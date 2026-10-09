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    9 октября 2026, 17:22 • Новости дня

    США ввели санкции против Международного уголовного суда

    Reuters: США ввели санкции против Международного уголовного суда

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против Международного уголовного суда (МУС), запретив любые транзакции с этой инстанцией, пишет Reuters.

    США ввели санкции против МУС с запретом на любые транзакции с международной организацией, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление госсекретаря США Марко Рубио, которое приводит Reuters.

    «Президент Трамп никогда не позволит Международному уголовному суду преследовать американцев… Именно поэтому сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против Международного уголовного суда. Мы запретим операции с этим судом-изгоем, перекрыв ему ресурсы и парализовав его способность функционировать», – заявил Рубио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американская пресса сообщила о планах Вашингтона ввести дополнительные санкции против МУС.

    В субботу СМИ узнали о готовности Трампа разрушить санкциями Международный уголовный суд.

    Госсекретарь США Рубио ранее также объявлял о планах полностью ликвидировать МУС.

    8 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Трамп не поздравил Путина с днем рождения

    Трамп не направил Путину поздравительную телеграмму ко дню рождения

    Трамп не поздравил Путина с днем рождения
    @ Jae C. Hong/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп не присылал поздравительную телеграмму по случаю дня рождения президента Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Посланий в честь праздника от американской стороны в адрес Владимира Путина не поступало, передает РИА «Новости».

    «Поздравительной телеграммы от Трампа не было, нет», – сказал Песков журналистам.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил оперативное согласование разговора Путина и Трампа.

    Президент США Дональд Трамп заявлял, что в его расписании на среду стоит телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Кремль перечислил позвонивших Путину зарубежных лидеров.

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    7 октября 2026, 00:28 • Новости дня
    Выжившая после казни американка Пайк пришла в сознание

    Tекст: Катерина Туманова

    Приговоренная к смертной казни американка Криста Пайк была госпитализирована и находилась на аппарате искусственной вентиляции легких в течение нескольких дней после того, как пережила две смертельные инъекции, а теперь она пришла в сознание, сообщили ее адвокаты.

    Криста Пайк «в сознании, говорит, продолжает получать медпомощь» спустя почти неделю после неудачной казни: «Ее выздоровление беспрецедентно с медицинской точки зрения», передает портал телестанции Нэшвилла WSMV слова адвокатов Пайк.

    Юристы также сообщили, что, «несмотря на серьезные повреждения, которые она получила на руках, она все еще в наручниках и прикована к кровати».

    «Прогноз по ней остается неясным, но как минимум мы ожидаем длительного выздоровления. Мы невероятно благодарны сотрудникам скорой помощи и медицинской команде больницы, которые относились к Кристе по-человечески и обеспечивали ей исключительный уход», – добавили юристы.

    Напомним, Пайк была признана виновной в убийстве 19-летней Коллин Слеммер в 1995 году. Она должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за 200 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выжившая после провала казни Пайк находилась в критическом состоянии. Анестезиолог Зивот заявил, что выжившая после казни американка получила травму мозга.

    Власти штата Теннесси отменили казни на 2026 год после провала процедуры со смертельной инъекцией.

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    9 октября 2026, 12:14 • Видео
    «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

    Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

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    7 октября 2026, 00:03 • Новости дня
    Трамп пообещал скорое завершение конфликта на Украине «верите вы или нет»
    Трамп пообещал скорое завершение конфликта на Украине «верите вы или нет»
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп во время выступления в Мэриленде выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине благодаря своим усилиям, добавив, что это случится вне зависимости от мнения скептиков, которые в это не верят.

    «Мы еще не завершили конфликт между Россией и Украиной. Я работаю над этим… это тоже довольно скоро произойдет. Хотите, верьте, хотите нет, это может не выглядеть так, но оно действительно приближается», – приводит РИА «Новости» слова американского лидера об окончании конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября президент  США потребовал от Киева сократить удары по российским объектам. Президент России Владимир Путин оценил предложения Вашингтона по Украине.

    При этом Германия предсказала приближение мира по дыму из Киева.


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    7 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    В здании Европарламента установили статую обнаженного Трампа

    Spiegel: В Европарламенте выставили позолоченную статую обнаженного Трампа

    В здании Европарламента установили статую обнаженного Трампа
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Скульптуру «Оранжевая чума», изображающую обнаженного президента США Дональда Трампа, разместили в здании Европейского парламента в Страсбурге.

    Скульптуру «Оранжевая чума», изображающую обнаженного президента США Дональда Трампа, разместили в здании Европейского парламента в Страсбурге, передает ТАСС со ссылкой на журнал Spiegel.

    Статуя представляет собой Трампа с клюшкой для гольфа, который сидит на плечах мужчины. Высота композиции, покрытой 23-каратным золотом, составляет около 2,5 метра.

    Автором произведения стал художник Йенс Гальшиот, приглашенный датским депутатом от Левой партии Пером Клаузеном. Художник неоднократно называл президента США главной причиной климатического кризиса.

    «Если кто-то настолько обидчив и не может смириться с тем, что эта скульптура выставлена в Европарламенте, то ему нет места на мировой арене», – заявил Клаузен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп подарил председателю КНР Си Цзиньпину скульптуру белоголового орлана.

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    9 октября 2026, 15:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил планы США транслировать казнь террориста

    Американист Межуев: «Шоу» с казнью террориста еще больше обрушит рейтинг Трампа

    Эксперт объяснил планы США транслировать казнь террориста
    @ REUTERS/Bell County Sheriff's Office

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Попытка Белого дома превратить казнь террориста в политическое шоу вряд ли поможет администрации Дональда Трампа компенсировать провалы в реальной политике. Большинство американцев, вероятно, воспримет трансляцию с ужасом, сказал газете ВЗГЛЯД американист Борис Межуев. Ранее стало известно, что Пентагон покажет в прямом эфире казнь Нидала Малика Хасана.

    На фоне неудач во внутренней и внешней политике Дональд Трамп пытается компенсировать отсутствие реальных успехов громкими публичными акциями, используя привычную ему тактику шоумена. Одним из таких эпизодов может стать трансляция казни американского военного, убившего своих сослуживцев, считает американист Борис Межуев: «Попытки сделать шоу проводятся даже в контексте таких совершенно трагических инцидентов, как расстрел военных радикальным исламистом».

    По его словам, Белый дом рассчитывает использовать реакцию на трансляцию в политических целях. Возмущение либеральной части общества можно будет представить как защиту убийцы, а критикующих президента демократов – выставить сторонниками преступника. В результате Трамп может привлечь часть колеблющихся избирателей, которые сильнее не любят демократов, чем недовольны нынешней администрацией.

    Однако этот расчет может не оправдаться: для большинства американцев публичная демонстрация казни, вероятно, окажется не политическим представлением, а шокирующим зрелищем.

    «Что касается демократов, то они еще с конца первой каденции Трампа поняли, что самая лучшая реакция на его эксцентричные поступки – смущенно пожать плечами и спокойно выразить непонимание, без криков и обвинений. Судя по всему, поступят они так же и в этот раз», – спрогнозировал собеседник.

    В итоге попытка превратить казнь в политическое шоу может обернуться для Трампа дальнейшим падением рейтингов, причем не только среди его оппонентов, но и среди части собственных сторонников. Межуев также обратил внимание на положение министра обороны Пита Хегсета, который поддерживает инициативы президента, несмотря на возможные политические риски.

    Есть у этой затеи и другой риск. По мнению Межуева, публичная трансляция казни способна не только вызвать отторжение у широкой аудитории, но и привлечь внимание радикалов, которые захотят использовать эфир для пропаганды и демонстрации собственной значимости.

    «Для людей, находящихся в умопомрачении, или для разного рода шахидов такой ажиотаж вокруг казни может стать более привлекательным. У них будет возможность прославиться перед единомышленниками по всему миру и прокричать в прямом эфире какой-нибудь террористический лозунг», – резюмировал Межуев.

    Ранее министр обороны США Пит Хегсет подтвердил, что казнь через расстрел военного Нидала Малика Хасана, убившего 13 сослуживцев на базе в Техасе, планируется показать в прямом эфире. «Верно», – написал глава ведомства в соцсети X, сделав репост сообщения телеканала CBS о трансляции исполнения приговора.

    Кроме того, в интервью изданию Real America's Voice министр заявил, что расстрельная команда приведет приговор в исполнение в Техасе 3 декабря. Это будет первая казнь, проведенная военнослужащими США за более чем 60 лет. Последний известный случай применения расстрельной команды в США произошел в ноябре 1945 года, передает BBC.

    «Это было радикальное исламистское нападение на военных, поэтому его расстреляют солдаты, как и положено. Мы позаботимся о том, чтобы люди могли это увидеть, чтобы это стало достоянием общественности. Общественность должна понимать, что за подобные действия предусмотрены серьезные последствия», – сказал Хегсет.

    5 ноября 2009 года армейский психиатр Хасан открыл огонь по медицинскому пункту на базе Форт-Худ, убив 13 человек и ранив еще 32. В 2013 году военное жюри приговорило его к смертной казни. С тех пор он содержится в Форт-Ливенворте в Канзасе. В прошлом году он исчерпал все возможности обжалования, что позволило президенту США Дональду Трампу утвердить приговор по рекомендации Хегсета.

    Следователи установили, что за несколько месяцев до нападения Хасан обменялся 18 электронными письмами с Анваром аль-Авлаки, радикальным священнослужителем, который впоследствии был убит в результате удара беспилотника. На военном трибунале Хасан заявил, что хотел помешать американским солдатам отправиться в Афганистан для убийства своих единоверцев-мусульман.

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    7 октября 2026, 21:11 • Новости дня
    Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

    Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным в среду

    Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в его расписании на среду стоит телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Трамп сообщил, что на 7 октября у него запланирован телефонный разговор с Путиным. «Этот телефонный разговор стоит в моем расписании (…) сегодня у Владимира Путина день рождения», – ответил он на вопрос журналиста, состоялся ли у него уже разговор с Путиным. Его слова приводит «Интерфакс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил оперативное согласование разговора Путина и Трампа.

    Накануне Трамп уже объявил о запланированном телефонном разговоре с президентом России.

    В июне президент США признал в разговоре с Путиным сложность переговоров с Ираном.

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    7 октября 2026, 06:50 • Новости дня
    Пентагон объявил о первой со времен Второй мировой войны казни расстрелом

    Пентагон объявил о казни расстрелом

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп приказал расстрелять бывшего армейского психиатра Нидала Хасана, убившего 13 человек на военной базе Форт-Худ в 2009 году, о чем сообщил представитель Пентагона.

    Рекомендацию о применении этой меры наказания дал министр обороны США Пит Хегсет, сообщил представитель ведомства Шон Парнелл.

    Исполняющий обязанности министра армии США Адам Телле заявил, что казнь состоится 3 декабря на территории базы Форт-Худ, передает Reuters.

    Парнелл добавил, что во время нападения в 2009 году Нидал Хасан, которому теперь 56 лет, кричал: «Аллаху Акбар», убив 13 человек и ранив 32. Он назвал свои действия местью за американские войны в мусульманских странах.

    Расстрел стал одной из форм смертной казни, недавно добавленных администрацией Трампа для федеральных преступлений. Это решение связано с трудностями при использовании смертельных инъекций.

    В августе 2013 года военное жюри приговорило Хасана к высшей мере наказания. Его признали виновным по 45 пунктам обвинения за стрельбу в медицинском центре на базе в Техасе.

    Если Хасана казнят, это станет первой военной казнью с 1961 года. По данным Центра информации о смертной казни, в 1961 году казнь была совершена через повешение.

    Последняя известная казнь, произведенная американским военным расстрельным отрядом, была осуществлена ​​«стрельбой из мушкетов» в ноябре 1945 года, сообщил центр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Теннесси сорвалась первая за 200 лет казнь женщины, которая выжила и даже пришла в сознание.

    О деле Хасана Барак Обамав 2009 году говорил, что расследование стрельбы в Техасе пройдет в «рамках правосудия».

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    7 октября 2026, 02:42 • Новости дня
    Вэнс назвал действие Ирана для окончания семимесячной войны с США

    Вэнс назвал снижение обогащения урана Ираном условием мира

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран должен существенно сократить свои мощности по обогащению урана, чтобы удовлетворить требования США и положить конец войне между странами.

    Вэнс, давний скептик в отношении участия США в зарубежных войнах, сыграл ведущую роль в переговорах по урегулированию конфликта и в сентябре заключил предварительное мирное соглашение, которое быстро сорвалось.

    Выступая в понедельник после предвыборной поездки на Аляску, Вэнс заявил, что любое соглашение потребует от Ирана сокращения мощностей по обогащению урана.

    «Если вам не нужно ядерное оружие, зачем вам тогда топливо с 60-процентным обогащением? И если вы хотите продемонстрировать свою приверженность отказу от создания ядерного оружия, не создавайте топливо с высоким обогащением. Это очень важный, основополагающий вопрос. Я думаю, что если они хотят продемонстрировать свою приверженность отказу от создания ядерного оружия, им следовало бы предпринять какие-то значимые шаги в отношении своих мощностей по обогащению урана», – заявил Вэнс Reuters.

    В последние недели Иран и США обменялись предложениями, направленными на прекращение войны и возобновление работы Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп отклонил последнее предложение Тегерана и предупредил, что военные операции могут возобновиться после промежуточных выборов.

    Вэнс заявил, что США по-прежнему открыты для соглашения, но потребуют конкретных уступок со стороны Ирана в ядерной сфере.

    «Мы не собираемся обменивать слова на дела. Мы заметили, что не совсем ясно, как именно их страна принимает решения», – сказал Вэнс.

    Отдельно Трамп заявил во вторник, что его «самая большая проблема» заключается в том, что никто не знает, кто управляет Ираном. На что в иранском МИД ответили, что американская страна знает и с кем ведет переговоры, и как в Иране принимают решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пезешкиан заявил в сентябре о готовности Ирана отказаться от запасов обогащенного урана. Он же заявлял, что Иран утратил доверие к переговорам с США из-за новых санкций. А меджлис Ирана сообщил о намерении рассмотреть срочный выход из ДНЯО.

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    6 октября 2026, 19:08 • Новости дня
    В Кремле назвали интересной идею встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа на АТЭС

    Ушаков: Идея проведения встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа интересная

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал интересной и витающей в воздухе идею проведения трехсторонней встречи президента Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и главы США Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае.

    Помощник главы государства отметил, что практического обсуждения и проработки таких переговоров еще не было, пишет РИА «Новости». «Но я подтверждаю, что это интересная весьма идея, она витает в воздухе. Все о ней знают – и Трамп, и Путин, и Си Цзиньпин, по-моему», – сказал Ушаков.

    Он добавил, что Москва пока не получала проект программы саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Шэньчжэне 18-19 ноября. При этом в графике мероприятия могут быть предусмотрены возможности для проведения двусторонних и трехсторонних встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Путин допустил возможность встречи с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти переговоры необходимыми для всего мира.

    В среду официальный представитель МИД Мария Захарова не исключила проведения двусторонних контактов лидеров России и Китая на полях форума.

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    8 октября 2026, 06:33 • Новости дня
    Трамп потерял интерес к сделке с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп признался, что достижение текущего соглашения с Ираном по урегулированию конфликта не является его главной целью и тепло представил перед сторонниками в Техасе спецпосланника по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа.

    Выступая перед своими сторонниками в штате Техас, американский лидер представил спецпосланника по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа, передает ТАСС.

    «Он работает над сделкой с Ираном и справляется очень хорошо», – подчеркнул передает ТАСС слова американского лидера.

    По его словам, предлагаемое соглашение не совсем соответствует его ожиданиям, однако иранская сторона готова на любые уступки ради сохранения договоренностей.

    «Я думаю, что эта сделка не совсем то, что я хочу, но они готовы предложить что угодно, чтобы мы от нее не отказывались. У них никогда не будет ядерного оружия», – сказал он.

    Трамп назвал Уиткоффа великолепным переговорщиком и замечательным человеком, из-за чего президент США и выбрал его решать те задачи, над которыми тот работает.

    «Все любят Стивена Уиткоффа. Он делает фантастическую работу», – добавил глава Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Вэнс назвал действие Ирана для окончания семимесячной войны с США. МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу.

    При этом СМИ сообщили, что Белый дом поручил Пентагону разработать варианты ударов по Ирану.

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    7 октября 2026, 22:21 • Новости дня
    Госдеп объявил о продаже военной продукции Греции на 4 млрд долларов

    Госдеп: Греция закупит у США военную продукцию на 4 млрд долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    В среду, 7 октября, госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис провели шестой раунд американо-греческого стратегического диалога, договорившись о закупках военной продукции на 4 млрд долларов.

    «Греция и Соединенные Штаты подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению давнего сотрудничества в области обороны и безопасности. США и Греция объявили о продаже военной техники на сумму 4 млрд долларов в поддержку долгосрочного плана Греции по укреплению оперативной совместимости и изучению будущих возможностей сотрудничества в оборонно-промышленной базе, в том числе в области инновационных технологий», – сказано в сообщении Госдепа США.

    Там указано, что стороны завершили включение Греции в программу партнерства Национальной гвардии США с Флоридой. Оперативная совместимость будет повышена за счет поставок американских бронемашин Stryker.

    Помимо обороны, обе страны намерены усилить контроль за инвестициями и защитить закупки критической инфраструктуры. Учитывая участие Греции в соглашении Pax Silica, планируется развитие связей в сфере кибербезопасности и передовых вычислений.

    Также подписаны документы о продлении защиты культурных ценностей и сертификации американских моряков на греческих судах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Адриатического региона допустили создание общего оборонного щита. Рубио призвал Европу взять на себя большую долю расходов на оборону.

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    8 октября 2026, 03:43 • Новости дня
    Bloomberg: Китай получил запчасти для F-35 из-за невнимательного доставщика

    Tекст: Катерина Туманова

    Китай получил детали от истребителя-невидимки F-35 после того, как сотрудник службы доставки UPS пропустил электронное письмо с предупреждением не направлять груз через Гонконг.

    Груз, в состав которого входили фонарь кабины истребителя F-35 и дверь отсека вооружения, покрытые радиолокационно-поглощающим материалом, предназначался для доставки в Сан-Франциско через Южную Корею и Тайвань.

    Но, по словам источника агентства Bloomberg, Китай получил детали от истребителя-невидимки F-35 после того, как сотрудник компании United Parcel Service Inc. пропустил электронное письмо с предупреждением о том, что посылку не следует отправлять через Гонконг.

    «В электронном письме от экспедиторской компании DSV A/S говорилось, что детали – фонарь кабины пилота F-35 и дверь отсека вооружения, покрытые радиолокационно-поглощающим материалом, – не должны проходить транзитом через определенные страны в соответствии с американскими Правилами международной торговли оружием (ITAR)», – сказано в статье.

    Эти правила призваны, в частности, предотвратить попадание секретных американских оружейных технологий в руки противников США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конгресс США начал расследование инцидента с ошибочной отправкой комплектующих для истребителей в Гонконг. Пентагон назвал непригодными отправленные в Гонконг запчасти от F-35.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие секреты мог выдать Китаю фонарь истребителя F-35.


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    8 октября 2026, 22:03 • Новости дня
    Песков отказался заранее раскрывать повестку разговора Путина и Трампа

    Песков: Кремль не будет заранее раскрывать повестку разговора Путина и Трампа

    Песков отказался заранее раскрывать повестку разговора Путина и Трампа
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен заранее раскрывать темы телефонного разговора Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом.

    «Предварительно мы никогда не анонсируем содержание телефонных разговоров», – заявил Песков, отвечая на просьбу конкретизировать повестку новой беседы глав государств.

    Отвечая на вопрос о сроках проведения переговоров, пресс-секретарь российского лидера отметил, что беседа может состояться в четверг или пятницу, а может и не произойти, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Песков исключил задержки в организации разговора Путина и Трампа.

    Напомним, Трамп не поздравил президента России с днем рождения.

    Сообщалось, что Кремль еще не согласовал проведение телефонной беседы глав государств.

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    7 октября 2026, 22:50 • Новости дня
    Трамп признался в снисхождении к Хиллари Клинтон, Байдену и Обаме

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил о возможности жестко поступить со своими политическими оппонентами, комментируя возможные попытки демократов объявить ему импичмент.

    «Я мог бы очень плохо поступить с Хиллари Клинтон. Я мог бы очень, очень плохо поступить с Джо Байденом», – приводит The Hill слова Трампа в ответ на вопрос о том, за что демократы объявят ему импичмент, если вернут контроль над палатой представителей и сенатом в ноябре.

    Трамп упомянул Барака Обаму, отметив, что воздержался от жестких действий, поскольку считает президентскую должность «священной» и требующей уважения.

    Он подчеркнул, что демократы сами не знают, на каком основании будут пытаться отстранить его от власти, если вернут контроль над Конгрессом.

    Вместе со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном Трамп предупредил избирателей о планах оппонентов инициировать процедуру импичмента в случае успеха на промежуточных выборах.

    Во время первого срока Трамп дважды подвергался этой процедуре: из-за звонка Владимиру Зеленскому и после событий на Капитолийском холме в январе 2021 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США предрек себе импичмент после победы демократов и развернул «войну за слова» перед ноябрьскими выборами.

    Демократы США разработали план отката реформ главы Белого дома.

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    7 октября 2026, 13:23 • Новости дня
    Песков допустил оперативное согласование разговора Путина и Трампа

    Песков: Разговор Путина и Трампа будет оперативно согласован

    Tекст: Дарья Григоренко

    Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет оперативно согласован при поступлении соответствующей инициативы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Если будет такая инициатива, то я не сомневаюсь, что он будет оперативно согласован», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

    При этом он отметил, что предметно телефонный разговор лидеров пока не согласовывался.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Трамп объявил о запланированном телефонном разговоре с Путиным.

    В апреле он назвал разговор с российским лидером очень хорошим.

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