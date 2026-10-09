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    9 октября 2026, 17:06 • Новости дня

    Учения сил НАТО с участием 12 тыс. военных завершились в Латвии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Масштабные военные маневры Namejs 2026 НАТО, в которых приняли участие около 12 тыс. латвийских и союзных военнослужащих, подошли к концу на территории Латвии.

    Тренировки проходили по всей территории прибалтийской республики со 2 сентября по 8 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вооруженных сил страны. В ходе маневров военные проверили планы обеспечения безопасности в городах и механизмы гражданской обороны, а также протестировали процедуры мобилизации резервистов.

    Особое внимание уделялось укреплению взаимодействия между национальными силами и союзниками по Североатлантическому альянсу, включая штаб дивизии НАТО «Север» и Объединенные силы реагирования.

    Сценарии учений разрабатывались с учетом боевого опыта, полученного на Украине. Военнослужащие отрабатывали применение беспилотных систем и защиту от дронов противника, а также реагирование на гибридные и обычные угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Североатлантический альянс анонсировал проведение учений по ядерному сдерживанию.

    В четверг блок заявил о планах организовать в Латвии тренировки по ведению информационных гибридных войн.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эскалацией возможное размещение новых войск НАТО в Прибалтике.

    9 октября 2026, 01:20 • Новости дня
    Германия вышла из совместного с Францией проекта танка MGCS

    Глава Генштаба Франции Мандон: Германия вышла из совместного проекта танка MGCS

    Tекст: Антон Антонов

    Германия решила выйти из совместного франко-германского проекта по созданию нового танка MGCS, сообщил начальник генштаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон.

    «Немцы решили выйти из проекта», – приводит BFMTV слова Мандона.

    На слушаниях в Национальном собрании он отметил, что решение Берлина не означает полного провала программы, поскольку основные принципы танка утверждены и эта работа не была напрасной, при этом признал, что для промышленности это не является хорошей новостью, передает РИА «Новости».

    Программа MGCS, предполагающая создание боевой системы на базе танка к 2045 году, была запущена Парижем и Берлином в 2017 году для замены французских танков Leclerc и немецких Leopard 2 новыми машинами.

    По словам Мандона, потребность в тяжелой боевой технике сохраняется, а огневая мощь танка остается актуальной; работу над будущим танком необходимо продолжать, поскольку вывод из эксплуатации Leclerc планируется начать с 2038 года, а новые танки должны оснащаться технологиями искусственного интеллекта и требовать меньше личного состава для эксплуатации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Германия и Франция собрались выкупить производителя танков Leopard.

    В июне франко-германская KNDS представила временную замену устаревающим танкам Leclerc.

    Глава Rheinmetall заявил о возможном выходе Франции из танкового проекта.

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    9 октября 2026, 15:50 • Новости дня
    Списанный самолет без крыльев застрял под мостом в Бухаресте

    Realitatea: Списанный самолет без крыльев застрял под мостом в Бухаресте

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Списанный пассажирский лайнер, который перевозили из аэропорта румынской столицы для превращения в детский аттракцион, не смог проехать под автомобильным мостом, пишет портал Realitatea.

    Списанный пассажирский самолет без крыльев, который перевозили из аэропорта Отопени на детскую площадку в Волунтари, застрял под мостом на трассе в Бухаресте, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Realitatea.

    Местные власти решили транспортировать самолет ночью, чтобы не мешать дорожному движению. Из-за инцидента оказалась заблокирована одна из полос трассы.

    В пятницу вечером администрация города попытается снова переместить лайнер, для чего планируется изменить конфигурацию оборудования для транспортировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Румыния подняла в небо истребители из-за цели у границы с Украиной. За день до этого беспилотник рухнул в лесном массиве румынского уезда Сучава.

    В апреле летевший из Петербурга в Стамбул самолет совершил посадку в Бухаресте.

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    9 октября 2026, 12:14 • Видео
    «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

    Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

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    8 октября 2026, 18:47 • Новости дня
    Евкуров: Множество стран выразили интерес к покупке российской военной техники

    Tекст: Ольга Иванова

    Многие страны, в том числе ЮАР, интересуются приобретением российской военной техники и технологий, заявил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.

    «Многие страны интересуются возможностью закупки нашей техники, приобретения наших технологий. В этом плане – да, мы активно работаем. Это открытая тема, здесь никакой тайны нет. В том числе и с Южно-Африканской Республикой», – сказал Евкуров в интервью журналу «Политика», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству сообщила о росте портфеля экспортных заказов на российское оружие.

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    9 октября 2026, 05:47 • Новости дня
    Евкуров: Российские войска отказались от условностей при подготовке бойцов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров заявил об отказе российских войск от условностей мирного времени для более быстрой подготовки бойцов специальной военной операции.

    Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции отказались от требований, которые мешают командирам оперативно готовить солдат, передает ТАСС.

    «Благодаря вниманию к этому министра обороны РФ, мы меняли программы несколько раз в сторону увеличения сроков подготовки, понимая, что это необходимо. А еще ушли от мирного времени в плане наставлений, курсов, требований безопасности и т. д. и перешли к реальности. Отошли от требований, которые мешают командиру быстро готовить солдат, отказались от всех условностей и создали благоприятные условия для командира», – заявил Евкуров в интервью журналу «Политика».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров назвал Британию самой недружественной России страной.

    На прошлой неделе он сообщил число военных с опытом спецоперации на Украине на учениях «Центр-2026». Летом Евкуров доложил о совершенствовании новаторской деятельности в войсках.

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    8 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Германия взяла курс на войну

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа и в первую очередь Германия вернулись к войне, променяв на нее торговлю, заявила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

    «Германия взяла курс на войну. Складывается впечатление, что Европа, и прежде всего Германия, вернулись к корням от торговли – к войне, но уже с новыми военными технологиями и глобальными рисками», – приводит ее слова в статье для журнала «Политика» ТАСС.

    В качестве примера экс-министр привела немецкий автомобильный журнал Auto Motor und Sport, который, по ее словам, «больше не проводит тест-драйвы роскошных внедорожников или экономичных малолитражек, теперь он пишет про танки».

    Она отметила, что несмотря на отсутствие у ФРГ средств даже на кондиционеры в больницах, государство не отходит от мысли «тратить каждый третий евро налоговых поступлений на оружие».

    Кнайсль подчеркнула, что СМИ сосредоточены на перевооружении, эскалации и русофобии, а бюджеты, возвращение воинской обязанности и вся политическая повестка определяются «российской угрозой». Германия при этом, как крупнейшая экономика Евросоюза, инвестирует больше всех, добавила она.

    То же самое, по словам экс-министра, относится «и к остальным «нейтральным» членам ЕС, которые уже участвуют в масштабных закупках оружия для Украины, тем самым нарушая свой нейтральный статус».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал одержимость Европы милитаризацией тупиковым путем.

    Летом Карин Кнайсль призвала страны Евросоюза самостоятельно восстановить диалог с Россией.

    В прошлом году она отметила, что лидеры ЕС остались без роли в переговорах по Украине.

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    8 октября 2026, 18:27 • Новости дня
    Российские «Герани» поразили логистический центр и подстанции на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские беспилотники «Герань» нанесли удары по стратегически важным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе логистическому центру и подстанциям электросетей, сообщили в Министерстве обороны.

    ВС России применили ударные беспилотники «Герань» для поражения целей в глубине территории Украины. Среди уничтоженных объектов – здания логистического центра, подстанции распределительных электросетей, а также мобильная установка зенитного ракетного комплекса, передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.

    В ведомстве подчеркнули, что поражение этих стратегически важных объектов, используемых в интересах украинских войск, существенно снижает возможности ВСУ по ведению боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на Украине сообщили о массированном ударе по производствам ракет и дронов.

    Во вторник российские войска нанесли удар по складу БПЛА ВСУ в Черниговской области.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия Вооруженных сил России возмездием за украинские удары.

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    8 октября 2026, 21:17 • Новости дня
    Суд в Латвии отправил на пересмотр приговор за вывешенный в окне флаг России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Верховный суд Латвии отменил приговор женщине, осужденной за вывешенный в окне российский флаг, и направил дело на новое рассмотрение.

    Верховный суд Латвии постановил отменить приговор местной жительнице Елене Крейле, осужденной на три года лишения свободы за вывешенный в своем окне флаг России. Инстанция признала решение Рижского окружного суда подлежащим отмене, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сайт Сената Латвии.

    «Рассмотрев поданную защитником кассационную жалобу, сенат республики признал, что решение Рижского окружного суда подлежит отмене, а дело – новому рассмотрению», – сообщил суд.

    В июле 2024 года Рижский городской суд приговорил Крейле к трем годам лишения свободы за вывешенный флаг. Защита попыталась обжаловать вердикт в Рижском окружном суде, но 13 марта 2025 года он оставил приговор без изменений. После этого адвокат обратился в департамент по уголовным делам сената, который вернул дело на пересмотр.

    Кроме того, суд постановил тщательно изучить альтернативные объяснения поступка женщины, которая на предыдущих заседаниях заявляла, что таким образом призывала к миру и дружбе между народами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду жительница Латвии получила шесть лет тюрьмы за перевод 43 евро в Россию.

    В понедельник волонтера с гражданством России и ФРГ приговорили к семи годам тюрьмы в Латвии.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о пожирающей Латвию бацилле русофобии.

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    8 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    Британия открыла в Киеве бизнес-центр для оборонных предприятий

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство обороны Британии сообщило об открытии в Киеве специализированного бизнес-центра для поддержки малых и средних британских предприятий, работающих в военной промышленности.

    В Киеве начал работу бизнес-центр для малых и средних британских оборонных компаний, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны Британии. «На Украине открылся первый специализированный бизнес-центр для промышленных британских предприятий… Он стал результатом тесного сотрудничества между Национальной дирекцией по вооружениям, промышленными партнерами и представителями финансовой отрасли», – говорится в заявлении британского оборонного ведомства.

    Отмечается, что новая площадка поможет британскому бизнесу выстраивать отношения с украинскими партнерами. Кроме того, центр предназначен для сбора информации о ситуации на местах, а также для совместных разработок, производства и инвестиций.

    Национальная дирекция по вооружениям, участвовавшая в создании центра, является частью оборонного ведомства Британии и отвечает за управление арсеналом британских вооруженных сил.

    Ранее Россия выразила протест Британии из-за поставок оружия Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом кадровый голод замедлил производство оружия на украинских предприятиях.

    До этого Британия испытала новое дальнобойное оружие для передачи украинским войскам.

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    8 октября 2026, 19:19 • Новости дня
    Парламент Молдавии утвердил новую структуру армии

    Парламент Молдавии утвердил новую структуру вооруженных сил страны

    Парламент Молдавии утвердил новую структуру армии
    @ REUTERS/Vladislav Culiomza

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парламент Молдавии утвердил новую структуру вооруженных сил республики, сообщил председатель законодательного органа Игорь Гросу.

    Парламент Молдавии на закрытом заседании утвердил новую структуру вооруженных сил республики, сообщил Гросу, пишет ТАСС. «Была утверждена новая структура вооруженных сил. Речь идет об адаптации структуры с учетом нынешних условий. Это будет способствовать более эффективному обеспечению безопасности государства Молдовы», – заявил спикер. При этом он признал, что непосредственной военной угрозы для Молдавии нет.

    Как заявил министр обороны республики Анатолий Носатый, в соответствии с решением парламента будет увеличена численность вооруженных сил страны, реформирована их структура. Он отметил, что если раньше численность армии составляла более 9 тыс. человек, то со временем ее сократили до 6,5 тыс., что недостаточно для защиты страны.

    Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что заседание пришлось проводить в закрытом режиме, так как власти не хотят, чтобы страны, которые враждебно относятся к республике, знали детали обсуждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Молдавии Майя Санду созвала Совбез из-за энергетического кризиса.

    Ранее власти Приднестровья обвинили Молдавию в вербовке своих граждан. До этого сообщалось, что спецслужбы Молдавии начали вербовать жителей Приднестровья.

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    8 октября 2026, 20:31 • Новости дня
    Франция анонсировала старт обучения летчиков ВСУ на истребителях Rafale

    Минобороны Франции: Обучение летчиков ВСУ управлению Rafale начнется в ноябре

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава министерства обороны Франции Катрин Вотрен заявила, что первоначальное обучение украинских летчиков управлению французскими истребителями Rafale начнется в ноябре.

    Первые этапы подготовки украинских пилотов для управления французскими боевыми самолетами начнутся в следующем месяце, передает РИА «Новости». «Уже в ноябре мы приступаем к первоначальному обучению украинских пилотов управлению Rafale», – заявила Вотрен на выступлении в комиссии по обороне в нижней палате французского парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американские эксперты предрекли поражение украинских F-16 в бою с российскими Су-57.

    Украинский истребитель МиГ-29 разбился в Одесской области.

    Еще один военный самолет этого типа потерпел крушение на территории Украины.

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    8 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    CENTCOM: Авианосец «Авраам Линкольн» вернется в США после рекордного похода

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский авианосец «Авраам Линкольн» вернется в Калифорнию после продолжительного пребывания на Ближнем Востоке, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

    В США готовятся к встрече авианосца «Авраам Линкольн». Он в четверг вернется в Калифорнию после продолжительного пребывания на Ближнем Востоке, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

    «Американский авианосец «Авраам Линкольн» сегодня возвращается в Калифорнию после исторического развертывания на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении командования, которое приводит РИА «Новости».

    В CENTCOM уточнили, что экипаж из 5 тыс. моряков и морских пехотинцев обеспечил тысячи боевых вылетов, а сам корабль прошел более 90 тыс. миль.

    Корабль покинул Сан-Диего в ноябре 2025 года, проведя в море 286 дней – это второй по продолжительности рейд в современной истории американского флота. Первоначально он направлялся в Тихоокеанский регион, но в январе 2026 года был переброшен на Ближний Восток для участия в операции «Эпическая ярость» против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал условия для окончания семимесячной войны с Ираном.

    Во вторник американские военные уничтожили 13 торговых судов после возобновления блокады Ирана.

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    8 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    В зоне спецоперации ликвидировали трех украинских офицеров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские силовые структуры сообщили об уничтожении двух старших лейтенантов Вооруженных сил Украины и капитана полиции в зоне проведения специальной военной операции.

    По информации источника ТАСС, в Харьковской области ликвидирован заместитель командира роты 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины старший лейтенант Олег Швидкий.

    На Запорожском направлении убит командир взвода беспилотников старший лейтенант Андрей Ткаченко.

    Кроме того, в Краматорске в результате точного удара дрона по автомобилю уничтожен капитан полиции Артем Ковтун.

    Также сообщается, что во Львове недавно скончался полковник Сергей Загребельный, работавший в территориальном центре комплектования. Ранее он участвовал в боевых действиях в Донбассе и руководил кафедрой бронетанковой техники в национальной академии сухопутных войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские войска ликвидировали двух офицеров ВСУ в зоне проведения спецоперации.

    Ранее в сентябре высокопоставленный командир украинской армии был уничтожен ударом по мосту в Краматорске. До этого в том же месяце ракетными ударами были убиты еще два старших офицера ВСУ.

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    8 октября 2026, 21:24 • Новости дня
    Польша подняла в воздух военную авиацию

    Польша подняла авиацию якобы из-за действий ВС России на Украине

    Польша подняла в воздух военную авиацию
    @ REUTERS/Kacper Pempel

    Tекст: Ольга Иванова

    Оперативное командование вооруженных сил Польши заявило о превентивном задействовании военной авиации в связи с нанесением ударов по объектам в центральной части Украины.

    Польские военные сообщили о решении превентивно поднять в воздух самолеты для защиты собственного воздушного пространства, передает РИА «Новости». В ведомстве уточнили, что такие меры приняты «в связи с нанесением Россией ударов с использованием средств воздушного нападения по целям на украинской территории».

    Усиление контроля направлено в первую очередь на обеспечение безопасности воздушного пространства в восточной части Польши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Польша подняла истребители из-за активности российской авиации.

    В прошлом месяце польские военные также сообщали о приведении самолетов в готовность на фоне действий России на Украине.

    Варшава заявила о перехвате российского Ил-20 над Балтийским морем.

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    8 октября 2026, 19:58 • Новости дня
    Уганда задумалась над размещением 10 тыс. мигрантов из ЕС

    Daily Monitor: Уганда может создать центр для 10 тыс. мигрантов из ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Уганды рассматривают возможность создания центра для размещения до 10 тыс. мигрантов, подлежащих депортации из стран Европейского союза, сообщила газета Daily Monitor.

    Уганда начала изучать возможность открытия центра для размещения 5-10 тыс. человек, которым отказано в праве на пребывание в странах ЕС. Предложение обсуждалось во время сентябрьского визита в Кампалу депутатов Европарламента Тинеке Стрик и Анны Строленберг, пишет Daily Monitor, на которую ссылается ТАСС.

    В обмен на сотрудничество Уганда может получить финансовую компенсацию и дополнительные торговые преференции. В обсуждении участвуют Германия, Австрия, Нидерланды, Дания и Греция. Ожидается, что перспектива отправки в Уганду побудит мигрантов добровольно возвращаться на родину.

    Представительство ЕС в Уганде подчеркнуло, что визит европарламентариев носил частный характер. По словам представителя дипмиссии Эммануэля Гьезахо, Еврокомиссия не получала мандата на ведение переговоров с Кампалой.

    Представитель МИД Уганды Адония Айебаре заявил, что подобные соглашения могут заключаться только на двусторонней основе с отдельными государствами ЕС. Официального решения о создании центра пока не принято.

    Уганда входит в число крупнейших принимающих беженцев стран мира. На ее территории находятся около 2 млн беженцев и просителей убежища, преимущественно из соседних африканских государств.

    В среду Нидерланды предложили сажать в тюрьму препятствующих своей высылке мигрантов.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз задумал открыть в Азии и Африке лагеря для депортации мигрантов.

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    9 октября 2026, 15:56 • Новости дня
    Холдинг VK решил оспорить санкции ЕС через суд
    Холдинг VK решил оспорить санкции ЕС через суд
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский технологический холдинг VK обратился в Суд Европейского союза с иском против Совета ЕС, требуя отменить введенные в его отношении санкции.

    «VK оспаривает решение Совета Европейского союза о включении компании в санкционный список. VK считает решение незаконным и необоснованным и требует отменить ранее введенные санкции», – заявили в компании «Интерфаксу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мосбиржа подала иск в Суд Евросоюза.

    В феврале суд ЕС впервые признал незаконным повторное внесение физического лица в санкционный список.

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