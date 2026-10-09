Выпуск автомобилей Tenet в Калуге приостановили из-за падения обломков БПЛА

Tекст: Валерия Городецкая

«В результате отражения атаки на инфраструктуру Калужского региона на территорию автомобильного завода упали обломки БПЛА», – заявили в пресс-службе, передает ТАСС.

В компании уточнили, что возгорание ликвидировано. Есть пострадавшие среди сотрудников, им оказана необходимая медицинская помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу при атаке беспилотников на Калугу пострадали девять человек.

В тот же день дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки беспилотника.

Позднее «Яндекс» не смог назвать сроки восстановления атакованных дронами дата-центров.