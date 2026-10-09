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    9 октября 2026, 16:06 • Новости дня

    Выпуск автомобилей Tenet в Калуге приостановили из-за падения обломков БПЛА

    Выпуск автомобилей Tenet в Калуге приостановили из-за падения обломков БПЛА
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Валерия Городецкая

    Производство автомобилей Tenet на заводе «АГР холдинга» в Калуге приостановлено после падения обломков беспилотников на территорию предприятия, сообщили в пресс-службе холдинга.

    «В результате отражения атаки на инфраструктуру Калужского региона на территорию автомобильного завода упали обломки БПЛА», – заявили в пресс-службе, передает ТАСС.

    В компании уточнили, что возгорание ликвидировано. Есть пострадавшие среди сотрудников, им оказана необходимая медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу при атаке беспилотников на Калугу пострадали девять человек.

    В тот же день дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки беспилотника.

    Позднее «Яндекс» не смог назвать сроки восстановления атакованных дронами дата-центров.

    7 октября 2026, 10:49 • Новости дня
    Гибридный кроссовер Lada Azimut получил тяговую батарею отечественной сборки

    Тяговую батарею для гибридной версии Lada Azimut разработали в России

    Гибридный кроссовер Lada Azimut получил тяговую батарею отечественной сборки
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Полноприводная гибридная модификация нового флагманского кроссовера Lada Azimut будет оснащаться аккумулятором российской разработки и производства.

    Гибридную версию кроссовера Lada Azimut оснастят тяговой аккумуляторной батареей, произведенной на территории России, пишет ТАСС.

    Поставщиком аккумуляторов выступит компания «Системы автономной энергии» (САЭ), которая входит в группу «Итэлма».

    Гибридная силовая установка автомобиля построена по последовательно-параллельной схеме. Двигатель внутреннего сгорания передает крутящий момент на передние колеса, а электромоторы приводят в движение переднюю и заднюю оси, обеспечивая полный привод.

    Тяговая батарея создана по литий-железо-фосфатной технологии из призматических ячеек. В пресс-службе «АвтоВАЗа» подчеркнули, что такой химический состав практически исключает риск возгорания даже при серьезных дорожно-транспортных происшествиях.

    Также аккумулятор рассчитан на высокую мощность и оснащен системой термостатирования, которая позволяет батарее стабильно работать как при низких температурах, так и в жару.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Алиханов лично испытал новую гибридную версию Lada Azimut.

    «АвтоВАЗ» начал испытания кроссовера с турбомотором и гибридным двигателем.

     Предприятие приступило к выпуску этой модели.

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    7 октября 2026, 17:30 • Новости дня
    Малийская компания заключила контракт на покупку «КамАЗов» на 51,5 млн долларов

    Малийская SMTL-SA заключила контракт на покупку «КамАЗов» на 51,5 млн долларов

    Малийская компания заключила контракт на покупку «КамАЗов» на 51,5 млн долларов
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Автотранспортное предприятие африканской республики Мали SMTL-SA подписало с ПАО «КамАЗ» соглашение о покупке российской грузовой техники более чем на 30 млрд западноафриканских франков.

    Церемония подписания контракта на сумму 51,5 млн долларов прошла в Бамако в присутствии государственных министров экономики и финансов, а также транспорта и инфраструктуры Мали, передает ТАСС со ссылкой на малийский телеканал Kati24.

    Документ заключен в рамках межправительственного соглашения между Мали и Россией. Сделка призвана расширить транспортный и логистический потенциал африканской страны.

    Помимо поставок техники, в столице Мали будут созданы мастерские по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, а также мощности по сборке грузовиков. Стороны также запланировали поставки запасных частей, передачу технологий и подготовку малийских технических специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце освобожденные в Мали россияне заявили о связи местных боевиков с Францией и Украиной.

    Летом власти африканской республики сообщили о предложении Москвы заключить соглашение в сфере здравоохранения.

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    9 октября 2026, 12:14 • Видео
    «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

    Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

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    7 октября 2026, 23:23 • Новости дня
    Китай отклонил просьбу ЕС об ограничении экспорта гибридных авто

    Tекст: Катерина Туманова

    Китай отклонил просьбу ЕС о добровольном ограничении экспорта гибридных автомобилей, сообщает Financial Times.

    «Китай отклонил просьбу Европейского союза о добровольном ограничении экспорта гибридных автомобилей, поскольку обе стороны вступают в заключительный этап переговоров, направленных на предотвращение торгового конфликта», – пишет Financial Times (FT).

    Теперь Европейская комиссия надеется убедить Пекин принять одностороннюю меру ЕС по ограничению импорта гибридных товаров, сообщили два дипломата, знакомых с планом ЕС.

    Ранее Bloomberg выяснило, что ЕС запланировал ограничить ввоз гибридных автомобилей из Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция и Германия предложили Евросоюзу создать инструмент для торговых войн. В сентябре глава Еврокомиссии заявила о критическом торговом дефиците с Китаем.

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    7 октября 2026, 13:56 • Новости дня
    Евросоюз запланировал ограничить импорт китайских гибридных автомобилей

    Bloomberg: ЕС запланировал ограничить ввоз гибридных автомобилей из Китая

    Tекст: Игорь Иножарский

    Европейский союз начал подготовку мер по ограничению импорта китайских гибридных автомобилей на фоне роста их доли на европейском рынке до четверти от общих продаж.

    Европейская комиссия намерена ввести тарифные квоты на ввоз машин из КНР для сокращения торгового дефицита, установив пошлины на импорт сверх определенного объема, пишет Bloomberg.

    Ожидается, что торговый представитель ЕС Марош Шефчович обсудит этот вопрос с министром коммерции Китая Ван Вэньтао в Пекине. Планы Брюсселя могут измениться в зависимости от итогов переговоров. Главная цель Евросоюза заключается в том, чтобы сохранить ограничения на достаточно низком уровне и избежать ответных мер со стороны Пекина.

    Если инициатива окажется успешной, Еврокомиссия планирует применить аналогичный подход и в других секторах с торговым дисбалансом. В настоящее время дефицит торговли ЕС с Китаем превышает 1 млрд евро в день. Ранее в министерстве коммерции КНР выступали против ограничения экспорта гибридных автомобилей, называя это нарушением правил ВТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Франция и Германия предложили Евросоюзу создать инструмент для торговых войн. В прошлом месяце глава Еврокомиссии заявила о критическом торговом дефиците с Китаем. В 2024 году Пекин подал иск в ВТО против тарифов ЕС на электромобили.

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    8 октября 2026, 18:24 • Новости дня
    Путин выбрал Aurus для передвижения в ходе визита в Туркмению

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин после официальной встречи в международном аэропорту Туркменбаши направился на мероприятия саммита СНГ на автомобиле Aurus.

    Глава российского государства прибыл в Туркмению с двухдневным визитом в четверг. Из аэропорта российский лидер направился на мероприятия в рамках саммита СНГ на автомобиле Aurus, передает РИА «Новости».

    В пятницу президент примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите. Они пройдут в национальной туристической зоне «Аваза» на восточном побережье Каспийского моря, недалеко от Туркменбаши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российский лидер прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах главы государства пообщаться со всеми участниками мероприятия.

    Во вторник помощник президента Юрий Ушаков анонсировал визит российского лидера на саммит СНГ в Туркмению.

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    8 октября 2026, 18:05 • Новости дня
    Новый концепт полностью беспилотной электромаршрутки создали в России

    В России разработали проект электрической маршрутки без кабины водителя

    Новый концепт полностью беспилотной электромаршрутки создали в России
    @ lab2050.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Центр промышленного дизайна «Лаб 20-50» представил концепцию высокоавтономного электрического шаттла пятого уровня автономности, предназначенного для городской среды и туристических зон.

    Специалисты разработали дизайн-концепцию полностью беспилотного электрического шаттла, предназначенного для использования в городе и туристических кластерах, передает РИА «Новости».

    «Центр промышленного дизайна «Лаб 20-50» создал дизайн-концепцию высокоавтономного электрического шаттла на базе Navio. Студия взяла за основу реальный прототип шаттла Навио L5 и предложила свой стилевой концепт... Транспортное средство спроектировано для эксплуатации в условиях 5-го уровня автономности – при полном отсутствии водителя», – сообщили в компании.

    Создатели проекта использовали язык острых граней и чистых плоскостей, вдохновившись скалистыми вершинами Западного Кавказа и современной архитектурой. По замыслу авторов, такое решение позволит маршрутке органично вписываться как в футуристический городской ландшафт, так и в природные локации.

    Корпус электромаршрутки получил панорамное остекление от пола до потолка, а ее передняя и задняя части идентичны по форме, но разделены декоративной стойкой для зонирования пространства. В отделке транспортного средства планируется использовать вторичные материалы.

    На ваш взгляд
    На каких автомобилях будет ездить большинство людей в России через 10 лет?




    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Минпромторга пересел на новый российский электромобиль «Атом».

    Летом разработчики машины раскрыли уровень локализации транспортного средства.

    В августе предприятие «КамАЗ» приступило к созданию первых российских беспилотных автобусов.

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    8 октября 2026, 17:31 • Новости дня
    В ДТП с автомобилем Cadillac в центре Москвы пострадали два человека

    МВД: В центре Москвы два человека пострадали при столкновении ВАЗ и Cadillac

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате столкновения автомобилей ВАЗ и Cadillac на улице Знаменка в центре российской столицы травмы получили два человека, сообщили в ГУ МВД Москвы.

    Авария произошла в районе дома 19 на улице Знаменка, передает ТАСС. «По предварительным данным, столкнулись два транспортных средства, в результате пострадали два человека», – сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

    Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. По данным источника агентства, водитель ВАЗ совершил поворот на запрещающий сигнал светофора и врезался в Cadillac, который двигался прямо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье два человека пострадали в ДТП с «Газелью» в центре Москвы.

    В сентябре блогер Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе.

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    7 октября 2026, 05:05 • Новости дня
    Правила сдачи экзамена на водительские права решили обновить с марта 2027 года

    Правила сдачи экзамена на водительские права решили обновить

    Tекст: Катерина Туманова

    С 1 марта 2027 года в России изменятся правила сдачи теоретического экзамена на водительские права, включающие обязательную фотофиксацию кандидатов, сообщил член комиссии ОП России по безопасности и взаимодействию с ОНК, автоэксперт Александр Холодов.

    Он сообщил, что в аудиториях установят камеры и микрофоны, а кандидатов начнут фотографировать в процессе тестирования. При этом часть нововведений действует с 12 мая 2026 года. В частности, практическую часть нужно сдать не позднее 60 дней после теории.

    «Уже запрещено использовать средства фото-, аудиосвязи, электронно-вычислительной техники. Вот этот запрет действует, а фотофиксация кандидата будет действовать только с 1 марта 2027 года», – сказал эксперт РИА «Новости».

    Автоматизированная система обеспечит запись в реальном времени. В кадр попадут рабочие места как экзаменаторов, так и будущих водителей. Система будет надежно защищена от постороннего вмешательства.

    Также с 1 марта 2027 года изменятся правила предоставления медицинских справок. Бумажный документ не потребуется, если данные есть в единой электронной базе. Если срок действия справки истечет во время сдачи экзаменов, права выдадут только после получения нового заключения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти одобрили сохранение иностранных водительских прав для приезжающих россиян. Минздрав утвердил новые правила медосмотра водителей. Правительство расширило перечень причин для аннулирования водительских прав из-за отказа от медосвидетельствования.

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    7 октября 2026, 07:43 • Новости дня
    Россияне увеличили закупки зимних шин на маркетплейсах

    Продажи зимних шин на маркетплейсах в России выросли в несколько раз

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские автолюбители начали готовиться к холодам заблаговременно, кратно увеличив покупки зимних шин на маркетплейсах в сентябре по сравнению с августом.

    Автомобилисты в России начали активно приобретать зимнюю резину еще до наступления заморозков. В сентябре продажи таких товаров на торговых площадках показали значительный рост как в месячном, так и в годовом выражении, передает РИА «Новости».

    «Водители авто уже в сентябре начинают готовиться к зимнему периоду. С 1 по 29 сентября количество покупок шин выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в августе», – сообщили в пресс-службе «Яндекс Маркета».

    На площадке Wildberries рост оказался еще более существенным. В сентябре по сравнению с августом реализация зимних шин увеличилась в 2,6 раза в денежном эквиваленте и в 2,7 раза в количественном. По сравнению с сентябрем 2025 года продажи выросли в 2,4 раза. Аналитики компании пояснили, что покупатели предпочитают готовиться к холодам заранее, не дожидаясь первых снегопадов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Яндекс Маркет», Wildberries и Ozon начали принимать цифровые рубли. Wildberries и «Росгосстрах» запустили страхование товаров от угроз беспилотников. Минтранс напомнил о сроках обязательной смены шин на зимние.

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    8 октября 2026, 21:39 • Новости дня
    Водитель повредил четыре машины в Москве и скрылся

    В Москве водитель повредил четыре машины и скрылся с места ДТП

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве на улице Крузенштерна водитель автомобиля Toyota повредил четыре машины и скрылся с места происшествия, сообщили в Госавтоинспекции.

    Водитель, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на стоящие транспортные средства на улице Крузенштерна, передает РИА «Новости» со ссылкой на Госавтоинспекцию. В результате происшествия механические повреждения получили четыре машины. Водитель Toyota с места аварии скрылся, сообщили в ГАИ.

    Правоохранители разыскивают скрывшегося водителя. Информация о пострадавших пока не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг два человека пострадали в ДТП с автомобилем Cadillac в центре Москвы.

    В сентябре блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе в Москве.

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    9 октября 2026, 09:25 • Новости дня
    Первый спикер ландтага от АдГ лишился служебного автомобиля BMW

    Zeit: Концерн BMW лишил служебного автомобиля первого спикера ландтага от АдГ

    Tекст: Мария Иванова

    Германский автоконцерн BMW принял решение прекратить предоставление служебного автомобиля председателю ландтага Саксонии-Анхальт Тобиасу Раушу после его избрания на этот пост от партии «Альтернатива для Германии».

    Автоконцерн отменил лизинг 6 октября, в день избрания Рауша председателем земельного парламента, передает ТАСС со ссылкой на газету Zeit.

    Политик стал первым в истории Германии спикером ландтага от АдГ, получив пост после победы партии на региональных выборах. Предыдущий председатель от Христианско-демократического союза использовал модель BMW 7er, контракт на которую истекает в ноябре.

    В компании отказались назвать причины прекращения сотрудничества. Представитель концерна пояснил журналистам, что автопроизводитель традиционно не комментирует отношения с клиентами. Издание обращает внимание, что председатель правления BMW Милан Неделькович ранее резко критиковал АдГ.

    По закону спикер ландтага имеет право на служебную машину с водителем. Из-за отсутствия предложений от других немецких автопроизводителей Рауш рискует остаться без транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Сара Вагенкнехт поддержала кандидата от АдГ на пост председателя ландтага.

    В понедельник ее партия решила поддержать кандидата АдГ в парламенте Саксонии-Анхальт.

    В прошлом месяце АдГ победила на выборах в Саксонии-Анхальт.

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    9 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    ФТС выявила махинации со списанием утильсбора на Южном акцизном посту

    ФТС пресекла многомиллионную схему махинаций с утильсбором на юге России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники Федеральной таможенной службы раскрыли на Южном акцизном таможенном посту коррупционную схему, участники которой за взятки помогали списывать утилизационный сбор за транспорт.

    ФТС пресекла длительно действовавшую преступную схему по списанию утилизационного сбора за транспорт, передает РИА «Новости».

    «Сотрудники службы по противодействию коррупции Южного таможенного управления выявили преступную схему, которая длительное время действовала на Южном акцизном таможенном посту Центральной акцизной таможни», – сообщили в ведомстве.

    Эта схема заключалась в содействии недобросовестным участникам внешнеэкономической деятельности в незаконном списании утилизационного сбора за автомобили.

    В ходе расследования было выявлено множество фактов превышения должностных полномочий и получения взяток на сумму более 13 млн рублей за покровительство при нелегальном перемещении машин. Причастные должностные лица взяты под арест.

    Возбуждено пять уголовных дел по статьям «Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности» и два уголовных дела по статье «Получение и дача взятки в особо крупном размере».

    «В доход государства обращено имущество бывших должностных лиц поста, полученное преступным путем. Его стоимость превышает 80 млн рублей», – добавили в ФТС.

    Летом Конституционный суд указал на ограничение срока повышения утилизационного сбора.

    Президент Владимир Путин объяснил введение утильсбора защитой автопрома России от серого импорта.

    Суд взыскал 3,3 млн рублей с мужчины за обход утильсбора при ввозе премиум-машин.

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    9 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    Автоэксперт предрек подорожание машин из-за новых правил экспорта Китая

    Эксперт Хайцеэр: Автомобили подорожают из-за новых правил экспорта из Китая

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент Национального автомобильного союза, автоэксперт Ян Хайцеэр заявил, что ужесточение процедуры экспорта автомобилей из Китая с 2027 года приведет к подорожанию машин на российском рынке.

    Хайцеэр отметил, что ужесточение процедуры экспорта автомобилей из Китая с 2027 года однозначно скажется на стоимости машин в России, пишет 360.ru.

    «В первую очередь удар идет по тем маркам, которые продавались у нас в прежней жизни и достаточно востребованы сегодня. Совершенно очевидно, что будет подорожание. Поклонникам «прежних» брендов, которые готовы приобретать их по параллельному импорту, придется платить больше», – подчеркнул Хайцеэр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Евросоюз запланировал ограничить импорт китайских гибридных автомобилей.

    В понедельник Британия собралась ввести пошлины на китайские электромобили. Российский авторынок пополнился рекордным числом новых моделей.

    Ранее Китай решил ужесточить экспорт автомобилей с 2027 года.

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    9 октября 2026, 13:45 • Новости дня
    Силуанов заявил о высоком спросе на новые российские электромобили «Атом»

    Силуанов: Электромобиль «Атом» пользуется спросом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что поступивший в продажу в этом году отечественный электромобиль «Атом» пользуется популярностью у покупателей.

    «Выделили необходимые ресурсы для производства российского электромобиля «Атом». Кстати говоря, уже в этом году этот автомобиль поступил в продажу и пользуется спросом», – заявил Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, передает РИА «Новости».

    Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков уточнил, что продажи машин этой марки в России в сентябре составили 14 единиц, а за все время производства было реализовано 54 автомобиля.

    Электромобиль «Атом» выпускается на заводе «Москвич» компанией «Кама». Первые товарные машины передали клиентам в середине июля, а в сентябре пресс-служба бренда сообщила о запуске массового производства на предприятии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Минпромторг отчитался о резком росте продаж электромобилей в России.

    В прошлом месяце на заводе «Москвич» началось массовое производство электромобилей «Атом».

    Глава Минпромторга пересел на этот новый российский автомобиль.

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    9 октября 2026, 16:18 • Новости дня
    Корейская компания Hyundai зарегистрировала в России новые товарные знаки

    Автоконцерн Hyundai зарегистрировал два товарных знака Genesis в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Южнокорейский автопроизводитель получил от Роспатента одобрение на регистрацию двух товарных знаков Genesis сроком до 2034 года.

    Заявки на регистрацию товарных знаков с логотипом Genesis компания подала в августе 2024 года, в октябре Роспатент принял положительное решение об их регистрации, передает РИА «Новости».

    Регистрация позволяет Hyundai продавать в России автомобильные навигаторы, колонки, медиаплееры, аккумуляторы для автомобилей и наушники. Кроме того, компания сможет предоставлять онлайн-доступ к мультимедийному контенту для транспортных средств.

    В конце 2023 года южнокорейский автопроизводитель принял решение о продаже автомобильного завода в Петербурге российскому ООО «Арт-Финанс», сделка была закрыта в начале 2024 года. При этом Hyundai заявлял о сохранении возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ушедшая из России Hyundai зарегистрировала десять товарных знаков.

    Корпорация оформила пять товарных знаков в России.

    Автоконцерн получил права на два новых бренда.

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