступна, а ответы от нейросети могут приходить дольше обычного», – сообщила команда Алисы. Также возможны паузы перед ответом на «умных колонках», перебои в работе некоторых функций и нестабильная работа устройств «умного дома».

    Причиной неполадок стали серьезные повреждения дата-центров в Сасово и Калуге. В компании подчеркнули, что никто из людей не пострадал, а специалисты уже работают над устранением последствий и восстановлением сервисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу VK Cloud, Selectel и К2Cloud согласились разместить данные клиентов «Яндекса». В тот же день интернет-компания не смогла назвать сроки восстановления атакованных дронами дата-центров.

    Напомним, что 9 октября стало известно, что дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки беспилотника.

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    8 октября 2026, 19:33 • Новости дня
    СК начал расследование атаки дронов на Московскую область

    СК начал расследование атаки дронов на Подмосковье после гибели человека

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Следователи намерены установить все обстоятельства и виновников удара украинских беспилотников по территории Московской области, в результате которого есть погибший и пострадавший, сообщили в СК России.

    Следственный комитет России займется расследованием атаки украинских беспилотников на Московскую область, в результате которой погиб один человек и еще один получил ранения, передает РИА «Новости».

    «Следственный комитет России будет расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей… Московской области», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    В СК добавили, что следователи установят все обстоятельства произошедшего, а также выявят лиц из числа представителей вооруженных формирований Украины, причастных к совершению этого преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг мужчина погиб при атаке беспилотника в подмосковном Подольске.

    Во вторник остановка в Подмосковье получила повреждения после падения беспилотника.

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    8 октября 2026, 18:19 • Новости дня
    Жителя Иркутской области арестовали за убийство помогавшей по хозяйству пары

    Суд арестовал жителя Иркутской области за убийство семейной пары

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Иркутской области арестован 69-летний житель деревни Седанкина, которого обвиняют в убийстве мужа и жены, помогавших ему по хозяйству, сообщило Следственное управление СК по региону.

    Жителю Приангарья предъявили обвинение по статье о двойном убийстве. По версии следствия, в начале сентября обвиняемый, будучи пьяным, застрелил из ружья своих знакомых – супружескую пару. Муж и жена скончались на месте происшествия от полученных ранений, после чего хозяин закрыл дом и скрылся, передает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК по Иркутской области.

    Семейная пара считалась пропавшей без вести более двух недель. В ходе поисков сотрудники полиции и следователи установили, что незадолго до исчезновения супруги помогали по хозяйству 69-летнему жителю деревни Седанкина, чья причастность к преступлению впоследствии подтвердилась.

    «Мужчина был задержан, и по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – заявили в СК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве объявили в розыск подозреваемого в убийстве подруги жены.

    В понедельник суд арестовал обвиняемого в убийстве московской предпринимательницы и ее дочери.

    Летом суд отправил под арест двух девочек за убийство мальчика в Подмосковье.

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    8 октября 2026, 18:27 • Новости дня
    Российские «Герани» поразили логистический центр и подстанции на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские беспилотники «Герань» нанесли удары по стратегически важным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе логистическому центру и подстанциям электросетей, сообщили в Министерстве обороны.

    ВС России применили ударные беспилотники «Герань» для поражения целей в глубине территории Украины. Среди уничтоженных объектов – здания логистического центра, подстанции распределительных электросетей, а также мобильная установка зенитного ракетного комплекса, передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.

    В ведомстве подчеркнули, что поражение этих стратегически важных объектов, используемых в интересах украинских войск, существенно снижает возможности ВСУ по ведению боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на Украине сообщили о массированном ударе по производствам ракет и дронов.

    Во вторник российские войска нанесли удар по складу БПЛА ВСУ в Черниговской области.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия Вооруженных сил России возмездием за украинские удары.

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    8 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    Верховный комиссар ООН призвал расследовать атаки ВСУ по мирным россиянам

    Верховный комиссар ООН Тюрк призвал расследовать удары ВСУ по мирным жителям

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал провести расследование и привлечь к ответственности виновных в атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которых погибли и пострадали мирные жители России.

    Тюрк призвал начать расследование и привлечь к ответственности виновных в атаках ВСУ, жертвами которых стали мирные жители на территории России, передает ТАСС. Он заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями об украинских атаках», в результате которых погибли и пострадали мирные жители на российских территориях.

    «Предполагаемые нарушения должны расследоваться, а виновные должны быть привлечены к ответственности», – приводит слова Тюрка пресс-служба управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил о гибели почти 30 мирных жителей страны за неделю в результате украинских ударов.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность растущим числом жертв среди мирных жителей в России в результате украинских атак.

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    8 октября 2026, 18:33 • Новости дня
    ВСУ ударили по автобусу в Луганске

    Пасечник: В Луганске при ударе БПЛА по автобусу пострадали три человека

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Луганске в результате удара украинского беспилотника по пассажирскому автобусу и фуре пострадали три человека, включая ребенка, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    «В разгар дня неонацисты ударили по городскому пассажирскому автобусу и проезжающей мимо фуре в восточной части Луганска», – сообщил Пасечник в Max. По предварительным данным, ранены три человека, среди них ребенок.

    Пострадавший ребенок находится в тяжелом состоянии, его оперативно госпитализировали. Всем раненым оказывается необходимая помощь.

    На месте происшествия работают оперативные службы, информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг при атаках дронов ВСУ за сутки в ЛНР погибли три человека.

    В тот же день украинские беспилотники уничтожили три мусоровоза в республике.

    Во вторник при атаке БПЛА в Первомайске ЛНР были повреждены семь домов и здание архива.

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    8 октября 2026, 22:01 • Новости дня
    Минэнерго: Ситуация с наличием бензина Аи-98 и Аи-100 на контроле министерства

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство энергетики России сообщило, что ведет непрерывный мониторинг наличия на внутреннем рынке бензина марок Аи-98 и Аи-100.

    Минэнерго России взяло под ежедневный контроль и мониторинг наличие высокооктанового бензина марок Аи-98 и Аи-100, сообщили РИА «Новости» в ведомстве. «Ситуация с наличием высокооктанового бензина находится на постоянном контроле Минэнерго, осуществляется ежедневный мониторинг. Обеспечение внутреннего рынка топливом в полном объеме является приоритетной задачей», – заявили в министерстве.

    Также там подчеркнули, что доля бензина марок Аи-98 и Аи-100 составляет в среднем до 2% от общего объема потребления в России. Кроме того, в Минэнерго пояснили, что спрос на высокооктановое топливо подвержен ярко выраженной сезонности: потребление традиционно возрастает летом и снижается с наступлением зимы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг стоимость бензина снизилась в 27 регионах России.

    Летом власти сообщили о продлении запрета на экспорт бензина до конца года. Ранее Минэнерго подготовило документ о введении этих ограничений.

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