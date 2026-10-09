Суд взыскал с производителя лекарств «Аксельфарм» почти 567 млн рублей

Суд по иску ФАС взыскал с компании «Аксельфарм» почти 567 млн рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Суд решил взыскать с ООО «Аксельфарм» в федеральный бюджет доход в размере 566 951 059 рублей 34 копейки… полученный вследствие нарушения антимонопольного законодательства», – огласила резолютивную часть решения судья Наталия Дейна, передает РИА «Новости».

В ноябре 2024 года ФАС предписала компании перечислить в бюджет незаконный доход от продажи дженерика противоопухолевого препарата «Осимертиниб». Оригинал лекарства защищен патентом шведской AstraZeneca, которая продает в России препарат под названием «Тагриссо».

Попытки «Аксельфарма» оспорить решение о нарушении антимонопольного законодательства закончились отказом в судах.

На прошлой неделе суд взыскал с фармкомпании «Аксельфарм» еще 514 млн рублей. В прошлом месяце ФАС подала иск на 961 млн рублей к этому же производителю лекарств.

В июле антимонопольщики возбудили дело против компании «Замбон-фарма» из-за завышения цен на антибиотик.



