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    9 октября 2026, 15:51 • Новости дня

    КСИР поразил крупнотоннажный газовоз в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о поражении крупного судна для перевозки сжиженного углеводородного газа из-за попытки пройти по непризнанному Тегераном маршруту.

    Иранские военные остановили судно для перевозки сжиженного углеводородного газа в Ормузском проливе, передает РИА «Новости». «Несколько часов назад был поражен крупнотоннажный танкер для перевозки сжиженного углеводородного газа, планировавший пройти по незаконному южному маршруту Ормузского пролива», – говорится в заявлении пресс-службы КСИР.

    Корпус стражей отметил, что на судне под названием NV Sunshine компании Nhat Viet произошел масштабный пожар в моторном отсеке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу агентство Fars сообщило о подрыве танкеров на минах в Ормузском проливе.

    В среду в КСИР пообещали перекрыть нелегальные маршруты в акватории.

    В понедельник в Ормузском проливе после попадания снаряда загорелся танкер.

    9 октября 2026, 10:40 • Новости дня
    Авианосец USS Abraham Lincoln вернулся в США с десятками отметок о пораженных иранских целях

    USS Abraham Lincoln отметил на надстройке уничтоженные 103 дрона и 34 иранских судна

    Авианосец USS Abraham Lincoln вернулся в США с десятками отметок о пораженных иранских целях
    @ Gregory Bull/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр обороны США Пит Хегсет во время встречи экипажа авианосца USS Abraham Lincoln в Сан-Диего увидел на надстройке корабля десятки нанесенных отметок о пораженных иранских целях за десятимесячную операцию.

    Авианосец USS Abraham Lincoln вернулся в порт Сан-Диего после примерно десятимесячного развертывания, во время которого его авианосная ударная группа участвовала в операции Epic Fury против Ирана. На «островной» надстройке корабля зафиксированы многочисленные нанесенные трафаретом отметки о пораженных целях, пишет издание The War Zone со ссылкой на данные визита министра обороны Пита Хегсета.

    По подсчетам авторов материала по доступным фото и видеозаписям, на надстройке авианосца нанесены как минимум 103 отметки за уничтоженные ударные беспилотники-камикадзе и 34 отметки за пораженные надводные корабли. При этом в президентской коллективной награде, которую Хегсет зачитал экипажу за участие в операции Epic Fury, указано, что авианосная группа сбила 77 беспилотников и потопила 64 иранских судна в период с 28 февраля по 22 августа, и причины расхождения этих цифр не разъяснены.

    Согласно тексту награды, авианосная ударная группа USS Abraham Lincoln совершила 3693 боевых вылета, сбросила 1,37 млн фунтов боеприпасов, выпустила 450 крылатых ракет Tomahawk, уничтожила 21 противокорабельную ракету и отразила атаки четырех быстроходных катеров и начиненных взрывчаткой деревянных судов. Часть нанесенных на авианосец отметок за уничтоженные беспилотники может относиться к целям, пораженным его эскортными эсминцами класса Arleigh Burke.

    Отдельные отметки о пораженных целях нанесены и на палубную авиацию авианосца. Так, на истребителе-бомбардировщике F/A-18F эскадрильи VFA-41 Black Aces зафиксированы символы уничтоженной подлодки и других целей, а по данным The War Zone эта эскадрилья за время операции выпустила 421 ракету и бомбу. Издание также напоминает о снимках, опубликованных The Aviationist, на которых истребитель F-35C морской пехоты несет отметки об уничтожении трех подлодок, нефтяного танкера и других объектов.

    Длительная кампания авианосца вызвала в США споры из-за тяжелых условий службы моряков и морпехов. В августе семьи членов экипажа сообщали о сбоях со снабжением и сложных бытовых условиях, после чего исполняющий обязанности министра ВМС Ханг Кау назвал часть публикаций СМИ нечестными, признав при этом «небольшое число случаев проблем с психическим здоровьем без гибели людей» и временные ограничения на связь с домом; по его письму сенатору Кирстен Джиллибранд, по крайней мере восемь военнослужащих из состава группы совершили попытки самоубийства во время похода. Хегсет в свою очередь заявил, что, по его мнению, авианосец стал символом успешной миссии, а не низкого морального духа или неудачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг военные США подготовили для Дональда Трампа новые варианты операций против Ирана. В воскресенье министр обороны США Пит Хегсет отверг сообщения о планах США затягивать конфликт с Ираном. В четверг МИД Ирана через посредника пообещал уведомить США о своем решении по Ормузскому проливу.

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    9 октября 2026, 00:15 • Новости дня
    Fars сообщило о подрыве танкеров на минах в Ормузском проливе

    Fars: Танкеры подорвались на минах в Ормузском проливе

    Fars сообщило о подрыве танкеров на минах в Ормузском проливе
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Танкеры-нарушители наткнулись на мины в южном коридоре Ормузского пролива, сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на собственные источники.

    «Несколькими минутами ранее раздалось несколько мощных взрывов в южном коридоре Ормузского пролива, это было связано с тем, что танкеры-нарушители наткнулись на мины», – сообщило Fars.

    Агентство не уточнило количество подорвавшихся судов и не привело каких-либо дополнительных данных, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник танкер загорелся в Ормузском проливе после попадания снаряда.

    В субботу нефтяные танкеры пострадали от взрыва в Ормузском проливе.

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    9 октября 2026, 12:14 • Видео
    «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

    Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

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    8 октября 2026, 22:17 • Новости дня
    Советник посла США в Израиле искажал направляемые в Вашингтон доклады

    NYT: Советник посла США в Израиле Милстин искажал доклады для Вашингтона

    Tекст: Вера Басилая

    Старший советник американского посла в Израиле Дэвид Милстин на протяжении полутора лет редактировал доклады коллег для руководства в Вашингтоне, чтобы выставить израильские власти в более выгодном свете, сообщает The New York Times (NYT).

    Старший советник американского посла в Израиле Дэвид Милстин в течение полутора лет переписывал доклады коллег для руководства в Вашингтоне, стараясь выставить власти еврейского государства в более выгодном свете, передает ТАСС.

    Дипломат занял эту должность в апреле прошлого года. Он регулярно сглаживал информацию о действиях израильских властей в отношении поселенцев на Западном берегу реки Иордан, а также заблокировал передачу в Конгресс доклада об убийствах израильскими поселенцами палестинцев с американским гражданством.

    Переехав в Иерусалим, Милстин добился, чтобы все депеши профильного отдела по Палестине отправлялись только через него. В результате объем исходящей информации упал с нескольких сообщений в неделю до единиц в месяц. Многие сотрудники перестали готовить доклады, опасаясь блокировки или цензуры своих текстов.

    Масштаб вмешательства достиг рекордных значений по сравнению с предшественниками Милстина. Американские чиновники выражают опасения, что Вашингтон получает по дипломатическим каналам искаженную картину действий Израиля. Посол США в Израиле Майк Хакаби категорически отверг эту информацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг США поставили Израилю первый американский перехватчик «Железного купола».

    В апреле посол США сообщил о помощи «Моссада» в спасении американских летчиков.

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    8 октября 2026, 17:05 • Новости дня
    Хуситы пригрозили новыми атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» предупредило персонал нефтяных объектов и аэропортов Саудовской Аравии о возможных новых атаках, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

    Йеменские повстанцы-хуситы призвали работников саудовских предприятий покинуть свои рабочие места из-за риска новых ударов, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al Masirah.

    «Вооруженные силы предостерегают весь персонал, включая специалистов, инженеров и рабочих, на всех нефтяных объектах Саудовской Аравии от нахождения в местах, которые являются целями для наших сил, во избежание угрозы для их безопасности», – заявил Сариа.

    По его словам, предупреждение касается как уже подвергшихся обстрелам предприятий, так и других саудовских объектов. Сариа также напомнил об опасности использования аэропортов королевства авиакомпаниями, их сотрудниками и туристами, так как они объявлены зоной проведения военной операции в ответ на удары по Йемену.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в результате атаки хуситов на саудовские аэропорты пострадали три человека.

    В воскресенье йеменские повстанцы заявили об ударах по нефтяным объектам в Эр-Рияде и Хурайсе. Саудовская Аравия назвала эти сообщения ложью.

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    8 октября 2026, 17:29 • Новости дня
    Президент Ирана заявил о невозможности блокады страны

    Президент Ирана Пезешкиан: Иран невозможно так просто взять в блокаду

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иран нельзя изолировать из-за наличия большого числа соседних государств для развития экономических связей, заявил президент страны Масуд Пезешкиан.

    «Мы соседствуем с 15 странами, поэтому они (США) не смогут просто так взять нас в блокаду», – передает слова Пезешкиана РИА «Новости» со ссылкой на иранское телевидение.

    Президент Ирана отметил, что соседство открывает множество альтернативных маршрутов для сотрудничества в экономической, торговой, политической сферах и в области безопасности.

    Соответствующее заявление Пезешкиан сделал перед поездкой в Туркменистан на заседание Совета глав государств СНГ и Каспийский экологический саммит. Он добавил, что планирует обсудить противодействие односторонним подходам в международных отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военные США уничтожили 13 торговых судов после возобновления блокады Ирана.

    В начале месяца Вашингтон внес российскую платежную систему А7 в санкционный список из-за связей с Ираном.

    В августе глава иранского МИД Аббас Аракчи призвал США выполнять обязательства.

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    8 октября 2026, 23:15 • Новости дня
    Президент Ирана поблагодарил Путина за позицию России по Ближнему Востоку

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Туркмении выразил благодарность Москве за подход к урегулированию ближневосточного конфликта и поддержку на уровне ООН.

    «Хотелось поблагодарить вас за вашу позицию в регионе, а также на уровне Организации Объединённых Наций. Благодаря вашей помощи им не удалось навязать нам свой односторонний подход. За это мы всегда вам благодарны, за вашу позицию, за позицию вашей страны, вашего государства», – приводятся слова Пезешкиана на сайте Кремля.

    Иранский лидер также раскритиковал Соединённые Штаты за политику односторонних действий и попытки диктовать свою точку зрения другим странам, отметив, что Тегеран и Москва придерживаются курса на многосторонность.

    «Неоднократно в своих выступлениях вы выступаете против односторонности. Мы ценим это и, конечно, стараемся исходить из этого подхода, из этой позиции», – сказал Пезешкиан.

    Он подчеркнул, что, хотя США в ходе переговоров всегда «нападали» на Иран, иранская сторона «никогда не покидала переговорный стол».

    Пезешкиан подчеркнул, что отношения России и Ирана развиваются практически во всех сферах на основе договора о стратегическом партнёрстве и находятся на подъёме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что встреча Путина и Пезешкиана в Туркмении прошла на день раньше запланированного графика.

    В ходе беседы в Туркмении иранский лидер поздравил Путина с днём рождения и назвал Россию дружественной страной.

    На той же встрече российский президент отметил позитивное развитие российско-иранских отношений практически во всех сферах.

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    8 октября 2026, 22:21 • Новости дня
    Песков: Путин и Пезешкиан встретились на день раньше запланированного

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан решили провести переговоры в Туркмении на полях саммита СНГ в четверг вместо пятницы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Путин и Пезешкиан прибыли в Туркмению на заседание Совета глав СНГ и Каспийского экологического саммита, передает РИА «Новости».

    «Президенты посчитали, что поскольку есть сейчас время, несмотря на то, что оно позднее, все-таки чтобы спокойно посидеть именно сейчас», – сказал Песков, комментируя перенос переговоров.

    По словам Пескова, на переговорах российского и иранского лидеров будут обсуждаться ситуация вокруг Персидского залива, обстановка вокруг Ирана, а также двусторонние отношения, которые продолжают развиваться.

    Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что участие Ирана в формате «СНГ плюс» имеет для объединения особое значение. «Это очень важно, конечно. Иран тянется к таким интеграционным объединениям, и это приветствуется странами-участницами», – заявил Песков, оценивая роль Тегерана в сотрудничестве со странами СНГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Пезешкиан во время встречи в Туркмении поздравил Путина с днем рождения.

    Путин на встрече пообещал оказать Ирану помощь в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

    Президент России также заявил о позитивном развитии российско-иранских отношений.

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    8 октября 2026, 17:41 • Новости дня
    Армия Израиля уничтожила причастного к атаке 2023 года командира ХАМАС

    Армия Израиля уничтожила причастного к атаке 2023 года командира ХАМАС Алама

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские военные устранили в секторе Газа Ибрахима Алама, одного из командиров военного крыла радикального палестинского движения ХАМАС, сообщили в армейской пресс-службе.

    В районе города Хан-Юнис на юге анклава был ликвидирован Ибрахим Алам, который участвовал в нападении палестинских радикалов на Израиль 7 октября 2023 года и был причастен к убийствам израильтян, пишет ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

    В армии заявили, что убитый командир был также причастен к похищению тела сержанта израильской армии Шакеда Дахана, погибшего в бою с радикалами в приграничном поселке Нир-Оз 7 октября 2023 года.

    Останки военного удерживались в секторе Газа до августа 2024 года, когда они были найдены и возвращены в Израиль усилиями военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Израиль изолировал Западный берег в третью годовщину атаки ХАМАС.

    На прошлой неделе ликвидированный командир палестинского движения оказался надзирателем 15 израильских заложников.

    В конце прошлого месяца при израильском ударе по сектору Газа погибли четыре палестинца.

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    9 октября 2026, 02:18 • Новости дня
    NYT сообщила о подготовке Пентагоном плана ударов по Ирану

    NYT: Военные США проработали варианты возобновления войны с Ираном

    NYT сообщила о подготовке Пентагоном плана ударов по Ирану
    @ Matthew Daniels/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом получил от Пентагона новые варианты краткосрочной военной кампании против Ирана, пишет New York Times.

    «Американские военные готовят варианты возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана», – пишет New York Times.

    Отмечается, что Белый дом «по-прежнему проявляет неоднозначность в отношении возобновления войны». Издание указывает, что в последние недели реакция США на иранские атаки на нефтяные танкеры оставалась сдержанной, а за последние месяцы Белый дом пять раз отклонял предложения Пентагона о масштабных операциях против Ирана или поддерживаемых им хуситов в Йемене.

    По данным источников газеты, Белый дом снова потребовал подготовить варианты ударов, и старшие представители его команды нацбезопасности во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом обсуждали их в пятницу на встрече в резиденции Кэмп-Дэвид.

    Рассматриваемый план предполагает короткую, но интенсивную кампанию продолжительностью около трех дней, в ходе которой основными целями станут ракетный и беспилотный арсеналы Ирана, восстановленные Корпусом стражей исламской революции, а также энергетическая инфраструктура и командные пункты корпуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NBC News также сообщал, что военные США подготовили новые варианты операций против Ирана.

    Белый дом заявил о скором завершении конфликта с Ираном.

    В воскресенье Иран пригрозил США мощным ответом на возможные удары.

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    8 октября 2026, 21:06 • Новости дня
    Путин встретился с президентом Ирана в Туркмении

    Путин встретился с президентом Ирана Пезешкианом в Туркмении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в рамках своего визита в Туркмению.

    Переговоры глав государств состоялись в рамках двухдневного визита российского лидера в Туркмению, передает РИА «Новости».

    В пятницу Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите. Мероприятия пройдут в национальной туристической зоне «Аваза» на восточном побережье Каспийского моря, куда приехали лидеры всех пяти прикаспийских государств.

    Предыдущая встреча президентов России и Ирана состоялась в начале сентября в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду иранский лидер поздравил президента России с днем рождения.

    Во вторник помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал встречу Владимира Путина с президентом Ирана.

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    8 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    CENTCOM: Авианосец «Авраам Линкольн» вернется в США после рекордного похода

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский авианосец «Авраам Линкольн» вернется в Калифорнию после продолжительного пребывания на Ближнем Востоке, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

    В США готовятся к встрече авианосца «Авраам Линкольн». Он в четверг вернется в Калифорнию после продолжительного пребывания на Ближнем Востоке, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

    «Американский авианосец «Авраам Линкольн» сегодня возвращается в Калифорнию после исторического развертывания на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении командования, которое приводит РИА «Новости».

    В CENTCOM уточнили, что экипаж из 5 тыс. моряков и морских пехотинцев обеспечил тысячи боевых вылетов, а сам корабль прошел более 90 тыс. миль.

    Корабль покинул Сан-Диего в ноябре 2025 года, проведя в море 286 дней – это второй по продолжительности рейд в современной истории американского флота. Первоначально он направлялся в Тихоокеанский регион, но в январе 2026 года был переброшен на Ближний Восток для участия в операции «Эпическая ярость» против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал условия для окончания семимесячной войны с Ираном.

    Во вторник американские военные уничтожили 13 торговых судов после возобновления блокады Ирана.

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    8 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    Президент Ирана поздравил Путина с днем рождения в ходе встречи в Туркмении

    Пезешкиан лично поздравил Путина с днем рождения в ходе встречи в Туркмении

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения во время переговоров в Туркмении.

    «Еще раз хотелось бы поздравить вас с днем рождения. Я хочу пожелать вам успехов, процветания вашей стране, которая является дружественной для нас страной», – цитирует Пезешкиана РИА «Новости».

    Ранее президент Владимир Путин пообещал помочь Ирану в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

    Также Владимир Путин заявил о позитивном развитии отношений между двумя странами.

    Напомним, в четверг Путин провел встречу с президентом Ирана в Туркмении.

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    8 октября 2026, 17:52 • Новости дня
    Обломки сбитой ракеты хуситов повредили детский сад и клинику в Эр-Рияде

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде обломки баллистической ракеты, запущенной йеменским мятежным движением «Ансар Аллах» (хуситы) и перехваченной силами противовоздушной обороны, повредили здание детского сада и медицинский комплекс.

    Об этом сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на представителя управления гражданской обороны королевства, передает ТАСС. «(Управление) гражданской обороны Эр-Рияда устраняет последствия падения обломков баллистической ракеты после ее перехвата и уничтожения. (Она) была запущена террористами-хуситами», – приводит агентство слова представителя ведомства.

    В заявлении указывается, что в результате инцидента «был нанесен материальный ущерб детскому саду и комплексу медицинских клиник». Информации о возможных пострадавших не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду аэропорт Эр-Рияда возобновил работу после заявлений об атаке хуситов.

    В воскресенье хуситы заявили об ударах по объектам Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе. В тот же день Саудовская Аравия назвала ложью заявления хуситов об ударе по Эр-Рияду.

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    8 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    Немецкая Lufthansa приостановила полеты в Эр-Рияд

    Reuters: Немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила полеты в Эр-Рияд

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкая группа авиакомпаний Lufthansa приняла решение приостановить выполнение рейсов в Эр-Рияд до 16 октября на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.

    Немецкая группа авиакомпаний Lufthansa отменила рейсы в столицу Саудовской Аравии из-за роста напряженности в ближневосточном регионе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    «Группа авиакомпаний Lufthansa приостановит полеты в Эр-Рияд до 16 октября в связи с последними событиями на Ближнем Востоке», – заявил представитель группы.

    Ранее очевидцы зафиксировали сильное задымление над одним из воздушных судов на территории аэропорта столицы Саудовской Аравии.

    В среду аэропорт саудовской столицы возобновил работу после заявлений об атаке хуситов.

    Йеменские повстанцы нанесли ракетный удар по аэропорту Адена перед посадкой пассажирского борта.

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    8 октября 2026, 18:12 • Новости дня
    Президент Израиля наградил пассажиров за спасение рейса Flydubai

    Президент Израиля Герцог наградил шесть человек за спасение рейса Flydubai

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Израиля Ицхак Герцог вручил государственные награды за гражданский героизм шести пассажирам, предотвратившим катастрофу самолета авиакомпании Flydubai.

    Шестеро израильтян, действовавших во время инцидента на борту лайнера, получили наивысшую гражданскую награду Израиля за героизм. Церемония награждения Ор Бардилова, Янива Хаюна, Шоты Мусаева, Тали Менс, Цвики Менс и Асафа Раджуана прошла в резиденции главы государства в Иерусалиме, передает РИА «Новости».

    «Эти герои предотвратили ужасную авиакатастрофу, которая потрясла бы весь мир, и спасли 174 жизни. В те критические моменты, за которыми мы наблюдали в напряжении, эти люди напомнили нам о святости человеческой жизни и невероятной силе духа», – заявил президент Израиля Ицхак Герцог.

    Глава государства отметил, что катастрофа была предотвращена, однако угроза глобального терроризма остается реальной и актуальной. По его словам, Израиль находится на передовой этой борьбы, в которой международному сообществу необходимо оставаться единым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду стало известно, что пилот-террорист Flydubai оказался выпускником британской летной школы.

    Ранее сообщалось, что Израиль был готов сбить лайнер. До этого выяснилось, что второй пилот планировал таран израильского аэропорта Бен-Гурион.

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