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    9 октября 2026, 16:34 • Новости дня

    Американский самолет-разведчик три часа кружил у Калининградской области

    Самолет-разведчик США летал вокруг Калининградской области более трех часов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Самолет-разведчик США Bombardier ARTEMIS II совершал полет вокруг Калининградской области на протяжении более трех часов.

    Американский самолет-разведчик провел более трех часов, кружа вокруг Калининградской области, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные полетов. Bombardier ARTEMIS II стартовал с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» в 08:53 мск. Около полудня он вошел на круговую траекторию неподалеку от польского города Августов и оставался там до 15:23 мск, после чего покинул этот район.

    В агентстве отметили, что самолет, переоборудованный компанией Leidos из бизнес-джета для радиолокационной разведки, часто задействуется в миссиях близ Калининградской области, а также над Черным морем и южными территориями России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американский самолет-разведчик совершил полет над Черным морем.

    В воскресенье аналогичный борт заметили у российских границ над Прибалтикой.

    В субботу летавший у Калининградской области самолет-разведчик НАТО сел в Польше.

    8 октября 2026, 09:05 • Новости дня
    Россия и США провели переговоры по «Северным потокам»

    Reuters: Россия и США обсудили допуск инвестора к проекту «Северный поток»

    Россия и США провели переговоры по «Северным потокам»
    @ Jens Buttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Высокопоставленные российские и американские чиновники провели переговоры о возможном привлечении инвестора из США к проекту газопроводов «Северный поток», сообщает Reuters.

    Россия и США провели переговоры о возможном привлечении американского инвестора в газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Несколько источников отметили, что эта тема остается на повестке. При этом неназванный представитель Белого дома заявил агентству, что в последнее время обсуждений по газопроводам не было.

    Официальных подтверждений о прошедших переговорах не поступало ни от одной из сторон.

    Ранее эксперт по энергетике Игорь Юшков заявил, что возможный «закулисный диалог» по «Северным потокам» может быть продиктован интересом американского бизнеса.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев допустил сотрудничество с АдГ по восстановлению «Северного потока».

    До этого Дмитриев отметил наличие технической возможности ремонта поврежденных газовых магистралей.

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    9 октября 2026, 12:02 • Новости дня
    Политолог: Зеленский вновь попытался вмешаться в выборы в США

    Политолог Корнилов: Зеленский рискует нарваться на месть Рубио и Трампа

    Политолог: Зеленский вновь попытался вмешаться в выборы в США
    @ REUTERS/Marko Djurica

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский вновь включается в избирательную кампанию в США на стороне демократов, открыто критикуя администрацию Дональда Трампа. Однако эта стратегия в очередной раз обернется провалом для киевских властей, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Так он объяснил резкий ответ Зеленского на слова американского госсекретаря о тупике в конфликте на Украине.

    «Ответ Владимира Зеленского на слова Марко Рубио о «стратегическом тупике» на Украине – не проявление отчаяния, а очередной политический расчет, который, вероятно, обернется новым просчетом», – считает политолог Владимир Корнилов. По его мнению, Зеленский вновь пытается вмешаться в американскую внутриполитическую борьбу, фактически делая ставку на демократов накануне выборов в Конгресс.

    «С приближением выборов в Конгресс Зеленский начал открыто критиковать Белый дом и его команду, тем самым подыгрывая нарративам Демпартии. Он снова делает ставку на эту политическую силу в надежде, что на этот раз его стратегия окажется успешной. Аналогичный подход он демонстрировал во время прошлой президентской гонки в Штатах, но тогда эта ставка не сыграла», – уточнил собеседник.

    Как полагает эксперт, и на этот раз расчет Зеленского вряд ли оправдается. «Судя по всему, в его команде не хватает профессиональных внешнеполитических экспертов – иначе ему бы объяснили два ключевых момента. Во-первых, после ноября Трамп по-прежнему останется президентом. Во-вторых, новый состав Конгресса соберется лишь в следующем году», – указал Корнилов.

    Кроме того, даже если республиканцы утратят большинство в обеих палатах, а возможности Трампа для проведения своей политики окажутся ограничены, президент США сохранит значительное влияние на ситуацию. В частности, он сможет определять объемы финансовой и военной помощи Украине. «В итоге, как это нередко бывало раньше, Зеленский, пытаясь сделать ставку на предполагаемого победителя, рискует вновь остаться в лузерах», – сыронизировал аналитик.

    Впрочем, последствия нынешнего конфликта Зеленского с американской администрацией будут зависеть от реакции самого Вашингтона. Многое определит то, как на заявления украинского лидера отреагируют американские СМИ и представители Демпартии. «Если информация дойдет до Трампа – например, если скандал получит дальнейшее развитие, – не исключено, что президент США придет в ярость и распорядится принять меры в отношении Зеленского», – рассуждает эксперт.

    Политолог считает, что Россия также может повлиять на развитие этой истории, поддерживая внимание западной аудитории к конфликту между Киевом и Вашингтоном. «Все зависит от того, как мы будем поддерживать эту информационную волну на Западе. Необходимые инструменты у нас есть», – отметил Корнилов.

    Вместе с тем эксперт допускает, что заявления Зеленского могут остаться без внимания Трампа, занятого другими проблемами. Однако для Марко Рубио эта история может иметь более долгосрочное значение. «Я допускаю, что в скором времени он отойдет от команды Трампа и начнет свою будущую президентскую кампанию. Рубио – более мстительный и злопамятный. Другой вопрос, конечно, где будет Зеленский, когда госсекретарь потенциально сможет претендовать на пост президента США?» – заключил Корнилов.

    Ранее Владимир Зеленский резко ответил на слова госсекретаря США Марко Рубио о «стратегическом тупике» в переговорах по Украине. По его мнению, тупика нет, а происходящее объясняется «нежеланием» Вашингтона помогать Киеву. «Люди, лидеры, политики сами себя загоняют в угол… понимаете, нельзя договариваться с русскими, с одной стороны, о каких-то экономических проектах на будущее, а с другой стороны, говорить, что мы в каком-то дипломатическом тупике», – заявил Зеленский.

    Он также потребовал усилить антироссийские санкции и расширить военную помощь Украине. «Зашейте России рот. Не кормите их своими продажами. Просто наложите санкции на их оружие. Откройте Starlink Украине. Вы же открыли, когда Ирану отвечали. Все там работало. Израиль полностью контролировал небо над Ираном. То есть когда оно вам нужно – значит, оно работает. Для них это ничего не стоит помочь Украине. И я откровенно говорил: дайте нам, помогите нам защитить небо и доминировать в небе», – сказал Зеленский.

    Критика в адрес американской администрации прозвучала накануне встречи представителей Киева с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Майами. По информации Axios, стороны обсудят «новые идеи и предложения» по урегулированию конфликта на Украине.

    В состав украинской делегации войдут глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель офиса президента Кирилл Буданов (признан террористом и экстремистом) и первый замглавы ОП Сергей Кислица. К консультациям также присоединятся советники по национальной безопасности Британии, Франции и Германии, а также официальные лица из НАТО и ЕС.

    Жалобы Зеленского на заявления Рубио могут иметь серьезные последствия для Киева, считает кипрский журналист Алекс Христофору. «Лучше беги, Зеленский», – подчеркнул он.

    В Кремле, в свою очередь, согласились с оценкой Рубио относительно перспектив урегулирования украинского кризиса. «Рубио действительно прав, пока никаких предпосылок мы не видим… Но искусство дипломатов как раз и заключается в том, чтобы найти какую-то лазейку, которая позволит выйти на мирную траекторию», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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    9 октября 2026, 12:14 • Видео
    «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

    Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

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    9 октября 2026, 05:42 • Новости дня
    Журналист Христофору: Истерика Зеленского из-за Рубио дорого обойдется Киеву
    Журналист Христофору: Истерика Зеленского из-за Рубио дорого обойдется Киеву
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жалобы Владимира Зеленского на слова госсекретаря США Марко Рубио могут иметь серьезные последствия для Киева, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

    «Рубио выступил с большой речью в Акрополе в Афинах, это была эпическая речь, на которую среагировал и Зеленский, резко возразив Рубио. Такая истерика дорого обойдется Киеву, так что лучше беги, Зеленский», – заявил Христофору, передает РИА «Новости».

    По словам журналиста, госсекретарь США пытался подтолкнуть Запад к началу диалога с Россией, что могло задеть Киев. Христофору добавил, что Европа может прекратить спонсировать конфликт и начать договариваться, что вызывает ярость у Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг госсекретарь США Марко Рубио не увидел перспектив переговорного урегулирования на Украине. США пообещали продолжить содействие переговорам по Украине.

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    7 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    МИД указал на ключевую роль США в воздействии на Киев и Европу

    МИД: Для России очевидна ключевая роль США в плане воздействия на Киев

    МИД указал на ключевую роль США в воздействии на Киев и Европу
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что для Москвы является очевидной ключевая роль Соединенных Штатов в вопросе воздействия на украинские и европейские власти.

    Способность американской стороны оказывать давление на европейские страны и украинское руководство абсолютно понятна для российских властей, передает РИА «Новости».

    «Конечно, ключевая роль Соединенных Штатов в плане воздействия на Киев, да и на европейцев, для нас тоже очевидна», – сказал Рябков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Дональд Трамп пообещал скорое завершение конфликта на Украине.

    Во вторник Пентагон запланировал создать базу ремонта ЗРК Patriot на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио исключил членство Украины в НАТО из повестки дня.

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    8 октября 2026, 10:29 • Новости дня
    Рубио не увидел перспектив переговорного урегулирования на Украине

    Госсекретарь США Рубио не увидел перспектив для переговоров по Украине

    Рубио не увидел перспектив переговорного урегулирования на Украине
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в настоящее время не видит перспектив для переговорного урегулирования конфликта на Украине.

    По словам Рубио, Вашингтон в данный момент не наблюдает возможностей для завершения конфликта дипломатическим путем, передает РИА «Новости».

    «Сейчас, похоже, перспектив переговорного урегулирования нет. Дипломатическое решение ускользает от нас, но мы готовы, если сможем сыграть конструктивную роль, добиться этого урегулирования. Мы пытались сделать это и раньше, но пока добиться этого не удалось», – заявил Рубио.

    Он добавил, что в США обеспокоены развитием ситуации и рисками эскалации, которая способна привести к расширению масштабов конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности Индии внести вклад в украинское урегулирование.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал главное условие возобновления переговоров.

    Президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что нейтральный статус Украины остается одной из целей России.

    Он также заявил о готовности Москвы к мирным переговорам по Украине при условии учета российских национальных интересов.

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    7 октября 2026, 17:10 • Новости дня
    Лавров: США с пониманием приняли аргументы России по встрече по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    США с пониманием приняли аргументы России по поводу трехсторонней встречи по Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Министр напомнил, что США предложили организовать трехсторонние переговоры, Москва согласилась при понимании, что нужно провести парламентские выборы, передает РИА «Новости».

    «Мы обозначили, что в таких условиях мы хотим понимать, с какими предложениями Зеленский направит своих парламентеров. Нам это очень важно, американская сторона приняла к сведению, с пониманием приняла к сведению наши аргументы», – заявил Лавров.

    Он добавил, что сразу после того, как Москва согласилась на переговоры, украинские власти начали делать все, чтобы сорвать выборы в Госдуму в течение всех трех дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Сергей Лавров назвал условие надежного урегулирования конфликта.

    В субботу стало известно о включении вопроса продажи зарубежных активов «Лукойла» в переговоры по украинскому урегулированию.

    Ранее президент России Владимир Путин допустил возобновление встреч по Украине.

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    7 октября 2026, 21:11 • Новости дня
    Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

    Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным в среду

    Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в его расписании на среду стоит телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Трамп сообщил, что на 7 октября у него запланирован телефонный разговор с Путиным. «Этот телефонный разговор стоит в моем расписании (…) сегодня у Владимира Путина день рождения», – ответил он на вопрос журналиста, состоялся ли у него уже разговор с Путиным. Его слова приводит «Интерфакс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил оперативное согласование разговора Путина и Трампа.

    Накануне Трамп уже объявил о запланированном телефонном разговоре с президентом России.

    В июне президент США признал в разговоре с Путиным сложность переговоров с Ираном.

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    6 октября 2026, 19:08 • Новости дня
    В Кремле назвали интересной идею встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа на АТЭС

    Ушаков: Идея проведения встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа интересная

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал интересной и витающей в воздухе идею проведения трехсторонней встречи президента Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и главы США Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае.

    Помощник главы государства отметил, что практического обсуждения и проработки таких переговоров еще не было, пишет РИА «Новости». «Но я подтверждаю, что это интересная весьма идея, она витает в воздухе. Все о ней знают – и Трамп, и Путин, и Си Цзиньпин, по-моему», – сказал Ушаков.

    Он добавил, что Москва пока не получала проект программы саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Шэньчжэне 18-19 ноября. При этом в графике мероприятия могут быть предусмотрены возможности для проведения двусторонних и трехсторонних встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Путин допустил возможность встречи с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти переговоры необходимыми для всего мира.

    В среду официальный представитель МИД Мария Захарова не исключила проведения двусторонних контактов лидеров России и Китая на полях форума.

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    7 октября 2026, 00:40 • Новости дня
    Трамп объявил о запланированном телефонном разговоре с Путиным

    Трамп объявил о скором телефонном разговоре с Путиным

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что у него запланирован телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщил он на мероприятии в Мэриленде.

    «Очень скоро», – заявил Трамп журналистам во вторник, отвечая на вопрос, разговаривал ли он со своим российским коллегой.

    Трамп уточнил, что, возможно, завтра сможет сообщить о переговорах с российской стороной подробности, передает Bloomberg.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп предложил России помощь США при возможной вспышке чумы. Песков поприветствовал слова Трампа об эпидситуации в Иркутской области.


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    7 октября 2026, 06:55 • Новости дня
    Немецкий политик назвал безумием политику НАТО в отношении Калининграда

    Глава Немецкого совета Нимайер обвинил НАТО в безумной политике по Калининграду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что политика НАТО в отношении Калининградской области безумна, поскольку альянс проводит учения по изоляции региона, а затем жалуется на готовность России его защищать.

    «НАТО проводит военные учения вокруг Калининграда, а потом жалуется, когда Москва заявляет, что будет защищать его всеми необходимыми средствами. В НАТО явно сошли с ума», – заявил Нимайер, слова которого приводит РИА «Новости».

    Он также охарактеризовал недовольство альянса в связи с российской позицией как смехотворное. Политик задался вопросом, ожидали ли в НАТО, что Москва выразит благодарность за проведение военных учений по изолированию Калининграда.

    Ранее посольство России в Ирландии назвало безответственными разговоры стран НАТО о возможной блокаде Калининградской области. Дипмиссия подчеркнула, что в случае попыток изолировать регион Москва будет готова использовать весь свой арсенал, в том числе ядерное оружие, для защиты территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент Владимир Путин четко разъяснил последствия нападения на Калининград. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал учения НАТО у Калининградской области угрозой применения силы. Генсек альянса Марк Рютте подтвердил получение предупреждения России о защите Калининграда.

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    8 октября 2026, 22:51 • Новости дня
    Назван состав украинской делегации в Майами

    Киев отправил в Майами Буданова, Умерова и Арахамию

    Tекст: Антон Антонов

    Представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в пятницу встретятся в Майами с главой офиса Владимира Зеленского Кириллом Будановым (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), главой службы внешней разведки Украины Рустемом Умеровым и главой фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давидом Арахамией, сообщил корреспондент Axios Барак Равид.

    Равид сообщил в X со ссылкой на американский источник, что встреча в Майами должна пройти в пятницу, на ней стороны обсудят идеи и предложения, над которыми американские переговорщики работали с Россией и Украиной во время недавних визитов.

    Соединенные Штаты, по словам источника, пригласили на встречу также представителей Совета национальной безопасности и Минфина США, советников по национальной безопасности Британии, Франции и Германии, а также чиновников НАТО и Евросоюза, чтобы обсудить предложения по гарантиям безопасности для Украины, план «послевоенного процветания» и другие аспекты конфликта.

    «Все нервничают из-за зимы. Зима будет тяжелой, если война не остановится. Поэтому США пытаются выступить посредником между сторонами, чтобы выработать единое предложение», – заявил американский источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг США пообещали продолжить содействие переговорам по Украине.

    СМИ сообщили, что Кушнер и Уиткофф обсудят в пятницу с Украиной новую мирную сделку.

    Глава Госдепа Марко Рубио в тот же день не увидел перспектив для переговорного урегулирования конфликта на Украине.

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    7 октября 2026, 18:41 • Новости дня
    Литва решила привлечь армию к охране границы с Россией

    Глава МВД Кателинас: Литва намерена привлечь армию к охране границы с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МВД Литвы Мартинас Кателинас заявил о намерении привлечь армейские подразделения к охране государственной границы с Калининградской областью России.

    Министерство внутренних дел Литвы планирует усилить охрану границы с российским регионом при помощи армейских частей, сообщил Кателинас, передает ТАСС.

    «Я обратился к министру обороны Робертасу Каунасу с тем, чтобы вооруженные силы были привлечены в помощь пограничникам для охраны границы с Калининградской областью», – написал он в соцсетях.

    Министр подчеркнул, что ситуация на границе остается спокойной. По его словам, привлечение военных станет превентивной мерой с учетом общей обстановки в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Вильнюс и Варшава наметили план эвакуации населения через госграницу.

    Летом Польша, Литва и Франция начали учения вблизи Калининградской области.

    В марте Литва объявила о строительстве полос контрмобильности на границе с Россией.

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    8 октября 2026, 22:03 • Новости дня
    Песков отказался заранее раскрывать повестку разговора Путина и Трампа

    Песков: Кремль не будет заранее раскрывать повестку разговора Путина и Трампа

    Песков отказался заранее раскрывать повестку разговора Путина и Трампа
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен заранее раскрывать темы телефонного разговора Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом.

    «Предварительно мы никогда не анонсируем содержание телефонных разговоров», – заявил Песков, отвечая на просьбу конкретизировать повестку новой беседы глав государств.

    Отвечая на вопрос о сроках проведения переговоров, пресс-секретарь российского лидера отметил, что беседа может состояться в четверг или пятницу, а может и не произойти, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Песков исключил задержки в организации разговора Путина и Трампа.

    Напомним, Трамп не поздравил президента России с днем рождения.

    Сообщалось, что Кремль еще не согласовал проведение телефонной беседы глав государств.

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    7 октября 2026, 13:23 • Новости дня
    Песков допустил оперативное согласование разговора Путина и Трампа

    Песков: Разговор Путина и Трампа будет оперативно согласован

    Tекст: Дарья Григоренко

    Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет оперативно согласован при поступлении соответствующей инициативы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Если будет такая инициатива, то я не сомневаюсь, что он будет оперативно согласован», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

    При этом он отметил, что предметно телефонный разговор лидеров пока не согласовывался.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Трамп объявил о запланированном телефонном разговоре с Путиным.

    В апреле он назвал разговор с российским лидером очень хорошим.

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    8 октября 2026, 22:59 • Новости дня
    Белый дом подтвердил встречу Уиткоффа и Кушнера с украинской делегацией

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер встретятся 9 октября с украинской делегацией, подтвердил высокопоставленный представитель администрации США.

    Встреча будет посвящена «новому единому предложению» по урегулированию конфликта, передает РИА «Новости».

    К консультациям присоединятся советники по национальной безопасности стран «евротройки» – Британии, Германии и Франции, а также представители Евросоюза и НАТО, отметили в Белом доме.

    «Новое, комплексное предложение охватывает все аспекты конфликта», – сообщил Белый дом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг стал известен состав украинской делегации, которая отправится в Майами для переговоров.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что искусство дипломатии заключается в возможности выйти на мирный трек.

    Песков также отметил, что выход на мирное урегулирование на Украине пока не прослеживается.

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