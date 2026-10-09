Премьера Нидерландов уличили во лжи об использовании ИИ

Volkskrant: Премьер Нидерландов Йеттен солгал об использовании ИИ для соцсетей

Tекст: Елизавета Шишкова

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен применял нейросети для создания постов в социальных сетях, в том числе на чувствительные темы, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Volkskrant.

Издание выяснило, что как минимум несколько записей в официальном профиле главы правительства оказались сгенерированы искусственным интеллектом.

Отмечается, что алгоритмы помогали политику писать комментарии в том числе о конфликте на Украине. При этом в сентябре Йеттен в ответ на парламентский запрос настаивал, что не использует искусственный интеллект для подобных публикаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне западные СМИ испугались сгенерированного искусственным интеллектом ролика Дмитрия Медведева.

В прошлом году в Госдуме заявили о необходимости блокировать вредоносный контент с помощью нейросетей.

Эксперты назвали последствия чрезмерного увлечения технологиями в политике и медиа.