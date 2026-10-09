Экс-начальника отдела миграции Ялты и его заместителя осудили за взятки

Экс-руководители отдела миграции Ялты получили до 18,5 лет колонии за взятки

Tекст: Тимур Шайдуллин

Бывшего руководителя отдела по вопросам миграции УМВД России по Ялте и его заместителя признали виновными в организации незаконной миграции, создании преступного сообщества и получении взяток, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

По решению суда бывший начальник отдела проведет 18 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима. Его заместитель приговорен к 17 годам лишения свободы.

Следствие установило, что осенью 2016 года руководитель отдела создал преступную группу. Сообщники получали незаконные вознаграждения за ускоренную регистрацию иностранцев в Крыму и их последующую легализацию путем выдачи российского гражданства.

К этой деятельности были привлечены другие сотрудники правоохранительных органов и гражданские лица, которые предоставляли жилье для фиктивной регистрации и выступали посредниками. За время работы схемы участники преступного сообщества получили взятки на сумму более 1,4 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД рассказал о результатах борьбы с незаконной миграцией в России.

До этого сотрудники МВД во время рейда на одной из станций московского метрополитена впервые применили новейшие технологии поиска нарушителей, выявив около 140 нелегальных мигрантов.

Весной глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о росте выявляемости схем незаконной миграции на треть.