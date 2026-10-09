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    9 октября 2026, 15:59 • Новости дня

    Песков анонсировал скорый разговор Путина и Трампа

    Песков: Телефонный разговор Путина и Трампа состоится в ближайшее время

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится в ближайшее время, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Скоро», – сказал Песков, отвечая на вопрос о сроках проведения переговоров, передает РИА «Новости».

    Ранее Песков отказался заранее раскрывать повестку разговора политиков.

    Представитель Кремля исключил задержки в организации беседы.

    В среду президент США Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным.

    8 октября 2026, 21:33 • Новости дня
    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера

    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера ФРГ Шредера

    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера
    @ t.me/news_kremlin_eng

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в свой день рождения принял дома бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

    Путин узнал из СМИ о прибытии Шредера в Москву по делам компании «Глобус» и пригласил его к себе домой, сообщает Кремль. Отмечается, что бывший канцлер Германии находился с президентом во время празднования его дня рождения.

    На опубликованных фотографиях запечатлено рукопожатие Путина и Шредера у русской печи.

    Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву на встречу с руководством сети «Глобус».

    В конце прошлой недели стало известно, что Шредер вошел в наблюдательный совет этой компании.

    В среду Песков рассказал о серии телефонных разговоров Путина с иностранными лидерами в день рождения.

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    9 октября 2026, 12:02 • Новости дня
    Политолог: Зеленский вновь попытался вмешаться в выборы в США

    Политолог Корнилов: Зеленский рискует нарваться на месть Рубио и Трампа

    Политолог: Зеленский вновь попытался вмешаться в выборы в США
    @ REUTERS/Marko Djurica

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский вновь включается в избирательную кампанию в США на стороне демократов, открыто критикуя администрацию Дональда Трампа. Однако эта стратегия в очередной раз обернется провалом для киевских властей, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Так он объяснил резкий ответ Зеленского на слова американского госсекретаря о тупике в конфликте на Украине.

    «Ответ Владимира Зеленского на слова Марко Рубио о «стратегическом тупике» на Украине – не проявление отчаяния, а очередной политический расчет, который, вероятно, обернется новым просчетом», – считает политолог Владимир Корнилов. По его мнению, Зеленский вновь пытается вмешаться в американскую внутриполитическую борьбу, фактически делая ставку на демократов накануне выборов в Конгресс.

    «С приближением выборов в Конгресс Зеленский начал открыто критиковать Белый дом и его команду, тем самым подыгрывая нарративам Демпартии. Он снова делает ставку на эту политическую силу в надежде, что на этот раз его стратегия окажется успешной. Аналогичный подход он демонстрировал во время прошлой президентской гонки в Штатах, но тогда эта ставка не сыграла», – уточнил собеседник.

    Как полагает эксперт, и на этот раз расчет Зеленского вряд ли оправдается. «Судя по всему, в его команде не хватает профессиональных внешнеполитических экспертов – иначе ему бы объяснили два ключевых момента. Во-первых, после ноября Трамп по-прежнему останется президентом. Во-вторых, новый состав Конгресса соберется лишь в следующем году», – указал Корнилов.

    Кроме того, даже если республиканцы утратят большинство в обеих палатах, а возможности Трампа для проведения своей политики окажутся ограничены, президент США сохранит значительное влияние на ситуацию. В частности, он сможет определять объемы финансовой и военной помощи Украине. «В итоге, как это нередко бывало раньше, Зеленский, пытаясь сделать ставку на предполагаемого победителя, рискует вновь остаться в лузерах», – сыронизировал аналитик.

    Впрочем, последствия нынешнего конфликта Зеленского с американской администрацией будут зависеть от реакции самого Вашингтона. Многое определит то, как на заявления украинского лидера отреагируют американские СМИ и представители Демпартии. «Если информация дойдет до Трампа – например, если скандал получит дальнейшее развитие, – не исключено, что президент США придет в ярость и распорядится принять меры в отношении Зеленского», – рассуждает эксперт.

    Политолог считает, что Россия также может повлиять на развитие этой истории, поддерживая внимание западной аудитории к конфликту между Киевом и Вашингтоном. «Все зависит от того, как мы будем поддерживать эту информационную волну на Западе. Необходимые инструменты у нас есть», – отметил Корнилов.

    Вместе с тем эксперт допускает, что заявления Зеленского могут остаться без внимания Трампа, занятого другими проблемами. Однако для Марко Рубио эта история может иметь более долгосрочное значение. «Я допускаю, что в скором времени он отойдет от команды Трампа и начнет свою будущую президентскую кампанию. Рубио – более мстительный и злопамятный. Другой вопрос, конечно, где будет Зеленский, когда госсекретарь потенциально сможет претендовать на пост президента США?» – заключил Корнилов.

    Ранее Владимир Зеленский резко ответил на слова госсекретаря США Марко Рубио о «стратегическом тупике» в переговорах по Украине. По его мнению, тупика нет, а происходящее объясняется «нежеланием» Вашингтона помогать Киеву. «Люди, лидеры, политики сами себя загоняют в угол… понимаете, нельзя договариваться с русскими, с одной стороны, о каких-то экономических проектах на будущее, а с другой стороны, говорить, что мы в каком-то дипломатическом тупике», – заявил Зеленский.

    Он также потребовал усилить антироссийские санкции и расширить военную помощь Украине. «Зашейте России рот. Не кормите их своими продажами. Просто наложите санкции на их оружие. Откройте Starlink Украине. Вы же открыли, когда Ирану отвечали. Все там работало. Израиль полностью контролировал небо над Ираном. То есть когда оно вам нужно – значит, оно работает. Для них это ничего не стоит помочь Украине. И я откровенно говорил: дайте нам, помогите нам защитить небо и доминировать в небе», – сказал Зеленский.

    Критика в адрес американской администрации прозвучала накануне встречи представителей Киева с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Майами. По информации Axios, стороны обсудят «новые идеи и предложения» по урегулированию конфликта на Украине.

    В состав украинской делегации войдут глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель офиса президента Кирилл Буданов (признан террористом и экстремистом) и первый замглавы ОП Сергей Кислица. К консультациям также присоединятся советники по национальной безопасности Британии, Франции и Германии, а также официальные лица из НАТО и ЕС.

    Жалобы Зеленского на заявления Рубио могут иметь серьезные последствия для Киева, считает кипрский журналист Алекс Христофору. «Лучше беги, Зеленский», – подчеркнул он.

    В Кремле, в свою очередь, согласились с оценкой Рубио относительно перспектив урегулирования украинского кризиса. «Рубио действительно прав, пока никаких предпосылок мы не видим… Но искусство дипломатов как раз и заключается в том, чтобы найти какую-то лазейку, которая позволит выйти на мирную траекторию», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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    9 октября 2026, 12:14 • Видео
    «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

    Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

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    9 октября 2026, 05:42 • Новости дня
    Журналист Христофору: Истерика Зеленского из-за Рубио дорого обойдется Киеву
    Журналист Христофору: Истерика Зеленского из-за Рубио дорого обойдется Киеву
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жалобы Владимира Зеленского на слова госсекретаря США Марко Рубио могут иметь серьезные последствия для Киева, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

    «Рубио выступил с большой речью в Акрополе в Афинах, это была эпическая речь, на которую среагировал и Зеленский, резко возразив Рубио. Такая истерика дорого обойдется Киеву, так что лучше беги, Зеленский», – заявил Христофору, передает РИА «Новости».

    По словам журналиста, госсекретарь США пытался подтолкнуть Запад к началу диалога с Россией, что могло задеть Киев. Христофору добавил, что Европа может прекратить спонсировать конфликт и начать договариваться, что вызывает ярость у Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг госсекретарь США Марко Рубио не увидел перспектив переговорного урегулирования на Украине. США пообещали продолжить содействие переговорам по Украине.

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    8 октября 2026, 18:43 • Новости дня
    Путина угостили пловом и самсой на торжественном приеме в Туркмении
    Путина угостили пловом и самсой на торжественном приеме в Туркмении
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин посетил официальный прием от имени главы Туркмении Сердара Бердымухамедова, где лидерам стран СНГ подали плов с индейкой, бараньи ребрышки и самсу.

    В туристической зоне «Аваза» на берегу Каспийского моря состоялся торжественный прием в честь глав делегаций, прибывших на саммит СНГ, передает РИА «Новости». Лидерам предложили суп из ягненка, стейк из телятины, бараньи ребрышки, плов с индейкой, а также самсу с мясом, тыквой и зеленью.

    Кроме того, на столах были овощной салат с брынзой, салаты с телятиной и семгой, фрукты и мороженое.

    Мероприятие сопровождалось концертом с участием туркменских артистов и мастеров искусств стран Содружества. Программа включала местные музыкальные композиции, танцевальный номер и завершилась песней «Край родной, Туркменистан», которую написал национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава российского государства прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ.

    Для передвижения в ходе визита он выбрал автомобиль Aurus.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российский лидер пообщается со всеми участниками встречи.

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    9 октября 2026, 09:36 • Новости дня
    Путин и лидеры стран СНГ собрались на саммит в узком составе
    Путин и лидеры стран СНГ собрались на саммит в узком составе
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин вместе с другими руководителями стран объединения принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в узком составе, которое проходит в туркменской курортной зоне «Аваза».

    Заседание открыл президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. В саммите также приняли участие лидеры Азербайджана Ильхам Алиев, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

    Позднее встреча продолжится в расширенном составе. Ожидается, что впервые к руководителям стран СНГ присоединится президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    В повестке саммита заявлено полтора десятка вопросов. По итогам встречи планируется принять совместное заявление глав государств, в котором будет дана оценка результатам работы СНГ за последние 35 лет и очерчены перспективы развития объединения.

    Кроме того, лидеры стран планируют одобрить несколько документов о партнерстве в борьбе с киберпреступлениями и комплекс мер по формированию положительного образа Содружества, а также утвердить проведение тематических годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российский президент приехал на заседание саммита СНГ.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о встрече Владимира Путина с Масудом Пезешкианом на день раньше запланированного срока.

    Представитель Кремля также рассказал об обсуждении лидерами России и Туркмении двусторонних отношений.

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    8 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ
    Путин прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Туркмению для участия в саммите СНГ и Каспийском экологическом саммите.

    Путин прибыл в Туркмению с двухдневным рабочим визитом. Цель приезда – участие в саммите СНГ и Каспийском экологическом саммите. Самолет специального летного отряда «Россия» приземлился в аэропорту Туркменбаши, передает ТАСС. Международные мероприятия пройдут вблизи города, в национальной туристической зоне «Аваза».

    В четверг запланирована двусторонняя встреча Путина с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Российский лидер также примет участие в фестивале национальных блюд СНГ и Ирана и официальном приеме от имени главы Туркмении.

    В предыдущий раз президент России посещал Туркмению с визитом чуть меньше года назад для участия в международном форуме «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Туркмению на саммит СНГ прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в Туркмении пообщается со всеми участниками саммита.

    Во вторник помощник главы российского государства Юрий Ушаков анонсировал визит Владимира Путина в республику.

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    9 октября 2026, 15:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил планы США транслировать казнь террориста

    Американист Межуев: «Шоу» с казнью террориста еще больше обрушит рейтинг Трампа

    Эксперт объяснил планы США транслировать казнь террориста
    @ REUTERS/Bell County Sheriff's Office

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Попытка Белого дома превратить казнь террориста в политическое шоу вряд ли поможет администрации Дональда Трампа компенсировать провалы в реальной политике. Большинство американцев, вероятно, воспримет трансляцию с ужасом, сказал газете ВЗГЛЯД американист Борис Межуев. Ранее стало известно, что Пентагон покажет в прямом эфире казнь Нидала Малика Хасана.

    На фоне неудач во внутренней и внешней политике Дональд Трамп пытается компенсировать отсутствие реальных успехов громкими публичными акциями, используя привычную ему тактику шоумена. Одним из таких эпизодов может стать трансляция казни американского военного, убившего своих сослуживцев, считает американист Борис Межуев: «Попытки сделать шоу проводятся даже в контексте таких совершенно трагических инцидентов, как расстрел военных радикальным исламистом».

    По его словам, Белый дом рассчитывает использовать реакцию на трансляцию в политических целях. Возмущение либеральной части общества можно будет представить как защиту убийцы, а критикующих президента демократов – выставить сторонниками преступника. В результате Трамп может привлечь часть колеблющихся избирателей, которые сильнее не любят демократов, чем недовольны нынешней администрацией.

    Однако этот расчет может не оправдаться: для большинства американцев публичная демонстрация казни, вероятно, окажется не политическим представлением, а шокирующим зрелищем.

    «Что касается демократов, то они еще с конца первой каденции Трампа поняли, что самая лучшая реакция на его эксцентричные поступки – смущенно пожать плечами и спокойно выразить непонимание, без криков и обвинений. Судя по всему, поступят они так же и в этот раз», – спрогнозировал собеседник.

    В итоге попытка превратить казнь в политическое шоу может обернуться для Трампа дальнейшим падением рейтингов, причем не только среди его оппонентов, но и среди части собственных сторонников. Межуев также обратил внимание на положение министра обороны Пита Хегсета, который поддерживает инициативы президента, несмотря на возможные политические риски.

    Есть у этой затеи и другой риск. По мнению Межуева, публичная трансляция казни способна не только вызвать отторжение у широкой аудитории, но и привлечь внимание радикалов, которые захотят использовать эфир для пропаганды и демонстрации собственной значимости.

    «Для людей, находящихся в умопомрачении, или для разного рода шахидов такой ажиотаж вокруг казни может стать более привлекательным. У них будет возможность прославиться перед единомышленниками по всему миру и прокричать в прямом эфире какой-нибудь террористический лозунг», – резюмировал Межуев.

    Ранее министр обороны США Пит Хегсет подтвердил, что казнь через расстрел военного Нидала Малика Хасана, убившего 13 сослуживцев на базе в Техасе, планируется показать в прямом эфире. «Верно», – написал глава ведомства в соцсети X, сделав репост сообщения телеканала CBS о трансляции исполнения приговора.

    Кроме того, в интервью изданию Real America's Voice министр заявил, что расстрельная команда приведет приговор в исполнение в Техасе 3 декабря. Это будет первая казнь, проведенная военнослужащими США за более чем 60 лет. Последний известный случай применения расстрельной команды в США произошел в ноябре 1945 года, передает BBC.

    «Это было радикальное исламистское нападение на военных, поэтому его расстреляют солдаты, как и положено. Мы позаботимся о том, чтобы люди могли это увидеть, чтобы это стало достоянием общественности. Общественность должна понимать, что за подобные действия предусмотрены серьезные последствия», – сказал Хегсет.

    5 ноября 2009 года армейский психиатр Хасан открыл огонь по медицинскому пункту на базе Форт-Худ, убив 13 человек и ранив еще 32. В 2013 году военное жюри приговорило его к смертной казни. С тех пор он содержится в Форт-Ливенворте в Канзасе. В прошлом году он исчерпал все возможности обжалования, что позволило президенту США Дональду Трампу утвердить приговор по рекомендации Хегсета.

    Следователи установили, что за несколько месяцев до нападения Хасан обменялся 18 электронными письмами с Анваром аль-Авлаки, радикальным священнослужителем, который впоследствии был убит в результате удара беспилотника. На военном трибунале Хасан заявил, что хотел помешать американским солдатам отправиться в Афганистан для убийства своих единоверцев-мусульман.

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    8 октября 2026, 22:51 • Новости дня
    Назван состав украинской делегации в Майами

    Киев отправил в Майами Буданова, Умерова и Арахамию

    Tекст: Антон Антонов

    Представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в пятницу встретятся в Майами с главой офиса Владимира Зеленского Кириллом Будановым (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), главой службы внешней разведки Украины Рустемом Умеровым и главой фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давидом Арахамией, сообщил корреспондент Axios Барак Равид.

    Равид сообщил в X со ссылкой на американский источник, что встреча в Майами должна пройти в пятницу, на ней стороны обсудят идеи и предложения, над которыми американские переговорщики работали с Россией и Украиной во время недавних визитов.

    Соединенные Штаты, по словам источника, пригласили на встречу также представителей Совета национальной безопасности и Минфина США, советников по национальной безопасности Британии, Франции и Германии, а также чиновников НАТО и Евросоюза, чтобы обсудить предложения по гарантиям безопасности для Украины, план «послевоенного процветания» и другие аспекты конфликта.

    «Все нервничают из-за зимы. Зима будет тяжелой, если война не остановится. Поэтому США пытаются выступить посредником между сторонами, чтобы выработать единое предложение», – заявил американский источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг США пообещали продолжить содействие переговорам по Украине.

    СМИ сообщили, что Кушнер и Уиткофф обсудят в пятницу с Украиной новую мирную сделку.

    Глава Госдепа Марко Рубио в тот же день не увидел перспектив для переговорного урегулирования конфликта на Украине.

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    8 октября 2026, 18:24 • Новости дня
    Путин выбрал Aurus для передвижения в ходе визита в Туркмению

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин после официальной встречи в международном аэропорту Туркменбаши направился на мероприятия саммита СНГ на автомобиле Aurus.

    Глава российского государства прибыл в Туркмению с двухдневным визитом в четверг. Из аэропорта российский лидер направился на мероприятия в рамках саммита СНГ на автомобиле Aurus, передает РИА «Новости».

    В пятницу президент примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите. Они пройдут в национальной туристической зоне «Аваза» на восточном побережье Каспийского моря, недалеко от Туркменбаши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российский лидер прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах главы государства пообщаться со всеми участниками мероприятия.

    Во вторник помощник президента Юрий Ушаков анонсировал визит российского лидера на саммит СНГ в Туркмению.

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    8 октября 2026, 22:03 • Новости дня
    Песков отказался заранее раскрывать повестку разговора Путина и Трампа

    Песков: Кремль не будет заранее раскрывать повестку разговора Путина и Трампа

    Песков отказался заранее раскрывать повестку разговора Путина и Трампа
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен заранее раскрывать темы телефонного разговора Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом.

    «Предварительно мы никогда не анонсируем содержание телефонных разговоров», – заявил Песков, отвечая на просьбу конкретизировать повестку новой беседы глав государств.

    Отвечая на вопрос о сроках проведения переговоров, пресс-секретарь российского лидера отметил, что беседа может состояться в четверг или пятницу, а может и не произойти, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Песков исключил задержки в организации разговора Путина и Трампа.

    Напомним, Трамп не поздравил президента России с днем рождения.

    Сообщалось, что Кремль еще не согласовал проведение телефонной беседы глав государств.

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    8 октября 2026, 19:11 • Новости дня
    Путин пообщался с президентом Туркмении перед приемом на саммите СНГ

    Путин и Бердымухамедов кратко пообщались на саммите СНГ в Туркмении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин кратко побеседовал на ногах с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым перед официальным приемом в честь глав делегаций стран СНГ.

    Общение двух лидеров состоялось по дороге на официальный прием, который прошел в туристической зоне «Аваза» на берегу Каспийского моря, передает РИА «Новости».

    Торжественное мероприятие организовали в честь глав делегаций от имени президента республики. Оно сопровождалось концертом с участием народных артистов страны, а также мастеров культуры и искусства государств СНГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российский лидер прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ. Глава государства выбрал автомобиль Aurus для передвижения в ходе визита.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал общение политика со всеми участниками мероприятия.

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    8 октября 2026, 22:59 • Новости дня
    Белый дом подтвердил встречу Уиткоффа и Кушнера с украинской делегацией

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер встретятся 9 октября с украинской делегацией, подтвердил высокопоставленный представитель администрации США.

    Встреча будет посвящена «новому единому предложению» по урегулированию конфликта, передает РИА «Новости».

    К консультациям присоединятся советники по национальной безопасности стран «евротройки» – Британии, Германии и Франции, а также представители Евросоюза и НАТО, отметили в Белом доме.

    «Новое, комплексное предложение охватывает все аспекты конфликта», – сообщил Белый дом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг стал известен состав украинской делегации, которая отправится в Майами для переговоров.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что искусство дипломатии заключается в возможности выйти на мирный трек.

    Песков также отметил, что выход на мирное урегулирование на Украине пока не прослеживается.

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    8 октября 2026, 20:56 • Новости дня
    Минфин США продлил разрешение американцам платить налоги в России

    Минфин США продлил до 9 января разрешение американцам платить налоги в России

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты продлили до 9 января 2027 года разрешение американским гражданам и компаниям уплачивать налоги, сборы и пошлины в России, следует из лицензии министерства финансов США.

    Министерство финансов Соединенных Штатов выпустило лицензию, которая продлевает для американских граждан и компаний разрешение на уплату налогов, сборов и пошлин в России, передает РИА «Новости».

    «За исключением случаев, предусмотренных пунктом (b) настоящей генеральной лицензии, американским физлицам, а также организациям, прямо или косвенно принадлежащим американским физлицам, либо находящимся под их контролем, разрешается уплачивать налоги, сборы или импортные пошлины», – говорится в документе.

    Уточняется, что действие данной генеральной лицензии продлится до 9 января 2027 года. Документ перестанет действовать в 00:01 по восточному стандартному времени США (08:01 мск).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Минфин США продлил разрешение на импорт российских алмазов.

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    8 октября 2026, 23:15 • Новости дня
    Президент Ирана поблагодарил Путина за позицию России по Ближнему Востоку

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Туркмении выразил благодарность Москве за подход к урегулированию ближневосточного конфликта и поддержку на уровне ООН.

    «Хотелось поблагодарить вас за вашу позицию в регионе, а также на уровне Организации Объединённых Наций. Благодаря вашей помощи им не удалось навязать нам свой односторонний подход. За это мы всегда вам благодарны, за вашу позицию, за позицию вашей страны, вашего государства», – приводятся слова Пезешкиана на сайте Кремля.

    Иранский лидер также раскритиковал Соединённые Штаты за политику односторонних действий и попытки диктовать свою точку зрения другим странам, отметив, что Тегеран и Москва придерживаются курса на многосторонность.

    «Неоднократно в своих выступлениях вы выступаете против односторонности. Мы ценим это и, конечно, стараемся исходить из этого подхода, из этой позиции», – сказал Пезешкиан.

    Он подчеркнул, что, хотя США в ходе переговоров всегда «нападали» на Иран, иранская сторона «никогда не покидала переговорный стол».

    Пезешкиан подчеркнул, что отношения России и Ирана развиваются практически во всех сферах на основе договора о стратегическом партнёрстве и находятся на подъёме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что встреча Путина и Пезешкиана в Туркмении прошла на день раньше запланированного графика.

    В ходе беседы в Туркмении иранский лидер поздравил Путина с днём рождения и назвал Россию дружественной страной.

    На той же встрече российский президент отметил позитивное развитие российско-иранских отношений практически во всех сферах.

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    8 октября 2026, 22:21 • Новости дня
    Песков: Путин и Пезешкиан встретились на день раньше запланированного

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан решили провести переговоры в Туркмении на полях саммита СНГ в четверг вместо пятницы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Путин и Пезешкиан прибыли в Туркмению на заседание Совета глав СНГ и Каспийского экологического саммита, передает РИА «Новости».

    «Президенты посчитали, что поскольку есть сейчас время, несмотря на то, что оно позднее, все-таки чтобы спокойно посидеть именно сейчас», – сказал Песков, комментируя перенос переговоров.

    По словам Пескова, на переговорах российского и иранского лидеров будут обсуждаться ситуация вокруг Персидского залива, обстановка вокруг Ирана, а также двусторонние отношения, которые продолжают развиваться.

    Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что участие Ирана в формате «СНГ плюс» имеет для объединения особое значение. «Это очень важно, конечно. Иран тянется к таким интеграционным объединениям, и это приветствуется странами-участницами», – заявил Песков, оценивая роль Тегерана в сотрудничестве со странами СНГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Пезешкиан во время встречи в Туркмении поздравил Путина с днем рождения.

    Путин на встрече пообещал оказать Ирану помощь в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

    Президент России также заявил о позитивном развитии российско-иранских отношений.

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