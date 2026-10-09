Учения сил НАТО с участием 12 тыс. военных завершились в Латвии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Тренировки проходили по всей территории прибалтийской республики со 2 сентября по 8 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вооруженных сил страны. В ходе маневров военные проверили планы обеспечения безопасности в городах и механизмы гражданской обороны, а также протестировали процедуры мобилизации резервистов.

Особое внимание уделялось укреплению взаимодействия между национальными силами и союзниками по Североатлантическому альянсу, включая штаб дивизии НАТО «Север» и Объединенные силы реагирования.

Сценарии учений разрабатывались с учетом боевого опыта, полученного на Украине. Военнослужащие отрабатывали применение беспилотных систем и защиту от дронов противника, а также реагирование на гибридные и обычные угрозы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Североатлантический альянс анонсировал проведение учений по ядерному сдерживанию.

В четверг блок заявил о планах организовать в Латвии тренировки по ведению информационных гибридных войн.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эскалацией возможное размещение новых войск НАТО в Прибалтике.