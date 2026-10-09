Выпуск автомобилей Tenet в Калуге приостановили из-за падения обломков БПЛА

ФТС пресекла длительно действовавшую преступную схему по списанию утилизационного сбора за транспорт, передает РИА «Новости».
«Сотрудники службы по противодействию коррупции Южного таможенного управления выявили преступную схему, которая длительное время действовала на Южном акцизном таможенном посту Центральной акцизной таможни», – сообщили в ведомстве.
Эта схема заключалась в содействии недобросовестным участникам внешнеэкономической деятельности в незаконном списании утилизационного сбора за автомобили.
В ходе расследования было выявлено множество фактов превышения должностных полномочий и получения взяток на сумму более 13 млн рублей за покровительство при нелегальном перемещении машин. Причастные должностные лица взяты под арест.
Возбуждено пять уголовных дел по статьям «Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности» и два уголовных дела по статье «Получение и дача взятки в особо крупном размере».
«В доход государства обращено имущество бывших должностных лиц поста, полученное преступным путем. Его стоимость превышает 80 млн рублей», – добавили в ФТС.
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