Лукашенко пошутил над Пашиняном на Совете глав государств СНГ

Глава белорусского государства отреагировал на действия армянского коллеги во время традиционного фотографирования участников Содружества, передает ТАСС. Когда Никол Пашинян подошел к флагу своей страны, установленному рядом с белорусским, Лукашенко прокомментировал его местоположение.
«Никуда он от нас не денется», – сказал белорусский лидер.
Соответствующее видео с саммита распространил канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу участники саммита СНГ подписали порядка 15 документов.
Перед заседанием Александр Лукашенко встретился с президентом Туркмении.
В четверг премьер-министр Армении прилетел в Туркмению для участия в мероприятиях Содружества.